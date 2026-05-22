Tía Zelmira: Melissa con aroma a mujer

Por Rogelio Benavides / b[email protected] Cumpleañeros





Saludo a la empresaria Ericka Zúñiga Hidalgo, quien cumple años este 22 de mayo. También cumplen años esta semana el rey del calzado Daniel del Barco (cumple el 22 de mayo), la mercadóloga Ana Lucrecia Vargas (22), la empresaria Emilia Pizarro (22), el fotógrafo del Saprissa Luis Fernando Rodríguez (22), la cantante Mari Blu (23), la periodista, comentadrista y presentadora Alice “La Picona” Marion Fonseca (25), el periodista Luis Miguel “Venenito” Rojas (25), el Loco Más Loco de la radio Juan Carlos Torres (25), el periodista y presentador de Telenoticias Juan Manuel Vargas (25), mi querida y apreciada amiga María Elena García (26), el animador de Batalla de Karaoke Kemwell Solís (27) y el diseñador y empresario Arturo Arias (27). Felicidades a todos.

Daniel del Barco.

Saludo especialmente al señor Daniel Del Barco, talentoso y exitoso diseñador de calzado para hombres y mujeres, con motivo de su cumpleaños este viernes 22 de mayo. Daniel ha desarrollado su propia marca y estilo, y su éxito trasciende nuestras fronteras. Abogado de profesión, se inclinó siempre por el tema del calzado, donde destaca como el mejor, sin duda. Feliz cumpleaños.





Ruth Solano, hija del Sol





El pasado sábado 16 de mayo cumplió años la abogada Ruth Catalina Solano Montero y para celebrarlo se fue con su esposo Eduardo Li a celebrar a Puerto Viejo. Aquel día el sol del Caribe brilló más, porque ella amaneció allá y Solano significa por donde sale el sol Ruth proviene del hebreo “belleza” y así es ella, bella.





De acuerdo con el Libro de Rut, su nombre significa amiga, compañera y aliada fiel. Catalina, de origen griego, es pura, inmaculada e inteligente. Ruth encarna rasgos de lealtad, bondad y compromiso inquebrantable. Solano proviene del latín solanus, aquella que pertenece al Sol.





En cuanto a Montero, es cazadora, persona que busca y persigue la caza en el monte o la ojea hacia el sitio en que la esperan los cazadores. Los de Tauro son personas firmes, decididas y constantes en varios sentidos. También adoran sentir seguridad, por eso, la buscan tanto, es como una necesidad constante en sus vidas. Es una persona decidida, pragmática y tiene una enorme fuerza de voluntad. Posee una gran capacidad para evitar conflictos y disgustos, sin duda prefieren resolver sus problemas con pragmatismo; también tienen buen humor.





Los Tauro son personas sensuales que celebran la belleza, la fidelidad y el cuidado. Su carácter romántico hace que disfruten sintiendo el amor de su pareja. El sexo para Tauro es, en última instancia, la manifestación de la entrega que siente por la persona que ama. Tauro, procura no caer en la monotonía.





Es importante mantener la pasión, pero también impedir que los hábitos de diario se conviertan en pura rutina. Las nacidos en Tauro son poderosas y honestas. Se puede confiar en ellas. Excelentes como amigas y como socias. Perseverantes hasta la tozudez, no dejan ningún asunto ni proyecto por resolver.





Aman la belleza en todas sus expresiones, son grandes sibaritas y no les gusta la vulgaridad, aunque nunca harán un gesto despectivo hacia quien no comparte su buen gusto. Son extremadamente sensuales y apasionadas, lo que las convierte en una pareja ideal, ya que suelen poner en primer plano a sus seres más queridos.





Tener por amiga a una Tauro es, sin duda alguna, un regalo del Universo. Honestas y leales, en ellas siempre encontrarás a quien te eche una mano sin que haga falta, ni siquiera tendrás que pedírselo. Les encantan las fiestas y reuniones, sobre todo familiares y del círculo de amigos más íntimos.





Tras estas divagaciones astrales y mundanas, le reitero a esta hermosa, inteligente, amorosa y talentosa rubia, un abrazo cumpleañero con los mejores deseos. Ya nos veremos en el Poró remojando los mejores deseos en un buen vino. En cuanto a Eduardo Li, se salvó con esta dama que conquistó.





