Tía Zelmira: Nacieron muchas estrellas

24 de noviembre de 2023, 12:00 PM

Me gustó mucho la edición de este año del programa de Teletica Canal 7, Nace una Estrella. No me perdí una sola gala. La propuesta me atrapó y todos los domingos asistí puntual al encuentro junto a mi familia. Estuvo bien. Me gustó la selección —y eliminación— de aspirantes y el desarrollo de la trama y la intriga. Se manejó bien el tema de las redes y alcanzó importantes niveles en el rating dominical. Hubo tratamiento creativo de la realidad y hasta surgieron roces entre algunos competidores; ciertas situaciones fueron más creíbles y otras menos, pero funcionó.



Nace una Estrella es de calidad mundial. Su talentoso personal nos sorprende positivamente, por sus aciertos en todas las áreas técnicas, como escenografía, sonido, iluminación, puesta en escena, animación, vestuario y demás especialidades. Costa Rica puede sentirse satisfecha de tener un grupo de productores, realizadores, guionistas incluidos en esta producción de Teletica Formatos, liderada con acierto por Paula Picado Cozza.



El gran perdedor de la jornada fue el pequeño Lucas Guerrero, toda una revelación, pero al final una injusticia dejó por fuera al más querido de los concursantes; eso dolió hasta las lágrimas, pero bueno, ya pasó. Nunca conoceremos la verdadera razón, en especial no podremos saber si falló la orquesta o el simpático y talentoso muchacho, pero algo pasó, Lucas se enredó y el jurado lo aniquiló. Quedó mucha tela por cortar, pero nadie quiso remendar, seguramente así lo dispusieron los productores para ponerle más emoción —más “reality”— al programa.



La final dejó sinsabores, pero así fue planeada. Mereció ganar Jeff On y Jafet Jérez no se merecía el último lugar. Fueron los cibernautas quienes eligieron al vencedor por medio de esas plataformas manipulables, tiranas… y también xenófobas. Votan por emoción, por sensaciones, pero no con razones; me gusta o no me gusta, me cae bien o mal. El gran ganador Gustavo Marín es un músico completo y talentoso, pero pesó más en las redes antisociales su condición de desamparadeño, especialmente en una semana para olvidar, cuando nuestra representante en Miss Universo no quedó entre las 20 primeras y la superó la nicaragüense; cuando la Selección Nacional de Fútbol fue humillada por la poderosa Panamá, fue un baño excesivo de realidad para la otrora Suiza centroamericana, según la canción “Mi linda Costa Rica”, escrita por el nicaragüense Tino López Guerra, el mismo de Viva León Jodido, ¡qué jodido!



Eso sí, todos los participantes son ganadores, no importa si estuvieron en unas cuantas galas o en todas, la exposición obtenida, les dará réditos y más piso escénico, más presencia mediática, sin duda. Nacieron muchas estrellas y eso cuenta y suma mucho.



Como dijo Lola es Lola, ¡qué calidad de cantantes y producción!