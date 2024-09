Tía Zelmira: Maribel Guardia dará concierto este domingo

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Un saludo especial para Mariela Ramírez, Zulay Soto, José Mateo Cortés, Karito Sánchez y David Vindas, quienes cumplen años este viernes 27 de setiembre. También cumplen años la bailarina brasileña Verónica Araujo (28), el arquitecto y enólogo Ramón Blanco Lobeto (28), el abogado Paul Zúñiga, el empresario Pablo Formal (28), el cantante Wally Córdoba (28), la profesora Roxana González Morera (29), el fotógrafo Roger Rubin (29), el empresario René Picado Riba (29), el cantante Samael Saborío (30), la modelo Kim Arias (30), el cineasta Dyrson Brown (1º de octubre), la periodista Amelia Rueda (3), el empresario Mario Montenegro (30), el bailarín Diego Torres y el futbolista Saúl Phillip Fernández. Felicidades.



Feliz cumpleaños a mí

Este sábado 28 cumplo 66 años. Tengo salud y vivo tranquilo. Tengo más años, menos dinero y menos enredos, pero notables satisfacciones. En el último año experimenté algunos cambios, propios de las condiciones económicas y enredos de aquí y de allá, pero cuento con el amor de mi esposa La Loba Lilliana Mora, mis nietos Valentina y Benjamín, que son el centro de mi universo, mi hermana Betzayda y de mis hijas María José y María Fernanda. También tengo amigos, cada vez menos, pero buenos.

Es a estas alturas —o bajuras— cuando empezamos a ver la vida desde otra terraza y sucede justo cuando la madurez nos da un turcazo, para descubrir cómo deberíamos vivir: disfrutar más y preocuparnos menos, a pesar de las deudas, las dudas y una pensión que no alcanza ni para pagar el recibo de la luz, antes de que la corten sin avisar —la electricidad—.

Ya ni el sidelfanil funciona, porque si se para la de abajo, la de arriba no piensa, la creatividad disminuye y la adrenalina se dio por vencida. Nunca aprendí conducir, entonces no me puedo escapar ni a la par, menos al mar. En casa manda mi esposa y yo la dejo porque es su entretenimiento preferido: mandar. Es a estas edades cuando se disfruta más de cosas sencillas como dormir con la nieta y el nieto. Vivo tranquilo, quiero más a mis cinco amigos y disfruto de los viajes a la playa, si es en avión o en helicóptero, mejor. Tengo lo necesario para vivir, no necesito más.

La felicidad la sazona día a día mi familia inmediata, a quienes es imposible no querer porque me conocen, me adivinan y se me desborda el amor por ellos. A Valentina y a Benjamín, como a mí, les gusta la mar y la piscina con flotadores. Yo también uso flotadores para el espíritu, donde sobrevive la consigna de ser feliz, a pesar de los años que cada vez pesan más que la conciencia. Feliz cumpleaños a mí.

Rogelio Benavides con sus nietos Valentina y Benjamín.



Maribel Guardia dará concierto este domingo

Maribel Guardia se presentará este domingo, en el Palacio de los Deportes, en la Torretón de la Alegría, que promueve el padre Sergio Valverde y la Asociación Obras del Espíritu Santo.



La actividad, que promete reunir a la familia costarricense en un espectáculo lleno de música y solidaridad, se realiza bajo el lema “Yo dono por las Torres”. En el concierto estarán también Los Ajenos, Editus, Bernal Villegas, Pedro Capmany, Pato Barraza, Bernardo Quesada, Enrique Dodero, Dos y Él, Freddy Chavarría y Fluxy B. El propósito de la Torretón es recaudar fondos para la construcción de los albergues Juveniles de la Alegría denominadas “Torres del Espíritu Santo”, así como anunciar las empresas que han donado su apoyo.

Para quienes deseen apoyar pueden hacerlo por medio del SINPE Móvil 8457-2024. Las entradas, que cuestan ¢7.000 en gradería y ¢20.000 en platea, se pueden adquirir por medio de la plataforma eticket.cr o directamente en la sede de la asociación, en Barrio Cristo Rey.

