Tía Zelmira: Maribel siempre encanta

Cumpleañeros​

Un saludo para quienes cumplen años esta semana, entre ellos, Sylvia Jiménez (cumplió el 2 de enero), Cindy Villalta (3), el chef Luis Guillermo Castro (3), Paola Retana (4), Marco Salazar (4), Rita Chaves (4), Ivette Lizano (5), Gabbo Martínez (6) y la encantadora y guapísima Yolanda Soler.

Maribel siempre encanta

Aunque sabía de su presencia por estos lados, no imaginé verla tan pronto. Una agradable sorpresa me dio Maribel Guardia el pasado domingo 26 de diciembre. Como es usual, estaba en el restaurante Estación Atocha Don Bosco en un extraño domingo 26 de diciembre. Había unos clientes y yo compartía la mesa con unos amigos. En eso aparecieron cuatro comensales más y mi sorpresa fue mayúscula al reconocer a Maribel Guardia, acompañada con su querida Vilma Chacón, y dos familiares más: Armando García y Adrián Barahona. De inmediato me incorporé a ese grupo y pasamos un rato agradable y sin el estrés propio de las visitas de famosos. Nos tomamos un par de copas de vino blanco de España, ella pidió un pollo a la manchega y su infaltable ensalada. Sus acompañantes pidieron sangría y otras cosas del día. Pasamos más de dos horas muy relajados: ella saludó a los de las otras mesas con respeto y educación. Ya entrados en conversación hablamos de amigos comunes como René Picado, Gloria Bejarano, Johnny Araya, Verónica Bastos y Alexis Nuñez. Fue una noche de amigos y de bonita tertulia. Gracias Maribel por ese detalle de amistad, de educación y de presencia siempre agradable. El lunes siguiente, partió temprano a México a cumplir con contratos profesionales, pero antes nos dejó un agradable sabor de boca y una buena sensación en el corazón. Ella siempre conquista y agrada con su sola presencia. Gracias por venir y gracias por su visita. Gracias por querernos y dejarse querer. Por eso no pasa inadvertida nunca, por eso es la costarricense más universal de todos los tiempos.

Siempre es un gusto compartir con mi amiga Maribel Guardia.

Con tres leches, por favor

Como les decía, haber recibido a Maribel Guardia, la artista costarricense más reconocida en el continente, fue un deleite y un detalle para mantener viva una buena amistad. En cuanto supe de su presencia en el país, abrigué la esperanza de verla, pero fue ella —mágica como es— la de la decisión de visitarme. A ella la delatan los granizados con helado, leche en polvo y leche condensada de la soda Tapia, no puede venir sin acudir a este ritual y tomarse una foto de su golosa costumbre; por eso supe de su visita para estas fechas a pasarla en compañía de su mamá Vilma “Mima” Chacón.

Maribel Guardia es fanática de los granizados.

Periodistas muy respetados

Me llegó una foto donde aparecen Everardo Herrera, Ignacio Santos y Jorge Valverde, en el set del noticiero NC4, de canal 4. Excelente documento histórico de gran valor para la historia del periodismo costarricense. Con Everardo Herrera y con Ignacio Santos tuve la oportunidad de trabajar en La Nación, donde nos hicimos grandes amigos para siempre. Con Jorge Valverde tuve una relación cordial y muy respetuosa. Sobre esta foto, Everardo Herrera, mi reicito, comentó: “estuvimos juntos de 1994 a 1998 cuando Ignacio tenía un Chevy negro. Yo tuve ese pick up que era una pega porque no regulaba el mínimo. Después de que se fue Ignacio con su equipo de trabajo, me quedé un rato hasta 1999 con el finado Jorge Valverde”.

Everardo Herrera, Ignacio Santos y Jorge Valverde, en NC4, de Canal 4.

Un gran recuerdo de mi paso por NC4

Gracias a mi amigo Rogelio Benavides recibí esta foto sobre mi llegada al noticiero del Canal 4 que comandaba mi amigo Ignacio Santos y llegó Jorge Valverde también de presentador. Fue justo después del Mundial de 1994, costó que me dieran permiso en Radio Monumental, donde fui de noviembre 1991 al 2007 director de deportes. Era un honor compartir con esas dos figuras del periodismo. NC4 tenía una edición a las 9 p.m. y abrieron una nueva a las 6 p.m. Debía ser el presentador de deportes en los últimos 15 minutos. Me tocaba salir de Monumental en la Avenida Central, correr al parqueo por el Barrio Amón y trasladarme al edificio del Canal 4. Por suerte, entonces no había tantas presas y me desplazaba fácilmente. A mis hijas pequeñas les encantaba cuando viajaban a San José y me las llevaba con mi amada esposa Marlene Navarro al Centro Comercial de Guadalupe. El salario del Canal 4 fue muy valioso para darle educación privada en aquel tiempo a mi adorada hija mayor Priscilla Herrera Navarro. Fueron buenos tiempos con los compañeros del Canal donde cultivé una muy buena amistad con el finado Valverde e Ignacio. A Santos Pasamontes lo tuve de compañero entre 1983 y 1985 en La Nación, allí iniciamos una agradable relación que se mantiene. Ese paso por NC4 fue mi segunda experiencia televisiva como trabajador, porque la primera data de 1988 cuando, laborando para Javier Rojas, en Columbia, estuve unos meses presentando los sábados 2 Deportivo (programa muy prestigioso en aquel tiempo); eso gracias a Ramón Coll quien me llevó. A veces es útil ver por el retrovisor de la vida todas estas vivencias como los recuerdos que destapó mi amigo Rogelio Benavides, seguido por mí en Monumental, compañeros en La Nación y con una amistad permanente que me llevó a disfrutar sus famosas Fiestas de Negro. Everardo Herrera.

