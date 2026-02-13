Tía Zelmira: Muy toreado el verano de Nicoya

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Saludo en forma especial al reconocido DJ Felo Mejía, quien cumple años este domingo 15 de febrero; espero que pase muy bien con sus seres queridos y ojalá que lo haga pinchando música como solo él sabe hacerlo. Otros cumpleañeros de la semana son: el presentador, animador e influencer Alex Alvarado (cumple el 16 de febrero), el publicista y presentador Hárold Quesada (16), la modelo Susan Aguirre (16), la periodista Paola Sancho (17), el artista Ferlander Arguedas (18), la modelo Shir Barrios (18), la fisioterapeuta Marcy Aguilar (18), el cantante Róger Morales (18) y la presentadora Andrea Quirós (19). Felicidades.



El exitoso comunicador Álex Alvarado cumple años el 16 de febrero. ¡Felicidades!

Hasta pronto, vespero

El domingo pasado, cuando regresaba de Guanacaste, me enteré de la trágica muerte de mi buen amigo Luis Diego Barquero, esposo de mi apreciada Nancy Montero, una mujer trabajadora, amorosa y muy buena. Me puse triste porque se trataba de un muchacho joven emprendedor y un soñador, sueños que desarrollaba especialmente cuando viajaba en su moto Vespa, que lo acompañaba a todos lados, incluso fuera del país.

Profesional de la gastronomía y chef, Luis Diego trabajaba con su esposa, especialmente en el área de la repostería y los queques, tanto que sus amigos los conocíamos como Los Quequitos, porque además eran dulces y muy agradables siempre. El lunes lo velaron en San Pedro, Barva de Heredia y sus funerales fueron el 10 de febrero en la Iglesia San Pedro Apóstol.

Los vientos y los fríos de estos días me impidieron acompañar a Nancy y a su familia, pero mi corazón siempre estuvo con ellos en todo momento y el cariño para El Quequito se mantiene intacto porque era un buen hombre, excelente persona y gran amigo. Con el Tigre Tony y con su esposa Alejandra Giusti y también con Adriana Cordero, compartimos muchas veladas juntos con Luis Diego y Nancy.

El fallecido era hijo del experimentado camarógrafo Luis Barquero, de Canal 6. Desde lo más profundo de mi corazón, le mando mis condolencias a Nancy y a todos sus familiares.

El chef Luis Diego Barquero era aficionado de las Vespas.

Chisme picón picón

Esta semana se anunció que el conocido periodista de entretenimiento y farándula Álex Alvarado, se incorporó a Teletica Entretenimiento con su espacio “El chismecito picón”, que ha sido un verdadero éxito en distintas plataformas.



De acuerdo con una información de Juan Pablo Sanabria, de La Nación, desde finales del año anterior, la televisora apostó por una filial llamada Teletica Entretenimiento, centrada en la creación de contenido para redes sociales y que ha tenido mucho éxito.



Alex Alvarado, quien ya se unió a esa iniciativa de Canal 7, es uno de los nombres más importantes en el contenido farandulero, con su segmento “Chismecito picón” y su pódcast “Lo dijo y punto”, en el que entrevista a personalidades del país.



De acuerdo con Sanabria, ahora Álex llevará la pimienta de los “famositicos” a las filas de Teletica, donde fue contratado para desarrollar “Juguito de chisme”. Este programa se difundirá todos los viernes en las redes sociales de Teletica Entretenimiento

Álex Alvarado está feliz de trabajar en Teletica.



Sobre esta nueva oportunidad profesional, Alvarado comentó:

​“Me emociona y me llena un montón porque mi sueño y una gran meta es trabajar en la pantalla de Canal 7. De un tiempo para acá me están tomando en cuenta y me invitan a programas. Estoy muy ilusionado, muy emocionado de poder hacer lo que me encanta y con lo que me gano la vida. Me pidieron que fuera muy a mi estilo. Yo me encargo de buscar las noticias, voy grabo en el canal, es una producción completamente de Teletica entretenimiento. Inclusive el nombre nace por parte de ellos”, agregó.

Alvarado, de 31 años, tiene una extensa trayectoria en medios. Empezó en la prensa escrita, en columnas de farándula; además estuvo por cinco años en VM Latino como VJ y fue presentador de segmentos en Repretel.

Desde hace cuatro años está de lleno en la creación de contenido en redes sociales, donde acumula decenas de miles de seguidores y varios videos que se han viralizado.

Conocemos muy bien el trabajo de Álex Alvarado y estamos seguros de que aparte de acoplarse muy bien a Teletica Entretenimiento, lo acompañará el éxito como ha sucedido con todos sus proyectos.

Lynda Díaz con Álex Alvarado.

