Tía Zelmira: Mario, con la gorra bien puesta

Cumpleañeros

El primer saludo es para el productor Mario “Gorras” Vargas quien cumple años este 13 de mayo; en esta fecha también celebran su natalicio el empresario Roy Rivera y el arquitecto Sergio Araya Gutiérrez. Saludos también al capitán Javier Aguirre, quien cumple años el 14 de mayo, Saúl Oporta (14), Steve Rodríguez (15), Nany Sevilla (17), Vivian Peraza (18), doña Claudia Esquivel Quirós (18), la periodista Janeth Valverde (18) y Wendy Acuña (19).





¡Uy, es viernes 13!

Este 13 de mayo, día de San Andrés, cayó en 13. ¿Y cuál es el miedo? El viernes 13 de octubre de 1307 ocurrió un hecho que cambió la historia de este día del mes. En la Edad Media, el rey Felipe IV de Francia, con el apoyo del papa Clemente V, ordenó las redadas para detener a todos los Templarios del país en esa fecha, hecho al que se atribuye la leyenda de los malos augurios asociados a este día de la semana cuando cae en 13. El asalto a los templarios alcanzó una gran notoriedad a causa de las escabrosas acusaciones que se les imputaron, la tortura a los que los sometieron los inquisidores. Curiosamente, el viernes es el día de la semana que más veces ha coincidido en día 13 a lo largo de la historia. Según el calendario gregoriano, cada 4.800 meses, el día 13 ha caído 688 veces en viernes, frente a 685 en lunes o martes, por ejemplo. Un viernes que caiga en el día 13 de cualquier mes se considera un día de mala suerte en la mayoría de las culturas occidentales. El viernes, en el mundo cristiano, ha sido considerado históricamente como un día de luto, pues es aquel día de la semana en que fue crucificado Jesús de Nazareth. Un ejemplo muy claro es la decisión de Tom Sawyer de visitar un cementerio en la noche de un viernes. La asociación de este día con el fin de semana es, relativamente, muy reciente. El número trece, desde la antigüedad, fue considerado como de mal augurio por varios motivos, entre los principales, está el hecho de ser el siguiente número primo después del doce (el doce era tenido en gran estima, dadas su practicidad y cualidades matemáticas). En la última cena de Jesús, trece fueron los comensales; tanto la Cábala como las leyendas nórdicas enumeran a 13 espíritus malignos; en el Apocalipsis, el capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia; una leyenda escandinava cuenta que en una cena de dioses en el Valhalla, Loki, el espíritu del mal, era el decimotercer invitado; esto se “cristianizó” más tarde al decir que Satán era el décimo tercer ángel. En el Tarot, este número hace referencia a la muerte (aunque, para hacer justicia, hay que añadir que en estos casos no solo representa la muerte, sino también significa cambio: cambio de estado, de vida…).

Con la gorra bien puesta

Este 13 de mayo cumple años Mario “Gorras” Vargas. Conozco pocas personas tan entregadas al quehacer televisivo como él. Con estos distanciamientos de la pandemia, tengo rato de no verlo, pero lo recuerdo en la realización de los Formatos de Teletica, concentrado en su trabajo, siempre serio y entregado a sus funciones. Me gusta quienes trabajan y se entregan con amor y pasión a su oficio y a su arte. Mario es tenaz, empeñoso y ha logrado cientos de metas.



Gorras ingresó a la televisión hace 24 años con la finalidad de lograr que nos sintamos orgullosos de nuestras tradiciones, del país, de nuestra esencia de ticos.



Dos programas marcaron su derrotero: “Agua dulce” y “Costa Rica es así”, porque nos mostraban tal cual somos, porque nos acercaban a la gente real, tal cual; porque nos llevaban por toda nuestra geografía exaltando las más queridas tradiciones. Para Mario esa es la verdadera televisión, ahí está la razón de ser de este maravilloso medio de comunicación.



Mario ha trabajado en producciones con esos contenidos de cercanía e identidad cultural, sin embargo, tres lo han marcado: el video de “Soy tico”, el de “Más que noticias” y el tema “Represento”. Hay muchas realizaciones recientes en la lista de éxitos de Gorras, pero él sigue trabajando con más ganas, procurando siempre lo mejor.







“Esas tres producciones me han dado la oportunidad de reflejar mi sentir con mi patria, pero lo principal, escuchar a miles de costarricenses, tanto acá como en el extranjero, sentirse orgullosos de nuestro país’, dice. “Nos llaman ticos porque representamos una nación de héroes reales, de gente inteligente y emprendedora. Ser tico, no es una marca, es un orgullo, es un honor, es un privilegio de todos los nacidos en esta tierra y de todos aquellos que la han adoptado como suya”.

