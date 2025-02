Tía Zelmira: Mariluz Bermúdez sigue triunfando

Por Rogelio Benavides / [email protected]

Cumpleaños

Tengo un saludo especial para mi buena amiga la empresaria Alejandra Cordero Campos, quien cumple años este viernes 21 de febrero. Felicidades. También cumplen años esta semana mi buen amigo David Ramírez Bianchini (cumple el 21 de febrero) esposo de mi querida Glory Araya Campos, el presentador de 7 Estrellas, actor y escritor Wálter Campos (22), la presentadora y humorista Natalia Monge (23), el modelo Isaac Alejandro Arguedas Leitón (25), la empresaria Steph “Orejitas” González (26), la gran actriz Mariluz Bermúdez (26), el fotógrafo Kenneth Bolaños (27) y el periodista Jorge Quesada Palomo (27).

Mariluz Bermúdez sigue triunfando

La talentosa Mariluz Bermúdez, quien hace 17 años se fue a forjar su carrera como actriz a México, no para de sumar triunfos a su exitosa y brillante trayectoria. Ella, que ha actuado al lado de las figuras más renombradas de la industria mexicana, forma parte del elenco de “Me atrevo a amarte”, que se estrena el próximo lunes 24 de febrero, dos días antes de su cumpleaños.



La costarricense interpreta en esta oportunidad a Marisol Pérez, una mujer de corazón noble, con un profundo amor por su familia y el anhelo de encontrar a quien entregue su alma por completo. No hay duda de que su interpretación marcará esta historia. Marisol, con su corazón bondadoso, será un pilar fundamental en esta telenovela llena de emociones.



La serie que está bajo la producción de Salvador Mejía, quien regresa a las telenovelas tras el éxito de “Vivir de Amor”, promete convertirse en una de las favoritas del año.



Esta nueva producción, que se difundirá por Las Estrellas (Televisa-Univisión), cuenta con un reparto impresionante encabezado por Kimberly Dos Ramos y Rodrigo Guirao, quienes volverán a trabajar juntos tras haber participado en “Rubí”, en el 2020. En el elenco también figuran Mariluz Bermúdez, César Évora, Karyme Lozano, Salvador Pineda, Marlene Favela, Ignacio Guadalupe, Horacio Pancheri, Juan Pablo Gil, Danna García, Naomi Hernández, Rocío de Santiago, Jackie Sausa, Regina Villaverde, Elaine Haro, Mariano Soria, Mauricio Aspe, Fernando Manzano, Lisset, Roberto Tello y Jorge Gallegos. La serie se grabó, principalmente, en el estado de Morelos, dentro de una hacienda rodeada de escenarios naturales que buscan cautivar al espectador.

El tema musical está a cargo de Alejandro Fernández y Majo Aguilar y la canción de salida es interpretada por Bobby Pulido y Víctor García.

La telenovela se difundirá por Las Estrellas (Televisa-Univisión).

Uno de los puntos clave de esta telenovela es darle visibilidad al cuidado de los adultos mayores, incluso, para darle más credibilidad, grabaron varias escenas en el Hogar para Ancianos Matías Romero, ubicado en la colonia Santa María de la Ribera, en Ciudad de México.

​“La novela es de mucha intensidad, en donde abunda el amor, el odio, la venganza, la injusticia, que irá embellecido con briosos caballos y rodeados de música regional. Queremos rescatar el mariachi y la banda sinaloense, por eso, tenemos a la Banda ADR, de la Ciudad de México. En la trama veremos a los dueños de dos haciendas enfrentarse y estar en pugna, porque entre ellos se da la infidelidad, asesinatos, desapariciones y surge de todo esto, el amor entre los descendientes de ambas familias”, narró Salvador Mejía.

Además, Mejía reconoció que la producción es compleja “porque lleva charrería, caballos, peleas de gallos, volcaduras, peleas físicas entre las familias del pueblo, atropellamientos, y me gusta hacer mis novelas con conocimiento de causa la trama, con corazón y convicción, si no llevo estos elementos, pues mejor no trabajaría”, reconoce.



En esta historia, los personajes tendrán que enfrentarse a los errores de su pasado, mientras buscan el camino hacia la felicidad. Cada uno de ellos deberá enfrentar sus decisiones y las consecuencias de vida anterior, tratando de encontrar la redención y la paz interior.

El elenco lo forman figuras muy conocidas de la industria.