Muy toreado el verano de Nicoya

Soy seguidor de la actividad taurina por televisión, especialmente del Verano Toreado de Canal 7, que arranca en enero, recorre todo el verano varias comunidades del país y regresa el 25 de julio a Santa Cruz.



El pasado 7 de febrero asistí, una vez más, a las corridas en el redondel de Nicoya, con motivo de las fiestas de esa alegre y sabrosa localidad guanacasteca.



Desde un balcón, cómodamente sentado y muy bien atendido, disfruté de la jornada taurina y de todos los pormenores captados y transmitidos al país por el excelente elenco y el personal que trabaja en el Verano Toreado de Canal 7.



Tuve la oportunidad de estar con el anfitrión Carlos Armando Martínez, Alcalde de Nicoya, quien pasó pendiente de que todo saliera según lo planeado. También compartí con René Picado Cozza, Presidente de Televisora de Costa Rica, así como de mi amigo de muchos años el empresario y desarrollador Joaquín Gamboa Cabalceta y su encantadora esposa María Clemencia, con quien comenté ampliamente acerca de la actividad y otros temas conexos.

Montserrat del Castillo y Daniel Montoya dialogando en la arena. En primer plano el camarógrafo Marco Chaves y Giancarlo Cruz.

Me acompañaron el influencer Juan Chaves, la vestuarista de canal 7 Sandra Carvajal, la cantante Vanessa González, la psicóloga Lupe Martínez, la nueva presentadora de Canal 7 Dylanna Mora Guzmán y la excelente presentadora de De Boca en Boca, la guapisísima Montserrat del Castillo.

En la tarima también saludé a mi querido colega Lázaro Malvarez, Jefe de Redacción de Telenoticias, quien cada vez que puede se da una vuelta por tierras nicoyanas donde es hacendado y tiene gallinas ponedoras.

Muy cerca, en el set de transmisión, saludé a Carlos Álvarez, Michael Bleak, Susanna Peña, Daniel Montoya, Montserrat del Castillo, así como el Jefe de Producción Carlos Amador, a la productora Nikole Román, al realizador Michael Zamora y al encargado del dron Pablo Elizondo, quien es todo un experto en eso de las tomas aéreas.



Tengo una anotación aparte sobre mi querida colega Susanna Peña, quien se ha hecho muy popular en esto de las andanzas taurinas. Resulta que en Nicoya —motivada por el entorno pampero— nos sorprendió con una retahíla cual Max Barberena, el maestro de esa especialidad. Sugiero a Susanna que siga por esa senda folclórica porque esa que le escuché, le salió muy bien, como buena pupila de Barberena. Carlos Armando Martínez es el buen alcalde de Nicoya. En cuanto a Montserrat del Castillo, quien iba como turista y no estaba en sus planes hablar de toros, vaquillas, improvisados y barrileras, sin embargo, un contratiempo le impidió al experto en la narración taurina Marvin Hidalgo llegar hasta Nicoya, por lo que la productora Nikole Román tuvo que hacer ajustes y poner a este aquí y al otro allá y mandar a Montserrat del Castillo a la arena para que hiciera las entrevistas.



Montserrat, vestida de “peligro”, con ajustado pantalón negro y zapatos de tacón de aguja, sacó adelante la tarea. ¿Quién dijo miedo? Además, ver a Montserrat del Castillo y al cómico Daniel Montoya, con peluca, todos empolvados, no tiene precio.



Volviendo a las atenciones de las autoridades locales y de los organizadores de ORDEN, encabezados por su presidente Mario William Acosta Cortés, realmente nos sentimos bienvenidos porque, además, nos ofrecieron un delicioso arroz de maíz, tamales, picadillo, frutas y otras especialidades regionales. Este capítulo gastronómico estuvo muy representativo y a la altura de la actividad. Mario William Acosta de ORDEN. Aporte significativo Destaco el gran trabajo del Verano Toreado en pro del desarrollo de varias comunidades del país. Cuando termine su recorrido, en julio próximo, en Santa Cruz, habrá apoyado a una docena de comunidades en sus diversas iniciativas sociales. En Nicoya, por ejemplo, procuran construir el redondel de San Blas y sembrar guayacanes para el disfrute comunitario.



De acuerdo con Nikole Román, productora de este exitoso espacio, entre los beneficiados del Verano Toreado, “resaltan causas como hogares de ancianos, como es el caso de Turrialba, Puriscal y Herradura, así como mejoras pendientes dentro de la comunidad para tener espacios de recreación y de uso comunal, siendo el caso de San Rafael de Abangares, Muelle, Nicoya, Horquetas y San Mateo. En la lista figura también la asada de Santa Rosa de Guápiles, que necesita una mejora para poder tener acceso a mejor agua potable”.



