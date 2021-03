Tía Zelmira: Melissa Mora Saca Boom

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com

Cumpleañeros

Este viernes 12 de marzo cumple año el productor de Teletica Formatos Mario Nájera Vázquez. El sábado 13 el cumpleañero es el diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, quien festejará con un pachangón en la finca familiar en Tres X, de Turrialba. El 13 cumple años la doctora Sandra León, esposa del alcalde josefino Johnny Araya. El 14 de marzo cumplen tres buenos amigos: el Ex Presidente de la República Rafael Ángel Calderón Fournier, el embajador de Costa Rica en Australia, periodista Armando Vargas Araya y don Fernando Leñero. También celebran su natalicio esta semana el fisioterapeuta Jorge Enrique Tenorio Madrigal (16), Marcia Montes Cantillo (17), el Tigre Tony Bertarioni Montes (18), el ganadero Michael Bleak (18), la zarina de la moda Amanda Mocada Mora (18) y el abogado Raymundo Macís (18).

Rafael Ángel Calderón

Saludo al Ex Presidente de la República licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier con motivo de su cumpleaños este 14 de marzo. Son muchas las veces que he escrito sobre él, pero siempre acudo feliz y entusiasta para saludarlo. Lo conocí cuando yo era muy joven; venía llegando de Quepos; fue en la primera campaña y ahí me quedé con él dos campañas más y para siempre. Entonces conocí a un hombre de obras, logros y realizaciones. Un político bueno y dedicado: un líder auténtico y natural, comprometido con su tierra y con la gran obra social de su padre el Benemérito de la Patria Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, Reformador Social de Costa Rica. Tuve el honor de estar durante cuatro años (1990-1994) a su lado en el ejercicio de la Presidencia de la República. Supe de sus congojas, de sus logros y de sus anhelos por lograr una Patria mejor, con mejores oportunidades para todos, en fin, lo vi preocupado por dar lo mejor de sí en cada una de sus acciones. Claro que lo vi sufrir en la cárcel “sin derecho a la ley”, en medio de un show mediático montado por inescrupulosos empeñados en dañar honras. Por ahora ya aquello pasó. Ya habrá tiempo de que se haga justicia. Hoy, a la distancia de los acontecimientos, confío en que la historia lo absolverá. Con Rafael Ángel tuve la gran dicha de conocer a su esposa Gloria, a sus hijos Rafael Ángel, Gloria del Carmen, Gabriela y casi vi nacer a Marco Antonio; también conocí a su mamá y a su hermana —María del Rosario las dos— a la primada Aguilar Calderón y a excelentes personas como don Rolando Laclé Castro —con quien aún mantengo una cordial amistad— y a mucha gente realmente buena que estuvo a su lado aportando sus mejores luces para hacer un gran gobierno. Con motivo de su cumpleaños, acudo a estas letras para agradecerle todo lo que me dio a cambio de mi lealtad y de mi trabajo honesto; no nos debemos nada, hoy somos buenos amigos y le ayudo siempre que puedo como su secretario personal en asuntos de prensa. Reciba un abrazo fraterno y cariñoso. ¡Feliz cumpleaños!

Rafael Ángel Calderón Fournier cumple años el 14 de marzo.



Melissa Mora Saca boom

Después de ser gratamente recordada por su tema A Mover el Bam bam, Melissa Mora decidió refrescar el Saca Boom, que hiciera famoso hace unos años el grupo Marfil. Ahí anda Melissa para arriba y para abajo promoviendo en redes y diversas plataformas el video para ese caliente tema que grabó con el renombrado percusionista Ramses Araya y el cantante Rick de Costa, residentes ambos en Miami. La guapa modelo también está trabajando en un reguetón que grabará en solitario y que está segura que será un verdadero éxito.



Ramses Araya, Melissa Mora y Rick De Costa.

Derroche de jazz





El lunes 8 de marzo hubo buen jazz y contagiosa alegría en Estación Atocha Don Bosco. Merak del maestro José Rosa, con Álvaro Matus, Roberto Antillón y Rodrigo Solano hicieron un derroche de talento; a ellos se unieron, como invitados especiales, Alfredo “El Chino” Moreno y Guillermo Madriz. Fue una noche deliciosa, remojada con el mejor vino y un ambiente inigualable.



José Rosa, Rodrigo Solano, Alfredo Moreno, Roberto Antillón, Álvaro Matus y Guillermo Madriz.

La miel de Cano

Álex Cano, dirigente comunal y actual presidente de la Municipalidad de San José, es un hombre trabajador y muy empuchando, que no la arruga la cara a nada ni a nadie. Por eso no me sorprendió cuando esta semana lo vi promoviendo su miel de abeja Cano, natural y pura, de las Juntas de Abangares y avalada por le Universidad de Costa Rica. De acuerdo con Cano, es legítimamente guanacasteca y jura que viene directamente del panal a calentamiento y embotellado. “Es una miel que una vez abierta no se cristaliza no se pone blanca. La pueden mantener en la despensa que no le pasa nada, incluso en la refrigeradora y su consistencia se mantendrá intacta. Es una miel ideal para diabéticos, asmáticos y para sanar heridas y la vista irritada”.



