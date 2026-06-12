Tía Zelmira: Maribel Guardia, un ángel que perfuma el escenario
Su participación en el musical 'Perfume de Gardenia' confirma el talento y la popularidad de la actriz costarricense más universal de todos los tiempos.
Rogelio Benavides / [email protected].
Cumpleañeros
Saludo primeramente a mi colega de La Teja, Manuel Herrera, quien cumple años este viernes 12 de junio. También celebran su cumpleaños esta semana la periodista Blankita Madrigal (cumple el 12 de junio), la sommelier Cristina Chaverri (12), la periodista Lucía Frei (13), la periodista Laura Rodríguez Jiménez (14), la diplomática turca Demet Kilinç (16), la periodista Jalé Berahimi (16), la artista Vica Andrade (16), la empresaria Sarah Gordon (17), la productora Peggy Angulo (17), el periodista Edgardo Camacho (18), el periodista Melvin Molina (18) y la cantante Rina Vega (18).
Maribel Guardia: Un ángel que perfuma el escenario
Por Juan Sandoval.
Fue el viernes 5 de junio cuando asistí a Perfume de Gardenia, en el Teatro San Rafael, en Ciudad de México, pero no fui solamente a ver la obra… No. Eso sería contar la historia de cómo comerme una manzana dos veces por semana, sin ganas de comer. Fui a ver a Maribel Guardia, una tica convertida en leyenda viva, a una mujer que salió de nuestra tierra y terminó conquistando escenarios inimaginables.
Todo empezó gracias al periodista Rogelio Benavides, quien coordinó para que yo pudiera vivir esa experiencia, y cuando digo experiencia no hablo solo de sentarse, ver luces y aplaudir, hablo de entrar en una especie de túnel mexicano-tico, muy sentimental, donde uno termina con la piel de gallina, el corazón patriótico y la diplomacia emocional haciendo equilibrio para no llorar antes de tiempo.
Afuera del teatro había mucha gente, muchísima gente esperando. Y yo, sinceramente, veía aquellas filas y pensaba:
“Ve qué bonito, y que cosa más seria, toda esta gente viene a ver a nuestra tica”.
Porque una cosa es admirar a alguien famoso y otra muy distinta es ver cómo, lejos de su país, una mujer nacida en Costa Rica provoca ilusión, expectativa y aplausos en México, que no es cualquier plaza, es la plaza, cabrón... México no regala aplausos así porque sí; allí el espectáculo es religión y el público sabe cuándo alguien tiene luz o solo está pegado al medidor del vecino.
Antes de toparnos con Maribel, nos llevaron por una puerta y quedamos esperando atentamente. En la entrada del camerino sonaba un bolero, típico de novela mexicana, que no camina: flota y levita.
Era una música que olía a perfume caro, a cortina roja, a lágrima bien puesta y a señora elegante diciendo “no me busqués más” mientras se abanica con dignidad. Yo estaba ahí, tratando de parecer tranquilo, pero por dentro tenía más movimiento que casa de Escalante cuando pasa el tren.
Iba a conocer a Maribel Guardia, pues sí, a Maribel. No a cualquier persona, a una leyenda viva, costarricense, que significa un ejemplo de lucha, resiliencia, disciplina y belleza de esa que no se mide solo en el delgadito de cintura —como dice nuestra canción—, sino en historia.
Y entonces llegó el momento
A Maribel no se le podía llegar con cualquier cosa; había que llevarle símbolos, había que llevarle Costa Rica, pero no en folleto turístico ni en “pura vida” de souvenir. Había que llevarle raíz.
Mis cómplices en esta gestión, Fran y Allan, le llevaron un águila, inspirada en esas piezas precolombinas del Pacífico Sur, con alas abiertas y presencia de espíritu protector; no era un simple detalle bonito. Era como si el oro antiguo de nuestra tierra hubiera decidido extender las alas para saludarla. Maribel quedó sorprendida porque el regalo tenía esa mezcla perfecta entre arte, historia y alma.
Yo, por mi parte, le llevé unos aretes de serpiente, y aquí viene el asunto gracioso típico de “Juancito” —para los cercanos—. Uno puede pensar que una serpiente es solo una serpiente, algo “malo” e incluso rechazado por muchos en la sociedad —a mí me encantan—, pero no.
