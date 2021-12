Tía Zelmira: Los tamales de René Barboza

Rogelio Benavides Rivas/Editor/[email protected]



Cumpleañeros

Un abrazo especial para el abogado, músico y productor Marco Chacón, quien celebra su cumpleaños este 4 de diciembre. También saludo a la guapa y talentosa periodista y presentadora Rosse Mary García, quien celebra su natalicio el 5 de diciembre. Otros cumpleañeros de la semana son la abogada y modelo internacional Jeannette Chaves (cumple el 5 de diciembre), el abogado Farid Ayales (6), el criminólogo Gerson Abarca (6), el periodista Marcelo Castro (7), el productor Manuel Granda (7), la bailaora Paulina Peralta (7), el periodista Jorge Arturo Villalobos (8) y la periodista María “Chuzi” Prada Picado (9). Felicidades.



Saludos a Marco Chacón

Este 4 de diciembre cumple años Marco Chacón, músico, compositor, cantante, abogado, profesor universitario, además de manager y dichoso marido de la incomparable Maribel Guardia. Aprovecho esta fecha de celebración para reiterarle mi amistad y cariño y también mi admiración por los frutos que ha dado como autoridad académica en Derecho, como músico y como representante de esa gran artista que es Maribel. Desde joven destacó en la música y como si fuera poco, es nieto de Mario Chacón, del grupo Los Ticos, autor de varias melodías como Ticas lindas y Caballito Nicoyano, por mencionar solo dos. En la década de los 80, en Moravia, tuvo un grupo rock con sus amigos del barrio llamado Arenas; también es el fundador la banda llamada Nexo, que ha grabado varios discos. Marco es especialista en Propiedad Intelectual de la Universidad de Castilla-La Mancha y tiene un doctorado en Derecho de la Complutense de Madrid. Cursó una maestría de Derecho de Empresa en México, redactó comentarios para el Código Civil del Distrito Federal, da consultorías jurídicas, es catedrático universitario y fue quien diseñó para la Universidad Anáhuac, de México, una Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual; además ha impartido clases de Derecho de Autor y Propiedad Industrial en la Anáhuac, a nivel de Licenciatura y de Maestría. Felicidades Marco, gracias por cuidar y amar a Maribel, por vigilar su carrera artística y también la de Julián. Gracias por ser un hombre trabajador y bueno, por eso donde quiera que usted va lo respetan.

La bailaora de mis sueños

El 7 de diciembre cumple años Paulina Peralta. Vivía yo en Quepos cuando en Las Estrellas se Reúnen, de canal 7, en blanco y negro, veía a Paulina Peralta bailar con sus alumnas ataviadas con sus vestidos de lunares. Desde entonces conservo aquellas imágenes en mis mejores recuerdos de infancia y gracias a ella —que nunca ha dejado de bailar—, las llevo por siempre en mi corazón. Cuando la conocí, cuando la vi de carne y hueso, no podía creer que aquella guapa dama, era la misma que veía en mi televisor de la infancia. Después cultivamos la amistad y descubrí a una mujer realmente talentosa, a una artista completísima. Fue bautizada como Paulina nombre latino que significa “la de pequeña estatura”; cierto: es menuda, pero hermosa, con unos ojotes claros y profundos; tiene la fortaleza de un gigante y la fuerza para bailar sin parar. Como dijo el poeta Camilo es maestra de flamenco, pero en otra vida fue una reina. Tiene el garbo, la luz, la pinta, la nobleza, ingredientes básicos del flamenco. Fundó su escuela en 1960 y desde entonces da clases todos los días. Hace dos décadas se abrazó para siempre al flamenco, porque supo que era su pasión infinita. Paulina Peralta ha hecho de su pasión una vocación. Paulina es el flamenco que tiene en su piel, que corre por su venas y que late en su generoso corazón. Bendita la hora en que vio la luz este palo de mujer entregada toda una vida, con fuerza y pasión: a bailar para agradar. Gracias Paulina por darnos tanta alegría en los tablaos y en nuestros corazones. No se diga más: a bailar que la vida es para disfrutar. Feliz cumpleaños querida Paulina, no pare nunca de bailar.