Mariluz Bermúdez

Nacida el 26 de febrero de 1986, en San José, Costa Rica, Mariluz Bermúdez es hija de Gonzalo Bermúdez y de Claudia Garnier, quien fuera Miss Costa Rica en 1977. Tras terminar sus estudios y participar unos años como modelo en nuestro país, viajó a México a estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.



En el 2008 hizo su debut como actriz en la teleserie "Central de Abasto" y en 2009 participó en la telenovela "Camaleones", junto a figuras como Edith González, Belinda y Alfonso Herrera. En el 2011 intervino en "Una Familia con Suerte", al lado de Arath de la Torre, Mayrín Villanueva y Daniela Castro. Al año siguiente obtuvo un papel en "Corona de Lágrimas", donde compartió créditos con Victoria Ruffo, Maribel Guardia, Mane de la Parra y Ernesto Laguardia.



En el 2013, obtuvo un antagónico en la telenovela "Mentir Para Vivir" donde volvió a trabajar al lado de Mayrín Villanueva, así como con David Zepeda, Diego Olivera y Cecilia Gabriela. Después participó en "La Gata", donde interpretó a Virginia, una chica ciega maltratada por sus padres; aquí actuó al lado de Maite Perroni, Daniel Arenas, Laura Zapata y Jorge Poza.



Después, en el 2015, tuvo una participación especial en "Simplemente María", al interpretar a Diana, una joven con problemas cardíacos. Un año después, en el 2016, obtuvo un papel juvenil en "Las Amazonas", junto a Victoria Ruffo, César Évora, Danna García y Pablo Gil.

Mariluz Bermúdez es realmente muy talentosa.

"El Bienamado" fue su telenovela del 2017; a finales de este año intervino en un papel estelar en la teleserie mexicana estadounidense "Descontrol", de Univisión; en el 2018 intervino en la serie "Súper X"; ese mismo año interpretó a Estefanía, una villana juvenil de la telenovela "Hijas de la Luna".



"Doña Flor y sus dos Maridos" fue la oportunidad de grabar en el 2019. Para inicios del 2021 se sumó al elenco de "Diseñando tu amor", bajo la producción del reconocido Pedro Ortiz de Pinedo, persona con quien trabajó al lado de su padre el famoso Jorge Ortiz de Pinedo, en la serie "Una familia de Diez". Después, en el 2023, formó parte del reparto de "Eternamente Amándonos" y en "Vencer la Ausencia".



Filmografía de Mariluz Bermúdez

Central de abasto (2008)

Querida enemiga (2008)

Camaleones (2009)

Llena de amor (2010)

Una familia con suerte (2011)

Corona de lágrimas (2012)

Mentir para Vivir (2014)

La gata (2014)

Simplemente María (2015)

Las amazonas (2016)

El Bienamado (2017)

Hijas de La Luna (2018)

Doña Flor y sus Dos Maridos (2019)



Además, Mariluz Bermúdez estuvo nominada al premio mejor actriz juvenil por su actuación en "Las Amazonas" en 2018 y, en 2019, nominada como mejor actriz antagónica por su actuación en "Hijas de la Luna".

Muchas de las escenas se grabaron en un hogar de ancianos.



​Te tengo un vieras

Vieras que Maribel Guardia siempre ha sido una artista seria, muy metida en su trabajo y en su familia. A pesar de haber desarrollado su carrera en un país como México, con una prensa farandulera muy activa y a veces chismosa y amarillista, ella ha sabido caminar por la senda del éxito sin inmiscuirse en dimes y diretes, propios de ese mundillo en el que a algunos les gusta vivir. Con tantos años de una brillante carrera, nunca hemos visto a Maribel utilizando el escándalo para surgir o para sobresalir. Maribel provoca envidias por su belleza y su éxito y a veces es objeto de críticas malsanas y groseras que ella pasa por alto.





En la actual situación, que procura el bienestar de su nieto José Julián, situación que la ha enfrentado a su exnuera Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, Maribel ha contado con el apoyo de su esposo Marco Chacón, quien además de ser su manager y director artístico, también funge como su representante legal, gracias a su condición de jurista y de profesor de Derecho en renombradas universidades mexicanas.





Marco es una persona seria, sensata, equilibrada, reservada y ha sabido llevar muy bien la carrera de Maribel. En todo este asunto del nieto, estoy seguro que mi querida Maribel saldrá airosa porque a ella lo único que le preocupa es asegurarle un futuro sano a su nieto. También estoy seguro de que Maribel seguirá debajo de las luces buenas del espectáculo y evitando el escándalo y la intriga.

Julián Figueroa y Maribel Guardia.