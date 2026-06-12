Tía Zelmira: Maribel Guardia, un ángel que perfuma el escenario

La serpiente ha sido símbolo de transformación, fuerza, misterio, protección y vida en muchas culturas como la nuestra y, Maribel, además de saber eso, para ella tiene un significado todavía más especial: me contó que una vez Julián le había regalado una serpiente y que ama estos animales; ahí entendí que no había sido casualidad y nuevamente tenía yo una diosidencia. Muchas veces hay detalles que uno escoge, pero hay otros que parecen escogerlo a uno para llegar a la persona correcta.



La serpiente, además, le calza a Maribel de una forma poderosa, porque hay mujeres que simplemente envejecen y hay mujeres que se transforman; ella pertenece a esa segunda categoría. Ha cambiado de piel muchas veces para protagonizar los papeles más estelares en México sin perder su esencia. Ha vivido golpes, escenarios, pérdidas, aplausos, disciplina, televisión, teatro, música y vida pública, pero sigue ahí: Luminosa, firme, elegante y con las raíces más clavadas que poste de cerca en finca tica.



Recalco que también le llevamos café —no puede faltar—, y ese detalle le tocó una fibra hermosa; agradeció muchísimo el café porque le recordó su tierra y le encanta, pero yo llevaba un pequeñitico detalle muy dulce debajo de la manga: Unas deliciosas tapitas que le iluminaron la cara; lo más gracioso fue escucharla decir que le encantan, que son de sus favoritas, y yo pensé:

​“Claro, con su genética premium y su disciplina se puede comer la Gallito entera”.

Uno ve esa cinturita y entiende perfectamente aquella canción que dice: “Qué bellas que son las ticas, delgaditas de cintura”. Bueno, en Maribel esa frase no es canción, es acta notarial, eso sería.

Eli Rey y Maribel Guardia.



También le llevamos a Marco Chacón, su esposo, una pulsera con tucanes hechos a mano por indígenas, reflejando la selva, color, alegría, trópico, aire libre, porque Marco es un ser humano lindísimo igual que ella, un caballero, educado y con gran carisma.



No tuvimos mucho tiempo para conversar con Maribel —espero que no sea la última vez que la vea—, pero el poquito que hubo alcanzó para que Maribel dijera palabras lindísimas sobre mi persona que le habían comentado, palabras que casi me ponen a llorar, pero uno debe mantener aplomo, sobre todo cuando está frente a una estrella y no quiere terminar convertido en una Diana Cazadora.



Espero, algún día, poder compartir más con ella, porque me quedaron temas pendientes, no conversaciones de fan desesperado, sino de costarricense que quiere aprender de otra costarricense que ha sabido sostenerse en lo alto sin olvidar de dónde viene.

Después vino la obra

Perfume de Gardenia tiene plumas, colores, música, luz y ese aire tropical que le va perfectamente a Maribel. Hay espectáculos que se observan y hay espectáculos que lo agarran a uno de la camisa y le dicen:

“Siéntese bien, porque aquí venimos a brillar”.

La producción tiene ese sabor de México clásico, de cabaret elegante, de música que se mete en el cuerpo y de personajes que entran al escenario como si hubieran nacido entre lentejuelas y trompetas. ¡Qué pedazo de actores!

Maribel y Susana González.

Maribel interpreta a Mirandita, y desde que aparece se nota que el público no solo la reconoce, la espera, porque, mae, hay que dejarse de varas, existe una diferencia enorme entre salir al escenario y ser recibida; a ella la reciben. La aplauden con cariño, con admiración, con esa energía que solo se le da a quienes han construido una relación con el público durante años. Maribel también interpreta El ladrón, de la Sonora Santanera, pero aquí entre nos, la ladronzuela es ella, porque se roba el corazón del público en cada intervención. Entra, canta, sonríe, baila, mira y la gente cae rendida. ¿Qué fue aquello…? Amé ver la cara de la gente cuando salía Maribel.



De las cosas más fuertes para mí no fue solo la obra, fue verla a ella en ese escenario, ver a Maribel ahí, con esa disciplina, esa humildad y esas raíces costarricenses bien adentro, porque si algo he notado en este viaje a México es que cuando uno dice que es tico, la gente cambia el trato para bien y hasta lo llegan a ver con ternura; el pura vida es como nacer con estrella que ilumina el camino. Eso sumado a la esencia de Maribel es una fórmula ganadora.