Mi colega María Jesús Prada

El próximo 9 de diciembre cumple años María Jesús Prada Picado, quien recientemente sacó su maestría en El País, el mejor periódico del mundo. Además, asumió las funciones en Televisora de Costa Rica, propiedad de su familia materna. Las cosas pintan muy bien. Esta mujer está en todas: para asumir estos retos se capacitó debidamente, como lo hace una profesional responsable, inteligente, talentosa y guapa como ella. Digo lo anterior con conocimiento de causa y con el rigor de periodista responsable de sus afirmaciones. Ella tiene alma, sangre y sed de periodista y con estos estudios en Madrid, la sacó del estadio. ¡Qué manera! ¡Qué ganas tiene de hacer las cosas bien! Hija de Paula Picado, propietaria de Televisora de Costa Rica, es conocida como “Chuzi”. Antes de irse a España, vi sus reportajes en 7 Días y entonces terminé de comprobar que se trata de una profesional seria y talentosa. El periodismo costarricense necesita muchas comunicadoras como ella. La he visto desempeñándose recientemente y estoy seguro de que está más que lista para poner en funcionamiento todo cuanto sabe y más. He hablado pocas veces con ella, pero cuando lo hemos hecho han sido conversaciones provechosas, que he disfrutado porque me ha retado su inteligencia, su agudeza mental, su formación y su compromiso vocacional. Los servicios informativos y periodísticos estarán en buenas manos, en las suyas. Cuando se marchó España, me convenció mucho más; lo hizo porque sabía que era necesario consolidar sus bases académicas y afianzar la práctica; compitió por uno de los cupos en El País, en un programa arduo y de altísima exigencia y de probados resultados. Para esa maestría concursaron centenares de periodistas, pero eligieron 38, 14 latinoamericanos, dos de ellos centroamericanos: ella y un guatemalteco. Para ser electa pasó por decenas de pruebas y entrevistas… lo logró y se convirtió en la primera costarricense en ingresar a ese programa. Estoy hablando de María Jesús Prada; de sus metas, de sus logros, de la fuerza de su alma para sobresalir por méritos propios. Feliz cumpleaños María, me complace conocerla. Le deseo siempre lo mejor.



Lis Vega se hace retoques

Durante su reciente visita a Costa Rica, la actriz, cantante y bailarina Lis Vega se dio una vuelta por una clínica de cirugía estética, donde fue atendida por el propietario del lugar, Rónald Torres y, de paso, por la doctora Jessica Alfaro, destacada cirujana, quien le hizo unos retoques por aquí y otros por allá, para no perder la costumbre.

Lis Vega y Rónald Torres.





Cada vez que la periodista Gabriela Chaves, de Turismo VIP, trae a alguna personalidad al país, les programa una cita en esa clínica. En esta oportunidad invitaron a un grupo de periodistas quienes participaron en un convivio con la actriz, brindaron con sangría y degustaron unas tapas españolas. Lis Vega nació en La Habana, Cuba, como Liseka Vega Gálvez, el 20 de octubre de 1977.



La doctora Jessica Alfaro le hizo unos retoques a Lis Vega.





