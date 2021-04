Tía Zelmira: Maribel Guardia siempre grande

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com​ ​Cumpleañeros

Saludo al licenciado Fernando Contreras López, presidente de Repretel, por su cumpleaños de este 16 de abril; en esta fecha también celebra su natalicio mi buen amigo Jorge Monge Agüero. Además, esta semana están de fiesta Nicole Aldana (cumple el 16 de abril), Ivonne Núñez (17), el empresario hotelero Shaward Temple (18), Krystel Byers (18), Kenneth Rothe (18), el abogado Gustavo Araya Carvajal (19), Karolina Brenes (20), Karen Salas (21), Jennifer Salazar (22), Andrea Montero (22), Ana Ross Góngora (22) y Johanna Elizondo Fallas (22). ​ ​

Se casó Marcela Negrini

Finalmente, la semana pasada, se produjo la boda entre Marcela Negrini (de 43 años) y el empresario Gilberth Tercero (33), en la ciudad estadounidense Las Vegas, Nevada. La hermosa y reconocida modelo estaba realizada, pues la ceremonia se tuvo que posponer en un par de ocasiones por motivo de la pandemia. Marcela es una buena muchacha, trabajadora y con una positiva y conmovedora historia de vida. Algunos intentaron sembrar dudas sobre su noviazgo con Tercero, sin embargo, ella no hizo comentarios a intrigas y a envidias que siempre rodean a este tipo de mujeres hermosas y famosas. ¡Felicidades!

El restaurantero Moreno

Daniel Moreno, ingeniero, comediante y director cinematográfico, también es restaurantero por su condición de socio de “Sabor a tango”. Últimamente lo he visto muy activo en un chat de WhatsApp que reúne a los empresarios del sector. Sus intervenciones siempre son serias, útiles y muy analíticas. Esta semana escribió sobre la realidad del Covid, pandemia que debemos enfrentar todos los días con responsabilidad. Daniel escribió: En el mundo entero la gente se relajó con las medidas. Un año de pandemia es desgastante, y la economía no da. El inicio de la vacunación da una falsa sensación de seguridad. Falta mucho aún para confiarse. Sudamérica está fatal de Covid. Chile, Argentina, Colombia con cierres. Brasil en lo peor de la pandemia y Bolsonaro no hace nada. La variante brasileña parece ser muy agresiva. Ya llegó a Costa Rica. Se especula que es más contagiosa, más resistente a vacunas y anticuerpos. En Costa Rica se nota ya un aumento preocupante en hospitalizaciones. Si no nos cuidamos como antes, nos van a volver a encerrar. Nada de fiestas en casas, a distanciarse, a usar mascarilla y lavarse las manos.​

Maribel siempre grande

La actriz, cantante y presentadora Maribel Guardia me sorprende siempre; cada vez me complace más su brillante e innegable éxito. Diariamente veo sus transmisiones por Facebook —a las 2 p.m.— con diez millones de seguidores, con entrevistas a famosos, sexólogas, especialistas en diversas áreas, músicos, comediantes y demás bichos de la farándula, del espectáculo y la sociedad; es un espacio entretenido, útil y divertido. Maribel destaca por su belleza, simpatía y comprobado talento para desempeñar cualquiera de las áreas en las que se desempeñe; últimamente la llaman mucho como presentadora invitada del espacio Hoy, el programa más importante de noticias de México. Ayer jueves presentó la entrega de los Latin American Music Awards 2021, en Florida, que fue transmitida en directo a los Estados Unidos y a toda Latinoamérica por Telemundo. Muy bien Maribel, muy bien. Es usted única, grande e irrepetible.​

Ahora también es motivador

Conrad Bergwerf, quien se desempeñó durante muchos años como gerente de los hoteles Cariari y Corobicí, sigue en hotelería en diversos sitios alrededor del mundo. Una faceta nueva de Conrad es la de motivador virtual como hotelero especialista en Revenue Management, Distribución y Marketing. El próximo lunes 19 de abril, a las 11 a.m., presentará la charla ¿Cómo maximizar los ingresos de tu hotel? Retos y oportunidades para los hoteleros independientes en esta nueva era de viajes. Se trata de un webinar gratuito de 20 minutos de duración. Muy bien por Conrad quien decidió compartir sus experiencias de tantos años en esa fascinante actividad hotelera; además, se ve más delgado y rejuvenecido.​

