Tía Zelmira: Lynda Díaz es una lideresa

Cumpleañeros​

Empiezo los saludos de cumpleaños con uno para mi buena amiga la presentadora Alice Marion Fonseca, a quien hace un tiempo bauticé como La Picona, porque siempre pica y pica; espero que nos siga picando como lo ha hecho hasta ahora y que este 25 de mayo, pase un cumpleaños muy feliz. También cumple años este 25 el famoso, polémico periodista Luis Miguel Rojas, de Pérez Zeledón, conocido como “Venenito”, apodo que le calza perfectamente porque este muchacho siempre esparce su veneno, sin importar las consecuencias de sus descargas letales. Además, cumple años (el 25 de mayo) El Loco Más Loco de la Radio Juan Carlos Torres, productor del exitoso Sábados con Mi Gente, de Teletica Radio; celebran su natalicio esta semana el periodista Juan Manuel Vargas (25), mi querida amiga María Elena García (26), el entrenador Kemwell Solís (27), la entrenadora Nency Berrocal (27), el enfermero Marco Obando (28), la gran artista Maribel Guardia (29), la periodista Silvia Arredondo (29), el modelo Leonardo Salguero (29), la actriz Katherine Kellerman (30) y la jefe de cocina de Estación Atocha Don Bosco, María Isabel Latino (30). Felicidades a todos.





Lynda Díaz es una lideresa

Lynda Díaz es una mujer inteligente y trabajadora. Más que una influencer o creadora de contenido, la querida y también polémica presentadora y esteticista profesional, convocó a sus seguidoras en el hotel Corobicí, el domingo 19 de mayo, para hablarles sobre sus experiencias de vida y les dio consejos para superar la adversidad.



Esas mujeres pagaron la entrada y disfrutaron cada minuto. Para la convocatoria no hizo ningún anuncio publicitario ni salió nada en la prensa, todas llegaron porque siguen a Lynda en sus redes y porque se expandió el rumor. Entre las asistentes había mujeres normales y comunes, con grandes deseos de superación. Cuando Lynda exponía, todas estaban atentas y se adivinaba la satisfacción en sus rostros. Fue un taller de casi cuatro horas, muy bien aprovechadas, además, cuando se retiraron de la actividad, a cada una le obsequiaron una bolsa cargada con los productos que Lynda fabrica y distribuye.



Nunca he dudado de la capacidad de Lynda para salir adelante, en medio de las adversidades propias de nuestro tiempo. El domingo, aparte de narrarles experiencias felices y duras, presentó su línea de productos de belleza y les ofreció una clase de automaquillaje.



Lynda Díaz y su esposo, Anthony Alfonso.



La convocatoria fue un éxito absoluto. Un total de 120 mujeres acudieron a la charla taller. Claro, mientras Lynda estuvo promocionando la actividad, en sus exitosas redes antisociales, no faltó quien la basureara y la acusara de esto o de lo otro.

Ella pasó esas intrigas por alto y, en la charla habló ampliamente de sus temas, incluso de sus matrimonios, de sus hijos, de la enfermedad de su hija Nicolle y de otros asuntos inevitablemente polémicos.

Acorde con su chispa e inteligencia, Lynda fue tajante y convincente, hizo un derroche de elocuencia y sapiencia; en todo momento se mostró empática, capaz y muy profesional; también ocurrente, divertida y simpática, como siempre. Lo de bella, ni se diga, pues a criterio de la mayoría de las asistentes, entre ellas nuestra corresponsal La Loba Lilliana Mora, la boricua está más linda y más guapa.

Lilliana también valoró la secuencia y la jerarquía de los asuntos tratados, desde el tema de Nicolle, hasta la forma de referirse a los matrimonios; por cierto, en la actividad, uno de los pocos machos presentes fue Anthony Alfonso, su feliz esposo, quien la acompaña y la apoya en todo cuanto ella emprende.

Me felicito de tener una amiga tan exitosa como Lynda Carmen Díaz, no hablo del dinero, me refiero a la capacidad de reinventarse, de socializar y de comunicarse. Gracias Lynda por darle una luz y una mano a muchas mujeres talentosas, valientes e inteligentes como usted.

Aunque la calidad de esta foto no es buena, para Lynda es muy significativa.



Acerca de la foto final, donde posaron las 120 participantes, Lynda dijo que esa imagen era muy significativa para ella, porque representa que cuando las mujeres se unen, son más fuertes. “La vida de muchas —y me incluyo— no ha sido fácil, lo importante es seguir caminando con determinación y paso firme.