En Nicoya identifiqué el regreso a las raíces del rodeo criollo costarricense, que con sus diferentes disciplinas genera competencia en las zonas rurales. También hubo monta estilo rodeo, barrileras, música, bandas locales, bailes típicos, toros bravísimos, excelentes caballos, diestros lazadores, toreros improvisados, levantines, corneadas y corneados que terminaron en la camilla de la benemérita Cruz Roja. En cuanto a las barrileras, las ganadoras de todas las fechas recibirán un pase directo al Extreme American Rodeo, programado para el 11 de abril en el Estadio Nacional. René Picado Cozza y Carlos Armando Martínez conversando con Joaquín Gamboa Cabalceta. Una gran oportunidad

Para el alcalde Carlos Armando Martínez, la transmisión del Verano Toreado desde Nicoya, constituye una gran oportunidad para seguir posicionando al cantón, no solo como una de las zonas azules del mundo, sino también como una tierra profundamente arraigada a sus tradiciones y costumbres, como lo es la monta guanacasteca. ​“Es un espacio de convivencia familiar y de unión alrededor de una de nuestras tradiciones más representativas. Siempre nos sentimos honrados de recibir a Canal 7 en la Gran Nicoya, porque este tipo de transmisiones fortalecen la proyección del cantón y resaltan nuestra identidad como tierra de tradición y cultura”, dijo Martínez. De acuerdo con el alcalde nicoyano, “para la familia guanacasteca, las tradiciones y costumbres son fundamentales, ya que nos conectan con nuestra identidad y con ese ser guanacasteco tan característico. Las corridas y montaderas forman parte de esa efervescencia natural que nace del arraigo a la ganadería y a la vida de la hacienda. Son actividades que históricamente han caracterizado a nuestros pueblos, comunidades y cantones. Valoro esta actividad como excelente, de alta calidad, con una gran respuesta del público, una importante asistencia de personas y un impacto positivo gracias a la proyección y el alcance que se logra a través de la televisión nacional”.



A criterio de Martínez, el Verano Toreado viene a realzar los festejos y, además, representa una importante fuente de recaudación de fondos para la organización, lo cual permite desarrollar la gestión social que realiza el Grupo ORDEN en Nicoya. También es una gran vitrina para mostrar nuestra cultura, nuestras tradiciones y costumbres. Basta ver la alegría en los niños de la Cimarrona Los Güilas o en los grupos de baile folclórico: esa emoción de verse en la televisión nacional, de saber que sus familias los están viendo, de poder decir “ahí estábamos bailando”. Esos rostros iluminados y esas expresiones de felicidad son únicas y reflejan el verdadero realce que este tipo de transmisiones le da a las fiestas de Nicoya. La jornada ofreció un buen espectáculo. Para el alcalde y los quienes ejercen el liderazgo social en aquella comunidad guanacasteca, “trabajar con el equipo de Canal 7 fue una experiencia muy positiva. Son personas amenas, cercanas, con un genuino arraigo por el contacto con la gente. Es muy bonito ver su simpatía, su generosidad y su interés por integrarse, por conocer, compartir y hasta disfrutar de nuestra gastronomía. Se sienten como parte de la familia, y eso acerca mucho a la televisora con la comunidad. Además, reflejan valores muy importantes como la cercanía, la espontaneidad y la amabilidad hacia todas las personas, lo cual deja una excelente impresión y fortalece aún más esta relación con Nicoya. Bienvenidos siempre a Nicoya”, dijo el buen alcalde y excelente anfitrión.



Lleva razón Carlos Armando cuando habla de la integración de los representantes de la televisora con los dirigentes locales, personalmente me sentí muy bien, pasé un rato muy ameno, me sentí muy bien atendido y entendí mejor como en estas comunidades disfrutan de este tipo de iniciativas de entretenimiento, de rescate cultural y de desarrollo social y solidario. Al final, nos retiramos del redondel con un muy buen sabor de boca y muy impresionados con el respeto, el orden, la amabilidad y el cariño de los nicoyanos. Ojalá que pueda ir muchas veces más a las fiestas populares de Nicoya, Turrialba, Santa Cruz y también de Puriscal. Los toros estuvieron bien cuidados. Te tengo un vieras… Vieras que una de las comidas más ricas que disfruté en el redondel de las fiesta de Nicoya fue el arroz con maíz, un clásico de la gastronomía guanacasteca. Este platillo está cocinado a base de maíz cascado y quebrado, lo que logra una consistencia muy parecidos a los granos de arroz; la receta lleva pollo, culantro, chile dulce rojo, cebolla picada, dos dientes de ajo triturados, achiote y pimienta y sal al gusto. Pero el maíz, sin duda, es el ingrediente tradicional que resalta. De generación en generación, la receta del arroz de maíz ha logrado mantenerse viva como símbolo de orgullo de la cultura guanacasteca. Sus ingredientes, cocidos a fuego lento, le otorgan un delicioso sabor que lleva impregnado un aroma a tradición. Se acostumbra servirlo con un banano o guineo. El que probé ese día estaba realmente muy rico, como dirían en España, estaba DPM. Los ingredientes básicos son maíz crudo, culantro, chile dulce rojo, cebolla picada, dos dientes de ajo triturados, pollo, achiote y pimienta y sal al gusto. Comerse un arroz de maíz a la orilla del redondel es una delicia.