Nota: Como dijo Sabina, estos versos, que callan más de lo que dicen, pero dicen la verdad, no tienen kriptonita, puede recibirlos y disfrutarlos con todo el amor que fueron pensados y redactados: nada le estallará ni le afectarán los efectos atribuidos a la kriptonita.

Ruth Solano y Eduardo Li.

Melissa con sexy aroma de mujer



Digan lo que quieran, pero Melissa Mora tiene encanto. Dicen que no baila, pero mueve el bambán cual bollo de pan; que no canta, pero encanta; que no es bonita, pero le sobra belleza y sensualidad. Que no se expresa bien, pero en las entrevistas, me he quedado asombrado. A sus treinta y tantos años es tan guapa como ella quiere. Que se ha hecho cirugías, toques y retoques, pues sí… y ¿quién no?



Melissa es un ícono de sensualidad, sus logros son aspiracionales y, por más ruido negativo que han querido hacerle, ella ha pasado de largo por esa clase de tácticas malsanas y hoy se da el lujo de tener los seguidores que quiere en sus distintas plataformas y redes sociales.



Melissa tiene su propio olor, su sabor y un color especial. Ella es maestra en seducción. Puede vestirse como quiera que siempre se verá como una diva, como un ángel celestial, como un objeto del deseo.



Melissa es una exitosa empresaria. Cual la bella Helena de Troya, creó su propia marca de pantalones vaqueros y, ahora, está al frente de su tienda de perfumes en San Ramón. Y, como no se queda quieta, junto con su socia María José Alfaro crearon “Sexy”, el producto insignia de sus sueños.



En todas esas consideraciones divagaba el pasado 15 de mayo, en la sala del Grupo Moreno, en Pavas, mientras esperaba su llegada a la primera feria del Perfume Atelier, que reunió a las marcas más importantes encabezadas por la distribuidora Perfumanía, la más grande y la que distribuye “Sexy”, el perfume de Melissa. También acudieron perfumistas, distribuidores y creadores de contenido de varios países.



La actividad arrancó a las 7:30 p. m., pero la llegada de Melissa se anunció para una hora después; mientras tanto, los invitados a esta feria de aromas y fragancias, se paseaban por los pasillos o se congregaban en el auditorio donde se programaron exhibiciones, charlas y presentaciones como la de la joven Andreína Vásquez, quien me sorprendió positivamente porque interpreta bien, es carismática, simpática y talentosa; además, cantó en español, portugués e italiano.



Pues sí, cuando llegó Melissa Mora, en limosina, todo se derrumbó y, en adelante, fue la que brilló. Sorprendió —como siempre— con un vestido que a ella es de las pocas que se le podía ver bien, era transparente y con un plumero delantero realmente elegante y seductor. Desde ese momento todas las miradas fueron suyas, todos querían una foto, las cámaras y los periodistas la solicitaban, situación que asumió con la calma necesaria: nada le urgía, lo único que tenía que hacer era agradar y brillar. A su lado siempre estuvo su socia en este proyecto María José Alfaro, quien supo estar, sin restarle protagonismo a la diva.



Mientras tanto, los invitados acuerpaban a la protagonista de la jornada. Por ahí llegaron, entre otros, Los Charanga Boys (El Discípulo, Wally y Junior Gayle) quienes están por estrenar un tema con Melissa, también saludé a la gran cantante Made, quien me convenció por la forma en que está interpretando. También andaban maquillistas, estilistas, fashionistas, vestuaristas y otros artistas. También destacó la presencia de Jessica Salazar, propietaria de Perfumanía. Saludé a Adán Chinchilla y a Allan Carey, reconocidos maquillistas. También compartí con Joselyn Solano, quien está a punto de sacar su licencia de aviadora y al productor Luis Martínez, quien luce rejuvenecido y lleno de proyectos. La animación de la jornada estuvo a cargo de Rafa Pérez, Lay Acón y Shamira Sequeira.

María José Alfaro y Melissa Mora son el alma de “Sexy”.

