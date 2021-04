Tía Zelmira: MishCatt convence con su célebre talento

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com

Cumpleañeros

Saludo a Steph Molina Coll, Claudia Garnier, Barkley Ramos, a la periodista Lysalex Hernández, a Ana Ulate, Ricardo Moreno y al chef Daniel Isea con motivo de su cumpleaños este viernes 9 de abril. Otros cumpleañeros de la semana son Magdalena Campos (cumple el 10 de abril), Gabriel Garro (10), Karen Brenes (10), Juan José Andrade (11), María Fernanda Montero Pérez (11), Xinia María Davis Morgan (11), Claudio Ciccia (11), Alex Murillo (13), Belisario Solano (13), Javier Retana Benavides (14), Giselle Zamora Barrientos (15), Rita Guzowski (15), y Johanna Ramírez Monestel (15). ¡Felicidades!

Juan José Andrade

Este 11 de abril cumple años el policía abogado Juan José Andrade. Director General de la Fuerza Pública y Viceministro de Seguridad, abandonó el cargo cuando no se sintió cómodo con su entorno. Dejó esos puestos, que lo llevaron a ocupar cargos internacionales de gran prestigio, con su hoja limpia y libre de cualquier duda y cuestionamiento, como corresponde a un buen policía. En su espacio radiofónico, habla de cosas positivas y hace valiosos aportes de su experiencia como buen funcionario que estuvo siempre a la orden de los mejores intereses del país. Este jurista puntarenense y excelente comunicador, resalta el emprendimiento y la responsabilidad social de un mundo que cambia constantemente; interpreta de buena forma la tendencias y estilos de vida y resalta los nuevos paradigmas de la sociedad, en forma muy interesante y creativa, como debe ser la radiodifusión que se ocupa de este tipo de temas. Feliz cumpleaños.​

¡Qué pena Manuel Antonio!

Cuando voy a mi pueblo Quepos, me doy unas cuantas vueltas por Manuel Antonio, pero esta esta vez me asusté y salí espantado. El Jueves Santo, a las 4:30 p.m., llegué al sector de Espadilla; la marea estaba alta y no había playa (arena); la gente se apretujaba en la calle sin mascarilla, sin guardar la distancia; además había unos cuantos incidentes en los que intervinieron los agentes policiales por un lado y los del tránsito por el otro —ellos sin mascarilla también—. Aquello era un caos, parecía una fiesta sin invitación, un concierto sin música, una piñata de droga; era un foco infeccioso apenas para acordonar el lugar y cerrar de inmediato el acceso. Imaginé la gran cantidad de contagios de Covid de esa jornada. De inmediato, sin bajarme del carro, sin abrir la ventana y sin asomar la nariz, regresé por donde llegué muy triste y bastante preocupado. El sector en cuestión ——con Covid o sin él—, siempre es un caos y las autoridades no hacen nada por corregirlo: el área está copada por vendedores ambulantes de cuanta chuchería existe; algunos alquilan sillas o sombrillas a precios prohibitivos y si uno lleva su propia silla le hacen un problema; la droga campea por doquier y los sitios comerciales están abarrotados sin control alguno. He visto como en otros sitios de playa las autoridades sanitarias cierran establecimientos con cualquier excusa, pero aquí en Manuel Antonio eso no sucede: no hay ley ni orden ni nada. Poco antes de la pandemia, unos amigos españoles se fueron a Manuel Antonio sin reservación de hotel ni guía alguna; intentaron acomodarse debajo de una palmera, en el sector en cuestión y salieron huyendo; les pareció sucio, desordenado e inseguro; intentaron entrar al parque nacional, pero ya se había agotado la cantidad de visitantes permitidos. Sin tomarse ni un agua de pipa regresaron a San José, extrañados y cabreados de cómo aquel sitio siempre sale entre las mejores playas del mundo. Ya es hora de hacer algo para corregir el problema. La Municipalidad del cantón y todas las autoridades involucradas en los controles policiales y sanitarios, deben intervenir de inmediato; después será muy tarde. ¡Qué pena Manuel Antonio!, te van a matar por los huevos de oro y te vas a quedar sin gallina y sin huevos… ¡Qué güevonada!

