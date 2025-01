Tía Zelmira: Me gusta mucho más Palmares

Por Rogelio Benavides / [email protected]

Cumpleañeros



Saludo en forma muy especial a la artista y pintora Alma Fernández Tercero con motivo de celebrar su cumpleaños este 24 de enero. Espero que la pase muy bien con sus seres amados y que sea muy feliz. También cumplen años esta semana la chef Viviana de Echandi (cumple el 24 de enero), el empresario gastronómico Ricardo Barthley Martin (24), la modelo Leila Mata (25), la modelo Roxy Rojas (26), el excelente y respetado periodista Mario Segura Vargas (26), el abogado Rolando “Macho” Laclé Zúñiga (27), mi querida Ligia Perlaza (28), el empresario Hernán Luna, de La Luna de Cervantes (28), el diseñador Olger Sánchez (29), la modelo Massiel Benavides (29), el medico estético Luis Soto Caravaca (30) y la periodista Karen Dondi.



Me gusta mucho más Palmares



El sábado 18 estuve en el Tope de Palmares, recorrí la feria y disfruté, en el propio redondel, las corridas de toros que transmitió Canal 7, como parte del Verano Toreado. Siempre me han gustado estas fiestas, desde que eran más pequeñas, cuando se hicieron grandes y ahora que han vuelto a su orígenes.



Destaco el trabajo de la Asociación Cívica Palmareña (ACP) que, en las buenas y en las malas, siempre ha procurado el entretenimiento sano para la comunidad y ha ayudado con obras de bien comunal.



Pude apreciar el tope desde una tarima y comprobé el orden en el desfile, el trabajo de las autoridades, la gente disfrutando a la orilla de la calle, cientos de caballos finos, sanos y bien cuidados. Había algarabía, buen tiempo, muchachas guapas, gente bonita. Había licor en la calle, en las tarimas, y hasta los caballistas tomaban cerveza para hidratarse; eso sí, la policía estaba pendiente que no utilizaran botellas de vidrio.



Destaco también el trabajo vigilante de delegados del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), de Salud Ocupacional, Ministerio de Salud, Cruz Roja, Fuerza Pública, veterinarios y funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), organismo sanitario estatal, encargado, entre otras cosas, de evaluar los riesgos para la salud animal y la salud pública veterinaria. Acciones como estas protegen la integridad de los ciudadanos y evitan el maltrato animal.



Debo reconocer que todavía hace unos años, cuando había megaconciertos y exceso de tarimas, se abusaba del licor y de otras drogas, lo que provocaba pleitos, heridos y otros problemas que ocasionan borrachos y drogadictos. Eso no sucedió en estas fiestas de Palmares, según pude comprobar. Los festejos son familiares y cumplen con la meta de entretener y divertir, sin transgredir.​

Keylor Navas estuvo el lunes 20 en el redondel y disfrutó con todos.



Probablemente la ACP ya no recauda tanto dinero como antes ni llega la misma cantidad de gente, pero por el rumbo que están retomando, es muy probable que vuelvan a convocar tanta gente como antes, siempre dentro del orden necesario para evitar lamentaciones, desmanes e irrespetos.



El sábado, después de las corridas de toros, recorrí el campo ferial, visité los bares, probé la comida y saludé a mucha gente que la estaba pasando bien sin abusar, respetando el espacio de los demás y cuidando la seguridad de todos.



Ante la merma en la cantidad de público, el periódico La Teja, publicó al día siguiente del tope “Palmares palmó”, haciendo un juego de palabras y utilizando una jerga popular, para llamar la atención, pero lejos de morir (o "palmar", como escriben ellos), el tope y las fiestas están retomando un buen camino. El mismo día del desfile de caballos, en su versión electrónica los de La Teja escribieron: “Tope de Palmares no recobró todo el brillo de sus mejores tiempos a pesar de que cambió de día”. ¿Creen los colegas que recobrar el brillo de mejores tiempos el volver a los desmanes, borrachos y batallas campales? No lo sé Rick.



El tope estuvo ordenado y todos disfrutaron.

Por su parte, La Nación tituló en primera página: “Tope de Palmares más familiar: público disfrutó del desfile y la música, sin las multitudes de otros años. Adentro titularon: “Palmares apostó por un tope más familiar y así revivió su tradición equina” y agregaron: “alejado de los excesos y tumultos de ediciones pasadas, el desfile de caballistas fue de menos a más en una tarde en la que no faltaron los niños en las aceras, la música ranchera, carcajadas en los toldos y el efecto de las cervezas”. Estas publicaciones de La Nación concuerdan más con la realidad.

