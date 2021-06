Tía Zelmira: Lynda Díaz quiere casarse

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com

Cumpleañeros

El primer saludo de esta oportunidad es para la doctora Lisbeth Quesada, quien cumple años este viernes 25 de junio. Otros cumpleañeros de estos días son Douglas Martin (25), el periodista Luis Carlos Monge (26), Paula Prada Picado (29), el periodista Johel Solano (30), Lynda Díaz (30 de junio), el periodista Martín Granados (1º de julio) y Gaby Ledezma (1º). Felicidades.



Una noche con amigos riojanos

La noche del 15 de junio del 2021 en Estación Atocha, la casa azul de Barrio Don Bosco, se realizó una cata de los vinos españoles Zinio, a cargo de don Juan Pradel, director de aquellas bodegas con terroir en el corazón de la Rioja Alta, garantía de calidad para estos vinos, con aproximadamente seis meses de haber llegado a estas tierras del trópico húmedo.

Los convidados probaron vino blanco, tinto y rosado, maridados con champiñones, queso manchego, jamón serrano, tortilla de patatas y paella. Los vinos de la velada fueron blanco, viura y tempranillo blanco del 2019; rosado, 100% tempranillo, 2019; tinto joven, tempranillo 2018 y para el cierre, un Zinio reserva seleccionada 2014.



La verdad, todo en su lugar y un éxtasis para el paladar; así lo reconocieron algunos de los invitados como Ramón Luis Méndez, Everardo Herrera Soto y su esposa Marlenne Navarro, la diputada María Inés Solís, el diputado Pablo Heriberto Abarca, el estratega en política Iván Barrantes, los banqueros Orlando Soto, Diego Soto y Gerardo Porras. También participaron los periodistas Wálter Campos, Melissa González, Juan Rojas y Alex Murillo; entre los invitados estaban Shakira McDonalds, Mélida Varela, Mario Sibaja, Romain Wasier, Luis Guillermo Ramírez, Gabriela Sánchez y Nicolás Gorden. Los organizadores de la degustación Ernesto Watson y Ezequiel Ruiz, de Tu Vino, se mostraron muy complacidos con la respuesta del selecto grupo de asistentes, quienes observaron las medidas sanitarias que rigen por la pandemia.



De acuerdo con Juan Pradel, ellos pretenden compartir con el mundo su forma de vida a través de sus vinos, además, “promover un modelo sostenible de viticultura, y generar valor a la sociedad y a las familias que componen ZINIO Bodegas, motor socio-económico de Uruñuela, un pueblo de 967 habitantes situado en el corazón de la Rioja Alta. La viticultura es nuestra actividad económica por excelencia y por ese motivo ZINIO Bodegas es un símbolo y un orgullo para nosotros”.



“Nuestro viñedo se extiende sobre 450 hectáreas alrededor de la bodega situándose en una cota de entre 450 y 590 metros de altura sobre el nivel del mar.

Posicionado en pleno corazón de la Rioja Alta, en el valle del Najerilla; se encuentra rodeado de montañas tanto al norte por Sierra Cantabria como al sur por la sierra de la Demanda. Además, el río Ebro al norte y sus afluentes el río Najerilla al oeste y el Yalde al sur; que ejercen una fuerte influencia en el carácter de nuestras viñas”.



Los vinos Zinio son distribuidos en Costa Rica por Tu Vino.



El loco pega duro



Desde que se incorporó con “Sábados con Mi Gente” a Teletica Radio, Juan Carlos Torres, conocido como el Loco más Loco de la radio, está loco, pero de felicidad al comprobar la aceptación que ha tenido entre la gente de la empresa y, lo más importante, la buena respuesta de los oyentes. “De acuerdo con los números que me han mostrado, prácticamente hemos duplicado la audiencia en Teletica Radio”, dijo Torres quien anunció que este sábado 26 de junio tendrá como invitado especial al periodista Ignacio Santos, director de Telenoticias. Aunque no quiso revelar ¿qué está tramando, Juan Carlos dijo que le tiene preparadas varias sorpresas a Santos.



Lynda Díaz se va a casar

En una de sus visitas relámpagos a San José, nos encontramos con Lynda Díaz en el restaurante Furca y, la verdad, está más linda que un milagro, como diría José María “Milo” Junco. Ella está emocionada porque su hija Linda Liz se desempeñará como directora creativa del Costa Rica Fashion Week, que se realizará del 5 al 7 de agosto.

Otra cosa que la tiene con una sonrisa radiante es la posibilidad de casarse en los próximos meses, con un buen cubano llamado Anthony, quienes forman una bonita pareja; este sería el cuarto matrimonio de la bella boricua. En medio de esa felicidad, también vive la tristeza de ver cómo su hija Nicole sigue luchando contra el cáncer. Volviendo a las buenas nuevas de Linda Liz, a finales del 2019, de acuerdo con una noticia de La Nación, la bella muchacha decidió salirse de la empresa en la que trabajaba para alcanzar el sueño de crear su propia marca. Por cinco años trabajó para Wit & Wisdom and Democracy. Los últimos dos fungió como diseñadora jefa del departamento de mezclilla. Ella se graduó, con honores, de mercadeo de diseño de producto y en maquila internacional de la Universidad Fashion Institute of Design and Merchandising, en Los Ángeles California y tuvo la oportunidad de capacitarse en Milán, Hong Kong y París. En busca de su nueva meta profesional como diseñadora independiente, a inicios del 2020 se instaló en Miami. En estos días Linda Liz, está gestionando el apoyo por parte del Instituto Marangoni a los diseñadores nacionales que participarán en el del Costa Rica Fashion Week, y está asesorando a estudiantes de esta reconocida institución a nivel mundial. Felicidades a Lynda y a Linda por tan buenas noticias.





La bella y la bestia

Alex Costa y Melissa Mora coincidieron durante la visita a una tienda que los patrocina y, como era de esperar, armaron un vacilón que disfrutaron ellos, los de la tienda y los miles y miles de seguidores que ambos tienen en sus respectivas redes sociales. No hay duda que Alex es uno de los humoristas más queridos y cotizados del país y que Melissa, quien sigue metida en la música, en el modelaje y promoviendo su propia marca de pantalones Troya, ambos son exitosos en sus distintos campos. Eso sí, Alex, maquillado como Juanka Galindo subió una foto de ambos que tituló: la bella y la bestia… ¡qué bella! y ¡qué bestia!



Los recuerdos de Guimaraes

El pasado jueves 17 de junio Alexander Guimaraes fue a cenar al restaurante Estación Atocha Don Bosco con un grupo de amigos. Aunque iba con la mascarilla de rigor, algunos de los clientes lo reconocieron y, cumpliendo los protocolos sanitarios, se le acercaron prudentemente para felicitarlo o pedirle fotos y él, con amabilidad, los complació. La mesa que compartió estuvo muy animada, pero él confesó que una de las cosas que más disfrutó —aparte de la comida— fue la música de Gaetano Veloso que pusieron los del restaurante, porque lo hizo transportarse a tiempos de su niñez y de su juventud en su Brasil natal.



Alexander Guimaraes y Luis Zúñiga, chef del restaurante Estación Atocha Don Bosco.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.