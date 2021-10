Tía Zelmira: Olvídense de Díaz, Lynda será Alfonso

Rogelio Benavides Rivas, editor / [email protected]



Cumpleañeros

Este viernes 22 de octubre cumplen años Ginnés Rodríguez y Karol Uzaga. Además, Lázaro Malvarez (cumple el 23 de octubre), Hanzel Castro (24), Nuria Rafaela Castro (24), Verónica Bastos (25), Alex Badilla (26), José Meléndez Monge (27), Aldo Mata (27), José Miguel Villalobos Umaña (28), Libni Ortiz (28), y Gerardo Araya, de Only Way (28).



Olvídense de Díaz, Lynda será Alfonso

Lynda Díaz se alista para dejar atrás su apellido y convertirse en Lynda Alfonso. Todo empezó por amor. Lynda se comprometió en junio del 2021 con el empresario estadounidense Anthony Alfonso; como suele suceder, el asunto avanzó, se consolidó y ya tienen fecha para casarse a principios del próximo año. Los planes de Lynda incluyen adoptar el apellido de su esposo tal y como se estila en los Estados Unidos. Lynda sabe bastante sobre esto del matrimonio: ya se ha casado tres veces, pero ahora, con 49 años, está más feliz e ilusionada que nunca, se siente como una adolescente enamorada, además esta es la primera vez que adoptará el apellido de su esposo. Madre de cuatro hijos, Linda Liz, Nicole, Tiffany y Gary, es abuela de la pequeña hija de Nicole. Lynda, quien inició una carrera de modelo y presentadora de televisión en Costa Rica, se convirtió en empresaria, especialmente en el campo de la construcción y de lo bienes raíces, donde logró consolidar un importante capital, que hoy la colocan como una mujer poderosa y adinerada. “Este es mi momento para amar. Es una etapa de mi vida que vivo al máximo, dejó de importarme lo que piensen de mí. La vida no deja de sorprenderme día a día. En medio de situaciones difíciles en mi vida y cuando menos lo esperé llega a mi vida un ser maravilloso, único y con un corazón de oro. Definitivamente este es mi momento para amar. En una etapa de mi existencia que vivo al máximo; estoy feliz y tranquila, ya dejó de importarme lo que piensen de mí y vivo y hago lo que me nace porque así me siento, hoy comienzo una etapa nueva llena de amor real sin complicaciones, amor del que gana mi confianza algo que nunca antes nadie había logrado”, escribió Díaz, en junio pasado con motivo de su compromiso. Por su parte, Anthony Alfonso es un empresario estadounidense, fundador de la empresa Nutri-Force Nutrition, que vendió en el 2014, por $85 millones a Vitamin Shoppe, según Wikipedia; la empresa siempre ha sido líder en la fabricación de vitaminas y suplementos nutricionales. En Miami, Alfonso también se desempeña como mentor de jóvenes en la comunidad y siempre se ha caracterizado por contribuir con causas benéficas. La suerte está echada. Felicidades para Anthony que es un hombre serio, culto y amoroso y a Lynda que se nota realmente enamorada e ilusionada y que, además, conserva su natural belleza, simpatía y picardía. La semana pasada estuvieron por San José para arreglar unos asuntos y trámites pendientes de Lynda, mientras que Anthony aprovechó para realizarse un trabajo dental. Los vieron comiendo en el restaurante Furca —el preferido de Lynda— y también estuvieron en Estación Atocha Don Bosco, por decisión de Anthony. Felicidades, que el amor los mantenga unidos por muchos años.



Anthony Alfonso y Lynda Díaz en Furca.

Cumpleaños Nuria Castro



El próximo 24 de octubre, día de San Rafael Arcángel, cumple años la licenciada Nuria Rafaela Castro Padilla, Directora de Comunicación y Relaciones Corporativas de Televisora de Costa Rica. Como casi todos los que trabajan en el canal, Nuria se siente feliz y contenta de laborar en una empresa que en realidad es una gran familia. Aunque se encarga de temas de relaciones corporativas, desde hace rato es también el contacto de los periodistas con la compañía, tarea que desempeña en forma impecable y diligente; cualquier comunicador que se acerque encuentra en ella a una persona con experiencia, que conoce perfectamente los requerimientos usuales de los periodistas y que está dispuesta a colaborar para facilitar su labor. A Nuria también la vemos atendiendo los grupos que visitan las instalaciones del canal y como enlace de las iniciativas de responsabilidad social. Nuria es una mujer feliz que se escapa cada vez que puede a la Gran Manzana a ver a su hijo, a su nuera y a sus dos nietos, que ahora forman su universo. Feliz cumpleaños.



La licenciada Nuria Castro y doña Olga Cozza de Picado.



