Tía Zelmira: Maribel Guardia triunfa, pero tendrá que operarse

11 de noviembre de 2022, 10:55 AM

Por Rogelio Benavides Rivas ([email protected]) ​

Cumpleañeros

Saludo en forma muy especial a Nancy Dobles, presentadora de Buen Día, con motivo de cumplir años este sábado 12 de noviembre; espero que la pase muy bien en compañía de Ignacio Santos, sus dos hijos y el famoso Benny. Tengo un abrazo gigante, cariñoso y auténtico para mi hija María Fernanda Guzmán Mora, quien celebra su natalicio el 13 de noviembre. También cumplen años esta semana el periodista Christian Montero Ulate (cumple el 13 de noviembre), la actriz Lucía Cortés Cantillo (15), el diseñador y editor Marvin Alvarado (15) y el empresario Luis Carlos “Licho” Araya Monge (16).



Cumple años La Chacarita

Este 12 de noviembre cumple años La Chacarita, conocida como Nancy Dobles, la presentadora más popular, más bonita y más querida de la televisión costarricense. La conocí cuando la puse en la portada de Teleguía, como ganadora indiscutible del concurso Miss Hawaiian Tropic, desde entonces he seguido con mucha atención su carrera. Después fue al Miss Globe International Beauty Peagent, en Turquía; ganó el Rostro Oriflam en 1997 y ese año también fue electa primera dama en Tica Linda, porque siempre ha sido linda. Empezó en ¡Aló, qué tal!, entonces trabajaba en el Spa del Corobicí, pero se hizo popular cuando entró en A Todo Dar y allí lo dio todo como ha hecho siempre en cada uno de sus proyectos. Ha destacado como animadora y también ha bailado: ganó el Campeonato Centroamericano de Baile. No le quiten lo bailado. Salió en Perfil, pero nos dejó patidifusos, cuando mostró sin pudor sus morenas curvas en Soho… y ¡qué curvas! Cocina como una experta y a todo le pone esa pasión propia de las venusinas de Escorpión. ¿Cuántos años cumple? No les puedo decir porque no me acuerdo y porque los caballeros no tenemos memoria. Además, Nancy es una mujer realmente extraordinaria y, esto es lo más importante, es una madre entregada con pasión a sus dos hijos, lo más amado para ella en el mundo. Su carisma y profesionalismo se ponen de manifiesto cuando está en cámaras o tiene contacto con el público. Es una mujer simpática, bonita, auténtica, juiciosa y muy querida. Además, Nancy nos ha sorprendido últimamente con sus artes culinarias (prepara el mejor queque de banano del mundo), hace arroz con pollo a la cubana, pudín con salsa de amaretto, tortilla española, pastel de carne con cerveza y más. Pase usted, mi querida Chacarita, un cumpleaños muy feliz en unión de sus hijos Daniel y Gabriel, de sus hermanos, de su mamá, de su amado Ignacio Santos Pasamontes y de Benny, su nuevo y peludo amor.





Nancy Dobles.

Norval Calvo tiene imán

Hay que tener un imán bien grande como el de Norval Calvo para atraer buenas voluntades, audiencia, credibilidad y la aprobación de un público fiel durante 21 años.



La seriedad, la constancia, el trabajo profesional y su innegable talento, le han proporcionado el apoyo de todos los sectores sociales. Norval es la figura más reconocida y más respetada de la radiodifusión costarricense. Este periodista ha trabajado arduamente por ese reconocimiento. Se lo merece. Se lo ha ganado.



Lo anterior se evidenció el pasado jueves 3 de noviembre, durante la celebración de los 21 años de Pelando el Ojo, realizada en el Teatro Popular Melico Salazar. El encuentro fue el más grande y el más significativo realizado después de la pandemia.



Solo un plebiscito o la convocatoria a una Constituyente pudieron haber reunido a los diversos representantes del país. Allí estaban delegados del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Acudieron Ministros de Estado, el Presidente de la Asamblea Legislativa Rodrigo Arias Sánchez, diputados, magistrados como Luis Fernando Salazar, de la Sala Cuarta, y el Ex Presidente de la República Miguel Ángel Rodríguez y su esposa Lorena Clare. Allí, en la misma fila, en el mismo auditorio y debajo del legendario techo estaban contendores políticos, empresarios, patrocinadores, periodistas, artistas, humoristas, cantantes, locutores, animadores y bombetas… nunca faltan.



