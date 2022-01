Tía Zelmira: Milo Junco está malito

Rogelio Benavides Rivas/ Editor: [email protected]



Cumpleañeros

Un saludo a la encantadora Shirley Álvarez, bella dama y exquisita presentadora d televisión con motivo de cumplir años esta viernes 14 de enero. Espero que la pase muy bien con sus seres queridos. También envío un carioso saludo a los demás cumpleañeros de la semana: Melissa Sánchez (cumple el 14 de enero), Samuel Isaac Lugo (14), Stefanny Quesada Méndez (15), Pilar Acuña Mourraille (15), la modelo Raquel Montoya (16), el fotógrafo David Reina Lamas (17), Paola Ramírez de Whelles (17), Jackie Hidalgo (18), la cineasta Soley Bernal (18), Cynthia Moya (19), el músico Mario Campos (19) y el presentador Randy Allen (20). Felicidades a todos estos sobrinos cumpleañeros.



Boda en la Estudiantina

Hay algarabía en la comunidad de tunos cartagineses porque el próximo 30 de enero será la boda del profesor Rafael Bolaños Azofeifa y de la profesora Elda Valverde Méndez, noticia que tiene muy entusiasmada a la comunidad cartaginesa, donde los contrayentes son muy apreciados por el gran aporte que han hecho a la educación, al deporte y a la cultura. Rafael Bolaños, es el fundador de la Estudiantina del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). A los 18 años comenzó a dar clases en el Colegio Vocacional de Artes y Oficios (COVAO). A pesar de su afinidad por las Bellas Artes, estudió Educación Física en Alemania. Participó en la fundación del Instituto Tecnológico; fue fundador y director del Departamento de Cultura y Deporte de esa querida entidad. Lideró la fundación de la Casa de la Ciudad en Cartago, como un importante centro de fomento cultural. Poseedor de una cantidad enorme de reconocimientos y galardones, cabe destacar el premio Carlos Luis Sáenz en el año 2016. Desde estas líneas le enviamos un cariñoso saludo a don Rafa y a doña Elda, deseándoles felicidad, prosperidad y mucho amor.



Rafael Bolaños y Elda Valverde.



Milo Junco está malito

El carrozólogo Milo Junco está triste, los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color, como la Sonatina de Rubén Darío. José María Junco Muñoz, profesional del maquillaje, historiador y comentarista de televisión, no muestra su mejor cara estos días. Milo, siempre jovial, simpático y ocurrente, fue internado la semana anterior en el hospital Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, víctima de una insuficiencia renal en estado muy avanzado; entró por una arritmia cardiaca que ya se resolvió. Aunque rápido le dieron de alta, Milo tiene los riñones en muy malas condiciones, se le ve bastante agotado. Esta semana su gran amiga Amanda Moncada, la Zarina de la Moda, lo visitó y lo encontró bastante mejor. Esperamos que se recupere totalmente, pues Milo es una persona que siempre ha compartido su arte y su talento con el gran público por medio de los medios de comunicación; además sus amigos lo extrañan, lo aman y quieren verlo sonreír nuevamente y celebrar sus divertidas y elocuentes frases. Por cierto, aprovecharé esta oportunidad para contarles un secreto: desde que nació esta columna de Tía Zelmira, en la Teleguía, de La Nación, en 1994, Milo Junco fue uno de los colaboradores anónimos más frecuentes y constantes; siempre nos inspiró y nos divirtió; muchas de las frases que se hicieron famosas aquí, son de su natural ingenio y de su gran talento para describir cosas y situaciones. Gracias Milo por sus luces.



Milo Junco.



Moda con tango

Amanda Moncada ha vuelto a las pasarelas y el embajador del Tango, Óscar López Salaberry, sigue sonando por doquier, ambos motivados por el entusiasmo de su amiga Sarah Gordon. La semana pasada Amanda presentó un desfile de modas en el Centro Comercial Trejos Montealegre para promover su tienda virtual “Joy By Amanda”; guapas muchachas mostraron la nueva colección de Amanda al ritmo del bandoneón de López Salaberry y sus memorables tangos. Un espectáculo bonito, una gran iniciativa que contó con el apoyo decidido de la empresaria Sarah Gordon. Calificación 10 para los tres.



Oscar López Salaberry y Amanda Moncada, socios fundadores de la Avioneta Set, son un dúo muy peligroso.



Se casó Álex Murillo

El empresario, comunicador y nutricionista Alex Murillo Padilla, director de la página informativa La Esquina 506, se casó el pasado 4 de diciembre con el entrenador y terapista Allan Alfonso Ramírez Arrieta. La ceremonia protocolaria se realizó en la casa de Murillo y asistió un pequeño grupo de amigos y familiares. Álex es un empresario hotelero, así como diseñador y constructor de muebles para hoteles; también es un exitoso comunicador y nutricionista. A Álex lo conozco bien desde hace varios años, es mi amigo y mi socio en varios proyectos. Durante mucho tiempo fue colaborador de la página Tiazelmira.com. A Alex y a Allan les deseo mucha suerte y felicidad en esta nueva etapa de sus vidas.



