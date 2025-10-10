Tía Zelmira: Lynda Díaz nunca ha tenido problemas con Teletica

La siempre polémica y cada vez más bella Lynda Díaz se rajó con un montón de verdades, en una entrevista con el reconocido influencer y comunicador Alex Alvarado, a quien le aseguró que nunca ha tenido problemas con Teletica Canal 7.



Alex viajó a la lujosa residencia de Lynda, en Florida, para grabar un capítulo de su exitoso pódcast “Lo dijo y punto”. Allá tuvieron una amplia conversación, hablaron de todo y más y hasta se metieron en el clóset… de la casa. La conversación, que dura 47 minutos, la pueden ver en el canal del influencer en Yotube: Alex Alvarado P_.

​“¿Listos para un episodio candente de 'Lo dijo y punto'? Esta vez viajé hasta Miami para entrevistar en su propia casa a la única e irrepetible Lynda Díaz. Mujer sin filtros, dueña de historias que queman, en esta charla destapa desde matrimonios fallidos y confesiones íntimas, hasta cómo enfrenta las críticas públicas con el fuego que la define. No hay tabú, no hay vergüenza: solo verdad a quemarropa”, escribió Alvarado en la presentación. “La pasamos increíble. Lynda se comportó espectacular. Hicimos la entrevista para mi podcast y grabamos un recorrido por su casa y hasta nos metimos en su clóset”, agregó.

Lynda Díaz confesó que regresó el año pasado a Canal 7 —donde siempre se siente como en casa— para participar en el concurso Mira quién baila (MQB), y aunque las cosas no salieron como esperaba, aquella fue una experiencia positiva, que la volvió a colocar en la mente, en la boca y en el corazón de los costarricenses.

​“En Canal 7 me adoran: camarógrafos, choferes, editores, presentadores... Me llevo bien con todos, soy una persona transparente, nunca he sido doble cara, a veces he caído mal por decir las cosas como son, pero esa es mi forma de ser. Frecuentemente soy extremadamente sincera, ese puede ser mi pecado. MQB fue una buena experiencia, no terminó como yo pensé, pero el balance es bueno. Al final, yo estaba incómoda con ciertas situaciones, entonces tomé mis cosas y me marché, sencillamente me fui. "No es que yo dejara todo tirado, es que no había bailarín para mí. Las cosas estaban muy complicadas y enredadas. Habían hecho el cambio de César Abarca y Michael Rubí y, para complicar las cosas, después Michael no quiso continuar y me quedé sola, sin bailarín y yo nunca he tenido ni quiero bailar sola. A Michael tampoco lo culpo, él hizo todo lo que estaba a su alcance, pero las cosas no funcionaron”, dijo Lynda.

Álex Alvarado y Lynda Díaz.



Cuando Álex Alvarado le dijo que la gente aseguraba que se había ido porque es muy diva, reiteró que vive agradecida por la oportunidad que le dieron en MQB, sin embargo, considera que ciertas cosas se debieron haber manejado diferente. Sin embargo, reiteró que ella no es rencorosa y que vive agradecida con la gente de Teletica, por las oportunidades que le dieron desde que estuvo en 7 Estrellas como presentadora.

​“Soy exigente, pero hablo siempre las cosas claras. Todo el mundo tiene su precio, todo el mundo tiene su negociación. Repito, no guardo ningún resentimiento y, en resumen, la de MQB fue una buena experiencia”.

Para meter un poco de picante y morbo, Alex le preguntó a Lynda por sus experiencias amorosas y maritales y ella reconoció que se había casado cuatro veces, pero que el cuarto fue el último, ya con este cerró el capítulo de los matrimonios.

​“Me siento tranquila. Anthony —Alfonso— es un hombre realmente muy bueno. Ha sido noble y encantador conmigo y bueno con mi familia, hasta con mi exesposo Gary Austin, quien está muy enfermo; Anthony se ha comportado con él muy solidario y cariñoso, incluso todas las tardes se comparten un helado”.