La serpiente ha sido símbolo de transformación, fuerza, misterio, protección y vida en muchas culturas como la nuestra y, Maribel, además de saber eso, para ella tiene un significado todavía más especial: me contó que una vez Julián le había regalado una serpiente y que ama estos animales; ahí entendí que no había sido casualidad y nuevamente tenía yo una diosidencia. Muchas veces hay detalles que uno escoge, pero hay otros que parecen escogerlo a uno para llegar a la persona correcta.
La serpiente, además, le calza a Maribel de una forma poderosa, porque hay mujeres que simplemente envejecen y hay mujeres que se transforman; ella pertenece a esa segunda categoría. Ha cambiado de piel muchas veces para protagonizar los papeles más estelares en México sin perder su esencia. Ha vivido golpes, escenarios, pérdidas, aplausos, disciplina, televisión, teatro, música y vida pública, pero sigue ahí: Luminosa, firme, elegante y con las raíces más clavadas que poste de cerca en finca tica.
Recalco que también le llevamos café —no puede faltar—, y ese detalle le tocó una fibra hermosa; agradeció muchísimo el café porque le recordó su tierra y le encanta, pero yo llevaba un pequeñitico detalle muy dulce debajo de la manga: Unas deliciosas tapitas que le iluminaron la cara; lo más gracioso fue escucharla decir que le encantan, que son de sus favoritas, y yo pensé:
“Claro, con su genética premium y su disciplina se puede comer la Gallito entera”.
Uno ve esa cinturita y entiende perfectamente aquella canción que dice: “Qué bellas que son las ticas, delgaditas de cintura”. Bueno, en Maribel esa frase no es canción, es acta notarial, eso sería.
También le llevamos a Marco Chacón, su esposo, una pulsera con tucanes hechos a mano por indígenas, reflejando la selva, color, alegría, trópico, aire libre, porque Marco es un ser humano lindísimo igual que ella, un caballero, educado y con gran carisma.
No tuvimos mucho tiempo para conversar con Maribel —espero que no sea la última vez que la vea—, pero el poquito que hubo alcanzó para que Maribel dijera palabras lindísimas sobre mi persona que le habían comentado, palabras que casi me ponen a llorar, pero uno debe mantener aplomo, sobre todo cuando está frente a una estrella y no quiere terminar convertido en una Diana Cazadora.
Espero, algún día, poder compartir más con ella, porque me quedaron temas pendientes, no conversaciones de fan desesperado, sino de costarricense que quiere aprender de otra costarricense que ha sabido sostenerse en lo alto sin olvidar de dónde viene.
Después vino la obra
Perfume de Gardenia tiene plumas, colores, música, luz y ese aire tropical que le va perfectamente a Maribel. Hay espectáculos que se observan y hay espectáculos que lo agarran a uno de la camisa y le dicen:
“Siéntese bien, porque aquí venimos a brillar”.
La producción tiene ese sabor de México clásico, de cabaret elegante, de música que se mete en el cuerpo y de personajes que entran al escenario como si hubieran nacido entre lentejuelas y trompetas. ¡Qué pedazo de actores!
Maribel interpreta a Mirandita, y desde que aparece se nota que el público no solo la reconoce, la espera, porque, mae, hay que dejarse de varas, existe una diferencia enorme entre salir al escenario y ser recibida; a ella la reciben. La aplauden con cariño, con admiración, con esa energía que solo se le da a quienes han construido una relación con el público durante años. Maribel también interpreta El ladrón, de la Sonora Santanera, pero aquí entre nos, la ladronzuela es ella, porque se roba el corazón del público en cada intervención. Entra, canta, sonríe, baila, mira y la gente cae rendida. ¿Qué fue aquello…? Amé ver la cara de la gente cuando salía Maribel.
De las cosas más fuertes para mí no fue solo la obra, fue verla a ella en ese escenario, ver a Maribel ahí, con esa disciplina, esa humildad y esas raíces costarricenses bien adentro, porque si algo he notado en este viaje a México es que cuando uno dice que es tico, la gente cambia el trato para bien y hasta lo llegan a ver con ternura; el pura vida es como nacer con estrella que ilumina el camino. Eso sumado a la esencia de Maribel es una fórmula ganadora.
Porque hay gente que cuando triunfa lejos se le olvida el país, se le borra el acento, se le achica la memoria y se pone en muchas poladas; a Maribel no. Ella puede estar rodeada de luces mexicanas, de música, de aplausos y de teatro, pero Costa Rica, su Pura Vida, le sigue flotando por dentro como un tronco en el Pacífico: Firme, visible, imposible de hundir.