Esta es la miel de abeja de Alex Cano.

Estreno de “Déjela”

El cantante urbano Mario Alberto Díaz, conocido artísticamente como El Discípulo, subió esta semana a su canal en Youtube y en todos sus perfiles, el nuevo video para “Déjala”. Después de muchos meses de trabajo, y en medio de la pandemia, Mario Alberto logró sacar esta producción fílmica que estuvo a cargo del reconocido cineasta Dyrson Brow. “Es un tema romántico realizado en la línea de música urbano, que tantas satisfacciones me ha dado. Es un trabajo profesional, es una entrega artística hecha con todos mis mejores sentimientos y todo el profesionalismo posible, para que todos la disfruten. Aprovecho para pedirles el apoyo y que la difundan en sus contactos y en sus redes, para que este esfuerzo no pase inadvertido, para que siga creciendo y conquistando a muchas almas buenas. He puesto todo el cariño posible, mucho trabajo y todas las ganas para sacarlo”, comentó.



Yglesias con concierto en Fogo Resort

Este fin de semana el restaurante Fogo Resort ofrecerá una serie de conciertos con el tenor Joaquín Yglesias el viernes, sábado y domingo; además contará con un menú especial de almuerzo y cena. Yglesias cuenta con premios y reconocimientos especiales, actuaciones dentro y fuera del país, ha participado en diferentes óperas y zarzuelas, entre ellas Rigoletto, La Traviata, Faust, Luisa Fernanda y La Gran Vía.





Karitto grabó “Canción si miedo”

Con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, Karol Ramírez, Karitto, grabó “Canción sin miedo”, como un homenaje a todas las mujeres del mundo, sin importar su etnia, condición social u orientación política. Además, las cantantes nacionales Karina Severino, Yeymi Monge, Heidi Marchena y Grace Abarca, decidieron apoyar la iniciativa de Karitto, actuando en el video portando los carteles, con mensajes de denuncias. “Canción Sin Miedo” es original de la cantautora mexicana Vivir Quintana que surge del momento coyuntural en la historia del feminismo y la reivindicación de los derechos de la mujer en México y en otras partes de Latinoamérica en 2020. Para Vivir Quintana, el momento que vive México es histórico y esperanzador, por la movilización de cientos de personas en todo el país en contra de la violencia contra las mujeres. La canción se estrenó el 7 de marzo de 2020 en concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, en una emotiva versión junto a Mon Laferte y el coro “El Palomar” con motivo de la celebración del día de la mujer (8M).



Te tengo un vieras…

Vieras que la abogada Raquel Elena Abarca, quien además tiene que ver con muchos de los proyectos de la empresa familiar Hacienda Tres X, en Turrialba, subió en sus redes una foto con la campeona mundial de boxeo Yokasta Valle; ambas se encontraron el Día Internacional de la Mujer, en un hotel capitalino y, tras intercambiar una breve conversación, se tomaron una foto. “Qué mejor forma de celebrar este día con este mujerón”, escribió. Tiene razón.

Yokasta Valle y Raquel Elena Abarca.

Vieras que Gerardo, de Only Way, anda feliz y animado estos días veraneros con la nueva colección de ropa deportiva. Gerardo ha hecho las cosas muy bien en el área del diseño, la confección y la promoción. El fotógrafo Gerardo Barrantes fue el encargado de hacer las nuevas fotos de la campaña.



Esta bonita muchacha sale en la campaña de Only Way.

Vieras que Alfredo “El Chino” Moreno ha vuelto a los tambores. Chino, experto en programación radiofónica, músico y amante del jazz no se aguantó las ganas el lunes que se presentó el grupo Merak del maestro José Rosa de tomar los bolillos, las escobillas y poner la percusión en acción. No habían terminado de invitarlo a pasar a tarima, cuando ya estaba sentado frente a los bombos y tambores. Chino disfrutó como niño con juguete nuevo. Ojalá que siga dando este tipo de sorpresas.

Vieras que tuve una agradable sorpresa cuando vi que Maribel Guardia, en su programa diario en Facebook, tenía como invitado al compatriota Julio Arroyo; como siempre, le puse atención al tema y me pareció novedoso e interesante. Maribel y Julio hablaron sobre imagen personal, especialmente en asuntos laborales. Julio, maestro del maquillaje y actor, dio excelentes consejos de cómo se debe ir vestido a una entrevista de trabajo; tema que me pareció realmente útil y muy práctico. Felicitaciones a los compatriotas por su profesionalismo, por algo destacan por dondequiera que van.

Julio Arroyo y Maribel Guardia.



Vieras que esta semana se me quebraron los anteojos. Preocupado por quedarme corto de vista, me fui a la Clínica Comunal, en el puro centro de San José, 100 metros al sur del Colegio de Señoritas. De inmediato el oftalmólogo Carlos Sing, reconocido profesional, me recetó unos anteojos y, aunque no lo crean, salí con unos nuevos; maravillado por la rapidez del servicio, solicité detalles y me dijeron que normalmente los entregan de un día para otro, pero a mí me fue mucho mejor. Gracias.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.