Tía Zelmira: Maribel Guardia sigue reinando

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Saludo a la gran actriz Maribel Guardia, quien cumple años este viernes 29 de mayo. También cumplen años esta semana la periodista Sylvia Arredondo (cumple el 29 de mayo), el locutor Iván Díaz (29), la actriz Katherine Kellerman (30), la chef María Isabel Latino (30), la entrenadora Ingrid Roldán (30), el administrador de Heli Norte Federico Valerio (31), el programador y diseñador Diego Rodríguez (31), la psicóloga María Ester Flores (31), el periodista Randall Álvarez (1° de junio), la locutora Johanna Villalobos (1°), la actriz y cantante Rosibel Carvajal (1°), el maquillista Jean Carlo Villegas (3), el abogado Juan Zamora (3), la abogada Evelyn González (3) y el productor Eduardo D’Alessio.

La locutora, influencer y creadora de contenido Johanna Villalobos cumple años el 1° de junio.



Donny Pichardo es el innovador inmobiliario

Este sábado 30 de mayo cumple 44 años el empresario Donny Pichardo Arce, conocido como el gran innovador del desarrollo inmobiliario y, para celebrar como a él le gusta, convocó a una fiesta en Bagaces, en el hotel y restaurante Doña Tina.



Donny, presidente de Terraquintas, es un filántropo, un líder en sostenibilidad y bienestar comunitario. También es un hombre sensible y de una gran conciencia social que apoya iniciativas como el programa Aldeas Infantiles SOS de Costa Rica, que atiende a cientos de infantes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.



Con 22 años de experiencia en el sector inmobiliario, Pichardo ha consolidado su reputación como un líder visionario en el desarrollo de proyectos sostenibles en Guanacaste. Como fundador de Terraquintas, ha transformado la forma en que se concibe el desarrollo, enfocándose no solo en el crecimiento económico, sino también en el bienestar de las comunidades y la protección del entorno natural.



Donny inició su trayectoria empresarial, dando vida a su primer proyecto en Bagaces en un contexto en el que Guanacaste comenzaba a posicionarse como un destino inmobiliario atractivo, marcando el inicio de un crecimiento robusto en la región.

Bajo su liderazgo, Terraquintas ha expandido su portafolio a más de 12 proyectos, contribuyendo con el desarrollo económico y social de Bagaces y sus alrededores. Su capacidad para adaptarse a los cambios del mercado y escuchar las necesidades de sus clientes ha sido fundamental para el éxito continuo de la empresa.



La filosofía de Donny se centra en crear un ecosistema que beneficie a todos los involucrados en la cadena de valor: colaboradores, clientes y proveedores. Terraquintas destaca por su compromiso con la sostenibilidad, promoviendo el desarrollo responsable y la mejora de la infraestructura local; el crecimiento no solo debe medirse en términos económicos, sino también por su proyección social.



Pichardo está comprometido con la expansión de la empresa hacia nuevas áreas y la innovación constante en sus proyectos. Su enfoque en la calidad, la sostenibilidad y el bienestar comunitario lo coloca como un referente en el desarrollo inmobiliario. Para este empresario, formar parte del proyecto Aldeas Infantiles, es la oportunidad de contribuir a procesos de recuperación emocional que pueden cambiar el rumbo de muchas vidas. Saber que estos recursos llegarán directamente a terapias psicológicas y atención especializada nos recuerda que el verdadero resultado se construye desde la empatía.



La labor de Aldeas Infantiles SOS durante más de 50 años ha significado refugio, acompañamiento y apoyo emocional para cientos de infantes y jóvenes en riesgo social. Una misión profundamente humana que merece ser reconocida y respaldada. Aldeas Infantiles representa un compromiso con aquellos que han vivido situaciones de violencia y vulnerabilidad, brindándoles no solo apoyo económico, sino también esperanza, acompañamiento y espacios seguros para reconstruir sus sueños.

​“Estamos convencidos de que una sociedad verdaderamente resiliente se construye desde la empatía, el respeto y el amor hacia nuestra niñez. Cada acción solidaria nos acerca a un futuro más humano y más consciente”, dijo Pichardo en el programa Sport TV, que produce y presenta mi querida amiga y respetada doctora en medicina Guiselle López.

Hoy me complace felicitar, con motivo de su cumpleaños, a mi amigo y empresario Donny Pichardo, un costarricense con una sensible visión solidaria y un abanderado de la responsabilidad social que le corresponde a empresarios serios, responsables, éticos y exitosos como él. Seguramente en esta nota escribí más de la Aldeas Infantiles SOS que del cumpleañero, pero estoy seguro de que él estará satisfecho de que así haya sido. Un abrazo.



Donny Pichardo.

Maribel Guardia es la reina de mi corazón

Este viernes 29 de mayo cumple 67 años Maribel Rocío Fernández García, mi querida, admirada y respetada Maribel Guardia, sin duda la costarricense más universal y más exitosa de todos los tiempos.