Porque hay gente que cuando triunfa lejos se le olvida el país, se le borra el acento, se le achica la memoria y se pone en muchas poladas; a Maribel no. Ella puede estar rodeada de luces mexicanas, de música, de aplausos y de teatro, pero Costa Rica, su Pura Vida, le sigue flotando por dentro como un tronco en el Pacífico: Firme, visible, imposible de hundir.



En un momento dijo “¡Viva México!” y luego soltó un “¡Pura vidaaaa!” que me puso la piel de gallina. Porque cuando uno está fuera del país y escucha esas dos palabras dichas por alguien que ha llegado tan lejos, no las oye igual, no suenan como saludo, suenan como bandera, suenan como himno, suenan como esa mezcla rara de orgullo, nostalgia y ganas de decir: “Esa es de los nuestros, carajo”.

El mejor momento: mi foto con Maribel.



El público la ama y la aclama, y para mí, ver cómo se levantan a aplaudirle fue como escuchar el himno nacional en otro idioma, y es que Maribel Guardia es eso, una mujer que refleja disciplina y una energía que no se puede fingir. Hay personas que iluminan porque están bien producidas; ella me encandiló porque trae luz por dentro, y esa luz, cuando sale al escenario, no pide permiso: Se instala.



Por eso aquella noche no fui solo a ver Perfume de Gardenia, fui a ver cómo una tica sigue haciendo historia fuera de casa, fui a ver cómo una mujer que ha vivido tanto todavía conserva la ternura de agradecer un café, la emoción de recibir una serpiente, la alegría de hablar de tapitas, la sencillez de dar un abrazo caluroso y la grandeza de poner a Costa Rica en la boca del público mexicano.



Y salí de ahí con una certeza: a Maribel Guardia no se le aplaude únicamente por su fama, se le aplaude porque ha sabido ser grande sin dejar de ser nuestra.

Maribel en su camerino de 'Perfume de gardenia'.



Muy buenos vecinos

Les había informado aquí mismo que la fonda La Vecindad recibió el máximo reconocimiento que otorga la Embajada de México en Costa Rica y la Academia Mexicana de la Gastronomía gracias a la promoción de la gastronomía mexicana en el exterior por su calidad y autenticidad. Entonces, un buen día me fui al local que tienen en Escazú —el otro está en Puriscal— a comprobar y a probar los platillos que preparan y realmente salimos más que satisfechos.



Todo lo que probamos estaba realmente bueno y, según comentaron los propietarios, la mayoría de los productos los traen directamente de México para darle el sabor característico de aquella comida tan especial y tan reconocida en todo el mundo por su variedad y calidad.



La periodista y empresaria Hellen Badilla junto a su esposo, el arquitecto Iván Samos, están felices y entusiasmados tras haber recibido el mencionado premio conocido como Sello M.

​“Queremos agradecer profundamente a la Embajada de México en Costa Rica, a la Academia Mexicana de Gastronomía y al Gobierno de México por otorgarnos tan prestigiosa distinción que reconoce el aporte de emprendedores que preservan y promueven la auténtica gastronomía mexicana tradicional como expresión de identidad, cultura y sabores ancestrales. Actualmente, únicamente tres restaurantes en todo Costa Rica cuentan con este reconocimiento, y nos honra ser el único restaurante de la provincia de San José en obtenerlo”, dijo Hellen, quien nos recibió para ofrecernos los platillos que elaboran y hablarnos ampliamente del tema.

Probamos taco de cochinita, de birria y al pastor. Pedimos quesadillas de harina, de queso, así como gringa y volcán al pastor, además de una enfrijolada. Como nos fue tan bien con esas entradas, nos animamos a probar chilaquiles con huevo y con bistec; esquites, consomé de birria, sopa azteca y tortas de cachetes, de cochinita pibil, de birria, al pastor y la famosa torta del Chaco, de jamón. Tomamos horchata y la Jamaica.

De todas las cosas que probamos, la que realmente se lleva el premio es la sopa azteca, realmente buena y hecha con productos auténticamente mexicanos, una verdadera delicia. La próxima vez que quieran probar buena comida mexicana, no lo duden, vayan a la fonda mexicana La Vecindad, en Escazú centro, o a la de Puriscal, que está ambientada como la vecindad del Chavo del Ocho. La verdad es que Hellen e Iván hacen un gran trabajo en la promoción de la gastronomía mexicana; lo hacen con amor, responsabilidad y éxito. Escuchar a Iván hablar de la calidad de los productos que usan es un deleite y una prueba de que cuando las cosas se hacen con esmero, salen bien y saben mucho mejor.