Tía Zelmira: Maribel Guardia premiada por su apoyo a la comunidad LGBTIQ+

Saludo al empresario Oscar Rojas Cambronero, quien cumple años este 29 de julio. También celebra su natalicio la diputada Dinorah Barquero (cumple el 30 de julio), el periodista Sergio Arce (30), Coco Vargas (31), la escritora María Pérez (31), el actor Gustavo Rojas (31), Verónica Chavarría (1º de agosto), Tannya Amador (1º), Wendy Myrie (2), Katherine Campos (2), George Bakkar (3), Johanna Fernández (4) y Santiago Hernández (4).



Maribel Guardia premiada por su apoyo a la comunidad LGBTIQ+



Maribel Guardia sigue generando noticias positivas. Este 26 de julio, el Senado de México, por medio del legislador oficialista Ricardo Monreal, le otorgó un reconocimiento por su defensa permanente de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ (Lésbico, Gay, Transexual, Travesti, Transgénero, Intersexual, Queer) de ese país.



Monreal, uno de los más influyentes del Senado, no solo es el coordinador del partido de Morena —del presidente Andrés Manuel López Obrador— sino que preside la junta de coordinación política de la Cámara Alta.



Una de las primeras en felicitar a Maribel por ese reconocimiento fue la reconocida cantante y compatriota, Debi Nova, quien le envió un mensaje por medio de su perfil en Instagram; también su hijo Julián Figueroa la felicitó públicamente y en forma cariñosa y efusiva.



Maribel Guardia se mantiene en forma en el gimnasio. 

​Maribel resaltó y agradeció los avances del Senado de México a favor de la población sexo-afectivamente diversa, además, dijo sentirse muy honrada de poder luchar por la promoción y el respeto de los derechos humanos. La artista siempre se ha manifestado a favor de que las personas de la comunidad LGBT+ tengan acceso a todos los derechos, que puedan casarse, crear una familia, adoptar un niño y no sufrir discriminación.

Maribel fue coronada como reina Gay durante las celebraciones del Día del Orgullo Gay de este año. En esa oportunidad reiteró lo afortunadas que se deben sentir las madres que tienen hijos abiertamente homosexuales, incluso en varias oportunidades ha dicho que le habría gustado tener un hijo gay. “Yo hubiera sido feliz con un hijo gay porque son maravillosos, adoran a las mamás, las cuidan, las procuran. Son los mejores hijos del mundo”, dijo.

Maribel Guardia y su nieto José Julián Figueroa.



​Se marchó La Topa

La periodista Yuri Lorena Jiménez Gómez (así le gusta que le digan) dejó de trabajar en La Nación, el pasado viernes 15 de julio y ya se alista para ingresar, el próximo 1º de agosto a AR (Ameliarueda.com). Yuri estuvo 30 años en ese periódico como reportera, como editora y también como autora de El Topo; sin embargo, lo que más se le reconoce a Yuri es su capacidad para entrevistar, escribir relatos, historias humanas, de vivencias y de suspenso. Conocida como La Guerrillera del Sexo, hace unos años montó el monólogo Caperucita Feroz y tras unas temporadas ausente, por culpa de la pandemia, amenaza regresar a las tablas con sus vivencias y ocurrencias.



Yuri es una buena mujer, es la mejor periodista y la más lista. Sus reportajes siempre fueron los mejores, eran una cátedra de buen periodismo, de narración y de cuidadosa descripción. Mi colega con nombre de autobús, es una mujer generosa, inteligente y ubicada. Ella tiene un imán especial, es muy difícil que pase inadvertida. Encanta a todos los que tienen la fortuna de tratarla. Es muy selectiva con sus amigos y desconfiada con todos y con todo, pero cuando despeja las dudas, no hay vuelta atrás: se transforma en la amiga amplia y profunda que todos queremos tener.



Yuri empezó a escribir con el seudónimo de El Topo, en mayo del 2003, en La Teleguía 145, cuando dejé esa revista y me llevé la columna Tía Zelmira. El Topo estuvo bajo la autoría secreta de Yuri, durante 18 años, hasta el 23 de mayo del 2021, cuando ya se había pasado a La Nación, tras el cierre de la Teleguía años atrás. El pequeño animal partió en silencio, sin bombos ni platillos. Durante su existencia se caracterizó por decir la verdad y comprobar todo cuanto publicó: la seriedad y el profesionalismo fueron la constante de esa columna. En El Topo había espacio para la crítica, el chisme blando y también para destacar los valores de nuestra sociedad y subrayar el buen trabajo de algunas figuras del medio.



Lamentablemente, algunos se han empezado a fijar más en las redes antisociales, donde pululan falsedades, intrigas y demás bajezas. Desgraciadamente, esas prácticas, que buscan incentivar el morbo o manchar honestidades, es validada por aquellos que se deleitan con el odio y la mentira. Entonces los autores de esos perfiles, empiezan a ganar seguidores —muchos de dudosa procedencia— y una vez respaldados con aquel potencial, se sienten intocables.



No se diga más, le deseamos la mejor de la suerte a Yuri Lorena Jiménez Gómez en sus nuevas funciones en Ameliarueda.com, sabemos que le irá muy bien. Nos alegramos por ella y por sus nuevos jefes, que han tomado la buena decisión de contratar a la mejor periodista que pudieron haber encontrado.



Yuri Jiménez trabajó 30 años en La Nación.

​Morgan y los bichillos

En estos días Mauricio Astorga y todo un equipo de producción cinematográfica andan muy afanados filmando “Morgan y los bichillos”, que por lo visto causará gran revuelo por tratarse de un tema tan popular como el futbol en medio del drama que viven los niños de un hospicio de huérfanos. Uno que anda muy feliz con el proyecto es el Expresidente de la República Rafael Ángel Calderón y su esposa Gloria Bejarano, pues su nieto Felipe Garita forma parte del elenco de este proyecto de René Picado Riba, Gerente General del canal TDMás. Felipe y sus compañeros del Deportivo Saprissa (mosquitos) fueron los elegidos para ser el equipo protagonista. Calderón y su esposa ya fueron a una de las grabaciones y estaban tan felices y emocionados viendo a su nieto, hijo de Gloria Calderón, que se tomaron fotos con todos y las subieron en sus perfiles. La película, que cuenta con la participación de figuras como Marcia Saborío y Arabela Salaverri, se estrena el 7 de octubre en varias salas nacionales.



Felipe Garita Calderón, Nicholas Cook y Mauricio Astorga.

Con la usurpadora

El periodista Olman Castro Padilla, con varios años de vivir en México, trabaja en la revista Estilo DF y cada vez nos sorprende con las entrevistas que realiza, la mayoría de las cuales destacan en la portada. La semana pasada, por ejemplo, entrevistó a Gabriela Spanic, a quien conocimos por su participación en La Usurpadora. Olman recordó la fascinación de su mamá por La Usurpadora, ella nunca fue de ver muchas telenovelas, pero esta le encantaba. Dijo Olman que él cree que jamás hubiera imaginado que su hijo entrevistaría en exclusiva a su protagonista Gabriela Spanic, en su propia casa y para portada de un respetado medio mexicano. La entrevista publicada por Estilo es amplia y la foto de la portada es realmente buena. Actualmente, Gabriela Spanic, quien trabaja en Corazón Guerrero, confesó ser una aficionada al melodrama, tanto que planea abrir su propia escuela de actuación.



Gabriela Spanic.



