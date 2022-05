Tía Zelmira: Maribel Guardia es la más hermosa

27 de mayo de 2022, 8:00 AM

Cumpleañeros

Saludo efusivo de cumpleaños para mi querida Maribel Guardia, quien este 29 de mayo cumple años. También saludo a la periodista Sylvia Redondo (cumple el 29 de mayo), Nancy Soto (29), Guillermo Madriz (29), Iván Díaz (29), Katherine Kellerman (30), María Isabel Latino (30), Ingrid Roldán (30), Federico Valerio (31), Diego Rodríguez (31), Randall Álvarez (1º de junio) y Rosibel Carvajal (1º de junio).



Maribel Guardia es la más hermosa

El próximo domingo 29 de mayo Maribel Guardia cumple 63 años y sigue tan campante y deslumbrante como el primer día, cuando esta pequeña capital San José la vio nacer en la Maternidad Carit. Hoy más que nunca se ha puesto de manifiesto el gran cariño y respeto que se ha ganado la costarricense más universal de nuestro tiempo. Ya se valoró y se alabó el tonificado y torneado cuerpo y su innegable belleza. Ella se ha cuidado, en todo sentido y por todos lados y los resultados son notables. Sigue trabajando y encantando como cuando se marchó en pos del sueño mexicano. Lo sabía: no sería fácil nadar sin naufragar en aquellos manantiales nacionalistas, mexicanísimos. Entonces marcó su propio derrotero según el cual podría —y debería— salir adelante en aquella jungla artística de un país donde millones quieren triunfar, todos los días y a todas horas.

No haremos un recuento de las películas, telenovelas, programas de televisión, musicales, obras de teatro, discos, conciertos, pero si diremos que son muchos, casi incontables. Tampoco diremos de los seguidores que tiene en las distintas plataformas, pero son decenas de millones. El de ella es sencillamente un rosario de logros. Sí, el balance es positivo. Maribel goza de respeto porque se lo ha ganado a base de hacer las cosas bien, en forma honesta y profesional. Es bella, talentosa y tiene estrella. Ha transitado por el camino de espinas, pero no se ha espinado, porque ha hecho las cosas con lo que llaman rigor y amor. Vuela siempre alto, nunca ha dado margen a escándalos; cuando la han querido embarrar o provocar, se le sale el Guardia (de don Tomás) y se planta elegante, pero firme y tajante, sin bajezas. Yo prefiero caer en un nido de pirañas, antes que enfrentarme a Maribel enojada, porque es tan certera en sus juicios que desarma a cualquiera. Cuando la han querido lastimar, sale al paso con altura, sin herir y sin ser herida. Algunas que han intentado humillarla, no lo han logrado, porque ella no da lugar a que tal cosa suceda, las ignora, porque es muy educada. Por lo anterior, se ha mantenido entre las primeras actrices de la escena mexicana, entre las más cotizadas y más queridas, ya hasta se les olvidó que no nació en México, porque cuando se trata de defender la cultura y las tradiciones de aquella sociedad, ella es de las primeras en hacerlo… y lo hace muy bien y cuando regresa a estas tierras nativas, a comer picadillo de chayote, también lo hace con autenticidad. Tampoco se la han subido los humos y bien que tendría por qué. Además, nunca ha negado su origen y por doquiera que va, dice que es de aquí y de allá. Dos patrias un solo corazón. No presume de nada y mantiene su acento de esta tierra con sus dejos y sus erres arrastradas: habla con natural encanto, porque es encantadora. Si bien Maribel conquistó al ambiente artístico latinoamericano gracias a su talento y belleza, se ha mantenido erguida todos estos años y por eso no solo es naturalmente querida, sino también respetada y siempre le dan el lugar que se merece… el mejor.

Es buena la ocasión para celebrar a esta señora y resaltar y piropear su belleza, que se la desean muchas, pero también es buena la oportunidad para destacar otros atributos y cualidades de esta la costarricense más conocida y más querida del planeta Tierra. Por donde ella pasa deja huella firme, profunda y buena. No se diga más. Feliz cumpleaños.