Fui testigo del aumento de caballistas y también del orden y la seguridad del mejor campo ferial del país; por ejemplo, cuando me dirigía hacia el redondel, debí pasar por un riguroso control en la puerta de la feria donde efectivos de seguridad revisaban minuciosamente para evitar el ingreso de armas, licor o drogas.



Cuentan los palmareños, que a diferencia con los festejos santacruceños, allá no se da el riguroso control del Ministerio de Salud, del Tránsito y Fuerza Pública como si lo hacen en Palmares.

“Aquí es un verdadera odisea conseguir la autorización de las fiestas, cierran el campo ferial a la media noche, mientras en Santa Cruz son continuas día y noche, nadie interviene”, según comentó Luis Carlos Araya, vecino de Palmares.

Araya también destacó la importancia de las fiestas para la economía informal, “empresas pequeñas, personas y familias que esperan todo el año para recibir beneficios con parqueos, alquilando baños, vendiendo comidas, en fin estas festividades son un empujón grande para la economía cantonal. Sé que a la ACP le ha costado, replantear un proyecto que nació en los años ochenta con un impresionante éxito, para llegar a convertirse en las mejores fiestas del país, pero que llegó a un punto que se hacía algo extraordinario o las consecuencias las iba a pagar nuestro pueblo, lo cierto es que nadie dispuso el cambio, se dio solito y como cosa increíble, lo consolidó la pandemia. Hoy de verdad que se terminó el escándalo, la borrachera de algunos que creían que nuestro pueblo era una chichera sin paredes, que migraron para otro lado, en buena hora”.

Hubo buena participación de caballistas y público.



Sobre las Fiestas de Santa Cruz, que ahora son las más concurridas del país, la prensa informó que la Fuerza Pública reportó la detención de 45 personas por contravenciones y alteración del orden público y se registraron 122 informes policiales relacionados con diversos delitos.

Uno de los casos más graves —según un video que circuló en redes— ocurrió en Plaza Los Mangos, donde en la madrugada del domingo, una vez finalizada la actividad en el área de conciertos se armó una verdadera batalla campal donde personas ebrias se lanzaban sillas y cuanto mueble pudieran así como botellas de vidrio y otros objetos peligrosos. Además, la Cruz Roja atendió a 191 personas y se realizaron 42 traslados, dos de ellos en estado crítico.



Para la periodista santacruceña Nayuribe Vargas, “en las Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz es más la gente que baila en las calles que los que pelean. Lo que sí es cierto es que hay que replantearse qué tipo de audiencia se quiere atraer, actividades como los mega bares y los conciertos atraen un público que nada tiene que ver con las tradiciones. Las Fiestas Típicas son las marimbas y las personas bailando en la calles, las montaderas y tantas actividades bonitas que se opacan por dos pleitos que se hacen virales”.



Ojala, como dice Nayuribe, que predominen las sanas tradiciones y que los bendiga el santo Cristo de Esquipulas. Que sigan las fiestas, de aquí y de allá, que las controlen y las ordenen, para que todos disfruten sin sufrir, sin penar, ni lamentar.

Para la periodista santacruceña Nayuribe Vargas, “en las Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz es más la gente que baila en las calles que los que pelean. Lo que sí es cierto es que hay que replantearse qué tipo de audiencia se quiere atraer, actividades como los mega bares y los conciertos atraen un público que nada tiene que ver con las tradiciones. Las Fiestas Típicas son las marimbas y las personas bailando en la calles, las montaderas y tantas actividades bonitas que se opacan por dos pleitos que se hacen virales”.Ojala, como dice Nayuribe, que predominen las sanas tradiciones y que los bendiga el santo Cristo de Esquipulas. Que sigan las fiestas, de aquí y de allá, que las controlen y las ordenen, para que todos disfruten sin sufrir, sin penar, ni lamentar. Johnny Araya participó en el tope del 18 de enero en Palmares con el mismo entusiasmo que lo ha hecho siempre.

Llegan los trajes de baño de Chamela



El Éxito, líder en moda y estilo, presentó la semana pasada dos lanzamientos: la nueva línea de ropa íntima femenina de la marca Pretty Woman y una colección de vestidos de baño de Chamela, ambas diseñadas para destacar la sensualidad y el brillo.



Pretty Woman redefine la ropa íntima femenina con una colección que combina elegancia y comodidad, enfocada en resaltar la feminidad con tejidos suaves, encajes delicados y diseños que inspiran confianza. Los tonos apasionados y sofisticados, como el vino y el negro ébano, complementan una estética que celebra la belleza natural.