En un momento dijo “¡Viva México!” y luego soltó un “¡Pura vidaaaa!” que me puso la piel de gallina. Porque cuando uno está fuera del país y escucha esas dos palabras dichas por alguien que ha llegado tan lejos, no las oye igual, no suenan como saludo, suenan como bandera, suenan como himno, suenan como esa mezcla rara de orgullo, nostalgia y ganas de decir: “Esa es de los nuestros, carajo”.
Por eso aquella noche no fui solo a ver Perfume de Gardenia, fui a ver cómo una tica sigue haciendo historia fuera de casa, fui a ver cómo una mujer que ha vivido tanto todavía conserva la ternura de agradecer un café, la emoción de recibir una serpiente, la alegría de hablar de tapitas, la sencillez de dar un abrazo caluroso y la grandeza de poner a Costa Rica en la boca del público mexicano.
Y salí de ahí con una certeza: a Maribel Guardia no se le aplaude únicamente por su fama, se le aplaude porque ha sabido ser grande sin dejar de ser nuestra.
Muy buenos vecinos
Les había informado aquí mismo que la fonda La Vecindad recibió el máximo reconocimiento que otorga la Embajada de México en Costa Rica y la Academia Mexicana de la Gastronomía gracias a la promoción de la gastronomía mexicana en el exterior por su calidad y autenticidad. Entonces, un buen día me fui al local que tienen en Escazú —el otro está en Puriscal— a comprobar y a probar los platillos que preparan y realmente salimos más que satisfechos.
Todo lo que probamos estaba realmente bueno y, según comentaron los propietarios, la mayoría de los productos los traen directamente de México para darle el sabor característico de aquella comida tan especial y tan reconocida en todo el mundo por su variedad y calidad.
La periodista y empresaria Hellen Badilla junto a su esposo, el arquitecto Iván Samos, están felices y entusiasmados tras haber recibido el mencionado premio conocido como Sello M.
“Queremos agradecer profundamente a la Embajada de México en Costa Rica, a la Academia Mexicana de Gastronomía y al Gobierno de México por otorgarnos tan prestigiosa distinción que reconoce el aporte de emprendedores que preservan y promueven la auténtica gastronomía mexicana tradicional como expresión de identidad, cultura y sabores ancestrales. Actualmente, únicamente tres restaurantes en todo Costa Rica cuentan con este reconocimiento, y nos honra ser el único restaurante de la provincia de San José en obtenerlo”, dijo Hellen, quien nos recibió para ofrecernos los platillos que elaboran y hablarnos ampliamente del tema.
Probamos taco de cochinita, de birria y al pastor. Pedimos quesadillas de harina, de queso, así como gringa y volcán al pastor, además de una enfrijolada. Como nos fue tan bien con esas entradas, nos animamos a probar chilaquiles con huevo y con bistec; esquites, consomé de birria, sopa azteca y tortas de cachetes, de cochinita pibil, de birria, al pastor y la famosa torta del Chaco, de jamón. Tomamos horchata y la Jamaica.
De todas las cosas que probamos, la que realmente se lleva el premio es la sopa azteca, realmente buena y hecha con productos auténticamente mexicanos, una verdadera delicia. La próxima vez que quieran probar buena comida mexicana, no lo duden, vayan a la fonda mexicana La Vecindad, en Escazú centro, o a la de Puriscal, que está ambientada como la vecindad del Chavo del Ocho. La verdad es que Hellen e Iván hacen un gran trabajo en la promoción de la gastronomía mexicana; lo hacen con amor, responsabilidad y éxito. Escuchar a Iván hablar de la calidad de los productos que usan es un deleite y una prueba de que cuando las cosas se hacen con esmero, salen bien y saben mucho mejor.Te tengo un vieras
Vieras que mi amiga Melissa Mora, junto con El Discípulo, Wally y Junior Gayle, conocidos como Charanga Boys, estrenará su canción Pasado pisado el próximo 20 de junio en el restaurante mexicano Al Chile. El tema, que fue presentado la semana pasada en De Boca en Boca, es una canción alegre y pegajosa. Ese día, vía telefónica, Melissa prometió regresar al set con los Charanga Boys a presentar el tema en vivo.
El video para esta canción fue grabado en playas de Manuel Antonio y en el renovado hotel y spa Layan, donde Melissa aparece en un diminuto traje de baño, muy a su estilo, mientras que los Charanga Boys hacen los coros y ponen su mejor cara con el correspondiente disimulo para evitar ver directamente a la diva. El video ya lo pueden ver en el canal de Melissa Mora en YouTube Me alegro por Melissa, por el Discípulo, por Junior y por Wally; me gustan estas alianzas artísticas porque, como dice El Discípulo, todo suma.
