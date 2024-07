Tía Zelmira: Maribel tiene un corazón especial

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros



Envío un saludo especial a mi buena amiga ejecutiva de Avianca, Viviana Martín, quien cumple años este viernes 19 de julio. También saludo al famoso abogado Pedro Beirute (cumple el 20 de julio), a la enfermera Melissa Bastos Corrales (20), a mi queridísima amiga la chef Vicky Beeche (21), al empresario Gary Austin (22), al empresario Willy Driessen (23), al empresario Luis Miguel Rodríguez (24), al empresario Adrián Araya (24), a Juan Carlos Laclé (25), a la actriz y reina de belleza Brenda Castro (25), al comediante Alex Costa (25), a la periodista Carolina Méndez (25) y al periodista y comentarista Everardo Herrera Soto (25).



Gloria del Carmen Calderón Bejarano

El pasado 16 de julio, día de la Virgen de El Carmen, cumplió años mi colega Gloria del Carmen Calderón Bejarano. A esta hermosa mujer la conocí desde niña, en la primera campaña en que su padre el licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier se postuló como candidato a la Presidencia de la República y yo empecé a trabajar con él y con su esposa, mi querida Gloria Bejarano, como encargado de prensa.

Desde niña, Gloria del Carmen siempre destacó por su inteligencia, simpatía, amabilidad, educación y su afinada chispa. Muchos años más tarde me la topé trabajando en el periódico La Nación ya convertida en una fotoperiodista —la primera del país—graduada con honores en la prestigiosa Boston University.

En La Nación le correspondió cubrir todo tipo de noticias, desde peligrosos sucesos hasta actividades futbolísticas de primera división. No le arrugaba la cara a nada, siempre estaba dispuesta a cumplir donde fuera.

Después tuvimos un desencuentro, pero le seguí prodigando mi auténtico cariño porque ella tenía razón y yo también, pero el tiempo, que todo lo cura, nos volvió a juntar y esta vez para siempre porque es una mujer realmente espectacular; la he visto vestida de morada saprissista, de blanca madridista y con la tricolor apoyando a Pipe y a Tomás y desvelada acompañando a su emprendedora hija Gigi Garita, La Osa Perezosa, ganadora de un reality show “Escuela Imparables”.

Gloria, también atleta, es reconocida por su liderazgo en la preparación de alimentos libres de gluten, además, es la autora del más hermoso libro que se ha editado sobre Nuestra Señora La Virgen de los Ángeles.

Saludo efusivamente a Gloria del Carmen, en el día de su santa y en su cumpleaños; le mando mis mejores deseos y la felicito por ser una mujer tan completa y tan llena de logros. Saludo también a su esposo Jorge Garita. Un abrazo para esa hermosa familia.

Maribel Guardia envió pésame a Johnny Araya

Las cosas sencillas, aunque pequeñas, tienen un gran significado cuando llegan en el momento justo. El 11 de julio del 2024, a los cien años de edad, falleció doña Mirian Monge Álvarez viuda de don Fabio Araya y madre de Rolando, Emilia Luis Carlos, José Fabio y Johnny Araya Monge y, apenas unas horas después, la gran actriz Maribel Guardia, grabó en sentido mensaje de pésame dirigido a su amigo Johnny, detalle muy significativo para él y el resto de tan querida familia.



Maribel, la actriz costarricense más universal de todos los tiempos, tiene un corazón especial y con esos detalles como el mensaje para Johnny Araya, convence, conmueve y estruja corazones, como le pasó al palmareño ex Alcalde de San José.

Maribel siempre ha tenido una cordial relación con Johnny Araya; en el 2002 fue designada como Mariscal del Festival de La Luz y su presencia le dio realmente más brillo a esa popular fiesta; en el 2010 volvió a desfilar junto a otras figuras, pero definitivamente ella siempre fue la más querida, la más aplaudida. Cuando logra venir a San José a ver a su familia o a cumplir compromisos artísticos, Maribel trata de reunirse con Johnny y un pequeño grupo de amigos.



En el video, grabado en el camerino del teatro en Ciudad de México, poco antes de salir a escena en Lagunilla Mi Barrio, Maribel expresó su pesar porque los últimos mensajes intercambiados entre ellos han sido para dar un pésame y luego subrayó el hecho de que él haya tenido a doña Mirian durante tantos años, en cambio ella perdió a su mamá cuando tenía apenas nueve años de edad. “Qué maravilla, qué bendición, que regalo te dio la vida.

Sin duda le diste muchas satisfacciones y le diste mucho amor al igual que ella a vos”, destacó Maribel visiblemente emocionada. Doña Mirian cumplió 100 años el pasado 29 de mayo y, justamente Maribel también nació un 29 de mayo.



Cuando comunicó la noticia del fallecimiento, Johnny comentó que dichosamente dejó este mundo sin sufrimientos y realmente descansó en paz.

El día del funeral, programado para las 3 p.m. en la Iglesia de Palmares, existía la posibilidad de una torrencial lluvia, como ha estado ocurriendo estos días, sin embargo, el cielo empedrado de nubes blancas se iluminó y se llenó de potentes rayos de un Sol que se encaminaba a un característico atardecer de época lluviosa. De acuerdo con Johnny, ese día hizo una tarde esplendorosa, con una luminosidad poco frecuente. “Fue un día especial, lleno de misticismo, en el que nuestra madre emprendió el vuelo a la eternidad”.





Gloriana, la hija de Johnny, escribió un brillante y sentido mensaje.

​“Me siento muy dichosa de que hasta mis pequeños pudieron disfrutar de ella —doña Mirian—, de su cariño, de sus abrazos, de sus atenciones y de su magia. En mi hay muchísima gratitud por ser su nieta, por tenerla en mi vida tantos años, por todo lo compartido y lo aprendido. Me siento feliz por llevarla en mis genes, por todas las ocasiones que tuvimos para demostrarnos amor y por los miles de recuerdos que me quedan de lo vivido. Su luz es infinita y brillará para siempre en mi corazón, pero su trascender me toca fibras muy profundas. La conexión que yo siento con ella va más allá de lo físico y sé que me va acompañar toda mi vida. Su muerte marca un gran cambio de Era para mí y para toda la familia. Ella era un pilar tan fuerte que esto es un antes y un después. Vuelve a la Luz de Dios, abuela. Aquí seguiremos recordándote y honrando la vida que nos heredaste. Vivirás por siempre en nuestra memoria”, escribió el 14 de julio.