Allan Alfonso Ramírez Arrieta y Álex Murillo Padilla.





Siguen llegando famosos

Angelina Jolie, Paulina Rubio y Tom Cruise se unen a la lista de famosos que han visitado nuestro país recientemente. Aunque pasaron inadvertidos, las autoridades de Migración confirmaron la entrada y la salida del país de esos figurones. Angelina vino con dos de sus hijos: Madox Chivan y Pax Thien Jolie-Pitt. En cuanto a Paulina Susana Rubio Dosamantes estuvo por el sector de La Fortuna de San Carlos y subió en sus redes unas fotos con un bikini de leopardo, mientras se calentaba en las aguas termales. Finalmente, Thomas Cruise Mapother, el gran Tom Cruise fue visto en Los Sueños, tras regresar de un día de pesca por aguas del Pacífico Central. Lo que pocos saben es que Cruise llegó piloteando su propio avión, un HondaJet matrícula N77VA. En ambas la llegada y la salida él venía en el asiento izquierdo (capitán) e incluso habló con los controladores aéreos en ambas ocasiones. Cruise es piloto desde 1994 y posee múltiples licencias y type ratings además de un Gulfstream IV y un P51 Mustang.

Este es el avión de Tom Cruise.



A Diego Bravo lo atacó el Covid

El talentoso y exitoso comentarista internacional Diego Bravo, quien reside en Los Estados Unidos y desde allá lanza sus dardos venenosos, pero certeros sobre temas de farándula, estuvo los últimos tres meses viajando a Costa Rica, pero a fin de año, lo atacó el COVID-19, a pesar de que él se cuida y sigue los protocolos sanitarios. El ataque lo volcó seriamente y Bravo la pasó muy mal varios días en cama. El domingo pasado amaneció mejor, solo con un leve dolor de cabeza, sin embargo, el jueves, viernes y sábado de la semana pasada el polémico y ácido crítico sintió que moría, dice que nunca se había sentido tan mal en toda su vida. Todo esto ocurrió apenas unos días después de que Diego y Natalia Carvajal tuvieron una polémica en la que ella dijo que no estaba de acuerdo con el periodismo que hace Bravo; al parecer ella se molestó porque él volvió a tocar el tema de las pruebas falsas de Covid que ella presentó en un momento que quiso salir del país. Natalia dijo que el bullying cibernético tiene consecuencias terribles en muchas personas. “Yo hace unos meses pasé por un proceso emocional derivado de esto —del bullying— y fue devastador porque en este país se ha dado muchísimo. Me duele, no estoy de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo con este tipo de prensa… han inventado muchas cosas mías, cada una más ridícula que la otra, pero prefiero enfocarme en lo mío y pasito a pasito ir construyendo lo que quiero”, contestó cuando uno de los seguidores le preguntó la razón por la cual Diego Bravo le tira tanto y tan duro. El pleito está servido, habrá que esperar más. Según Luis Carlos Lara, de Ticourbano, Diego Bravo es un youtuber costarricense con más de 6 años de experiencia como creador de contenido. Actualmente, radica en Los Ángeles, California, pero su enfoque ha sido el mercado costarricense, de hecho, él se autodenomina como “un tico creando contenido para ticos”. “A pesar de vivir fuera de CR me siento orgulloso de mis raíces, me gusta estar en contacto con mi gente y de lo que acontece aquí. Si, es una población bastante limitada, pero es mi nicho y aquí radica la diferencia de hacer lo que te gusta. Ahora, cabe mencionar que son muy pocos los creadores de contenido Ticos enfocados en Costa Rica, la mayoría desean imitar y ser como los Grandes Youtubers, yo no, yo soy Diego Bravo un tico creando contenido para ticos”. A Diego le gusta hacer comedia y actuación, pero ha notado una aceptación muy positiva cuando de chismes de farándula tica se trata porque en TV nacional ningún medio se atreve a usar la jerga costarricense y todo se habla con pinzas, así que mezcla el chisme, comedia, actuación y sabor tico.



Diego Bravo ya se recuperó del COVID-19.

Música entretenida

En fiestas recientes he tenido la oportunidad de escuchar a Erick Armijo y Planchita & Roll. Se trata de jóvenes músicos que interpretan todo tipo de ritmos y que son ideales para la animación de fiestas. El grupo lo componen Alex Chily (técnico de sonido y luces), el DJ Antonio Morales, el percusionista Duck Herrera, el baterista Joss Ar, el encargado de audiovisuales David Chang y Chito Rodríguez. Es un equipo joven, con muchas ganas de hacer locuras, según dicen. Recomiendo a este joven artista y a sus compañeros; pueden contratarlo con toda confianza, estoy seguro de que se divertirán y la pasarán muy bien.

El número de Erick Armijo es 8777-5020.

Erick Armijo anima todo tipo de fiestas. Foto: Eloy Vargas León.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.