Felicidades Verónica Bastos

Cada 25 de octubre le escribo a Verónica Bastos con motivo de su cumpleaños. Enfrentarme al reto de no repetir los conceptos del año anterior es un ejercicio especialmente placentero. Es una satisfacción mencionar los logros de una de las periodistas costarricenses más exitosas. Verónica me sorprende cada vez más por su gran capacidad de cambiarse de piel, de enfrentar los retos profesionales con notable éxito. Ha estado en todos los programas de la televisión hispana dedicados al entretenimiento. Ha trabajado duro y ha cosechado buenos frutos. Hace apenas unas semanas, cuando se había perdido de vista, sorprendió con Lengüilargos, un programa diario en redes y ahí va: triunfando y creciendo como lo ha hecho siempre. Además, el pasado 25 de agosto del 2021 regresó a Telemundo, esta vez con “La casa de los famosos, sin censura”. Su retorno lo hace junto al reconocidísimo Jorge Bernal, con quien ya había estado en “Suelta la sopa”. Ella es, sin duda, la periodista costarricense más exitosa internacionalmente del momento, ya estuvo en la televisión mexicana con mucho éxito, luego se fue a Miami y ha estado en los más exitosos espacios de las cadenas hispanas como Televisa, Univisión y Telemundo. Verónica tiene miles y miles de seguidores, millones y millones de “me gusta”, pero después de su hija Amanda, su esposo Alexis, su querida mamá Marjorie, sus hermanas y toda su marimba alajuelense, soy su perro más fiel: me paso todo el tiempo ladrando, moviendo la cola, babeando; hasta las pulgas me sacudo todas las tardes cuando me conecto para verla volando alto. Este 25 de octubre, de acuerdo con el rito, le mando mi saludo cumpleañero con renovado entusiasmo porque cada vez me siento más orgulloso de ella y valoro su rosario de logros. Verónica es respetada porque se ha ganado la buena opinión del público, porque ha hecho las cosas bien y porque en todo pone primero su corazón y el corazón nunca falla. Felicidades, le mando muchos besos.

Verónica Bastos.



Cumpleaños José Miguel Villalobos

El próximo miércoles 28 de octubre, celebra su cumpleaños el licenciado José Miguel Villalobos. Cada año le dedico unas letras motivado por el aprecio y el valor de una amistad sincera. Todos los días José Miguel opina con vehemencia, fiel a su estilo. Normalmente estamos en veredas opuestas, pero el respeto recíproco nos acerca. En esas en estas redes antisociales, muchos lo atacan, pero no lo ignoran, ni él a ellos. Es un buen comunicador, con un abundante y certero léxico, siempre polémico, pero nunca inadvertido. Antes de los confinamientos pandémicos, remojábamos nuestras pláticas con un buen vino para bajar el arroz negro; ahora esos encuentros son poco frecuentes y, cuando suceden, los disfrutamos. De José Miguel podrán decir cualquier cosa, incluso misa; lo pueden tratar de ofender o lastimar, sin embargo, esos intentos no lo alcanzan. Como abogado penalista es el mejor y como intelectual su capacidad y su talento están fuera de cualquier duda. Estudioso, trabajador, valiente y caballero, también es un sibarita. Le gusta el buen vino, las mujeres bonitas e inteligentes, la comida bien hecha y las conversaciones sin limitaciones. Es un ardoroso defensor de la libertad, aunque caiga mal, cosa que lo tiene sin cuidado. Es culto, un médico de la palabra y un maestro de la retórica. Es persona seria y profesional responsable. Su amistad me honra porque son más las cosas que nos acercan que las que nos distancian. Gracias José Miguel. Espero que su día sea placentero y que pase feliz, a su manera.

José Miguel Villalobos.

Gerardo Araya

Este 28 de octubre, día de San Judas Tadeo, celebra su cumpleaños el empresario Gerardo Araya Salgado, diseñador y fabricante de ropa deportiva. Es una persona que siempre está procurando hacer el bien, porque le nace y porque disfruta ser consecuente con sus convicciones espirituales. Desde su fábrica de ropa deportiva Only Way (OW), ubicada en San Blas de Cartago, se ha ganado un nombre de prestigio y seriedad; las prendas que confecciona son modernas, a buen precio y de comprobada calidad. Puedo dar fe de que aparte de ser una persona muy trabajadora y talentosa, Gerardo es un buen costarricense preocupado por vivir en un país mejor, más solidario y más feliz también. El nombre Gerardo, de origen germano, lo lleva aquel que es audaz con su lanza. Como buen Escorpión, Gerardo muestra intensa lealtad a los amigos y jamás se olvida de un gesto noble a una bondad que es recompensada con liberalidad. Igualmente recuerda las heridas y las injusticias sufridas. Los escorpiones son heroicos apegados a los vínculos de la familia y del amor, y son protectores de los niños y de los débiles. Felicidades estimado amigo Gerardo OW OW, espero que pase muy feliz y que siga caminando por la senda de los buenos.



Gerardo Araya Salgado. ​

Al toro por los cuernos

No todo está perdido en materia taurina de entretenimiento. Esta semana, el alcalde de San José, Johnny Araya, anunció que en diciembre habrá corridas de toros en el redondel de zapote, respetando todos los lineamientos sanitarios y de la Comisión Nacional de Emergencia. “Hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Salud para que este año se puedan realizar las tradicionales corridas de toros con público, respetando un aforo del 30% de la capacidad del redondel de Zapote. En los próximos días estaremos trabajando para coordinar los planes operativos y protocolos sanitarios que nos permitan garantizar la seguridad y el orden de este evento tan esperado por los costarricenses”, dijo el alcalde.