Porras para Gerardo

El reconocido estratega financiero Gerardo Porras Sanabria fue nombrado, el pasado jueves 25 de marzo, como Gerente General de la Corporación ACOBO. Gerardo se desempeñó como Gerente General de Banco Popular, luego estuvo como gerente de Bancredito y ahora se suma a los esfuerzos de la compañía que lidera don Orlando Soto Enríquez y sus hijos Orlando y Diego. Al felicitar a don Gerardo, le reitero mi respeto por sus cualidades personales y profesionales. No me queda duda alguna de que en ACOBO han tomado una decisión clave, inteligente y certera. ¡Adelante! Porras, muchas porras para Gerardo.



Orlando Soto suma otro éxito

El jueves 25 de marzo en la Asamblea general de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), fue electo don Orlando Soto Solera —Vicepresidente del Grupo Financiero ACOBO— como director de la Junta Directiva de la Bolsa. Tal designación me alegra por tratarse de un buen empresario y un bondadoso ser humano. Celebro por el acercamiento que hemos tenido en el último año; espero que podamos seguir cosechando una provechosa amistad. Destaco el apoyo constante de don Orlando a la familia del restaurante Casa Azul de Don Bosco.

Un éxito don Rolando

El 26 de marzo pasado publiqué un comentario con motivo del cumpleaños de mi buen amigo Rolando Laclé Castro. Como practico el oficio de periodista, uso mi perfil de Facebook abierto al público, sin restricciones, para que todos opinen —a favor o en contra— porque soy un convencido y un practicante de la libertad de opinión, eso sí, basada en el respeto y en sólidos fundamentos. La publicación mencionada tuvo 142 “me gusta”, 50 comentarios (positivos) y fue compartida once veces. Nadie se expresó en forma negativa o vulgar como suele ocurrir, situación que comprueba el tipo de persona que es don Rolando. Agradezco a todos el respeto y la consideración personal y extensiva, en este caso, para don Rolando, un señor, un caballero a carta cabal.



Rolando Laclé Castro, don Marco Aurelio Castro, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y Hernán Ramón Castro Hernández. La fotografía corresponde a los actos de toma de posesión del Presidente José Joaquín Trejos Fernández, en mayo de 1966.



Música rusa en Don Bosco

Andreas Neufeld, violinista de la orquesta de Radio Berlín, ruso alemán, nacido en Ucrania, casado con una costarricense, viene invitado por la Orquesta Sinfónica Nacional para un par de conciertos. El sábado 10 de abril, a las 5 p.m., ofrecerá un breve recital de música clásica rusa y algún par de canciones ticas en el patio de Estación Atocha Don Bosco. Andreas Neufeld nació en 1976, en Krasnodar, Rusia. Fue miembro de la Orquesta Filarmónica de Berlín en el periodo de 1998–2009. Inició sus estudios de violín a la edad de cinco años en la Escuela de Música de Dnepropetrovsk. En 1992 ingresó al Conservatorio de Mannheim, Alemania y estudió con Roman Nodel. En este mismo año obtuvo el primer lugar en la competencia nacional de Niedersachsen y, en 1996, ganó el segundo lugar en la competencia Internacional Luis Spohr. En el año 2000 obtuvo su título como solista. Concertino de la Orquesta de la Radio de Berlín. Miembro de la Camerata Filarmónica de Berlín, de la Camerata Viena- Berlin, conformada por integrantes de las filarmónicas de Viena y Berlín, entre otras. Como maestro ha impartido clases magistrales en Japón, Italia y Costa Rica; asimismo, ha sido profesor en diferentes festivales de orquesta juveniles alrededor del mundo. Actualmente se desempeña como maestro en diversas escuelas de música de Centroamérica, para jóvenes. Andreas aceptó una invitación para compartir su música con un pequeño grupo en el patio de la Casa Azul de Don Bosco. Los interesados pueden reservar su espacio por medio del teléfono 2220-0207.

¿Por qué bajar el piso?