En el ambiente hubo en todo momento una mezcla abundante de aromas, fragancias y perfumes, pero el rey de la jornada fue el de Melissa, con notas de haba tonka, frutas tropicales, cereza, rosas blancas, sándalo, almizcle, vainilla y bergamota. El haba tonka despliega un aroma especiado de pimienta con matices exóticos, dulces y cálidos y un fondo de tabaco, similar al de otras especias como la canela o el clavo de olor. Tiene muchas facetas, es muy potente y sensual.



El envase también es sexy como el concepto mismo de la fragancia: está inspirado en el cuerpo de Melissa, tiene los hombros desnudos, un escote palabra de honor, unos protuberantes y redondeados pechos, una cintura bien proporcionada y un trasero de aquí te espero.



De acuerdo con Melissa, Sexy es una fragancia nicho creada desde cero, elegante, femenina y completamente diferente. Lo mágico es que en cada piel se transforma de una manera distinta, haciendo que cada persona lo lleve con su propia esencia.





“Hoy solo puedo darle gracias a Dios, a mi socia María José Alfaro y también a todos los creadores de contenido, prensa y perfumistas que estuvieron presentes, por tomarse el tiempo de conocer, reseñar y apoyar este perfume con tanto cariño”. “Hoy no solamente presento un perfume… hoy presento un sueño hecho realidad. Sexy de Melissa Parfum nació desde mi esencia, desde mi personalidad y desde todo lo que representa una mujer segura de sí misma. Cada nota de esta fragancia fue escogida cuidadosamente con aromas que amo, que me identifican y que realmente huelen a mí. Quería crear un perfume que transmitiera sensualidad, elegancia, seguridad y esa energía femenina que deja huella sin necesidad de hablar demasiado”.

Dice Melissa que su perfume está inspirado en una mujer sexy, sí… pero también en una mujer fuerte, trabajadora, soñadora y capaz de salir adelante sin importar cuántas veces la vida la ponga a prueba.





​“Porque las mujeres sí podemos cumplir nuestros sueños. Sí podemos construir nuestras propias marcas, levantar nuestros proyectos y convertir nuestras ideas en algo real. Hoy quiero que cada mujer que use esta fragancia se sienta poderosa, hermosa y segura de quién es. Que cuando entre a un lugar, no solamente la recuerden por cómo huele, sino por la energía que transmite”.

Por su parte, María José señaló que gran parte de la inspiración nació precisamente de la personalidad y la historia de Melissa.





​“Melissa es una mujer muy valiente, trabajadora y empresaria. Además de ser mamá, siempre sigue adelante con nuevos proyectos y nunca deja de cuidarse ni de perseguir sus metas”, explicó. “Gracias a todas las personas que han creído en mí, que me apoyan y que han sido parte de este camino. Esto apenas comienza y espero de corazón que Sexy llegue a convertirse en parte de ustedes también”, dijo Melissa Mora antes de bajar el telón de aquella noche que fue toda suya.

No hay duda, Melissa tiene su propio olor, su perfume, su aroma y su fragancia con notas de seductora personalidad; en eso nadie le gana. Ella es especialista en seducción; en eso siempre atina, nunca falla.

Melissa Mora siempre sorprende y convence.



Te tengo un vieras...



Vieras que Álex Costa, el mejor humorista del país y de muchos kilómetros a la redonda, participa todos los días en “Manda güevo”, de Radio Centro. Además, en esa misma estación, tiene un espacio propio, los viernes de 3 a 5 p.m., que se llama “A toda costa”, en el cual, aparte de contar sus chistes, anécdotas y bromas, también tiene invitados especiales y otras dinámicas para entregar una producción de calidad y, lo más importante, muy divertida.





Ya he escuchado varias veces esos dos programas y puedo decirle que están bien pensados y cuidadosamente realizados para cumplir con su meta: divertir sin delinquir. Y como Álex no se queda quedito, el próximo miércoles viajará a República Dominicana para hacer tres presentaciones en un festival en el que también participarán otros humoristas de la región. Bien por Álex Costa que tiene tanto nivel, que frecuentemente lo invitan a este tipo de producciones y, lo más importante, deja muy, pero, muy en alto el humor y el talento suyo y el de los artistas costarricenses. Tremendo embajador es este señor.