En este oficio de la producción televisiva empezó en 1998 en TVA, luego estuvo en Repretel, Canal 3 de Guatemala, Canal 11 de Honduras y desde hace un buen rato en Teletica, su casa.

La fecha de su cumpleaños me proporcionó una excusa para hablar de las cualidades de un artista, de una persona sensible, de un hombre serio, de un creativo fuera de serie, de un tico orgulloso de serlo y de proyectarlo. Aprovecho para reiterarle mi admiración profesional y mi respeto. Gracias Mario Gorras por todo lo que nos ha dado a los televidentes que aplaudimos de pie su trabajo y su entrega. ¡Feliz cumpleaños!

Cumpleaños doña Claudia

El próximo 18 de mayo cumple años doña Claudia Esquivel, mi gran amiga de Punta Islita. Desde que empezaron mis viajes frecuentes a aquel bonito lugar, ella se ha convertido en la anfitriona ideal. No la veo muy frecuentemente, solo cuando me invitan a visitar aquellas orillas del Pacífico guanacasteco, pero cuando tal cosa sucede me alegra verla. Creo que doña Claudia me quiere porque yo la quiero y el corazón no se equivoca. Es servicial, amable, discreta, reservada, seria y también graciosa. Cocina como toda una profesional y atiende a todos como si fueran de la casa. Aprovecho la fecha de su cumpleaños para felicitarla, para desearle lo mejor y para reiterarle el cariño de mi esposa Lilliana Mora y el de toda mi familia. Aunque ella camina perfectamente, Claudia viene del latín claudius que significa cojo, como Claudio, el cuarto emperador romano. Las personas con este nombre son estables y seguras de sí mismas. Claudia es reservada y discreta porque para ella lo más importante es su vida privada y su gran fe en Dios. Es muy reflexiva y antes de tomar una decisión lo piensa mucho, a veces demasiado. Las que llevan el nombre de Claudia, son tranquilas y equilibradas y en el caso de la mía, es muy buena gente. ¡Feliz cumpleaños!

A propósito de traspasos

Estuve con el licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier durante tres campañas y en su gestión como Presidente de la República (1990-1994) como encargado de prensa, funciones que sigo desempeñando cuando las condiciones lo ameritan. Hoy recuerdo aquellos años al lado de un gran político, un buen gobernante, un excelente presidente, un ser humano excepcional y un amigo de verdad. El miércoles 4 de mayo de 1994, en el periódico La Nación, con motivo del Traspaso de Poderes Calderón-Figueres, publicaron esta foto de Carlos Borbón, con el siguiente pie: El presidente Rafael Ángel Calderón sacó del escritorio que usó durante el ejercicio de la Presidencia, algunos documentos suyos. El lunes mando llevar a su casa el mueble que él y su padre, Rafael Ángel Calderón Guardia, usaron en sus gestiones. Lo acompaña el jefe de prensa de la Presidencia, Rogelio Benavides”.

El día de la masturbación

El Día de la Masturbación, también conocido como Día Internacional de la Masturbación, se conmemoró el pasado sábado 7 de mayo. La intención es proteger y celebrar el derecho a masturbarse. Desde 1995, el 7 de mayo se celebra el Día Mundial de la Masturbación. La fecha se instauró en San Francisco (Estados Unidos), cuando se celebró, aquel año, el Día de las Naciones Unidas contra el SIDA. El accidental origen de la celebración se debe la exhortación de la pediatra Jocelyn Elders, ex secretaria de Salud de la administración de Bill Clinton, quien aquel 7 de mayo de 1995 sostuvo que la masturbación se debería considerar un buen método de prevención para evitar que los jóvenes se expusieran al sexo de manera insegura y un arma más para prevenir el VIH. Su intervención en uno de los actos organizados por la ONU contra el SIDA fue aprovechada por el fabricante de juguetes sexuales Good vibrations para crear el Primer Día Mundial de la Masturbación. Según la empresa, la fecha sirve para homenajear a Elders, por atreverse a hablar de un tema tabú. Más allá de la oportunidad comercial del Día de la Masturbación, estudios científicos han probado el carácter saludable de masturbarse, tanto en hombres como en mujeres. La autosatisfacción sexual mejora la función del sistema inmunológico y ayuda a generar resistencia ante las infecciones. Además, ayuda a dormir mejor. En los hombres, permite bajar la incidencia de cáncer de próstata. En el caso de las mujeres, hay mayor resistencia a las infecciones por levaduras y libera la tensión premenstrual si se la practica con frecuencia. También permite reducir las molestias menstruales como los cólicos y otros malestares ginecológicos. Incluso, la masturbación ha sido una de las recomendaciones para mantener la actividad sexual durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus. ¿Cómo iba a saber que había un día de la masturbación? (Tomado de Wikipedia).