La artista Michelle González, conocida como MishCatt, es una de las cantantes más exitosas de la historia contemporánea; ha llegado tan lejos como ha querido gracias a su innegable talento. He escuchado a pocas como ella, he sabido de sus logros en grandes escenarios, he escuchado los comentarios de maestros sobre sus cualidades como intérprete, pero aquí la ignoran, le bajan el piso, no le dan pelota y algún sector de la prensa, la esconde, la ningunea, la castiga.

El 26 y el 27 de marzo pasados, MishCatt presentó un concierto de Jazz en el Teatro Eugene O’Neil, del Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN). Ojo al dato: la entrada costaba ocho mil colones y los estudiantes y adultos mayores pagaban la mitad. En el segundo concierto llegaron si acaso 40 personas a escuchar un espectáculo hecho a la medida de los escenarios más renombrados del orbe. Ví pocas notas en la prensa donde pareciera no haber espacio para este tipo de informaciones, no les importa. Pero, le dan prioridad a temas irrelevantes, vacíos, vulgares porque la consigna es parecerse cada vez más a las redes antisociales donde cualquiera escribe basura y falsedades y donde una legión de ilusos asume como verdadera, cualquier mentira y muchas falsedades. Mal, muy mal. Otro dato: hay muchas mujeres en los medios escribiendo sobre estos temas de entretenimiento y tampoco se ocupan de darle espacio a la bonita y talentosa compatriota: ni se ocupan ni les preocupa ni nada, les da lo mismo. En este concierto en el Eugene O’Neil, la cantante estuvo acompañada al piano por su padre el renombrado Chepe González y por el guitarrista madrileño Diego García. Tocaron jazz, pop, bossa nova y otros ritmos elegidos para un concierto de lujo, con poco público, pero ejecutado con gran profesionalismo, como corresponde a un trío de tal nivel. Menciono aquí, destaco y felicito al gran músico y promotor cultural Guillermo Madriz, Director Ejecutivo del CCCN, gestor de este y otros espectáculos similares. Madriz está siempre pendiente de promover presentaciones de altísima calidad; él nada contra corriente, le gustan las cosas buenas y bien hechas, por eso insistió en presentar a MischCatt, por eso no desmaya en su afán de ofrecerle al público acceso a actividades de alto valor cultural y de comprobada calidad. Hablar de los logros de MishCatt es mencionar el lanzamiento del sencillo Goofy, a mediados del año pasado, el cual alcanzó en pocas horas más de un millón de reproducciones en Youtube. Desde el 2014 Michelle reside en Los Ángeles donde ha desarrollado su carrera como solista. En el 2016 se convirtió en la costarricense más escuchada en Spotify. Además, cantó en un tributo al DJ Avicii (Tim Berling), en Suecia, ante un público de 65.000 personas. De eso estoy hablando, así de grande es Michelle, a pesar de algunos envidiosos y egoístas. En Estocolmo, MishCatt llegó al escenario justo antes de la cantante Rita Ora; por el escenario también pasaron vocalistas como Adam Lambert (vocalista en las giras de Queen), Audra Mae, Aloe Blacc, Sandro Cavazza y Amanda Wilson. Esta no es la primera oportunidad en la que Michelle González ha trabajado en Suecia. Las canciones de su proyecto MishCatt fue grabado y escrito en la capital sueca con distintos productores locales. Como dije anteriormente, en el 2016 publicó el álbum Highlighter con siete canciones originales que alcanzaron millones de reproducciones en Spotify, empresa con la que tenía un contrato de promoción para ese disco.

Escribo estas líneas para saludar a esa gran artista, talentosa y brillante quien, como lo han hecho otros compatriotas, han tenido que abandonar el país para concretar sus carreras y demostrar sus talentos, porque aquí la especialidad de muchos es bajar el piso a quien sea y como sea. A Michelle le ofrezco disculpas por el daño causado por gente envidiosa e inescrupulosa. A Michelle la insto a seguir adelante porque tiene las herramientas necesarias y el valor para lograr todo cuanto se proponga. Pronto la perderemos definitivamente de vista y después, quienes hoy la rechazan, estarán reclamando su ausencia por estas tierras de gente malagradecida. ¡Adelante Michelle! Usted tiene todo lo necesario para triunfar dondequiera, eso nadie se lo quitará, eso usted lo tiene, eso le pertenece, enhorabuena.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.