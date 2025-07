Tía Zelmira: Música para mantener vivo el amor

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Saludo efusivamente a mi buen amigo Juan Carlos Laclé Zúñiga, quien celebra su natalicio este 25 de julio. También celebran su cumpleaños el humorista Alex Costa (cumple el 25 de julio), la periodista Carolina “Nucy Boronas” Méndez (25), el periodista Everardo Herrera (25), el estilista Federico Calvo (26), el Presidente de la Asamblea Legislativa Rodrigo Arias Sánchez (26), el periodista Pablo Campos (27), el modelo Gary Bravo (27), el futbolista Andrés Núñez (27), el abogado Román Fallas (27), el periodista Iván Meza (28), el deportista Alfredo “El Chatillo” Piedra (28), la diputada Dinorah Barquero (30), el periodista Sergio Arce y el actor Gustavo Rojas Antillón (31).

Alex Costa es un anexado, cumple años el 25 de julio. ¡Felicidades!

Música para mantener vivo el amor

Canciones bonitas, representativas de una época, sobrevivientes de un sinnúmero de accidentes musicales y del paso duro de los años, sonarán este viernes 25 de julio en el auditorio del Museo de los Niños.



Letras de amor, de lugares, de recuerdos y de vivencias especialmente de quienes en la década del 70 éramos jóvenes enamorados o al menos ilusionados y soñadores.



Fernando Castro y Vía Libre, Víctor Kapusta y las canciones de Abracadabra, Ricardo Acosta y Carlos Guzmán con Gaviota son los encargados de esta cumbre de recuerdos denominada ¡Qué tiempos aquellos!.



El concierto presenta los grandes éxitos de cada artista en un marco especial, pues en complicidad con el reconocido locutor y presentador Manuel Fresno, las canciones se van mezclando con anécdotas de los artistas y del público, lo que creará un ambiente interactivo, íntimo, nostálgico y con una pizca de humor.



Las entradas —todavía quedan algunas— están disponibles en la página boleteria.museocr.org y tienen un valor de ¢35.000 en Planta Baja y ¢30.000 en Planta Alta. Para más información, el público puede visitar el Facebook del Teatro Auditorio Nacional CR o enviar un mensaje al Whatsapp 7003-7070.



La Noche de Verano, Te fuiste Gabriela, Chao Cariño, chao, ¿Qué vas a hacer esta noche?, ¿Recuérdame?, Te diré te quiero, No he dejado de amarte, Quédate y un montón de temas lacrimógenos conforman el repertorio de esta noche dedicada al amor, a los enamorados, a los romances y a los romanceros. Se vale llorar, abrazar, besar, pero especialmente comprobar la importancia de saber amar.

​“Es un concierto que reúne a grandes amigos exponentes de la música romántica. Estaremos todos en vivo, con nuestros grandes éxitos, con historias, anécdotas y muchos recuerdos. El público saldrá muy emocionado con este festival de la época dorada de la música romántica costarricense”, comentó el reconocido músico nacional Carlos Guzmán, del grupo Gaviota.

El concierto será a las 7 p.m.

Un Costa Rica Fashion Week culto y sostenible

Del 10 al 12 de julio, el Centro Nacional de la Cultura (CENAC) fue sede de Costa Rica Fashion Week Forever Green 2025, el encuentro de moda sostenible más importante de América Latina. Esta edición reunió alrededor de 2.000 asistentes diarios a lo largo de tres jornadas de pasarelas, conferencias, exhibiciones, conciertos y mercaditos, promoviendo la innovación, la cultura y la sostenibilidad en el corazón de la industria textil.



La jornada presentó 13 pasarelas y 11 exhibiciones de moda durante tres días, destacando a diseñadores nacionales como Nolys Rodríguez (AMAG), Tatiana Baldi (Baldiwear), Kattia Gu Wu (Phantom Thread) y Larry Pupiro (Pupiro). Se contó con la presencia de marcas internacionales como Parchita, Hi-Tec, PA & GHA, Sofirar y Moskem.



La edición de este año también marcó el debut de talentos bajo el programa Beca Emergente, proyectando a diseñadores como Jaseth Hernandez, Yuley R. Siles, y David Castro, reafirmando su papel como plataforma de impulso para la próxima generación de profesionales del sector.

La edición marcó el debut de grandes talentos. Foto: Willie Zúñiga.