Nadie es perfecto; cometemos errores, sin embargo esos momentos de dolor se transforman en poder interno para salir adelante y ser más fuertes que nunca”. A tono con lo anterior, Nancy Quirós comentó que la jornada fue de mucho valor y aprendizaje. “Una actividad en la que valió la pena participar. Muchas gracias Lynda por inspirarnos más. Mi admiración total para usted”.



Eso sí, como suele ocurrir en estas dinámicas, no faltó la sorpresa. Ya casi en el momento de la clausura, un estridente mariachi irrumpió en el salón; todos atribuyeron el gesto a Anthony, pero no, allí mismo apareció el periodista de espectáculos Edgardo Camacho, autor y gestor de la trampa musical.

Lynda rompió en llanto y contó —con micrófono— que Edgardo siempre ha sido su amigo y confidente, pero tenía cinco años de no verlo y que lo había extrañado durante todo este tiempo, de inmediato se fundieron en un abrazo fraterno y el foro —o la fora— le brindó un generoso aplauso, porque percibieron que había sido un acto espontáneo, cargado de amor verdadero.



Edgardo Camacho, Lynda Díaz y Anthony Alfonso en la serenata sorpresa.



Una anécdota digna de resaltar de esta convocatoria de Lynda Díaz, fue el testimonio de una de las asistentes la psicóloga Natalia Zamora, mujer simpática, bonita y valiente. Cuando Natalia contó a varias personas su interés en asistir, en son de broma, le dijeron si iría a recibir consejos de cómo “conseguir un sugar daddy”.

De acuerdo con Natalia, aunque no lo hicieron con mala intención, considera tales expresiones como despectivas y sexistas, y reflejan la persistencia de estereotipos y prejuicios denigrantes para las mujeres.

“Puedo comprender las bromas de personas que aprecio por su educación, bondad e inteligencia. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad de rescatar que es importante empezar a valorar a las mujeres por su inteligencia, talento y logros, en lugar de reducirlas a estereotipos superficiales. Ojalá podamos construir una sociedad más respetuosa, donde todas las personas, con o sin pasado, sean tratadas con dignidad. Gracias a Lynda Díaz, por compartir enseñanzas tan inspiradoras. Esta charla me dejó valiosas reflexiones. "Me quedo con la importancia de seguir adelante, enfocada en mi propósito, manteniendo una actitud positiva y avanzando con determinación; porque cada pasito nos acerca a nuestras metas y sueños; la vida es un viaje de oportunidades y aprendizajes que debemos aprovechar al máximo. También aprendí la importancia de no perder energía en personas o situaciones que no lo merecen. Nuestra energía es valiosa y debe enfocarse en lo que nos nutre y nos hace crecer. Lynda, es usted un ejemplo de resiliencia”, comentó Natalia Zamora.

Lynda Díaz y Natalia Zamora.



De Venus a Marte

No hay duda, Didier Joseph nació para viajar de Venus a Marte en una nave espacial. ¿Quién lo diría? Lo va a lograr. Sí, este artista es de otro planeta. Para seguir con ese viaje interplanetario, el pasado 18 de mayo, estrenó su primer álbum en Spotify y en todas las plataformas de Streaming. Se trata de 12 canciones, cinco en inglés y siete en español.



Lo más sorprendente de este proyecto de Didier, es que sacó un disco compacto (CD), como se hacía hasta hace unos años, en su respectiva caja plástica, con una creativa portada, con un diseño intergaláctico y con la letra de la docena de canciones que lo acompañan en esta travesía.



En la portada aparece Didier Joseph con un casco de astronauta y en el resto de librito hay fotos suyas inmersas en ese viaje en medio de los cuerpos celestes del universo, incluidas las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás.



Los temas de esta producción musical los pueden escuchar en las plataformas especializadas, pero también pueden comprar el disco, porque realmente vale la pena.



Me gusta la idea de Didier Joseph, me gustan las letras de las canciones y también los ritmos utilizados en estos 12 temas. Estamos frente a un proyecto repleto de creatividad, profesionalismo, donde se nota la presencia de un artista empeñado en hacer las cosas muy bien.



De acuerdo con Didier Joseph, desde el día en que subieron los temas a Spotify ha recibido comentarios muy positivos y eso lo tiene feliz y muy emocionado. También comentó que está empeñado en promover su disco en todo el país, para darse a conocer más.