Desde la triste muerte de su hijo Julián y el drama posterior con la custodia de su nieto, su nombre ha estado en los medios, cosa que ella siempre evitó; se mantuvo lejos de la polémica y el escándalo; lo suyo siempre ha sido agradar y no molestar. Nunca ha buscado a la prensa amarilla, roja, blanca ni de otro color; lo suyo es mirar de frente y no perder el norte de triunfar con verdad, talento, encanto y honestidad.



Pero, la verdad es que la muerte de un hijo nunca se supera y, si a eso sumamos que le perturban el contacto con su nieto, podremos entender lo que siente su lastimado corazón. Estos días ha estado atendiendo con contundente claridad las consultas de la prensa sobre la custodia y la herencia de su nieto; lo ha hecho con aplomo a pesar de las dudas del proceso y de las matráfulas de las tuñones y de otros cabrones.



Ella ha seguido trabajando en musicales como el exitoso Lagunilla mi barrio y ahora en Perfume de gardenias, en el Teatro San Rafael. Brilla con su encanto y sentimiento cantándole a la Virgen de Guadalupe, interviene en telenovelas, especiales de televisión, en documentales y a veces se escapa a Miami a recalentar La Mesa con su compatriota Verónica Bastos, su amiga más cercana y su confidente. Maribel no para de actuar, pues nació para eso y, si se trata de cuidarse, ella es la más bella. Es imposible pasar por alto este detalle de una mujer de 67 años, que sigue siendo bonita y muy hermosa.

Maribel en la reciente portada de la revista Foro Magazine.



Cuando la han querido lastimar, como ha ocurrido esta semana, sale al paso con altura, sin herir y sin ser herida. Algunas que han intentado humillarla no lo han logrado, porque ella no da lugar a que tal cosa suceda; las ignora, porque es educada. Por lo anterior, se ha mantenido entre las primeras actrices de la escena mexicana, entre las más cotizadas y más queridas; ya hasta se les olvidó que no nació en México, porque cuando se trata de defender la cultura y las tradiciones de aquella sociedad, ella es de las primeras en hacerlo. Tampoco se le han subido los humos y bien que tendría por qué. Además, nunca ha negado su origen y por doquier que va, dice que es de aquí y de allá. Dos patrias, un solo corazón. No presume de nada y mantiene su acento de esta tierra con sus dejos y sus erres arrastradas: habla con natural encanto, porque es encantadora.



Casada con el jurista, cantante y compositor costarricense Marco Chacón, quien es su manager, productor y representante legal, Maribel se ha ganado el cariño de todos por su encanto total y absoluto.



Quienes la conocen dicen que la Maribel de las portadas, de las pantallas, los teatros, los escenarios y de los auditorios a reventar es la misma mujer sencilla, afable y encantadora que embrujó a los fotógrafos en el Miss Universo de 1978. Sin olvidar sus raíces costarricenses, decidió enraizar su alma y su futuro en México.

​“He tratado de mantener los pies sobre la tierra como Maribel Fernández y no como Maribel Guardia. Nunca hay que olvidar de dónde vienes, quién eres. Los grandes enemigos del ser humano son la fama y el fracaso”.

Maribel Guardia cumple 67 años este viernes y se mantiene muy bella.



En mi carrera periodística y en mi ejercicio como amigo a tiempo completo, he escrito varias veces sobre ella y de los más diversos asuntos. Son miles y miles de palabras utilizadas en todo este tiempo para referirme a su apabullante éxito, a su carrera, a sus bondades y a su comprobado y renovado talento.

No hay artista costarricense tan trascendente como ella y, lo más importante, tan, pero tan querida. Vean a esa mujer, hasta parece sin pecado original. Ella es y seguirá siendo fuente de inspiración para muchos, porque la belleza y el don de gente no se improvisan; o se tienen o no se tienen, y Maribel los tiene de sobra, hasta para repartir. Qué nervios con una mujer de seis pisos tan bonita.



Otros colegas serán los responsables de analizar objetivamente cómo se llega a esa edad y de esa manera. Yo guardo mis apuntes éticos sobre la profesión y me pongo la camiseta de amigo y admirador a tiempo completo para desearle todo lo mejor a esta diva que vino de Mercurio en el mes de la Virgen con el nombre de María y bella (Maribel). Feliz cumpleaños y mucha vida buena para seguir alegrando a muchos y para poner a soñar a muchos otros.



Esta Maribel, la Guardia, sigue conquistando corazones: no se detiene. Ella es bella entre bellas porque nació con estrella. Al felicitarla con motivo de su cumpleaños, le deseo lo mejor de lo mejor y le reitero mi admiración profesional, mi cariño y mi amor infinito.

Con su sobrina Maribel García, reconocida periodista deportiva de México.

El karaoke funcionó

Este domingo 31 de mayo será la final de la Batalla de Karaoke, porque al día siguiente todos nos ponemos en modo mundial y en Teletica también. Sin embargo, es propicia la oportunidad para decir que este nuevo formato de cantadera fue verdaderamente exitoso en audiencia, en producción y en entretenimiento sano para la familia.