Maribel Guardia y el padre Sergio Valverde.

Compromiso

A finales del año anterior, cuando Maribel vino a pasar la Navidad con su familia, aceptó una invitación de Valverde para visitar las instalaciones en Cristo Rey y, desde aquel momento, cuando supo la gran obra que hacen, se comprometió a colaborar, especialmente con la edificación de las torres que tienen un costo de $13 millones y que albergarán a jóvenes en riesgo, proporcionándoles un entorno seguro y apoyo integral.



El proyecto, liderado por el padre Sergio Valverde, con el apoyo del Movimiento Cooperativo, tiene como objetivo construir las torres en un terreno de 15.000 metros cuadrados donado por Scotiabank en Cristo Rey, al sur de San José. Estas instalaciones ofrecerán refugio, alimentación, atención sanitaria, asistencia psicológica y oportunidades educativas para jóvenes entre 18 y 25 años.



El padre Valverde elogió la iniciativa de la actriz costarricense más exitosa de todos los tiempos, resaltando su compromiso y generosidad. Maribel Guardia, a través de su cuenta de Instagram, compartió su experiencia durante la visita al albergue de las Obras del Espíritu Santo.

En sus palabras, expresó su admiración por la labor del padre Sergio Valverde y su deseo de contribuir a la construcción de los edificios para albergar a 744 niños necesitados.

​“Él ha cambiado la vida de miles de niños de Costa Rica, su labor de amor ha traspasado fronteras a otros países de Centroamérica. Ellos necesitan la ayuda de todos nosotros. Es posible cambiar la historia de muchos niños con sus donaciones. “No pude evitar llorar, por ver la carita de felicidad de los niños que pudieron comer y llevarse un juguete; pensar que esto lo hace en todo el país y ahora sueña con edificar dos edificios para 744 niños. No son fechas fáciles, pero ir con el padre Sergio me llenó de paz. Es un hombre lleno de luz, un elegido. Y ver a tantos niños necesitados de amor… son nuestra responsabilidad, tenemos que acomodarnos en disponibilidad”, añadió Maribel.

Este gesto solidario de Maribel Guardia se suma a los esfuerzos de la Asociación Obras del Espíritu Santo y el Movimiento Cooperativo, consolidando una alianza que busca transformar vidas y brindar oportunidades a jóvenes en situación de vulnerabilidad en Costa Rica.

Maribel Guardia elogió la labor del padre Valverde y su deseo de ayudar a niños en riesgo social.

Una fiesta Bond, James Bond

Tenía muchas lunas de no asistir a una fiesta tan buena, tan especial, tan sentida y generosa; un sarao elegante, de gente amable y, especialmente luminosa. René Picado quiso homenajear a su amigo de muchos años Carlos Borrasé Taylor, a quien le tiene especial estima desde sus adolescencias. Carlos es hijo del gran periodista Andrés Borrasé Sanou, quien fue director de La Prensa Libre durante 59 años; Carlos también trabajó en aquella centenaria publicación. Su familia destacó siempre por el aporte al desarrollo y consolidación del periodismo.

Aunque desde hace un buen tiempo estaba planteada la idea de la fiesta, se concretó el lunes 23 de setiembre. El agasajado llegó puntual acompañado de su esposa Sara Abarca y de su hijo Esteban Borrasé, quienes de inmediato se maravillaron al notar detalles muy al estilo de James Bond, personaje admirado por Carlos Borrasé.

Amanda Blanco, Carlos Borrasé y Andrea Montero.



A la actividad también acudió el periodista Ariel Chaves, quien trabajó con Borrasé en el Diario Extra y son muy cercanos. De inmediato los meseros ofrecieron vino blanco (Santa Margarita, pinot grillo) y tinto (Finca Resalso, tempranillo); también había cocteles y otras mezclas espirituosas, de esas que le gustan a Gabriela Alfaro, exquisita productora del ágape. También ofrecieron bocadillos gourmet de Appunto: cebiche con palomitas y camote tostado, luego sirvieron risoto, pulpo, camarones a la diabla, hamburguesas negras y delicadezas dulces para el final.

