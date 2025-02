Tía Zelmira: Naranjo con amor

Por Rogelio Benavides / [email protected]

Cumpleañeros

Saludo al DJ Felipe Mejía con motivo de su cumpleaños este 15 de febrero. También cumplen años esta semana la modelo Hazel Carvajal (cumple el 15 de febrero), el periodista y creador de contenido Álex Alvarado (16), el periodista Hárold Quesada (16), la modelo Susan Aguirre (16), la modelo Shir Barrios (18), el cantante Róger Morales (18), la presentadora Andrea Quirós (19) y el estilista internacional Kevin Segura (20). ¡Felicidades!



Naranjo con mucho amor

Cuando supe que mis amigos del cantón de Naranjo realizarían una campaña para promover el amor, me sorprendí y a la vez me alegré. No es un tema del que se ocupe normalmente esta columna, pero en los tiempos de inseguridad y de indiferencia que vivimos, llamó mucho mi atención esta novedosa y noble iniciativa.



Naranjo destaca como uno de los cantones más seguros de Costa Rica, con una tasa de cero homicidios. Además, es un destino turístico con gran potencial gracias a sus lugares para hospedaje, turismo y gastronomía.



“Naranjo con Amor” es una iniciativa para invitar a los turistas a conocer la zona y disfrutar de un fin de semana lleno de amor y amistad. La celebración culminará con tres días de actividades gratuitas para todo público, del 14 al 16 de febrero en el Parque de Naranjo, todos los días desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche.



Por medio de las redes sociales, se mostrarán las bellezas del cantón y se motivará a las personas a celebrar y disfrutar de este fin de semana especial. Naranjo ofrece una gran accesibilidad, libre de presas, lo que lo convierte en el destino ideal para estas fechas.



Elena Umaña tendrá una presentación romántica.



​Este viernes 14, Día de la Amistad y el Amor, habrá serenata tradicional con tríos y mariachis; el presentador será Rafa Pérez, de la revista televisiva Giros, de Repretel. También habrá una presentación muy romántica a cargo de Elena Umaña.

Para el sábado 14, se programó una presentación infantil, a partir del mediodía, patrocinada por Trululú. A las 3 p.m., habrá recetas de cocina con figuras públicas y una clase de alimentos sanos. Luego se realizará un festival de música ranchera, que será transmitido en vivo por el Canal Tele Uno, de Occidente. A las seis de la tarde será el concierto con Armando Infante. La jornada cerrará con una alegre mascarada.



El domingo las actividades arrancarán al mediodía, con una dinámica infantil promovida por Trululú. A las 3 p.m. serán las degustaciones gastronómicas; para las 7 p.m. se programó una pasarela de moda a cargo del renombrado diseñador Edwin Ramírez. Las actividades de este festival de amor, culminarán con un concierto, a las 8 p.m., denominado “Marc Anthony Siempre Romántico”, a cargo de Pernel Ávila y Alonso “El Mariachi” Solís y su grupo.

Alonso Solís se presentará con su grupo.



​Realmente celebro que los gobiernos locales, como el de Naranjo, promuevan actividades gratuitas para el disfrute de todos sin distingo de ninguna clase. La gente de muchas comunidades no tiene este tipo de entretenimiento sano, por eso, me parece una gran idea, que debería ser imitada por otros municipios del país. Es una buena manera de promover el talento artístico local y cultural.

Felicito al alcalde Randall Vega Blanco y a su vicealcalde Pablo Navarro Jiménez, por esta constructiva idea; un cantón seguro como lo es Naranjo, debe ser ejemplo para los demás. Mientras tanto, que viva el amor, los enamorados y los amigos.

Armando Infante se presentará el sábado.



Knights 2025 Freestyle traerá los mejores riders del mundo

La edición 2025 de X-Knights, la competencia de Freestyle Motocross y BMX más prestigiosa de Latinoamérica, que se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en el Estadio Nacional, traerá a los mejores competidores del mundo.



Los detalles se dieron a conocer en una conferencia de prensa reallizada esta semana, la cual contó con la participación de medios de comunicación, patrocinadores, así como representantes de la Federación Costarricense de Motociclismo (FMCR) y de la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI).



Aprovechando las pantallas del Studio Cinema en Santa Ana, se realizó la presentación de la lista de competidores o “lineup” en las dos categorías que integran esta actividad. En la rama de Freestyle Motocross (FMX) se anunciaron seis pilotos: Marco González, de Chile; Davide Rossi, de Italia; José Mincha, de España; Taka Higashino, de Japón; Maikel Melero, de España y el multicampeón de X-Knights, el alemán Luc Ackermann.



Esta competencia cuenta con el aval de la Federación de Motociclismo Costarricense y se encuentra en el calendario mundial de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

“Como país, para nosotros es muy importante contar con esta competencia. El freestyle es una de las modalidades del motociclismo más llamativas y con un público muy fiel en nuestro país. Como Federación, les brindamos nuestro apoyo e invitamos a la gente a que no se pierda detalle y disfrute de estas figuras mundiales en vivo en el Estadio Nacional”, expresó Alberto Antillón, presidente de la Federación de Motociclismo Costarricense.

En BMX se contará con la presencia del ícono nacional Kenneth Tencio y los también costarricenses Gamaliel Osegueda y Derek Solano, quien hará su debut en esta competencia.