Danilo Lugo muy activo

El fotógrafo Danilo Lugo, uno de los mejores del país, especializado en retratar cuerpos de mujeres bellas y director del exitoso concurso de belleza Summer Girl, se mantiene muy activo profesionalmente y luchando con una terrible enfermedad desde hace varios años. A veces está un poco decaído por los tratamientos médicos, pero en cuanto saca fuerzas retoma su afición por la fotografía y por la producción del programa Flash TV. El martes de esta semana estuvo en el restaurante Estación Atocha La Casa Azul de Don Bosco, haciendo una sesión fotográfica para la extraordinaria cantante Karitto. Las fotos quedaron realmente muy buenas y muy profesionales, como todas las que Danilo toma.

Danilo Lugo, Karitto y Rogelio Benavides.

La gran apuesta de “Nace una estrella”



Aun cuando es altamente difícil producir espacios televisivos con estos aguaceros pandémicos, los productores del renovado Nace una Estrella, decidieron apostar por los cambios con todo y riesgos. Al toro por los cuernos, aunque ya no hay ni toros… ni cuernos. Aparte de implementar las medidas sanitarias en un auditorio sin público y otros detalles, la plana mayor de Teletica Formatos, encabezada por Paula Picado y Vivian Peraza, ha estudiado todos los límites de tan compleja factura. También han tenido muy presente la existencia de las redes sociales y todas las plataformas de entretenimiento del universo inmediato a veces tan ingrato. Lejos de competir con esta realidad mediática, más bien han hecho todo lo posible por adaptar sus contenidos al gusto de los cibernautas y tratar de ganárselos como televidentes. Aun así, sin arrancar, ya empezaron las críticas y el escozor de más de uno, como suele ocurrir en los últimos tiempos: darle vuelta al marcador será tremendo reto de la producción. Parte de esto último ha sido la estratégicamente vario pinta la selección de los quinces participantes—elegidos entre casi 2.000 aspirantes— de esta temporada cuyo estreno está casi encima. Hay cinco niños de 10 años, entre ellos una pequeña de Uvita, allá en el bonito cantón de Osa, pianista y poliglota; entre los adultos hay una mesera, un cantante callejero, un agente de ventas y el experimentado cantante Leonardo Jara. Hablando de los riesgos y componentes novedosos, atrevidos y polémicos, destaca participación de Alexander Arce, de 28 años, maquillista, creador digital y transformista de fama internacional, algo casi impensable en otros tiempos en el Canal de La Sabana. Arce había audicionado en tres temporadas anteriores, pero la cuarta fue la vencida. Alexander es conocido en redes como Zorán quien cumple con los requisitos mediáticos y de liderazgo de estos tiempos. Sus números son orgánicos, nada de trucos y, aunque poco —o nada— sabemos de él en los medios locales, tiene 142 mil seguidores en Instagram y 968.862 en Facebook. Además, circula en esos vericuetos electrónicos una entrevista en Al Rojo Vivo; ojo al dato: estuvo en el programa de los 40 principales de México donde se transformó en Betty La Fea y eso le generó —al video correspondiente— 49 millones de reproducciones. Pongámosle cuidado a este artista, podría dar una sorpresa pues, como es sabido, ahora no se trata de quien cante bien o mal, sino de quien sorprenda, convenza y —lo más importante— se enrede bien en las redes. Nos perdamos de vista a Betty la Fea, porque después de todo, la suerte de la fea, la bonita se la desea. Raro que este muchacho no haya despuntado ante en el ámbito nacional, pues al menos a nosotros nos impresionó su transformación. Nota: Comentario tomado de El Topo, Viva, La Nación, 11 de abril del 2021.



