Tía Zelmira: Mejor no llevar el celular al sanitario

4 de agosto de 2023, 8:00 AM

El primer saludo es para la ex Miss Costa Rica Johanna Fernández, quien cumple años este 4 de agosto. También celebran su natalicio esta semana la presentadora Glenda Peraza (cumple el 5 de agosto), la presentadora Faride Nasralah (5), la empresaria y presentadora de televisión Daneth Clausen (5), el cantante Jorge Andrés Fallas (7), la empresaria Isabel Acosta (8), el empresario Luis Murillo (8), el presentador Bismarck Méndez (8), el banquero Fernando Víquez Salazar (8), la presentadora Kim Loaiza (9), la odontóloga Rita Castro (9), doña Evelyn Pérez Castillo de Montero (10), la modelo Mariela Morales (10) y la periodista Angie Guerrero Molina (10). Felicidades a todos. Mejor no llevar el celular al sanitario

El teléfono celular ya forma parte de nuestra anatomía. Es imposible imaginar nuestras vidas sin ese aparatejo. Las consecuencias ya están hasta en el inodoro. Esta semana, trascendió la noticia de un chino a quien se le salió parte del intestino por durar mucho sentado en el retrete mientras chateaba.



Se ha alargado la permanencia de las personas en el servicio sanitario porque se conectan eternamente con las redes antisociales y plataformas. Me consta el caso de unos trabajadores, quienes, imposibilitados de usar el teléfono mientras laboran, se escapan al baño aunque no se vayan a duchar ni a orinar ni a defecar, van a chatear y a navegar en el mar de los sueños rotos.



Las paredes de esos cuartos de aseo (o desaseo) antes estaban llenas de mensajes, ofensas, vulgaridades, declaraciones de amor, consignas políticas, ofertas y confesiones sexuales, y frases satánicas. Como no había teléfono celular, rayaban, porque eso no es escribir. Los más creativos llevaban una revista o un periódico para entretenerse, pero el tejido no lo llevaban, porque se podía ensuciar.



Por su costumbre de chatear en el retrete, un usuario de Guangdong, China, quien tenía un padecimiento digestivo, tuvo un desprendimiento interno del intestino y de inmediato sintió una pelota en el ano. Cuando lo llevaron a la Universidad de Sun Yatsen, le diagnosticaron un prolapso rectal; por pasar tanto tiempo sentado, la fuerza de dicha zona se había perdido y su ano se descolgó. Al parecer, el hombre padecía de problemas estomacales desde niño y sufría de este tipo de distensión intestinal, que normalmente se acomoda, pero por durar tanto tiempo sentado viendo el teléfono, el problema se agravó. Al paciente se le salieron 15 centímetros de intestino, pero los médicos lograron acomodarlos.



El servicio sanitario siempre ha representado serios riesgos higiénicos, pues los virus y bacterias se pueden adherir al aparato telefónico y, si a eso le sumamos el hecho de que aún muchos no se lavan las manos, el peligro de contaminación con muchos tipos de bacterias que pueden causar gran cantidad de enfermedades. Un estudio de la revista Gérmenes, realizado hace unos años, reveló que un teléfono móvil puede albergar cerca de 17.000 bacterias, cifra diez veces superior a las que se encuentran en el inodoro.