Johnny Araya Monge. Foto: José Eloy Vargas León. UNGL. ​





Qué pacho con los cachos

Hace unos días, con motivo de mi cumpleaños, los hermanos Pablo Heriberto Abarca y Raquel Elena Abarca, de la Ganadería 3X, de Turrialba, me sorprendieron con un regalo muy particular: una cabeza disecada de un toro con la cornamenta completa. Buen trabajo de un artesano experto en ese tipo de obras. El montaje traía la osamenta sobre una tabla y con una placa con el nombre del toro, ganador de varios premios durante algunas corridas en las más importantes plazas del país. Ellos, que son apasionados de la tauromaquia, se mostraban felices y satisfechos con el regalo, pero cuando yo lo recibí, no se qué cara puse porque realmente fue una sorpresa. Agradecí, sinceramente, el gesto, pero de inmediato me pregunté qué haría con semejante regalo; no lo podía poner en las paredes del restaurante Estación Atocha Don Bosco, no iba bien en mi casa ni tengo un sitio dedicado a ese tipo de trofeos. Entonces, se me ocurrió enviarlo a una finca ganadera en Quepos, donde estará en buen sitial y donde lo podré ver cada vez que quiera. Gracias por el detalle, pero, en realidad, qué pacho con esos cachos.

Pablo Heriberto Abarca, Rogelio Benavides y Raquel Elena Abarca. Foto: Eduardo Quirós.





Los hermanos abarcaron Madrid

A propósito de toros y de hermanos, esta semana Pablo Heriberto y Raquel Elena Abarca estuvieron en Madrid y, para hacer bien la tarea, se fueron a los sitios más emblemáticos de la capital española. Pablo se fue primero a un congreso en Tenerife, mientras Raquel se adelantó para esperarlo en Madrid; mientras se reunían, Raquel aprovechó para recorrer los sitios que obligatoriamente hay que conocer en aquella ciudad. Estuvo en la Plaza Mayor, en el mercado de San Miguel, en la Chocolatería San Ginés, en La Almudena, en el Palacio de Cristal, en el Parque del Buen Retiro, en la Estación Atocha, en La Puerta de Alcalá; cuando llegó su hermano fueron al Congreso de los Diputados y también hicieron un recorrido por los restaurantes más conocidos. Visitaron Toledo, Segovia y otros sitios cercanos a Madrid. Sin embargo, la visita que más disfrutó Raquel —y que tuvo que hacerla sola— fue a la plaza de toros, pero no fue a cualquier arena, visitó Las Ventas, Catedral del Toreo, el mayor coso taurino de España. Con capacidad para 23.798 espectadores, es la tercera plaza de toros con más aforo del mundo, tras las de México y Valencia (Venezuela). También es la segunda más grande en cuanto al diámetro de su ruedo —61,5 m— tras la de Ronda. Tiene un hermoso estilo arquitectónico neoárabe, neomudéjar, que la hace más llamativa en medio de la ciudad y en la mítica calle de Alcalá. Las Ventas, fue designada como patrimonio de la humanidad en 1994. Construida en 1929 sobre el terreno llamado Las Ventas del Espíritu Santo, tiene una superficie total de 45.800 metros cuadrados. La Plaza de Toros de Las Ventas, también es conocida como La cátedra de los vientos, al ubicarse en uno de los terrenos más ventosos de la ciudad de Madrid, en pleno en el barrio de La Guindalera, en el céntrico distrito de Salamanca.



Me caen mal…

Los que siempre buscan pelos en la sopa… y los encuentran.

Los que toman guaro en la casa y whisky en la calle, cuando es gratis.

Los que comen arroz con huevo en la casa y lomito en la soda del trabajo.

Los que le dan prioridad al celular.

Las barras parlantes de los buses.

Las cajeras bancarias pegadas al teléfono.

Los que dicen pompis.

Los que dicen bubis.

Los que se apapachan… mejor se abrazan.

Los que dicen peeerrrdón como Adal Ramones.

Los que se pelan como El Chunche, porque el Chunche es único.

Los que invitan a un barbecue y es una carne asada.



Indianna llega a los escenarios



Indianna estrenó la semana pasada su primera canción y videoclip titulado “Lo nuestro”. Indianna, que acaba de llegar a los escenarios, es la nueva propuesta artística de Kin Rivera Jr. junto a Molinna y Carlos Monge. Ahora, le toca al público conocer de qué se trata esta experiencia en vivo, por ello, la agrupación invita a conectarse este viernes 22 de octubre a las 8 p.m. en la página de Facebook del Grupo Mutual. La banda mostrará una propuesta novedosa donde combina sus canciones originales con un repertorio de temas reconocidos, pero versionados totalmente, en donde el grupo le impregna su propio sonido: un estilo pop contemporáneo, versátil y enérgico que busca estimular todos los sentidos. “Lo nuestro” y “Una noche más” son temas originales que Indianna presentará este viernes, junto con sus adaptaciones de música de Marc Anthony, Bruno Mars y otros.

Indianna.

