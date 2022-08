Tía Zelmira: Maribel Guardia “llora” feliz

26 de agosto de 2022, 9:17 AM

Rogelio Benavides, editor

Saludo a la guapísima Azu Mora, quien celebra su cumpleaños este 26 de agosto. También me complace saludar a varios cumpleañeros de la semana como mi buen amigo el doctor Jairo Barth (cumple el 26 de agosto), Michael Segura (28), Rocío Jiménez (28), Laura Aguirre (28), Alonso Chaves (29), Eduardo Amador (29), José Joaquín Chaverri (30), Marco Vinicio Vargas Pereira (30), Diana Montero Vega (30), Stephanie Rodríguez (30), José Cortés Arias (31), Juan Pablo García (31), Henry Lobo (31) y Marian Araúz conocida como Thalía en Estación Atocha Don Bosco (el 1º de setiembre). Felicidades a todos.

Maribel Guardia “llora” feliz

La actriz Maribel Guardia está que llora de felicidad con motivo del regreso a la pantalla, el próximo lunes 29 de agosto, de la segunda temporada de la famosa telenovela 'Corona de lágrimas 2', en la que actúa al lado de grandes figuras de México.

La teleserie se transmitirá por medio del Canal de Las Estrellas, de lunes a viernes, a partir de las 6:30 p. m., hora de México.

Maribel expresó su emoción por integrarse a la continuación de la telenovela que la unió a Victoria Ruffo, quien ahora es de sus amigas más cercanas y más queridas, de hecho, en todas las producciones teatrales, de comedia o de música en las que intervienen, se pasan bromeando y disfrutando de la amistad sincera que han construido.

“Siempre he sido amiga de Victoria, pero tras la grabación de la primera parte, nos hicimos amigas más cercanas; por ejemplo, siempre celebramos los cumpleaños juntas, además, hicimos la gira de las Arpías por México y varios países de Latinoamérica. Trabajar con ella es realmente un gusto para mí. A Victoria la considero como de la familia, ella es una niña bella, buena persona y buena actriz.

“Estamos muy contentas con las arrugas que nos han salido porque están llenas de historia, de alegrías, de lágrimas, pero todas nos han hecho mejores personas y nos han ayudado a valorar mejor la vida”, dijo Maribel Guardia en el último cumpleaños que celebraron juntas.

El mencionado estreno marca el retorno a la pantalla de Victoria Ruffo, desde que se tomó un descanso en el 2019. Ruffo, una de las actrices de las que más se espera su retorno a la pantalla chica. Ella está feliz de regresar. “Me hace falta. Siempre he dicho que mi trabajo es una especia de liberación, de terapia, porque lloras, gritas, te enojas, pegas, pataleas, sufres, te da alegría, en fin, haces de todo. No tengo duda de que me va a servir mucho”.

'Corona de lágrimas' es una telenovela que se estrenó en 2012 y que alcanzó altos índices en rating. La trama relata la vida de Refugio (Victoria Ruffo) y sus tres hijos, quienes tienen que afrontar un terrible destino como familia, pero logran salir adelante gracias a la llegada de una persona inesperada. La segunda parte de la historia tendrá nuevamente a Refugio luchando por la felicidad de sus hijos, luego de un inesperado suceso que cambia sus vidas.

Aparte de Maribel, quien interpreta a Julieta Vásquez y Victoria, participarán actores como Alejandro Nones, Sharis Cid y Geraldine Bazán, y otros reconocidos personajes que intervinieron en la primera temporada de hace 10 años.

Victoria Ruffo y Maribel Guardia son grandes amigas.



Tango gratis en el Museo Nacional



La Banda de Conciertos de San José presentará “Gardel para las madres”, este domingo 28 de agosto a las 11 a. m. en el Museo Nacional, con la participación del Embajador del Tango, Óscar López Salaberry, en el bandoneón.

También se presentará el cantante Iván Quintero junto al resto de los músicos de la banda integrada por maderas, bronces y percusión. La dirección estará a cargo de Juan Bautista Loaiza.

Gardel para las madres es un homenaje al cantante, compositor y actor argentino Carlos Gardel. Se trata de un concierto que pretende dar continuidad en cuanto a la temática a la Fiesta de la Música, concierto de tango desarrollado el pasado 26 de junio.

El repertorio de temas es un homenaje a Carlos Gardel, máximo exponente del tango y uno de los intérpretes más importantes de la música popular durante la primera mitad del siglo XX. Entre las canciones que sonarán están El día que me quieras, Por una cabeza, Volver, Melodía de arrabal. Así como un candombe, titulado Nocturna, para recordar la influencia de África en el Tango. Nocturna, de Julián Plaza, es una pieza fuerte y bella, que con cierta reminiscencia de candombe nos rescata de una nostalgia implícita en el tango.