El imán de Norval Calvo se activó una vez más, como sucede todos los días de 5 a 7 p.m, por Radio Monumental. Él y su elenco, formado por 15 talentosos humoristas, recibieron el aplauso cerrado de un público agradecido. El imán de Norval nos hizo acudir, aquella fría tarde de jueves al centro de San José para homenajear y reconocer el profesionalismo de este hombre de radio y humorista también de Repretel Canal 6, donde año con año nos maravilla con su arte, con su crítica fina y con sus ocurrencias e imitaciones. La perseverancia, la calidad y el compromiso de dos décadas son las cartas de presentación intachables de Norval.



Roque Ramírez y Norval Calvo.

La fiesta del Melico estuvo muy afinada y excelentemente producida. Hubo un atinado balance entre la música, el humor y el acto meramente protocolario. Difundieron saludos grabados de los expresidentes Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Abel Pacheco y Luis Guillermo Solís. Presenciamos imitaciones en vivo de algunos de los invitados, así como la infaltable de Oscar Arias, hecha con suma maestría por Calvo. Miguel Ángel Rodríguez —otra de las víctimas— intervino desde su butaca, para destacar el talento de Norval y para corroborar que la imitación le convence y le complace.



Me gustó mucho el recuerdo de canciones a cargo de Carlos Guzmán y Gaviota, quienes también acompañaron a otros como Fernando Castro (Vía Libre), Javier Cartín (La Pandylla) y Ricardo Sáenz (La Banda). Celebro efusivamente la intervención del humorista Roque Ramírez con Misael y Merry Christmas, así como la excelente participación del ventrílocuo Adrián Arce con La Banda de Pili, bueno, realmente muy bueno.



La variopinta y exitosa convocatoria me permitió saludar a don Fernando Contreras, Miguel Cortés, Iván Barrantes, Fernando Naranjo, Leonardo Perucci, Luis Fernando Salazar, Gloria Calderón Bejarano y su esposo Jorge Garita, Opo Marín, Roberto Carpio, las dos Esmeralda Britton, los dos Pedro Beirute, Iris Arias, María José Monge, Natalia Monge, Luis Kaver, Andrés Kaver, Gerardo Corrales, Carolina Sánchez Rangel, Carlos Fernández (de Importadora Monge), Yamileth Guido, Grettel Alfaro, Mariela Rodríguez, Ramón Luis Méndez, Lizeth Castro y a otras amistades.

Termino reiterando mi reconocimiento a Norval Calvo por su indiscutible poder de convocatoria; una persona respetada y querida obtiene esos resultados. Dos décadas de trabajo serio, objetivo y honesto, permiten recoger tales frutos.

El elenco de Pelando el Ojo en el escenario del Melico Salazar.

Maribel triunfa y triunfa, pero tendrá que operarse

Maribel Guardia ha tenido un año repleto de éxitos, con muchas oportunidades artísticas y comerciales, sin embargo, el próximo año tendrá que ir, sí o sí, al quirófano por una endometriosis.



Maribel parece un torbellino, no para de trabajar y de triunfar, por donde pasa deja huella. Este año, aparte de sus presentaciones musicales en México y en otras naciones, también intervino en el exitoso musical “Lagunilla mi barrio” y grabó la telenovela “Corona de lágrimas 2”.



El próximo año aparecerá en una película española, producida en México y España, dirigida por el también español Alfonso Albacete, filme en el que cantará el tema principal; Maribel actuará al lado de los españoles Gines García Millán y la encantadora comediante Pepa Chaparro.



El 2023 también verá a Maribel de nuevo en la pantalla grande, en una producción de Hollywood, ya que aparecerá cantando en un rodeo mexicano, en los Estados Unidos, en una de las escenas de una producción de Lions Gate.



Además, será la nueva imagen de la empresa Sol Beauty and Care especializada en prendas de moldeo. En colaboración con la dueña de la marca, la modelo y empresaria Sol León.