Por otro lado, Chamela lanza su colección de vestidos de baño, pensados para quienes desean brillar bajo el sol y en la playa. Cada prenda combina diseños modernos, tejidos resistentes al agua y detalles deslumbrantes que reflejan el brillo del verano. Los colores vibrantes y estampados tropicales destacan para realzar la personalidad de quienes las usan. El Éxito, líder en moda y estilo, presentó la semana pasada dos lanzamientos: la nueva línea de ropa íntima femenina de la marca Pretty Woman y una colección de vestidos de baño de Chamela, ambas diseñadas para destacar la sensualidad y el brillo.Pretty Woman redefine la ropa íntima femenina con una colección que combina elegancia y comodidad, enfocada en resaltar la feminidad con tejidos suaves, encajes delicados y diseños que inspiran confianza. Los tonos apasionados y sofisticados, como el vino y el negro ébano, complementan una estética que celebra la belleza natural.Por otro lado, Chamela lanza su colección de vestidos de baño, pensados para quienes desean brillar bajo el sol y en la playa. Cada prenda combina diseños modernos, tejidos resistentes al agua y detalles deslumbrantes que reflejan el brillo del verano. Los colores vibrantes y estampados tropicales destacan para realzar la personalidad de quienes las usan.





“En El Éxito, buscamos inspirar a todas las mujeres con piezas que las hagan sentir seguras, sensuales y listas para destacar. Estas colecciones representan nuestro compromiso con la moda que celebra la personalidad y el estilo,” comentó Estefanía Ospina, gerente comercial de El Éxito.

Te tengo un vieras…



Vieras que he mencionado aquí el destque que le dan algunos medios a ciertos personajes de la farándula. El miércoles, por ejemplo, en La Teja, dedicaron su página de espectáculos a cuatro de esas figuras: Maureen Salguero, Ginés Rodríguez, Omar Cascante y Randall Salazar… otra vez. Recuerden que el culantro es bueno, pero no tanto. También la semana anterior, en todos lados dedicaron amplio espacio a los imitadores de Pelando el Ojo Katherine González y Edson Picado, porque se fueron a frías tierras argentinas y allá, el 15 de enero, intercambiaron anillos de compromiso; muy lindo gesto, muy tierno el amor, pero muy desproporcionado el espacio que les dedicaron.

Vieras que he mencionado aquí el destque que le dan algunos medios a ciertos personajes de la farándula. El miércoles, por ejemplo, en, dedicaron su página de espectáculos a cuatro de esas figuras: Maureen Salguero, Ginés Rodríguez, Omar Cascante y Randall Salazar… otra vez. Recuerden que el culantro es bueno, pero no tanto. También la semana anterior, en todos lados dedicaron amplio espacio a los imitadores de Pelando el Ojo Katherine González y Edson Picado, porque se fueron a frías tierras argentinas y allá, el 15 de enero, intercambiaron anillos de compromiso; muy lindo gesto, muy tierno el amor, pero muy desproporcionado el espacio que les dedicaron. Tía Zelmira. Katherine González y Edson Picado intercambiaron anillos de compromiso.



Vieras que aquí es cierto que todas las semanas publicamos algo de Maribel Guardia porque ella es realmente una figura internacional de amplio alcance e interés noticioso. El martes supimos de su decisión de poner una denuncia contra Imelda Garza, la mamá de su nieto José Julián Figueroa, de siete años, a quien Maribel quiere por sobre todas las cosas y lo cuida con esmero.





En su comunicado, Maribel dijo que lo hace con el único propósito de defender su integridad y no dio más detalles. Todo pareciera indicar que la Garza tiene problemas con adicciones. Realmente no creemos que Maribel este inventando o exagerando; ella nunca ha sido de promover escándalos ni de promocionarse con este tipo de acciones; si tomó la decisión de iniciar ese proceso, es porque realmente quiere proteger al pequeño. Estoy seguro que la Justicia Divina y la terrenal, harán lo que corresponda más conveniente para el menor.

Imelda Garza y Maribel Guardia. Vieras que también me sorprendió Maribel Guardia, esta semana, cuando en un restaurante de la capital mexicana grabó un video degustando unos chapulines. Sencillamente tomó uno de esos insectos tostados, les puso limón, los masticó y se los tragó mientras comentaba que le encantaban. “Me voy a comer un chapulín que es una fuente de proteínas deliciosa. Saben ricos, tienen que probarlos. También los pueden probar en taquito con guacamole”, dijo la diva para sorpresa de muchos que jamás se atreverían a probarlos.

Vieras que también me sorprendió Maribel Guardia, esta semana, cuando en un restaurante de la capital mexicana grabó un video degustando unos chapulines. Sencillamente tomó uno de esos insectos tostados, les puso limón, los masticó y se los tragó mientras comentaba que le encantaban. “Me voy a comer un chapulín que es una fuente de proteínas deliciosa. Saben ricos, tienen que probarlos. También los pueden probar en taquito con guacamole”, dijo la diva para sorpresa de muchos que jamás se atreverían a probarlos.