Tía Zelmira: Otra tica se abre paso en México

Amanda Moncada Mora, zarina indiscutible de la moda en Costa Rica, cumple años el 18 de marzo, Día de San Cirilo de Jerusalén. Amanda es una mujer querida y ampliamente conocida. Primero se metió en los enredos de la moda y terminó bailando, casi jadeando, en el famoso espacio Dancing With The Stars, de Canal 7, donde hizo un digno papel. Amanda es generosa, buena, amorosa, chispa, de pronto un tiro al aire, pero especialmente una gran persona, una excelente amiga y así nos lo demuestra cada vez que puede. También hay que decir que de pronto es un poco acelerada (intensa, como dicen ahora). Toda esa conducta anterior tiene su explicación. Amanda viene del latín “amandus”, que significa amable, digna de ser amada por todos; ¿ya vieron por dónde va la procesión? Las personas que llevan el nombre de Amanda pueden ser muy complejas y bajo una apariencia tranquila, sosegada y autoritaria se esconde una mujer nerviosa, cerebral, curiosa, crítica, analítica y algo escéptica. Aunque desea siempre ver, conocer, viajar y moverse, en su vida diaria debe esforzarse y trabajar pacientemente. Sentimentalmente, vivirá las mismas contradicciones internas, es decir, que aun cuando siente la atracción de cambios y aventuras, su necesidad de estabilidad le impide lanzarse a ellas. San Amando fue un ermitaño convertido en obispo que murió en 679 tras una vida piadosa en la abadía de Enone, donde hoy existe el pueblo de Saint-Amand-les-Eaux. Tras él, una docena de Santos honraron dicho nombre. Santa Amandina era una franciscana misionera en China, donde fue asesinada en 1900. En cuanto a Moncada, es un apellido catalán, descendiente de Hércules, antiguo Rey de Alemania, pero, mejor, no sigamos porque se nos puede complicar la familia. ¡Feliz cumpleaños, querida Amanda!