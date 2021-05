Tía Zelmira: Maribel Guardia y su eterna juventud

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com

Saludo a Marco Obando quien cumple años este 28 de mayo. También festejo el natalicio esta semana de mi sobrina la periodista Sylvia Arredondo (cumple el 29 de mayo), Maribel Guardia (29), Leonardo Salguero (29), Nancy Soto (29), Katherine Kellerman (30), María Latino (30), Ingrid Roldán (30), Federico Valerio (31), Diego Rodríguez (31 de mayo), Randall Álvarez (1º de junio), Johanna Villalobos (1º), Rosibel Carvajal (1º), Jean Carlo Villegas (3) y la licenciada Evelyn González (3).

Maribel y su eterna juventud

Este domingo 29 de mayo cumple años Maribel Guardia; ya olvidé cuántos suma y tampoco me importa, ella me hace olvidar las necias matemáticas: valoro más su belleza y su permanente encanto. Definitivamente ella es de otro planeta. En estos días de cuarentena, encerrada en su casa en México ha estado pendiente de su gente de aquí y de allá. Ha hablado sobre los cuidados que hay que tener, ha participado en campañas para incentivar a la gente a protegerse y para que traten de quedarse en casa; también ha dicho que sí a todas las iniciativas en las que le han pedido participar, incluso intervino en forma generosa y exitosa en una realizada aquí por las autoridades de salud; ella dio su testimonio, motivó a todos a cuidarse y a proteger la salud de todos cuantos nos rodean. Generosa y colaboradora, como siempre.

Con motivo de su cumpleaños, Maribel Guardia escribió:



“Feliz cumpleaños a mí. Gracias a Dios por un año más y le pido por mi familia, por ustedes mis amigos por los sueños cumplidos y las metas alcanzadas. En estos difíciles tiempos que vivimos es cuando más valoro cada respiración y las veces que me he quedado sin aliento de alegría. Elevo una plegaria al Cielo por la salud de nuestro planeta que se acabe esta pandemia que tanto dolor y aprendizaje nos está dejando. Ya vendrán tiempos mejores llenos de luz y bendiciones. Dios no nos va a abandonar. Mientras tanto, gracias a la vida”. “Me preguntan ¿cuántos años cumplí? Nací hoy por la mañana jajaja. Bendigo a mi Dios por todas las bendiciones que ha dado a mi vida y también los sufrimientos que han sido grandes maestros para madurar y ser mejor. Dios los bendiga a ustedes y todos los que aman”.

En mi carrera periodística y en mi ejercicio como amigo a tiempo completo, he escrito varias veces sobre ella y de los más diversos asuntos. Son miles y miles de palabras utilizadas en todo este tiempo para referirme a su apabullante éxito, a su carrera, a sus bondades y a su comprobado y renovado talento. Hoy, ante el reto de escribir sobre su cumpleaños, no quise ver aquellos textos atesorados en mi disco duro, para no repetirme, pero la inspiración y el amor por ella, me llevan a decir lo mismo, porque la materia prima de tales retóricas, es la misma, ella es infinitamente bella. No hay artista costarricense tan trascendente como ella y, lo más importante, tan, pero tan querida. Vean a esa mujer, hasta parece sin pecado original. Ella es y seguirá siendo fuente de inspiración para muchos, porque la belleza y el don de gente no se improvisan, o se tienen o no se tienen y Maribel los tiene de sobra, hasta para repartir. Guardo e ignoro mis apuntes éticos sobre la profesión y me pongo la camiseta de amigo y admirador a tiempo completo para desearle todo lo mejor a esta mujer fantástica que vino de Mercurio en el mes de la Virgen. Feliz cumpleaños y mucha vida buena más; siga usted mi querida Maribel alegrando a muchos y para poner a soñar a muchos otros más.

¡Qué alegre! Madres nicas

El próximo 30 de mayo, día de Santa Juana de Arco, se celebra el Día de la Madre Nicaragüense. ¡Qué alegría amor! Es propicia la ocasión para celebrar a muchas nicas que tengo cerca como es el caso de María Isabel Latino, Juana Palacios y Marian Arauz —conocida como Thalía— del restaurante Estación Atocha. También saludo a mi querida amiga María Elena García, así como a mi esposa La Loba Lilliana Mora y a toda su parentela allende de la frontera norte. Para quienes resulte extraño que el Día de la Madre Nicaragüense se celebre el 30 y no el 31 de mayo que es el día de la Santísima Trinidad y la Visitación de la Virgen, les cuento que el dictador Anastasio Somoza García decretó, en 1940, que se celebrara el 30 de mayo como una manera de congraciarse con su suegra Casimira Sacasa Debayle. El vacilón es que en 1976 Anastasio Somoza Debayle decretó que se seguiría celebrando el último domingo de mayo y no le dieron bola porque los nicaragüenses siempre han festejado el día de la Madre cada 30 de mayo desde 1940. Tras el derrocamiento de Somoza, en 1980, varios pensadores e historiadores del país solicitaron que se revocara la fecha del día de las madres, pues había sido impuesta por la dictadura somocista, y sugirieron que se debería celebrar los 10 de mayo, como se acostumbraba en la mayoría de los países. No obstante, algunos comerciantes alegaron que ya se había hecho tradición la fecha, además, se debía mantener el ritmo de ventas, pues desde hacía mucho tiempo se dedicaba todo el mes de mayo para festejar a las mamás. La celebración más antigua del Día de la Madre es mitológica. Empezó en la Grecia antigua, por las festividades en honor a Rhea, la madre de los dioses Júpiter, Neptuno y Plutón. Tomen nota: Lo importante no es la fecha y sino el reconocimiento y el recuerdo al valor de todas las madres.

Visitación de la Virgen María.