Cuando creíamos agotadas las sorpresas y los detalles especiales, se oyó la voz inagotable y siempre fresca de Fernando Castro (Álbum de recuerdos, penas y alegrías…) y su Vía Libre, uno de los grupos preferidos de Borrasé, quien coreó todas las canciones y repasó algunas anécdotas de su juventud cuando se enamoraba y bailaba apretado.

Fernando Castro y su grupo demostraron en tarima, la razón por la cual se han mantenido durante 50 años en el corazón de los costarricenses más sentimentales y románticos; realmente este arranque musical fue inmejorable. Luego de un descanso siguió Víctor Kapusta, la voz de Abracadabra, quien con sus mejores éxitos sacó las lágrimas a más de uno, al recordar amores y desamores.

Esteban Borrasé, Sara Abarca y Carlos Borrasé.

Víctor también incluyó en su repertorio sus versiones de Represento (a los que llevan la música por dentro) y de Gente Luminosa (con la que respiras lento, la que te regala tiempo y si un día no lo tiene lo fabrica para ti…); esta inspiración de El Arrebato fue muy bien interpretada, como hecha a la medida de Kapusta; el volumen fue subiendo, los invitados se animaron más, pero cerca de las 11 de la noche ¡Abracadabra!: Kapusta apagó el micrófono y se despidió con su “Chau cariño chau, sólo pido que el mar, te devuelva otra vez, porque aquí yo estaré para verte llegar”.

A estas horas todos seguían muy animados, y el homenajeado no se cambiaba por nada ni nadie. Como la fiesta estaba tan bonita y animada, hasta Fernando Castro y sus hijos, así como otros colaboradores disfrutaron del buen ambiente creado para una noche al mejor estilo de Bond, James Bond, el Agente 007.

A Carlos Borrasé no lo conocía, pero esa noche tuve la oportunidad de compartir con él y tratar a un hombre educado, amable, fino y elegante como Bond. Gracias por la invitación, fue mucho, pero mucho más de lo esperado. Cerca de las 11 p.m. la magia terminó y todos volvimos a la realidad tras haber disfrutado de una noche al mejor estilo del Agente 007, al servicio secreto de Su Majestad La Reina.

Carlos Borrasé y René Picado y el grupo Vía Libre.

Te tengo un vieras…

Vieras que después de su polémico y exitoso estreno en cines nacionales el año pasado, la película En Algún Sitio, dirigida y protagonizada por Frayser Navarrette, ahora está disponible para rentar en Amazon.com y Prime Video. Aunque actualmente solo se puede acceder en Estados Unidos y Reino Unido, los espectadores en Latinoamérica también pueden disfrutar de esta historia utilizando una VPN (Red Privada Virtual).

La película narra la compleja historia de Cristian y Antonio, dos mejores amigos desde la infancia, cuya relación se rompe cuando una mentira los separa al cumplir los 18 años. El destino, sin embargo, tiene otros planes y vuelve a reunirlos años después, forzándolos a confrontar las emociones y secretos del pasado.

La química entre los personajes, interpretados por Frayser Navarrette y Luis Jara, lleva a la pantalla un amor que desafía el tiempo, las circunstancias y las expectativas sociales. Esta película de temática LGBT+ ha sido aplaudida por su sensibilidad y profundidad al tratar la complejidad de las relaciones humanas y el amor entre dos hombres. No solo marcó un hito como la primera película de su género en llegar a los cines comerciales, sino que ha dejado una profunda huella en audiencias de todo el mundo.

Luis Jara y Frayser Navarrette son los protagonistas de esta polémica historia.