También confesó que ella encontró la paz desde que regresó a los Estados Unidos porque en ese país tiene la tranquilidad emocional que no tenía en Costa Rica, producto de controversias, temas judiciales y similares, que terminaron saturándola demasiado y desanimándola.

​“Allá estaba pasando momentos difíciles y cuando llego aquí —a Florida—me encuentro con que tengo libertad. Aquí he aprendido a disfrutar y a valorar mi espacio. No soy de grupos grandes, prefiero reuniones pequeñitas. Mientras más adulta y más viejita, valoro más la discreción y la libertad de elegir con quién estar. Cada día aprendemos un poquito más”, le confesó Lynda a Alex Alvarado.

Lynda y Álex se divirtieron mucho.



La boricua recordó su llegada a Costa Rica y habló sinceramente de los matrimonios, así como de la relación actual de Anthony y de Gary Austin, el padre de sus hijos gemelos Gary y Tiffany. En este capítulo contó que aunque ya no está casada con Austin, ella lleva 21 años dedicada a él, preocupada y atendiéndolo en todo lo que necesite, especialmente ahora que su salud está quebrantada. Ella lo cuida como él se merece y nunca piensa dejar de hacerlo.



A la entrevista le echaron picante caliente cuando hablaron de su aparición, por primera vez—cuando nadie la conocía—, en la portada de Teleguía, con un bikini muy revelador que mostraba sus nalgas “protegidas” apenas por un delgado hilo y con un título que decía “Señora bonita”. Recuerda Lynda que entonces no había redes sociales, pero todo el mundo se escandalizó con la foto; además, aquella revista sacaba cosas que ahora difunden las redes y aparecer ahí era un pegue. Eso sí, reconoce que ella veía todos los domingos aquella revista, porque si alguien salía ahí, iba para arriba y ella quería subir.



La aparición de las nalgotas de Lynda en Teleguía, encendió la controversia: empezó la discusión acerca de si eran falsas o naturales y, cuando ella iba a dejar a sus hijas a la escuela, algunos más osados le decían “Señora bonita”, en alusión al título de la revista. Entonces se preguntaba “¿qué tanto hablan de las nalgas en este país? ¿Acaso la gente aquí no tiene glúteos? Yo venía de Puerto Rico y allá todo el mundo presumía con sus mega nalgas —implantes— y era algo normal. Claro entonces, en Costa Rica, solamente yo me atrevía a usar hilo, nadie más usaba”.

Esta es la portada de la “Señora bonita”.

“Cuando llegué a la sesión de fotos, en la piscina de hotel Herradura, el director de Teleguía, Rogelio Benavides, vio los bikinis y me preguntó —más asustado que extrañado— si aquellas prendas eran las que iba a utilizar y le respondí: sí, eso es lo que tengo, y él me dijo todo resignado: ‘ah bueno, está bien’. También recuerdo que el gran fotógrafo Mariano Matamoros, que en paz descanse, me tomó las fotos y él también tenía una cara como de ‘esta mujer con ese cordón metido es mucho con demasiado, esto va a explotar’, claro yo era madre de dos hijas y todavía la sociedad era muy conservadora”.

Al hablar sobre la forma en que toma ahora las cosas y cómo evita la controversia con gente que solo busca polemizar para ganar seguidores, dice que ya supero eso, que ahora tiene 53 años, lleva bastantes años en esto y ha aprendido a dejar pasar ciertas provocaciones.

Sin embargo, cuando siente que las cosas están pasando a otro nivel y tiene que tomar acciones, las toma, lo hace tranquila de la vida y lo disfruta. A su criterio a nadie le gusta que le pasen por encima y cuando eso sucede, lo que hace es ignorarlos y sigue su camino, sin importar el qué dirán.



Lynda se refirió, tangencialmente, a su polémica con un influencer y dijo que si uno tiene una diferencia con alguien y esa persona sigue hablando, tomando fotos e inventando, ya se convierte en algo feo, entonces mejor evitarlo. ¿Por qué llegar a eso? Está convencida de que lo hacen para generar más contenido y a ella eso no le quita el sueño.



