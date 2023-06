Tía Zelmira: Mucho 'güiri güiri' con el chiqui chiqui

30 de junio de 2023, 9:01 AM

​En el caso de Manantial, por ejemplo, el nombre está registrado como propiedad de Luis Armando Jákamo, desde 1978. “El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa, persona o el establecimiento que emplea el nombre comercial o sea su titular”, de acuerdo con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Número 7978. El artículo 66 de la misma legislación estipula que el titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios. La protección del derecho que el titular de la marca comercial ostenta se dilucidará tanto en la vía civil como penal, según lo establecido en la Ley 8039 de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Basado en lo anterior, Jákamo ruega que no se utilice el nombre comercial de Manantial, como conjunto musical, debidamente inscrito a favor suyo, para publicitar actividades musicales dentro de todo el territorio nacional, sin previo consentimiento del titular. Las mismas razones mueven a Alfredo Moreno a reclamar los derechos que le corresponden sobre el nombre de La Banda. Moreno y Jákamo reiteraron su confianza de que se respete el derecho que les asiste, para no verse obligados a invocar los extremos que les otorga la mencionada ley. Además, dijeron que esta iniciativa de ellos alerta a otros productores que quieran hacer actividades similares. “No se trata de perseguir a nadie, la idea es que se respete nuestro ordenamiento jurídico”, advirtieron. La experiencia con esta música siempre ha sido positiva, especialmente cuando se ha hecho bien. Hay un público considerable que le gusta revivir recuerdos con este tipo de canciones, en especial con el llamado ritmo del chiqui chiqui, desarrollado por La Banda, Manantial, Jaque Mate, Marfil, La Pandylla y otros. Por ejemplo, el espectáculo de gran calidad y sobrado profesionalismo “Qué tiempos aquellos”, producido por el cantante Ricardo Acosta, convocó a varios artistas que montaron los arreglos musicales, ensayaron e hicieron las cosas con sobresaliente profesionalismo, incluso Acosta trajo de Chile a Polo Álvarez, arreglista y director musical de artistas como Leo Dan, Lucho Muñoz, Leonardo Favio, entre otros. El resultado de esa producción fue un verdadero éxito, sin embargo, si no se hace de esa manera, es difícil que el resultado sea bueno. Ahora se anuncia un concierto para el 28 de julio, denominado sencillamente “Chiqui chiqui”, por lo que he visto, están usando imágenes nuevas y creativas, ojalá que el espectáculo programado en Jazz Café también lo sea. Mientras tanto, celebro la actitud de Alfredo Moreno y Luis Jákamo, quienes han encendido las luces de alerta para que se hagan las cosas bien, para que se respeten los derechos y las leyes, y para que no se lastime la calidad musical. No hay que matar la gallina de los huevos de oro, más bien hay que pulir esos huevos para que sigan brillando con alta calidad y buen gusto, la música lo agradecerá y el público más. Si van a seguir con ese güri güiri, que sea en beneficio del chiqui chiqui.

Muchas veces, las únicas llamadas a mi celular son las de Gollo, específicamente de su departamento de cobros; ese número lo tengo identificado en la lista de contactos como “Gollo cobros”, en otra época los ponía como “No contestar”, pero ahora hasta me divierto, con la filosofía ¡Solo bueno! En Gollo he comprado —a pagos polacos— la mayoría de los aparatos de mi casa, especialmente el microondas, la lavadora, la sanguchera y el coffeemaker. Una semana antes del día de pago y como ya no hay polaco con tarjeta de abonos, empiezan las llamadas y los mensajes virtuales. No fallan. Se producen unas cinco llamadas de Gollo Cobros y, una vez superada esa cifra, empiezan a timbrar los “números privados”; los dejo en “visto”, porque no contesto esos contactos ocultos e incultos. Los cobradores de Gollo son, hoy por hoy, quienes me tienen más presente o al menos me llaman más y eso se padece y agradece. Desde la semana pasada empezaron a llamarme para la cuota de un congelador azul, adquirido para el restaurante. Los compramos como a 89 meses plazo, con intereses y creces. El viernes de la semana pasada, finalmente, conseguí un préstamo puente y me fui a pegarle un BACatazo con la roja a Gollo, allá en Pavas, por la calle ancha, casi llegando al Cementerio Metropolitano, donde tratan de descansar en paz varios conocidos, pero esos son personajes de otro lamento. La Loba y yo íbamos apurados, para llegar al mediodía en punto a recoger al nieto en el kínder. Encontrar lugar para el carro en ese Gollo, es una odisea épica, como la de Homero, pero con más poemas y más cantos. En el primer espacio del estacionamiento había un cono verde y allí mismo nos metimos, sin pensarlo dos veces; error: salió el jefe de las Fuerzas Armadas de Gollo Pavas y nos señaló la prohibición. Mi esposa acató la orden y reculó, pero yo reclamé airadamente mi derecho a estacionar para pagar y detener las llamadas. El uniformado, de pocas pulgas —como corresponde— reiteró la prohibición, con el argumento de que en cualquier momento podría llegar una viejita en silla de ruedas y necesitaría ese campo; aunque le expliqué que las viejitas no salen a esa hora ni hacen pagos ni compras, no lo convencí y él no advirtió que, en aquel momento, los 7600 éramos nosotros. También le externé al gollo paco mi enojo porque pasaron una semana acosándome virtualmente y ahora, en forma presencial, él coartaba mi derecho a honrar la deuda para poder descansar un mes de las llamadas. Le notifiqué mi intención de hablar con su superior y me dijo que hiciera lo que quisiera, pero no me dejó estacionar tres minutos que fue lo que duró mi nerviosa acompañante pagando. La viejita de la silla de ruedas nunca llegó, los únicos viejitos en la escena del crimen fuimos nosotros, ya pensionados, pero no acabados. ¿Dónde estacionamos? Pues en la vía principal, al lado de un rótulo de “no estacionar”, pero estacionamos. Y ¿el servicio al cliente? Deberían explicarle a este policía, que en este y en todos los tiempos, la prioridad es pagar o pagar, no hay dilema. Hasta el próximo mes…si el guarda quiere. Ya les contaré cómo me va, a lo mejor saco fiada una moto Gollo, para la súper abuela, porque este rosario de cuentas infelices, calla más de lo que dice, pero dice la verdad. Pues sí, seguiré comprando en Gollo, aunque rezongue, ¿qué me queda?