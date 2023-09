Tía Zelmira: Meme Ureña sigue conquistando

8 de septiembre de 2023, 6:16 AM

Este 10 de setiembre cumple 67 años Ramón Luis Méndez Vega, quien desde hace 29 años se desempeña en Canal 7 como comentarista y analista arbitral. Ramón Luis es único en este país; probablemente algunos se llaman igual, pero cuando uno dice Ramón Luis, no hace falta decir su apellido porque todos saben quién es. Ramón Luis es, como diría José Alfredo Jiménez, de un mundo raro. Polémico y cabezón, es atrevido y muy necio. Genio y figura dura, la madurez lo ha ido ablandando, al punto de regalar flores a un amigo sin sonrojarse. Empresario, coleccionista de autos, viudo, padre y abuelo, Ramón ha ido varias veces donde asustan, pero no se ha asustado, porque quien asusta es él. Hoy por hoy, le sigue sacando tarjeta roja directa a todo cuanto considera una violación al reglamento en las canchas de la sociedad. Aunque no lo parezca, esta descripción está hecha con respeto y aprecio verdadero. Ramón a veces se pasa de necio y aunque antes se creía un sabelotodo, ahora es capaz de darle a otros la razón, inclusive al doctor Allan Conejo, comentarista de “Pasión deportiva”. Sí señores, la edad, la experiencia y la interacción social, le han bajado unas cuantas rayitas de terquedad. Digo esto porque lo aprecio y porque —qué jodido— desde hace nueve años me incluyó en su corta lista de amigos y, lejos de asustarme, me conmovió. Tras salir de las canchas, ha compartido sus experiencias en radio Columbia, periódico Al Día, Radio América, Diario Extra y FUTV y en su querida Teletica. Una de sus anécdotas recuerda cuando un dirigente deportivo de Turrialba lo mencionó de mala manera en “Sensación deportiva”; Ramón estaba escuchando el programa en su casa en Tibás y de inmediato se fue hasta la soda El Parque y sin decir agua va, la emprendió a trompadas contra el ofensor. “Me atacaron la vida privada y familiar y eso es intocable para cualquier ser humano”. Ramón, quien disimula la edad, se ejercita regularmente para estar en forma y pelear contra el destino, siempre ha sido autoritario y mandón, pero no matón. En la cancha también fue polémico y asumía las consecuencias de sus decisiones, porque, a su juicio, un árbitro nunca va a quedar bien ni con estos ni con aquellos. Seguramente por eso no hace nada para caer mal —y lo logra con facilidad—, pero tampoco se esfuerza en caer bien. Cada noche pasa por una copa de vino tinto a Estación Atocha Don Bosco y casi siempre lleva un gran ramo de flores: muchos no pueden creer tanta ternura. Para los incrédulos, siempre repite una y otra vez su frase: el futbol es un negocio para los vivos y una pasión para los tontos… y esa misma quiere en su epitafio. Como siempre hemos sospechado, es herediano, pero reconoce a Saprissa como el equipo más grande del país. Congratulaciones a este buen amigo, espero pase muy contento en unión de sus hijos Luis Alberto y Melissa, quienes siempre han estado en el puro centro de la cancha de su vida… a ellos nunca les saca tarjetas de ningún color, les da amor.