La participación académica de instituciones como la Universidad LCI Veritas y la Escuela ESSDM, sumó un punto de vista clásico y contemporáneo durante los espectáculos. Vale destacar la pasarela de apertura del INA “Memoria 60”, la cual conmemoró el 60 aniversario de la emblemática institución.



El Costa Rica Fashion Week anunció una alianza estratégica con New York Fashion Week Runway 7, con el objetivo de llevar el talento costarricense a la escena global. Esta colaboración representa un paso concreto hacia la internacionalización de la moda sostenible de Costa Rica.



Más de 7.000 entradas fueron descargadas a través de Starticket, confirmando el interés del público por la moda regional de calidad y consciente. La edición 2025 reafirma el impacto creciente de Costa Rica Fashion Week como una plataforma internacional de innovación textil y cooperación cultural.



Este año sobresalió la participación de la industria privada, con el apoyo de marcas patrocinadoras que fueron las que propiciaron un espacio abierto al público y una agenda llamativa para que todas las personas pudieran disfrutar de La Semana de Moda Oficial en Costa Rica.

La jornada presentó 13 pasarelas. Foto: Guillermo Chinchilla.



Te tengo un vieras...

Vieras que el pasado jueves 17 de julio en el foyer del Teatro Nacional se presentó Jazz meets the Great American Songbook, en formato de cuarteto con Rodrigo Sáenz en la trompeta; Pablo Campos al piano; Leo Argüello, contrabajo y Gilberto Jarquín en la batería.

El programa incluyó temas como Prince Albert, New York State of Mind, Caravan y No es mentira. Destacó la participación de Rodrigo Saénz, un costarricense que tiene muchos años de dedicarse a la música en Nueva York y quien es parte de una reconocida familia de músicos encabezados por su papá don Rodrigo y formada también por Ricardo, Álvaro y Adolfo.

El Chino Moreno y Ricardo Sáenz.



La semana pasada fue la celebración de los 78 años del célebre Rodrigo “Pigo” Maffioli, toda una institución de esta patria. Para tal efeméride se organizó una buena festolina como las que acostumbran él y su querida esposa Patricia Márquez; hubo paella, bocadillos, anécdotas, canciones, chistes, amigos y muchos, pero muchos recuerdos de casi siete décadas de la historia musical de Costa Rica.

Rodrigo Maffioli Navas, nació aquí el 21 de Julio de 1947. Músico desde niño, inspirado al escuchar música clásica en su hogar, estudió Arquitectura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México.





De regreso a Costa Rica, realizó estudios de armonía en la Facultad de Ciencias Musicales de la Universidad de Costa Rica. A los trece años formó parte del Conjunto de Paco Navarrete, contratado para integrar el conjunto donde realmente descubrió sus aptitudes musicales, primero en la percusión, luego con el piano y el órgano, el bajo y la guitarra.





Desde su estudio Pentagrama, ha dirigido a los grupos musicales y solistas más importantes de Costa Rica, convirtiéndose en uno de los más destacados productores musicales de los últimos años en el país. Compositor, arreglista y director artístico también ha sido articulista, pintor de brocha fina y actor de La Media Docena. Gracias Pigo por tanta y tan buena música, por sus travesuras y por su estilo irreverente rayando en lo valeverguista.

El Chino Moreno, Pigo Maffioli, Patricia Márquez y Luis Jákamo.



Vieras que Pigo Maffioli contó que al finalizar el colegio, su papá lo envió al extranjero a estudiar Arquitectura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ya instalado México, un grupo de muchachitos —incluido Pigo— participaba en un programa en Monterrey, donde tocaban media hora de bossa nova. Un televidente llamó al canal muy interesado en conocerlos. Resulta que era el mismísimo João Gilberto, quien en ese momento residía en México.





Sí, uno de los músicos brasileños más influyentes en la historia de la música, compositor, guitarrista y con un canto muy particular. Un músico extraordinario, considerado como uno de los padres del género musical bossa nova.

​“Nos conocimos y le hicimos de teloneros en el Teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Construimos una amistad muy productiva ya que con él conocí muchos secretos de la magia de la música carioca”.

Nota curiosa: La cantante brasileña de bossa nova, samba y jazz, Astrud Gilberto, ingresó en el mundo de la música cuando se casó en 1959 con João Gilberto. Se hizo popular como principal intérprete de ‘La chica de Ipanema’ en 1963. A mediados de los 60, la pareja se separó.

Patricia Márquez y Pigo Maffioli.