La lista se completa con grandes figuras internacionales, entre ellas Jeremy Granieri, de Francia, y tres destacados nombres del BMX Freestyle Olímpico: el argentino José Torres Gil, medalla de oro en París 2024; Keiran Reilly de Inglaterra, medallista de plata; y Marcus Christopher de Estados Unidos, quien finalizó en el cuarto puesto de la prueba olímpica.

Este alto nivel de competencia fue destacado por Kenneth Tencio y por el representante de FECOCI, Oscar Ávila.

“X-Knights representó un antes y un después en mi carrera deportiva. Ya competía internacionalmente, pero esta prueba me brindó la plataforma para que conocieran mi trabajo en mi país. De verdad los invito a que asistan el próximo 15 de marzo; los quiero ver allí, será una competencia de muy alto nivel”, comentó Tencio.

“Quiero felicitar a Family Fun - RPMTV por la visión de hace 10 años de incluir el BMX Freestyle en el gusto del público. Sabemos que hacen un gran trabajo para traer a exponentes de este nivel y ponerlos a disposición del público nacional. Poder verlos juntos, más aún con nuestro representante Kenneth Tencio, es una oportunidad única que no se repite en ningún otro lugar de América Latina. Desde FECOCI brindamos nuestro apoyo y esperamos con ansias el 15 de marzo”, agregó Oscar Ávila, presidente de FECOCI.

Una de las grandes novedades para este año será el cambio en el formato de competencia.

“En ediciones anteriores, el formato de clasificación por rondas eliminaba a los pilotos conforme avanzaban las eliminatorias. Para este año, en los dos primeros heats todos los competidores permanecerán en escena, mostrando su talento en diferentes enfrentamientos. En el tercer heat, cada piloto tendrá una única vuelta para lograr su mejor puntaje y así clasificar a la gran final, donde se definirá el podio. Esto aumentará el tiempo en escena de todos los competidores, para el deleite del público”, explicó Manrique Mata, Director de Family Fun - RPMTV.

Las entradas para esta competencia están a la venta a través de eticket.cr.

En BMX se contará con Kenneth Tencio.

Te tengo un vieras

Vieras que el miércoles fui muy temprano, con mi colega Johel Solano, donde Alex González, el barbero heredero de la peluquería Dinastía, uno de los establecimientos más icónicos fundado por don Carlos Gonzáles allá por el bar la Viña, cerca de la antigua Penitenciaría Central, hoy Museo de los niños.

El tema es que, a esa barbería, ubicada ahora en el bucólico barrio Aranjuez, allá por la iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús, hay que cambiarle el nombre y ponerle Dinastía de famosos, porque son muchas cabezas reconocidas, de empresarios, médicos, intelectuales, empresarios, artistas y periodistas, las que acuden por una peluqueada.

En una jornada usted puede encontrarse en una de esas sillas o en el sillón de espera a gente como el abogado y ex Ministro de Relaciones Exteriores Manuel González, al gran escritor Carlos Cortés, al ginecólogo Danilo Medina Angulo, al ex gerente de Recope Max Umaña, a José Manuel Arroyo, al periodista Gilberto Valencia, al empresario y político Jorge Pattoni, al periodista Geovani “El Profe” Calderón, al abogado y ex sindicalista Marco Castillo, al ex Ministro y Ex Presidente de la Asamblea Legislativa Francisco Antonio Pacheco, al doctor Álvaro Salas, al abogado y ex diputado Danilo Chaverri, al procurador Iván Vicenzi, al comentarista deportivo Hernán Morales y al sexólogo Mauro Fernández.

Alex González es el barbero de varios famosos.

​

Por ahí, por la acera de Dinastía, también pasa el famoso José María “Milo” Junco y Muñoz —porque ese es su barrio—, pero no entra, pasa de larguito, porque él no va al barbero, va donde la peluquera de loca fantasía. El día que fui me causó mucha alegría encontrarme con Gustavo Retana, de 85 años, todo un referente de las estadísticas del fútbol; a Gustavo lo conocí a mediados de la década del 70, en Radio Monumental, donde fuimos compañeros.

Dice Retana que él se niega a retirarse, que sigue caminado, recorriendo calles, para mantenerse sano, incluso le ayuda a su barbero de Aranjuez, con algunos trámites bancarios. La verdad es que me alegro de haber regresado a este sitio donde uno de los clientes más nuevos es mi nieto Benjamín, quien acude con su padre el periodista José Eloy Vargas León; Benjamín solo se deja cortar el pelo de “Alex el barbero”.

Giovanni Calderón con Alex González.

Vieras que el famoso Álex Alvarado —seguimos con los Alex—, uno de los creadores de contenido más exitosos y consistentes del país, quien este domingo 16 de febrero cumple 31 años, se regaló un Tucson 4X4, que compró al contado porque él le huye de las deudas. A Alex le va bien económicamente con sus contenidos en las redes sociales y eso le ha permitido crecer en varios aspectos. Alex es un profesional talentoso y por lo que veo todos los días, le esperan muchos triunfos más.

Alex Alvarado con su carro nuevo.

Vieras que la semana pasada, en el bar Siete Mulas, de Santa Ana, compartí con el regidor josefino Luis Rolando “Molote” Murillo, propietario del famoso bar “La molotera”, del Barrio Cristo Rey.

Aquella noche, cuando conversaba con Molote, pasó por la mesa el gran ciclista Andrey Amador, quien saludó a Murillo en forma cariñosa y muy entusiasta. Yo también aproveché para saludarlo, porque no tenía el placer de conocer a semejante figura del deporte costarricense. Fue un honor señor Amador.

Andrei Amador y Luis Murillo.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.