Maribel también se convirtió en la más reciente estrella que participa en un comercial de Coin Master, una aplicación de juegos creada en Israel y que actualmente tiene más de cien millones de descargas. Además, promociona su crema rejuvenecedora BIO7, para una cara y un cuello más joven, como ella.

Maribel en el camerino de “Lagunilla mi barrio”.

​Al quirófano

De acuerdo con su esposo, Marco Chacón, el 2023 también inicia lamentablemente con una operación por una endometriosis que la aqueja y que no podrá posponer más. Ella tenía que operarse desde el 2021, y ha tenido que dejar en pausa por la carga de trabajo. “Con la ayuda de Dios, después de su recuperación se reintegrará a ‘Lagunilla mi barrio’; en el 2023 se espera hacer gira internacional de este musical, después de realizar la gira nacional y abandonar la capital mexicana. Esperamos de todo corazón que la obra pueda llegar a Costa Rica”.



Este año que está por terminar, a Maribel se le juntaron las presentaciones personales con el montaje de “El Tenorio cómico” y las tres funciones semanales de este especial; además de “Albertano y los monstruos”; “Corona de lágrimas 2” y el montaje y funciones de “Lagunilla mi barrio”. Estos compromisos artísticos la obligaron a posponer lo de la operación, sin embargo, ya no se puede posponer más.

Su disfraz de catrina fue ampliamente elogiado.

​ ​Reina de muertos



Con motivo de la celebración del “Día de los muertos”, gracias a su disfraz y a su éxito en redes, el periódico El Heraldo de México, la declaró reina de ese día, cuando muchos se disfrazan cual tenebrosas catrinas.



Ella subió su disfraz a sus redes y estas explotaron de comentarios muy positivos. Maribel posó con su nieto José Julián junto a un altar, mostrando su disfraz de Catrina. “Un día para suspirar y para celebrar la vida de los que amamos y se nos adelantaron en el camino. Su luz se queda por siempre en nuestros corazones”, escribió.



Con un vestido negro con transparencias en las mangas, un maquillaje estupendo, unos pendientes de corazones y una corona de flores en los tonos rosado y violeta, ganó miles y miles de “me gustas” y cientos de comentarios repletos de elogios.



Un día antes, subió un video deseando “Feliz Halloween”, en el que portaba un traje de baño negro y se grabó con un filtro que simulaba la piel tatuada y que la hacía ver como una vampiresa. Por el reconocimiento de las redes con ambos disfraces y por su magnífica forma de posar, El Heraldo la declaró reina de ese día.



Termino citando una frase que Maribel usó ese día: No dejes de brillar solo porque a algunos les molesta tu luz.

Maribel posó con su nieto José Julián.

​Iby Perera es la nueva MRS. Universe

La guapísima Iby Perera se coronó, el lunes 7 de noviembre, como la nueva MRS Universe 2022, en una gala realizada en el Auditorio Nacional del Museo de Los Niños.



Un total de 14 señoras participaron en la competencia, cuya final se caracterizó por el orden y la amplia participación de un público que animó efusivamente a sus candidatas. María Teresa Rodríguez y Johanna García, las organizadoras y productoras, se ganaron la máxima calificación, por la forma en que llevaron adelante el proceso.



“Esto me demuestra, una vez más, que lo que se sueña y se trabaja con amor, responsabilidad y de la mano de Diosito, sale bien. Allá por el 2014, cuando adquirí la franquicia, tener un escenario era un sueño y este 2022 lo logramos. Ha sido un trabajo duro y muy cansado, pero ha valido la pena. Nosotros mismos somos los responsables de que nuestros sueños se hagan realidad. Nada cae del cielo más que la lluvia. Y si queremos dejar huella hay que poner alma y corazón en el trabajo”, dijo María Teresa Rodríguez.



Iyby Perera Camacho de 37 años de edad, vecina de Heredia, periodista de profesión, madre de una hija de 3 años de edad, representará a Costa Rica en el certamen internacional a realizarse en Bulgaria en enero del 2023 en la ciudad de Sofía. Iby, además, ganó el premio a la elegancia y la más fotogénica del certamen y destacó por su belleza, carisma y seguridad en el escenario.