¡Qué alegre! Madres nicas

El próximo lunes 30 de mayo, día de Santa Juana de Arco, se celebra el Día de la Madre Nicaragüense. Para quienes resulte extraño que el Día de la Madre Nicaragüense se celebre el 30 y no el 31 de mayo que es el día de la Santísima Trinidad y la Visitación de la Virgen, les cuento que el dictador Anastasio Somoza García decretó, en 1940, que se celebrara el 30 de mayo como una manera de congraciarse con su suegra Casimira Sacasa Debayle. El vacilón es que en 1976 Anastasio Somoza Debayle decretó que se seguiría celebrando el último domingo de mayo y no le dieron bola porque los nicaragüenses siempre han festejado el día de la Madre cada 30 de mayo desde 1940. Tras el derrocamiento de Somoza, en 1980, varios pensadores e historiadores del país solicitaron que se revocara la fecha del día de las madres, pues había sido impuesta por la dictadura somocista, y sugirieron que se debería celebrar los 10 de mayo, como se acostumbraba en la mayoría de los países latinoamericanos. No obstante, algunos comerciantes alegaron que ya se había hecho tradición la fecha, además, se debía mantener el ritmo de ventas, pues desde hacía mucho tiempo se dedicaba todo el mes de mayo para festejar a las mamás. La celebración más antigua del Día de la Madre es mitológica. Empezó en la Grecia antigua, por las festividades en honor a Rhea, la madre de los dioses Júpiter, Neptuno y Plutón. Tomen nota: Lo importante no es la fecha y sino el reconocimiento y el recuerdo al valor de todas las madres.



Hombre de la radio y la televisión

El pasado domingo 22 de mayo, a los 71 años de edad, víctima de un cáncer de pulmón, falleció el presentador y actor Alberto Reyna Cortínez Durán, quien dejó una huella positiva durante su paso por la radio y la televisión de Costa Rica. Reyna, quien trabajó principalmente en los canales 2 y 13, nació en Argentina y se creció en Chile. Se retiró de la televisión en el 2014, tras cuatro décadas de ejercicio serio y destacado. Aquí llegó cuando tenía 19 años, pues su padre Aníbal Reyna, conocido hombre de teatro, se estableció con su familia en el país. “Mi papá nos trajo a Costa Rica por asuntos del golpe militar que hubo en Chile. Él escogió este país porque se enamoró de la gente y el territorio que era muy parecido a Chile”, contó Reyna en una entrevista en La Nación. Era un hombre afable, comunicativo y le gustaba dar consejos a quienes se iniciaban en la televisión. Le sobreviven su esposa la arquitecta Amalia Jara Ocampo y sus hijos ¿arco Antonio, Alberto y Sharlyn, Esteban y Viviana y Rodrigo. El productor de televisión Allan Trigueros, quien conoció muy de carca a Alberto, escribió: “Se nos va una de las mejores voces de la radio y de la televisión, un caballero a todas luces. Fueron muchos momentos juntos en transmisiones, grabando, tomando un café y siendo parte de nuestra vida. Gracias a Dios me tocó coincidir con este gran ser humano”.

Alberto Reyna.





¡Qué tiempos aq uellos!

Ricardo Acosta, Gavio ta, Víctor Kapusta, Vía Libre e Isaac Sisso se reunirán en el escenario del Teatro Auditorio Nacional para presentar una nueva versión del espectáculo ¡Qué tiempos aquellos! Se trata de un encuentro de buenos amigos de la música, cada uno con una trayectoria admirable y reconocida por varias generaciones de un público amante de la música romántica de los años setenta. Será un desfile de grandes éxitos de cada uno de los artistas, en un formato diferente al que el público está acostumbrado, y lleno de sorpresas para vivir una experiencia inolvidable. La presentación será el próximo sábado 11 de junio a las 7 p.m. en el Teatro Auditorio Nacional ubicado en el Museo de Los Niños.