Este joven promete. Es un artista independiente, editor, actor, cantante, escritor, productor, director y filántropo que apunta alto y busca llenar de entretenimiento el día a día de quienes escuchan sus canciones. Su filosofía de vida es sencilla: haz lo que valga.



“Comencé con un sueño, pero ahora puedo decir felizmente que estoy en el camino correcto para materializarlo. Me mantengo artísticamente activo y siempre estoy trabajando en nuevos proyectos originales. Este viaje apenas comienza y como no hay límites, me aseguraré de que todos mis sueños se hagan realidad”.



Este es el buen disco de Didier Joseph.



Te tengo un vieras

Vieras que mis buenos amigos Jorge Garita y Gloria Calderón festejaron el fin de semana la Confirmación de su hijo Tomás, en el Templo Votivo del Sagrado Corazón de Jesús. La ceremonia religiosa estuvo a cargo del Arzobispo de San José, José Rafael Quirós. Tomás festejó con otros compañeros del colegio y con su familia.



Tomás Garita con su mamá, la fotoperiodista Gloria Calderón Bejarano.



Vieras que el actor y comediante Mauricio Astorga, famoso por su Morgan y El Bichillo, se casó el sábado 11 de mayo con la veterinaria y modelo Katherine Campos, a quien conocí hace unos años cuando intervine en la selección de bailarinas para El Chinamo. La guapa esposa tiene 27 años y Mauricio, 49, como cantaba José José, 40 y 20, pero todo bien.

Ella estuvo casada y tiene una hija de tres años, mientras que Mauricio también lo estuvo y es padre de Valeria, de 19 años, quien vive en México. Conozco bien a Mauricio y sé que es un buen hombre, en cuanto a Katherine, aunque no la he tratado mucho, cuando la conocí en El Chinamo, me pareció una chica seria, simpática y muy responsable. En estos días Mauricio está más ocupado en sus compromisos como actor, productor y como entrenador del equipo femenino de futbol de Aserrí de Segunda División, aun así, se pasa chineando a Katherine y a la criatura que están esperando.



Katherine Campos y Mauricio Astorga.

Vieras que la diputada Montserrat Ruiz es una de las más empeñosas y responsables de la Asamblea Legislativa. Siempre está trabajando en proyectos en pro de las mujeres, los niños y la familia en general. También aprovecha su tiempo para contactos académicos internacionales.

Hace un par de meses anduvo en Colombia visitando varias universidades en una gira acompañada por Sergio Navas, de la Fundación Fundepos; además, la semana anterior Monserrat recibió a Felipe Jaramillo, Vice Rector de la Universidad de Medellín, y conversaron sobre iniciativas y buenas prácticas para la formación profesional, economía circular y la asociatividad, encuentro que también fue gestionado por Fundepos.

“Seguimos articulando y avanzando junto con otras compañeras y compañeros del Frente Parlamentario Contra el Hambre y la Malnutrición iniciativas que buscan erradicar la inseguridad alimentaria y promover una nutrición adecuada para todas las personas. Estas acciones son fundamentales para garantizar el derecho a una alimentación saludable y sostenible, trabajando en políticas públicas inclusivas y efectivas que beneficien nuestra salud”, comentó la elegante y exquisita diputada naranjeña.

Felipe Jaramillo, Montserrat Ruiz y Sergio Navas.



Vieras que al modelo y entrenador William Mora lo vimos esta semana en un programa en Telemundo de Miami. El costarricense apareció en “Hoy día” para presentar algunos consejos sobre cómo ejercitarse en casa, pero con cuidado de no lastimarse huesos ni articulaciones.

William lució tranquilo, simpático y desenvuelto. Todo pareciera indicar que William se fue a Miami a buscar nuevas oportunidades. Definitivamente, como él dijo, vienen tiempos de prosperidad.



William Mora busca triunfar en la televisión. Foto: Leo Sánchez.

Vieras que el sábado 18, en la feria del Colegio La Salle, me sorprendió la memoria y la educación del joven estudiante de cuarto año Alejandro Calvo Rodríguez, quien, aunque estaba metido en un grupo de muchachos que pronto subirían al escenario, me reconoció como amigo de su padre y se acercó a saludarme con mucha educación.