Kimberly Soto, de 36 años, fue la tercera finalista; es madre de tres hijos, le encanta entrenar y hace unos años formó parte del programa de televisión en Repretel Guerreros.



La otra gran ganadora, la segunda finalista, fue Fabiola Mora de 35 años de edad, madre de dos hijos y hermana de la reconocida modelo Melissa Mora. “Gracias por la oportunidad de poder participar; me voy muy feliz de esta etapa en mi vida porque logré mucho enriquecimiento personal”.



Iby Perera dio las gracias por haberla elegido y brindarle la responsabilidad de asumir el compromiso y la disciplina que requiere representar al país. Prometió hacer un buen papel con el propósito de traerse la corona. “Un abrazo a todos por tanto amor y cariño. Estoy feliz, agradecida y orgullosa de poder seguir soñando y trabajando en un nuevo desafío, el cual necesitaré el apoyo de todos ustedes”, dijo Iby.



Iby Perera y Fabiola Mora Ramírez.



Los logros de George Angulo



Recientemente, con motivo de la trágica muerte del multimillonario Rainer Schaller, dueño de los gimnasios Gold’s Gym, el periódico El Financiero informó que, aunque era uno de los hombres más reconocidos mundialmente en la industria del fitness, en nuestro país esa cadena tiene poca presencia y que gimnasios como los de George Angulo, la superan en cantidad de establecimientos. “George Angulo cuenta con 10 locales, mientras que la cadena brasileña Smartfit, tiene 16”.



Ante esto, Angulo se mostró satisfecho de sus logros y aprovechó para recordar que, aunque ahora es exitoso, su niñez fue dura. Contó que vivía en Cartago y se vino a laborar a San José con el apoyo de su abuela. Trabajó en la feria del agricultor en Pavas y hoy tiene un gimnasio en ese lugar y, cada vez que pasa por ahí, se le vienen a la mente todos aquellos recuerdos, sin embargo, ahora es el propietario de la empresa costarricense número uno en gimnasios.



“Me siento feliz y me dan muchas ganas de llorar al ver cuánto han crecido mis negocios. Mucha gente no creía en mí, por no haber terminado mis estudios y por no ser un profesional. Se burlaban de mí por no tener un título.



George se siente feliz de su origen, de haber nacido en El Alto de Oreamuno, en Cartago. Siempre fue un niño trabajador, miembro de una familia campesina muy humilde.



Hoy George recuerda cuando llegó un tío a visitarlo, usando sombrero y botas. Entonces se los presentó a sus empleados y les dijo que cada vez que él llegara, le dieran lo que ocupara. El tío lo abrazó, se fue feliz, pero antes le dijo a George que se sentía orgulloso de él, porque no se avergonzaba de su familia. “Mi tío es inspiración y de él saqué la buena costumbre de ayudar a los demás. Él no tenía nada, pero lo poco que poseía, lo entregaba con amor”.



Sí, George es un hombre de trabajo, de metas y de logros constantes. La vida de este campeón de boxeo es todo un ejemplo de superación. Como atleta recibió la medalla como el mejor del Campeonato Nacional (94, 96 y 97) y en el 95 obtuvo la Medalla de Oro en los Juegos Nacionales.



Aunque se retiró del ring cuando tenía 24 años, todavía hoy entrena como el primer día; lo hace con la misma fuerza que han crecido sus negocios, que ya suman una decena de gimnasios, varios estacionamientos y otros negocios.



Durante su infancia tuvo un chancho en su casa; luego lo vendió y le fue bien, convirtiéndose en el primer buen negocio que hizo. También tuvo gallinas que vendía en el mercado de Cartago junto con coronas de ciprés que él confeccionaba. Soñó con tener una granja y repartir huevos en bicicleta… el sueño no se concretó, pero le sobraron huevos para seguir adelante. Tras pasarla duro en la capital, pronto tuvo parqueos y talleres de mecánica automotriz para luego enfocarse en la apertura y administración de gimnasios (el primero en el 2009).

George Angulo con Ignacio Santos.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.