Carlos Guzmán, Víctor Kapusta, Fernando Castro, Ricardo Acosta e Isaac Sisso.

Maricrís Rodríguez ingresa a la televisión

Sin duda Maricrís Rodríguez es fiel representante de la mujer de esta época porque cada día equilibra su profesión como abogada, el mundo de los certámenes y el modelaje. Se graduó como licenciada en Derecho Cum Laude en la Universidad Autónoma de Centro América en 2017. Obtuvo una especialidad en Derecho Notarial y Registral, también con honores, en la UACA en el 2020. Actualmente cursa, una maestría, en línea, en Derecho y Negocios Internacionales en la Universidad Europea del Atlántico (España) y la Universidad Internacional Iberoamericana (México). Ha litigado en materia de familia y laboral, actualmente se desempeña como notaria pública. Participó en Miss Costa Rica Universo 2016, fue Miss Continentes Unidos representando al país en Ecuador y participó en Srta. Costa Rica 2022. Ganó el título de reina internacional del Café Costa Rica y por eso viajará a Manizales, Colombia en enero 2023. Confiesa que desde niña ha tenido tiempo para todo, bailar, pintar, corretear por el campo, y disfrutar de la lectura. La nueva presentadora de Giros, de Repretel Canal6, se declara fiel creyente de la necesidad de fortalecer a las mujeres y por eso cree un proyecto que se llama Legalmente Empoderada, donde con el apoyo de otras profesionales, asesora a mujeres de escasos recursos para que aprendan sobre temas legales, financieros y psicológicos. Agrega emocionada que todos los días, cuando se levanta, da gracias a Dios porque tiene un techo, un trabajo, familia y la oportunidad de superar los obstáculos en la vida y estar en pie de lucha para seguir adelante. Asegura que le gusta hablar con la gente y está sumamente feliz de poder compartir las mañanas con la audiencia de Giros.



Maricrís Rodríguez.



"Dancing With The Stars" estará espectacular

Vuelven a la pantalla de Teletica todas las emociones, color y brillo en la pista de baile más glamurosa del mundo, el programa "Dancing With The Stars" celebrará su sétima temporada con una alineación de 10 estrellas que bailarán en una escenografía tecnológica con pantallas y luces que se fusionarán para brindar un espectáculo que espera cautivar a las familias costarricenses desde el próximo mes de junio. En próximos días Televisora de Costa Rica comunicará la alineación definitiva de estrellas y los bailarines profesionales que deslumbrarán esta temporada con sus mejores esfuerzos e intensa preparación para destacar en la pista de baile, con la intención de convertirse en los ganadores de la sétima temporada de "Dancing With The Stars". Esta edición tendrá a nueve estrellas costarricenses y un invitado internacional.

Según comentó Paula Picado, vicepresidenta Corporativa, “para Televisora de Costa Rica generar propuestas de sano entretenimiento para los hogares costarricenses es y será siempre una prioridad. Espacios como "Dancing With The Stars" se producen pensando en unir a la familia alrededor de la pantalla con un espectáculo de clase mundial; y es también una manera de impulsar el talento de muchas personas a través del baile".

“Esta nueva edición de "Dancing With The Stars", será histórica para Televisora de Costa Rica ya que será el primer formato que llega a su séptima temporada. Durante estos años hemos visto pasar a 66 estrellas en 72 programas en vivo desde que el formato inició en el año 2014. Esta es una edición que preparamos con mucha expectativa y cuidando cada detalle, para mantener el puesto de privilegio en el gusto de los costarricenses”, indicó Vivian Peraza, productora de "Dancing With The Stars Costa Rica".