Los tamales de René Barboza





El periodista, animador, cantante, compositor y cocinero René Barboza no le arruga la cara al trabajo, por eso nunca se queda varado. En estos tiempos de pandemia, cuando una gran mayoría se ha visto afectada económicamente, René ha tenido que reinventarse para salir adelante. Primero tuvo que vender sus canchas de futbol cinco porque prohibieron ese tipo de actividades, así como los espectáculos públicos; tampoco podía vender paellas por las restricciones sanitarias, entonces, con los pocos cincos que le quedaron, se puso un almacén de ofertas y no le fue bien. Fue una embarcada. Por eso últimamente hasta tamales vende y, a cómo va la cosa, no sería raro verlo retornar a sus servicios de venta de paellas con su “unidad móvil”. En esas estaba el fin de semana, cuando lo llamó Eduardo Vílchez para que lo apoyara como técnico de sonido en una reunión proselitista de la socialcristiana Lineth Saborío, en Hatillo. René se fue y —para su sorpresa y la de muchos— terminó animando la actividad con el beneplácito de toda la dirigencia, tanto que doña Lineth le agradeció el apoyo visiblemente emocionada. Desde el principio, René apoya a la candidata del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pero ha manejado el asunto con total reserva. Antes René había estado en esas funciones con don Rodrigo Arias y con Fabricio Alvarado, pero su corazón siempre ha sido más rojiazul. Por ahora seguirá apoyando a Saborío y votará por ella y no sería raro que se sume al equipo de campaña de la socialcristiana.













Pura Vida desde Australia

En pocas semanas saldrá de las prensas de la EUNED el libro “Pura Vida Australian perspectives on the bicentenary of Costa Rica”. Estará disponible impreso a todo color y como “ebook”. Valiosa colección interdisciplinaria de ensayos, narraciones e ilustraciones. La obra de 410 páginas, ofrece una fascinante visión del desarrollo de Costa Rica en sus 200 años como nación soberana. Veintiocho autores, la mayoría de Australia, presentan en inglés la historia única de nuestra “república esmeralda” como democracia exitosa, desmilitarizada y neutral, dedicada a la protección de su rica biodiversidad y al bienestar de sus habitantes. El libro celebra el éxito de nuestra nación pacífica, en relación con la experiencia australiana y sus diversos puntos de similitud. Las relaciones oficiales entre Costa Rica y Australia se establecieron hace 137 años, tiempo durante el cual han crecido las características, valores y virtudes compartidos, como lo revelan los distinguidos autores, que vaticinan un camino de prosperidad hacia el porvenir.



La doctora Guiselle López

En dos meses, aproximadamente, Guiselle López concluirá sus estudios de Medicina en la Universidad Hispanoamericana. Su esfuerzo y su logro son ejemplares. Modelo, presentadora de televisión y Decoradora de Interiores, Guiselle, del programa Spor TV de TDMás, logró combinar sus estudios con su trabajo y ya está lista para dedicarse por completo al ejercicio de la Medicina. Guiselle, quien empezó en programa como “Sábado feliz” y “Sin complejos”, estuvo casada un tiempo, también generó polémica y pasó por situaciones difíciles cuando en algunas noches de fiesta terminó en la delegación de policía y generó otros escándalos, sin embargo, eso forma parte de un pasado que ella enterró y superó, para convertirse en la mujer plena y madura que es ejemplo para muchos. No hay que olvidar que aquella rubia bonita, se caracterizó también por tener un cuerpo espectacular, repleto de sensuales curvas y hermosas redondeces. “Yo creo que todas las personas vamos quemando cartuchos y yo pasé por diferentes etapas que me llevaron a donde estoy, la edad y la madurez me van llevando por los caminos correctos. Creo que el hecho de estudiar mi segunda carrera (antes llevó Decoración de Interiores) me da tranquilidad para seguir haciendo lo que me gusta. Ahora me considero una persona más seria, madura, tranquila y dedicada al estudio que es algo para lo que tengo mucha vocación. Ahora no tengo mucho tiempo para nada más que estudiar, a veces mi familia y amigos están en fiestas y yo en la casa estudiando porque tengo un examen. Los domingos voy al programa y visito la iglesia, ahora mi vida es muy tranquila”, dijo Guiselle hace unos meses al periodista Erick Quirós, de La Teja. Felicidades Guiselle, puede usted sentirse orgullosa de su superación.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.