Vieras que Everardo Herrera se mostró feliz, nostálgico y realizado esta semana cuando llegó a México con motivo de la inauguración del Mundial, el undécimo al que asiste como periodista deportivo. Recibir la credencial del Mundial 2026 en el legendario Estadio Azteca revivió los sentimientos, recuerdos de Herrera, quien agradeció a Dios, su familia, amigos, allegados, compañeros, patrocinadores y una gran afición costarricense que lleva en su corazón.
Vieras que el pasado viernes 5 de junio Telenoticias transmitió desde La Fortuna de San Carlos con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Al conocido locutor, periodista y presentador Juan Manuel Vargas, en compañía de Yahaira Piña, le tocó transmitir en un set que tenía de fondo al imponente Volcán Arenal y, aunque amaneció medio lluvioso, durante todo el programa se pudo apreciar perfectamente el perfecto cono volcánico. Juan Manuel estaba feliz y realizado y así lo evidenció su sonrisa en todos momento.
“El fútbol me atrapó de niño, lo juego, leo, estudio y lo combino con mis otras de mis pasiones. Soy lector, me importa el conocimiento, compartir con la gente, llevarme bien y darle para adelante. Mi trabajo y mi vida son de continuo aprendizaje, en mi oficio he hecho de todo: técnico, locutor, reportero, comentarista, redactor, fotógrafo, camarógrafo, editor y uno vital, vendedor de mi propia publicidad…. Satisface hondo conseguir esta acreditación FIFA por segunda vez tras Catar 2022 por nuestra página web, que tiene 24 años y 36 años de hacer mi propio programa radiofónico Al pie del deporte…
"Pero bueno amigos, esta credencial me hizo feliz, elevé mi oración a mi amigo Jesús, mi compañero inseparable, mi amada familia, amigos y tantos de ustedes que yo valoro. Soy un caminante, ni se imaginan por donde he andado y lo aventurero que soy, me encanta andar con la gente común de aquí y de allá, este martes 9 de junio me costó tomarme un café con leche para celebrar (el tico nuestro es delicioso), hubo que moverse tanto, hacer largas filas, horas de pie por la acreditación y luego andar, orientarme como tantas veces, regresar a casa como uno más sin importar en qué lugar del mundo estoy pulseándola y aprendiendo”.
Vieras que Alejandro Caravaca, el famoso Huachinango, tiene suerte para encontrarse con famosos de nuestro medio y siempre que puede les pide una foto y, normalmente, todos acceden gustosos; puede ser que se los encuentre como mesero en alguna actividad o en media calle, pero siempre aprovecha para solicitar el respectivo autorretrato. Esta semana se topó con Bismarck Méndez, quien gustoso accedió a la solicitud de Huachinango y, sin decir más, se tomaron la foto.
Vieras que El Discípulo y sus colegas Wally y Junior Gayle, de Charanga Boys, estaban felices porque finalmente lograron salir en el espacio Sábado Feliz, del pasado 6 de junio, gracias a la gestión que hizo el propio Mauricio Hofmman. El Discípulo contó que cuando iban para el estudio, se toparon con el famoso Mario Nájera, Gerente de Voz Institucional de Televisora de Costa Rica, quien amablemente les dio la bienvenida y los oriento para llegar al lugar de la grabación.
“Tuvimos el honor de formar parte del cierre de este gran programa, llevando toda la alegría, el sabor y la energía de nuestra música para promocionar nuestro tema Sigue la Charanga, junto a mis queridos Charanga Boys”, dijo El Discípulo.
De acuerdo con los charangueros, la de aquel sábado fue una tarde llena de emociones, sonrisas y momentos inolvidables, compartiendo con un público maravilloso que nos brindó su cariño y apoyo. Ver a la gente disfrutar, bailar y contagiarse de nuestra alegría es la mayor recompensa para quienes hacemos música con el corazón.
El Discípulo agradeció a todos los encargados de la producción del programa, a Gabriela Solano, y a todos los del elenco sabatino por las atenciones que les brindaron.
“Gracias por abrirnos las puertas y permitirnos compartir nuestra música con todos los televidentes de Costa Rica. También agradecemos a cada persona que nos apoya, comparte nuestras canciones y nos acompaña en este hermoso camino. Su respaldo nos impulsa a seguir creciendo y llevando buena música a cada rincón. La charanga sigue sonando con fuerza y esto apenas comienza”, expresó El Discípulo.