Batalla de Karaoke significó la consolidación de Keyla Sánchez como una de las presentadoras más queridas. Tras haber estado ocasionalmente en otras producciones, su participación en esta fue altamente positiva. Vi a una Keyla más enfocada, más comunicativa y más empática. La percibí como la pareja ideal con Ítalo Marenco, Mauricio Hoffmann, René Barboza y cualquiera que le pusieran a la par. Además, en cada programa mostró su belleza, su gracia y su preocupación permanente por verse bien. Ojalá que después de esta acertada temporada de Keyla, la tomen en cuenta para otros programas, sin olvidar El Chinamo.

También destacó Alex Alvarado, quien, aunque andaba más bien detrás de cámaras, logramos verlo algunas veces en pantalla con su impecable presencia y buen desempeño como animador y entrevistador. Estoy seguro de que ahora que los productores lo vieron desempeñándose con tanto acierto, lo pondrán en otros elencos.

Keyla Sánchez se desempeñó de forma ideal.



También me gustó la intervención de nuevas figuras de la pantalla como la de Dylanna Mora, Kemwell Solís y Javier Acuña. En el caso de Marenco, Hoffmann y Barboza, ya son figuras con mucha experiencia en televisión y muy queridas también. Mención especial para Mario Nájera, gerente de Voz Institucional; el periodista Adison González y la vestuarista Sandra Carvajal por las atenciones que me brindaron en todo momento; definitivamente son grandes anfitriones.



Durante la penúltima gala, además de las presentaciones individuales, el programa revivió momentos de los seis finalistas ya clasificados: Alonso Sanabria, Josué Miranda, Danier Barrantes, Tracy Jiménez, Juan Diego Valerio y Verónica López, quienes volverán al escenario este domingo. La producción adelantó que la gran final tendrá un nuevo reto para los participantes, quienes, además de interpretar una canción individual, deberán cantar a dueto junto a artistas nacionales invitados.



El cierre llegó con uno de los momentos más esperados de la temporada: el anuncio de Ana Yancy Varela, quien se convirtió en la séptima y última finalista de Batalla de Karaoke tras recibir la mayor cantidad de votos del público. Con su clasificación, Varela se une oficialmente a Alonso Sanabria, Josué Miranda, Danier Barrantes, Tracy Jiménez, Juan Diego Valerio y Verónica López en la gran final de la competencia.

Keyla está mucho más bonita.



Te tengo un vieras...

Vieras que el viernes de la semana pasada el cantante nacional Armando Infante estuvo en un megaconcierto en Guatemala con Alejandro Fernández en una presentación realmente impresionante.

​“No tengo palabras para describir la emoción y la felicidad, ser artista invitado al concierto de un ícono, fuera de mi país, es un sueño por el que hemos trabajado mucho”, comentó Armando, quien agradeció a Asa Promociones por contratarlo y por tratarle como si fuera de la casa.

También le dio las gracias a Javier Garistú, conocido como “El Charro de Guatemala”, con quien compartió escenario y quien se ha dado a conocer por su tema Mil horas, una explosiva fusión de salsa y texmex.

Al día siguiente, Armando le abrió el concierto a Antonio Herrera Pérez, conocido como Junior H, cantante, productor, letrista, compositor y multiinstrumentista de origen mexicano​.​

Junior H es considerado uno de los “pioneros” del subgénero de corridos tumbados, conocidos como trap corridos. Además, ha sido influenciado por una mezcla de música trap latino, reguetón y hip-hop, géneros que suele combinar en su música.

Junior H y Armando Infante.

Vieras que en la primera temporada de la Batalla de Karaoke fui al total de las galas, con el propósito de escribir algunas notas para esta columna y, en todas las oportunidades, me he topado con el estudiante de la UIA Juan Sandoval Chaves, un polo de Quepos como yo, pero con muy buenas calificaciones académicas. No es por rajar, pero los quepeños somos así, de buen promedio. El asunto es que Juan, con sus veintisiete años, siempre está pendiente de las más guapas y todo tiene explicación por su buen ojo y por sus detalles de caballerosidad, que algunos estiman cursis o anticuados, pero él lo aplica y le funciona: ¿a quién no le gusta que le regalen chocolates o le manden flores?, como las que recoge Fonseca en el camino.

El domingo anterior llegó al programa mi estimada amiga Raquel con apellido de salsa, con parte de su escuadrón Benitez, mujeres guapas encantadoras como sus tías Jackeline y Ana, su mamá Evelyn y su prima Amanda Vindas Benitez, de 23 años. De inmediato, el galán de este cuento, de nombre don Juan, pero no Tenorio, la atendió y se esmeró porque la muchacha, muy bonita, pero seria y recatada, la pasara bien y, aunque al parecer el galanteo no pasó a más, ella se sintió atendida y él tuvo un alegrón de burro. Dicen que el miércoles pasado Juan y las Benítez fueron a ver la película de Michael Jackson, pero no tengo detalles… todavía.

Amanda Vindas y Juan Sandoval estuvieron en la Batalla… de Karaoke.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.