Primero me preguntó si lo conocía o lo recordaba y como mi respuesta fue que no, de inmediato dijo que era hijo de mi gran amigo y colega Norval Calvo, director de Pelando el Ojo. Destaco la actitud de Alejandro porque los muchachos no son de andar saludando a ancianos como yo y menos si están rodeados de sus compañeros; se nota que a este lasallista le han enseñado buenas maneras de cortesía y respeto. Como sabía que no me creerían esta historia, le pedí a Calvo que nos tomáramos una foto, y él aceptó amablemente. Ahí se las dejo.

Alejandro es igualito a su papá Norval Calvo, cuando lo conocí en la universidad.

Vieras que mi colega doña Inés Trejos Araya, gran dama de la cultura costarricense, se fue una tarde de estas a compartir un café chorreado con mis amigos Armando Vargas Araya y su esposa Martica Guzmán. “Cuánta energía vivificante, sabiduría a raudales y deseos de compartir lo hermoso de la existencia nos ha entregado doña Inés…

Miembro ella del Consejo Editorial de la EUNED y de la “Revista Nacional de Cultura”, le hice entrega — para su consideración — de unos poemas compuestos en Sidney, Australia, por el compatriota escritor don Carlos Salazar Ramírez. Verdaderamente, querida y respetada doña Inés: “Por encima del amor, la amistad, que es de oro más puro que el amor”, dijo Vargas Araya.

Armando Vargas y doña Inés Trejos.



Vieras que el actor Gary Centeno, quien desarrolla una positiva carrera en México, forma parte de las estrellas que competirán para ganarse $200.000 en Top Chef VIP, que comenzó el martes 21 de mayo, por Telemundo. El programa pone a prueba las habilidades en la cocina de diferentes estrellas de la televisión y la música hispana. En dicho espacio, los concursantes deben preparar diferentes platillos y convencer a los jueces de que pueden ser el mejor chef de la temporada.



Centeno se enfrentará a 19 figuras del medio artístico latino, que incluye cantantes, actores, presentadores y modelos como Alicia Machado, Carolina Tejera, Daniela Castro y Patricia Navidad y el cantante José Luis Rodríguez (El Puma). La conducción está a cargo de la famosa actriz colombiana Carmen Villalobos.

Gary ha participado en series como La casa de las flores, de Netflix; también fue parte del video musical de Danna Paola Me, Myself y, más recientemente, formó parte de la obra de teatro mexicana Afterglow. Además, tuvo una muy destacada participación en el reality de TV Azteca Survivor, donde se convirtió en uno de los favoritos de la competencia por su explosivo temperamento.



Gary Centeno ha tenido varios aciertos en la televisión mexicana.

Vieras que el martes llegaron a cenar al restaurante Estación Atocha Don Bosco, la doctora Carolina Pedraza, el reconocido periodista de espectáculos Franck Salas y el vice Alcalde de Naranjo Pablo Navarro, quienes disfrutaron una deliciosa paella de carne, aderezada con buenas anécdotas que fueron debidamente remojadas con sangría, otra de las especialidades del lugar.

La talentosa doctora Carolina Pedraza es la propietaria de la clínica de estética Lipolase, ubicada en Escazú. Por cierto, supe que dos famosas periodistas y presentadoras de televisión están en la lista de las que se quieren hacer una liposucción.



Pablo Navarro, Carolina Pedraza y Franck Salas.

Vieras que buscando chunches viejos encontré una valiosa foto en la que aparecen el actor, humorista y cantante argentino Jorge Raúl Porcel de Peralta, conocido por todos como El Gordo Porcel, y nuestro querido Juan Carlos Torres, El Loco más loco de la Radio.

Antes de venir a radicar a Costa Rica, en el siglo pasado, Juan Carlos desarrolló una importante carrera como actor en su patria natal y tuvo la suerte de intervenir en varias películas junto a consagradas figuras del cine y de la música.

Juan Carlos aparece poniendo su mano izquierda sobre el hombro de El Gordo Porcel.



Vieras que me llamó mi amiga Hellen Badilla, quien vive en México, para contarme que el próximo domingo 21 de julio, a las 7 p.m., en el auditorio CIC ANDE, Omar Chaparro ofrecerá una conferencia denominada “Retomar, te reto a ser feliz”.

Esta es la primera vez que el conocido actor se presenta en nuestro país. Las entradas estarán a la venta en One Ticket. Dice Hellen que esta charla de motivación es muy recomendada por la información y las herramientas que ofrece para expandir la conciencia. Bueno, tendremos que ir.