Este concierto se enmarca en el programa “Música en el Museo”, que suma 15 años de trayectoria gracias a la colaboración conjunta entre el Museo Nacional de Costa Rica, la Dirección Nacional de Bandas y la Banda de Conciertos de San José.

Óscar López Salaberry toca el bandoneón. Foto: Eloy Vargas.



Periodista muy liberiano



Hace unos días comenté acerca del gran ser humano que es mi colega José Manuel Peña Namoyure, el más liberiano de los liberianos que conozco. Mi reflexión la hice con motivo de su septuagésimo cumpleaños.

Entonces hice el recuento de algunas anécdotas que sufrimos juntos durante nuestro paso por Noticias Monumental, bajo la acertada dirección del maestro en común Armando Vargas Araya; también hablé de nuestra amistad durante todos estos años y destaqué, especialmente, su liberianidad y guanacastequidad, pues no he conocido a nadie que defienda y quiera a esa gran provincia como Peña, amor que se ha traducido en buenas, notables y certeras acciones desde su periódico Anexión, que ha hecho un innegable aporte al desarrollo de toda la provincia, pero en especial de Liberia.

Esas páginas son cátedra de cultura, política y sociedad; en ella escriben los mejores y más destacados intelectuales y también expresidentes como Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, que lo hicieron con motivo del 25 aniversario de aquel periódico parido, amamantado y mantenido por Peñita, para verlo crecer como lo que es: la voz más importante más allá del río Lagarto.

Pues quiso la Gracia Divina que la Municipalidad de Liberia lo declarara como hijo predilecto. Bien, muy bien. Honor a quien honor merece y José Manuel Peña se lo ha ganado con creces. Hoy me siento más orgulloso de ser su amigo, su colega y su hermano por mi propia voluntad.

Wilberth Gutiérrez, conocedor del tema, escribió que Peñita, como cariñosamente le conocen sus amigos o El Chele, sus más cercanos, agradece tan alta distinción: “Me siento halagado con este reconocimiento, sin duda, continuaré lo que me quede de vida luchando por mi tierra y su gente”.

La ceremonia reconocimiento, tendrá lugar el próximo el domingo 4 de setiembre a las 10 de la mañana, en el parque Mario Cañas Ruiz, con motivo de la Conmemoración del 253 aniversario de la fundación de Liberia. Ese día, en una sesión especial de la Municipalidad de Liberia, se le entregará al Ciudadano José Manuel Peña Namoyure el título de Hijo Predilecto de Liberia. Adelante Peñita, siga trabajando y entregando todo su potencial a una tierra que o quiere de verdad.

José Manuel Peña.



​Las tetas

Hay mucho sobre las tetas. Las hay grandes, pequeñas, naturales, siliconadas, blancas, rosadas, amarillas; hay de todos los colores y sabores; pero, como dice mi colega periodista Luis Rojas Coles, tan ricas que son y a nada saben. A pesar de “La teta y la Luna”, película de Bigas Luna, de la telenovela “Sin tetas no hay paraíso” y la película peruana “La teta asustada”, esto de llamar las glándulas mamarias por su nombre más corto, sigue siendo un tabú. Hace unos años, la periodista Adriana Quesada, la Maléfica, dijo que por andar haciendo piruetas en bicicleta se había caído, se había raspado un codo y se había golpeado una teta. Así como me lo contó lo publiqué.

Medición de senos.

​Mi jefe de entonces, el destacado periodista Eduardo Ulibarri, me llamó a su oficina y muy formal, serio y contundente, me cuestionó por haber publicado las cuatro letras de teta. Contrariado y nervioso, intenté dos excusas: le dije que así me lo había dicho la protagonista y que en esto de la teta había dos opciones: cuando se trata de un tema científico o médico, lo normal es usar mama, seno, busto, pecho o glándula mamaria, pero cuando es algo más coloquial lo indicado es emplear el término en cuestión: si una mujer va donde el ginecólogo, le examina el seno, el busto, el pecho o la glándula mamaria; pero si una muchacha está con una amiga y le pica aquel sector dice “me pica una teta”, nunca dicen me pica un seno o un busto, además, si alguna va por la calle y alguien le agarra esa parte, cuentan que le tocaron una teta, jamás dicen que les manosearon un seno o un pecho porque eso es más científico o médico. Debo confesar, eso sí, que después de tan larga y confusa explicación no logré convencer al director Ulibarri, pero tampoco me obligó a sacar una aclaración, sencillamente no volví a escribir teta. Para terminar con este asunto recuerdo aquel apodo de un funcionario al que le decían 'Teta de hombre' porque no servía para nada. Recomendación: quien no haya probado el queso de tetilla, uno de los quesos más representativos de la cocina gallega, se ha perdido de algo realmente bueno porque estas tetillas si saben.

"Sin tetas no hay paraíso".