Álex Costa es el mejor humorista del país.

Vieras que se han hecho tan famosos los llamados “dobles perfectos” que cada día los artistas que vienen al país convocan más público. Este sábado 23, por ejemplo, en Pepper Club, en Zapote, se presentará Brandon Cárdenas, quien ya tiene la firma y la aprobación continental como el doble del exitoso Carín León.





Cárdenas se ha presentado en varios programas de la televisión de Sudamérica, ha ganado varias competencias de imitación y sus intervenciones siempre han sido un éxito. Quienes quieran ir a disfrutar de una veintena de temas de Carín León, pueden reservar por medio del teléfono 6074-5919, de Ávila Producciones.

Los éxitos de Carín León serán interpretados por su mejor doble Brandon Cárdenas.

Vieras que el lunes 18 pasado recibí una noticia que realmente me sorprendió y me dolió: Vilma Ibarra dejó el programa Hablando claro, que transmitió durante 19 años en Radio Columbia. Me entristece porque se trata de una colega a la que siempre he respetado, a quien conocí desde que trabajaba en Telenoticias y quien además fue amiga cercana. Se trata de una periodista honesta, independiente y respetuosa de la libertad de prensa.





De acuerdo con Vilma, el próximo 5 de junio será el último capítulo de este espacio que marco todo un derrotero en el periodismo radiofónico. Por ahora tomará unas vacaciones y replanteará su futuro, pero todavía no tiene claro qué quiere hacer. Eso sí, recordó que hace 10 años dio una entrevista en la que declaró que esperaba tener la sabiduría para retirarse cuando fuera el momento adecuado. Y ahora, confía en que esta dura decisión sea la correcta.



La comunicadora explicó que, para llegar a la conclusión de que debía dar un paso al costado, pasó por todo un proceso de introspección en el que preponderó su bienestar personal y el de su familia. Cualquiera que sea la decisión que tome, esperamos que sea lo mejor para ella, pero si decidiera volver a su querida pasión por la radio, lo celebraremos en grande. Gracias por todo lo que nos dio y por todo lo que nos enseñó en ese transitar caracterizado siempre por el profesionalismo. Hasta la vista.

Vilma Ibarra practicó un periodismo crítico e independiente.

Vieras que el próximo miércoles 27 de mayo, a las 10 a.m., la Asociación Por la Sonrisa de los Niños (ASONI) que atiende a niños en riesgo social de Cristo Rey, Barrio Cuba y Sagrada Familia, estrenará el Laboratorio de los Sueños Vicente Caudeli, un espacio de innovación y tecnología creado para potenciar las habilidades y oportunidades académicas y recreativas de sus beneficiarios.





Este proyecto nace gracias al valioso apoyo de BAC Credomatic, a través del programa “Voces que Transforman 2025”, y tiene como propósito brindar a niños y jóvenes acceso a herramientas tecnológicas como la robótica y la impresión 3D, fomentando el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo de habilidades para el futuro. Desde hace muchos años la ASONI ha generado acciones positivas en la vida de la niñez y juventud que atiende. El padre Vicente Caudeli, creador de ASONI dedicó la mayor parte de su vida al fortalecimiento de esta noble institución.

ASONI atiende a cientos de niños y jóvenes.

Vieras que el periodista Álvaro Sánchez, quien tras salir de Telenoticias se fue a trabajar a CRHoy, anunció el pasado miércoles su salida de ese medio.





“Hace un año, la vida me golpeó con un despido, pero apenas dos meses después CRHoy me abrió las puertas, me lanzó un chaleco salvavidas y eso nunca dejaré de agradecerlo.

"Aprendí muchísimo de la nueva era del periodismo digital, cosas que desconocía de las nuevas tendencias. Ahora, hasta sé lo que es Instagram y Tik Tok y su alcance. Yo era un señor de Facebook, bueno sigo siendo. Hoy, las nuevas oportunidades siguen apareciendo gracias a Dios. He decidido tomarlas con la fe y esperanza de que el trabajo duro y honesto serán mi norte”, escribió.