En la amplia entrevista también habló de su llegada a 7 Estrellas, también de su infancia y adolescencia en Puerto Rico y de su nueva vida con Anthony Alfonso, un hombre con el que realmente se ha compenetrado; se respetan, llevan una vida sana, próspera y muy entusiasta de lo que el futuro les traerá como pareja.



Por su parte Alex Alvarado se sintió complacido y agradecido con esta entrevista que le concedió Lynda en la calidez de su hermosa y lujosa casa; él se expresó con propiedad, se documentó bien para la conversación y el resultado lo tiene satisfecho a él, a Lynda y a muchas personas que han comentado positivamente la entrevista, destacando los valores de la entrevistada y las cualidades y el desempeño profesional del entrevistador.



Aunque Alex Alvarado sigue teniendo su exitosa sección de chismes en redes, todos coinciden en que desde que estrenó este posdcat “Lo dijo y punto”, el comunicador ha cambiado positivamente: es más analítico, más tranquilo, más empático y también más éxitoso. Haberle bajado tres rayitas a su intensidad, le ha subido diez rayitas de acierto y éxito y de eso puede dar fe Lynda Díaz.

La entrevista se realizó en la casa de Lynda en Miami.

Dylana Mora llega con Rexona

La talentosa actriz Dylana Mora Guzmán nos sorprendió recientemente tras aparecer, como por arte de magia, a cargo de la sección La Fan Rexona, que se transmite en el espacio dominical de canal 7 MQB.



Ya son dos domingos que hemos visto a esta bonita muchacha, graduada en Artes Escénicas de la Universidad Nacional (UNA) y quien el año pasado concursó en el certamen de Miss Costa Rica. Ella es hermosa, simpática, agradable, desenvuelta y se expresa con facilidad y propiedad. Estamos seguros de que cuando le den más oportunidades en cámaras, demostrará su encanto y positiva comunicación con los televidentes, gracias a su ángel y a su carisma.



Estar en televisión, en especial en Canal 7, fue algo que soñó desde niña. Todas las noches rezó para que se le cumpliera su anhelo.

​“Doy gracias a Dios porque sus tiempos han sido perfectos, a pesar de tantas veces que me cuestioné el porqué y el cuándo. Infinitas gracias a las personas que Dios ha puesto en mi camino, que confían en mí y que hicieron que hoy diga: ¡Se hizo realidad! voy pasito a pasito, cada día es un aprendizaje… y por supuesto que les contaré qué estoy haciendo por acá”, escribió.

Les cuento: “Mi primera aparición en tele fue cuando tenía catorce años en la serie La Pensión, de canal 7; ¡hasta mi mamá tuvo su estrellato en la pulpería! Recuerdo que en el corredor de la casa de mi mamá, presentaba programas de televisión que me gustaban. Mi público era el cafetal y, por supuesto, el micrófono era el control de televisión".

Dylana Mora es oriunda de Puriscal.

​“Cuando mis amigas venían a mi casa, inventábamos programas de televisión, presentábamos frente al espejo y hacíamos nuestras tarjetas con los temas que íbamos a tratar. “Al ingresar a la educación superior, quería estudiar Comunicación en la Universidad de Costa Rica (UCR), pero los planes de Dios eran otros y terminé estudiando Artes Escénicas (Teatro). Fue una de las cosas más lindas, pues aprendí a ver la vida a través del arte y conocí personas que atesoro profundamente. “En agosto de este año, para el día de la Virgen de Los Ángeles, fuimos con toda la devoción hacia ella. Entre las cosas que quería pedirle estaba mi sueño. Fuimos a comprar unos exvotos y, como no conseguí de televisión, compré uno de cámara y se lo entregué a la Virgencita. Quince días después, empecé este proceso hermoso, lleno de gratitud y con infinitas ganas de seguir aprendiendo. Gracias Teletica Canal 7. Los anhelos de nuestro corazón se hacen realidad, siempre con un corazón dispuesto y llenito de amor. ¡Se vienen cositas!".