Los presentadores en esta sétima temporada serán; Randall Vargas y Shirley Álvarez, quienes son el rostro desde el primer programa; a ellos se les unirán las talentosas María González y Natalia Rodríguez. Las presentaciones de las estrellas serán evaluadas por el experto en ballroom David Martínez, Alex Costa actor y ganador de la primera temporada y Silvia Baltodano una destacada artista nacional que ya participó como profesora en el formato Nace una Estrella. El formato de Dancing With The Stars es original de la cadena BBC del Reino Unido, en las ediciones anteriores, Televisora de Costa Rica ha destacado por su calidad de producción e incluso recibió algunos reconocimientos por ello. El profesionalismo del personal y el compromiso de los participantes han llevado a este programa a su sétima temporada, convirtiéndose así en el primero que cumple ese hito.

La producción prepara una cobertura especial semanal en las redes sociales del programa, para que los seguidores puedan estar al tanto de sus parejas favoritas cada día.

Los presentadores serán Randall Vargas y Shirley Álvarez, rostros desde el primer programa.

Judoca promueve la práctica del deporte en las nuevas generaciones



El judoca costarricense Osman Murillo promueve el concepto denominado Alfabetización Física Costa Rica, un programa para promover diferentes disciplinas deportivas en las nuevas generaciones, con la participación de entidades gubernamentales, comités cantonales, escuelas, colegios y clubes privados. También procura este novedoso proyecto, ampliar sus alcances a otros a otros países latinoamericanos. El plan piloto inició con el Comité Cantonal de San José en la Ciudad Deportiva de Hatillo, en niños entre 6 y 8 años, y está dando muy buenos resultados. El objetivo es trabajar principalmente con jóvenes, pero de igual manera puede ampliarse a grupos etarios. El objetivo es motivar a las personas a practicar deporte. Como parte de la capacitación que Osman está brindando, el próximo mes de junio impartirá un taller de tres días a los entrenadores del Comité de Deportes y Recreación de San José, el mismo cuenta con el aval del ICODER. Posteriormente abrirá nuevas fechas para otros talleres abiertos al público en general. Osman Murillo también es cofundador y copropietario del gimnasio MP Fitness Club, ubicado en Plaza Mayor.

Osman Murillo.

La mamá de Maribel Guardia salió bien de la operación



Vilma Chacón, hermana mayor de Maribel Guardia, a quien ella ve como si fuera su mamá, salió bien de una operación que le practicaron el pasado viernes 20 de mayo, de acuerdo con una información publicada por La Esquina 506. La noticia puso muy feliz a Maribel, pues desde hace un buen rato estaba pendiente de una cirugía bastante complicada en uno de sus ojos. La intervención quirúrgica se había venido posponiendo por el tema de la pandemia por COVID, sin embargo, finalmente pudieron ingresarla al quirófano. En un principio Maribel pensó llevar a su querida madre a México, pero finalmente la operaron aquí y todo salió bien. Vilma, 20 años mayor que Maribel, reside en Los Arcos, Ciudad Cariari, Belén, sin embargo, cada vez que Maribel se logra escapar a Costa Rica viene a verla; también Vilma va a México constantemente. Maribel ve a Vilma o “Mima” como su mamá porque se convirtió en su figura materna después del fallecimiento de su madre Rita García. La mamá de amabas murió cuando ella tenía apenas nueve años, después de seis meses de luchar contra una terrible enfermedad. “Mi hermana es como mi segunda madre”, afirma Maribel. Cabe destacar que la madre de Maribel falleció el 4 de junio de 1968, Maribel no la olvida, continuamente está en su mente y corazón. Maribel Guardia nació como Maribel del Rocío Fernández García, el 29 de mayo de 1959, hija de Álvaro Fernández Jiménez y de Rita García Mora. El próximo domingo cumple 63 años. Vilma Raquel Chacón García, nació el 24 de agosto de 1939, hija de Mario Chacón Segura y de Rita García Mora. Actualmente tiene 82 años.

Vilma Chacón y Maribel Guardia.