Vieras que Yves Rocher, la marca pionera de la cosmética vegetal y número uno en belleza en Francia, celebra su segundo aniversario en Costa Rica con actividades que ofrecen la oportunidad de conocer experiencias y consejos para el cuidado de la piel, así como intercambiar opiniones, con personalidades mediáticas, influencers y especialistas.

En la primera actividad, realizada el sábado 21 de setiembre, Leonora Jiménez relató varios desafíos que ha enfrentado en el ámbito personal y cómo el uso de cosméticos vegetales le ha ayudado a mejorar la apariencia de su piel. Con la participación de clientes, aliados y medios de comunicación, Yves Rocher Costa Rica presentó junto a Leonora una de sus más recientes novedades para el cuidado de la piel del rostro, cuello y escote: la línea Anti-Age Global, cuyos productos tienen como ingrediente activo el néctar de brotes vegetales, el cual se considera un elixir rejuvenecedor.

“Nuestro segundo año de operaciones en Costa Rica lo celebramos con una campaña con Leonora y una de nuestras más destacadas líneas de cuidado facial. Asimismo, con la organización de los Beauty Days, eventos en los que buscamos que las personas disfruten de una experiencia que involucra todos sus sentidos, promueven el autocuidado y el amor propio y muestran que el mejor aliado de la belleza es la naturaleza”, indica Maricruz Murillo, Encargada de Mercadeo de Yves Rocher en Costa Rica.

Eleonora Jiménez.

Vieras que me siento muy feliz con el reconocimiento y homenaje que, esta semana, le rindió el Colegio de Periodistas de Costa Rica, a dos grandes profesionales: Marjorie Sibaja Barrantes y a Sonia de la Cruz Malavassi.

A Marjorie la conocí en la Universidad de Costa Rica y luego trabajando en Notiseis, con Danilo Arias Madrigal; luego fuimos compañeros en La Nación donde cultivamos una respetuosa amistad que se ha mantenido durante todos estos años. Sonia de la Cruz, querida colega, fue mi profesora de Televisión en el Universidad y desde entonces aprendí a respetarla por su seriedad, vocación y entrega a este noble trabajo de los periodistas; fueron muchos los que estuvieron en sus talleres y la verdad es que con ella sí aprendí. Felicitaciones a las dos, se merecen ese y otros homenajes.

Sonia de la Cruz y Marjorie Sibaja.

Vieras que el sábado pasado, muy temprano, me llamó Melissa Bastos, quien trabaja en el hospital de Alajuela, para comentarme que esa mañana había fallecido el fotógrafo José Barrantes, de una afectación cardíaca: Miocardiopatía; los funerales se realizaron el lunes 23 en la Catedral de Alajuela.

La noticia me dolió mucho porque conocí a José muy de cerca durante muchos años en el ejercicio profesional como fotógrafo. Fue una persona que destacó especialmente en el mundo del modelaje masculino: organizaba concursos, hacía sesiones fotográficas y producía material editorial para diversas publicaciones regionales.

Fue colaborador de esta página de Tía Zelmira, donde durante muchos años tuvo secciones de fotografía profesional como una que no podía faltar llamada “Solo para ellas”; últimamente escribía sobre artes plásticas y entrevistaba a destacados pintores.

“José Barrantes fue una de las personas más complejas e interesantes que he conocido, sin duda él fue un genio y todo genio se vuelve muchas veces incomprendido. Hace 10 años lo conocí y lo llegué a considerar como mi hermano mayor, ya que después de conocerlo mi vida y mi visión del mundo cambiaron drásticamente, él fue la persona que moldeó gran parte de mis pensamientos y me preparó para un gran cambio que iba a experimentar en esa nueva etapa de mi vida, la cual fue sumamente emocionante y cargada de muchas experiencias nuevas de una forma muy drástica. Yo salí de la nada y en un periodo de tiempo de mi vida llegué a lo más alto del modelaje masculino de este país gracias a José”, escribió el modelo y empresario Gerald Víquez.

José Barrantes y Gerald Víquez.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira la que todo lo mira.