Ojalá lleguen muchas oportunidades más para Dylana, quien ha demostrado tener ganas, capacidad y talento para la televisión. En lo académico, ella ahora está cursando la licenciatura en Artes Escénicas de la UNA para luego hacer la práctica enfocada en teatro infantil.

Dylana Mora Guzmán es una actriz muy bonita y muy talentosa.

El baile se pone bueno

La cuarta semana de la segunda temporada de Mira quién baila, dio inicio con una coreografía que mezcló sabor latino y estilo urbano a cargo de los bailarines profesionales, junto con el panel de jueces, compuesto por Toni Costa, Mauricio Astorga, Isabel Guzmán e Isaac Rovira.



Esta gala tendría por delante el desenlace de la segunda eliminación entre Thais Alfaro y Daniel Montoya, sumado a las presentaciones de cada uno de los participantes para demostrar su evolución y luchar por la organización social que representan. Thais Alfaro presentó un paso doble en el que la intensidad jugó a favor de una actuación limpia y arriesgada. La puesta escénica se definió con base en una mujer fuerte. Según Alfaro, conocer las historias de Casa Esperanza le dieron las herramientas necesarias para desempeñar su papel sobre el escenario.



El segundo nominado de la noche, Daniel Montoya, presentó una coreografía a ritmo de Foxtrot. Aun con la falta de emociones, a criterio del jurado, la técnica tuvo una mejoría importante. Esto, junto con su carisma, hicieron de su baile, la defensa de su puesto en la competencia para representar a la Fundación Proyecto Daniel.



MQB es el formato de Televisora de Costa Rica que reúne a personalidades costarricenses junto con bailarines profesionales para competir en diversos géneros de baile. El propósito no solo es llevar entretenimiento a los hogares, sino también, generar impacto social, pues cada uno de los participantes representa a una Organización No Gubernamental (ONG) a la que se destinarán los fondos que obtengan en durante su competencia, según comentó Mario Nájera, Gerente de Marca de Teletica.

Javier Acuña y Ericka Morera.

Te tengo un vieras

Vieras que mi sobrino Matías Bolívar Cortés Ugalde, participó en el Festival Nacional de Folklore Infantil de Costa Rica, realizado el pasado 4 de octubre en el teatro popular Melico Salazar. Matías, destacado estudiante de la Escuela Corozalito, integra el grupo de baile Raíces Ticas. Matías andaba vestido como típico sabanero, con su chonete guanacasteco y destacó en la presentación que hicieron los de su grupo en este encuentro nacional.

Este pequeño artista es hijo de mis buenos amigos Wesley Cortés y Lucía Ugalde, de Punta Islita, Nandayure. Me alegra mucho que la gente de aquellas poblaciones se prepare y se involucre en este tipo de encuentros nacionales y aunque hacen un gran esfuerzo, lo hacen con mucha mística y entusiasmo. Le mando un efusivo saludo a todos mis amigos de Punta Islita en especial a Catalina Esquivel abuela de Matías y a toda su querida familia. Espero saludarlo cuando vuelva por aquellas orillas de mar.

Al centro mi amigo Matías Bolívar Cortés Ugalde.



Vieras que la cantante Meme Ureña, quien triunfa en los Estados Unidos, recibirá el premio Micrófono de Oro, que otorga a quienes destacan en la música y en las artes, la Asociación Nacional de Locutores de México. La compatriota fue considerada por los locutores como la artista revelación del año.

La designación de Meme corresponde a la premiación de los artistas que destacan en Las Vegas, que se realizará el próximo 31 de octubre. Me complace este reconocimiento a mi querida Meme porque ella siempre ha destacado por su profesionalismo; además, cuando tomó la decisión de irse a los estados Unidos prometió destacar y triunfar y lo está logrando, sin duda alguna.

Meme Ureña destaca como cantante en Las Vegas.



Vieras que Maribel Guardia subió esta semana una foto muy especial con Elaine, una de las últimas expulsadas de La Casa de los Famosos de México. Elaine, de apenas 22 años, fue invitada a participar en el musical

, donde Maribel, de 66 años, tiene el papel principal. Esta obra lleva ya varios años en cartelera con un imparable éxito.