​ Vieras que en la delegación que me acompañó a Nicoya estaba mi querida amiga Sandra Carvajal, vestuarista de Canal 7, quien disfrutó a sus anchas de la experiencia de las bravas corridas nicoyanas —pero no tan bravas como las de Santa Cruz—. Sandra saludó a todos sus compañeros, intentó acomodarle el pañuelo a Susana Peña como también lo hizo con el resto de la delegación pues ella, siempre está pendiente de esos detalles.





Para terminar de completar la experiencia taurina, Sandra se tomó una foto con Toñito, la mascota del Verano Toreado, quien lleva por dentro al bueno de Juan José “Joselo” Durán Mora. Por cierto, aunque estaba en aquel sitio tan típico y pintoresco, Sandra no dejó de apagar la sed con fino champán. ¡Salud”

Sandra Carvajal con Juan José Durán, envuelto en el peluche de “Toñito”.

Vieras que el joven influencer Juan Chaves, destacado estudiante de la ULACIT y originario de Quepos, se ha convertido en gran amigo de la puriscaleña Dyanna Mora Guzmán, siempre están haciendo bromas y se divierten sanamente; a todo le sacan chiste y la pasan muy bien junto con el grupo usual de amigos con quienes se reúnen al menos una vez por semana. Graduada en Artes Dramáticas, de la Universidad Nacional (UNA) Dylana está incursionando, poco a poco, como presentadora de Teletica y ya ha aparecido en Mira Quien Baila, en El Chinamo en el segmento de Gollo, en la Corridas de Fin De Año presentando en vivo el segmento de McDonald's y también ha grabado el corto de la programación mensual de Canal 7. Creo que esta muchacha, bonita y talentosa, tiene asegurado un buen futuro y un trabajo en la televisora. Por cierto, en ese viaje descubrí que, contrario a lo que cantamos cuando estamos en la playa “En el mar la vida es más sabrosa”, Dylana canta, como Marta Sánchez: “Arena y sol, el mar azul, contigo yo, conmigo tú, espuma blanca, dorado amor de arena y sol…” Pensándolo bien esa está más nueva que el viejo chachachá, popularizado por la Sonora Matancera en 1957 y dice: En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad”. Juan Chaves y Dylanna Mora en el VIP del redondel nicoyano. Vieras que la experiencia en cámaras y su talento natural y espontáneo de comunicación, han hecho de Montserrat del Castillo una excelente y calificada profesional de la animación y la televisión. En Nicoya la vimos muy guapa, elegante y muy desenvuelta. Para esta foto a ella no le importó posar junto a unos cables de alta tensión, pero quienes estábamos alrededor temíamos que se produjera un corto circuito y ser armara un chispero; la ventaja es que Montserrat tiene tanta energía acumulada que es capaz de repeler o neutralizar cualquier circuitillo que se produzca. Montserrat del Castillo cual viuda negra.

​ Vieras que mi amigo Pablo Herrera, quien siempre maneja un perfil bajo, integró el grupo que asistió al redondel de Nicoya el pasado 7 de febrero. Para estar a tono con el escenario taurino, Pablo usó un elegante sombrero de cuero que la quedaba muy bien; además la mudada de Pablo también estaba a tono con la actividad. Padre de dos hijos, vecino de Coronado, Pablo es muy trabajador, serio y responsable. Al saludarlo, le envío un saludo y le reitero mi respeto y mi amistad sincera. Pablo Herrera.

​ Vieras que a Montserrat del Castillo la conocí hace muchos años cuando ella todavía trabajaba en VMLatino; luego me la encontré en varias actividades faranduleras, incluidas en festividades guanacastecas donde íbamos con Franck Salas y ella era la presentadora.





Años después ingresó a Canal 7 donde ha desarrollado una carrera exitosa y brillante, gracias a sus cualidades y a su empeño por sobresalir positivamente. Lo bueno es que, cada vez que nos encontramos, disfrutamos mucho y nos respetamos más, gracias a una amistad que se consolidó en el respeto y en el cariño verdadero. Un abrazo.

Rogelio Benavides y Montserrat del Castillo.