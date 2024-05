Tía Zelmira: López Salaberry y su cátedra del tango

Por Rogelio Benavides | [email protected].

Cumpleañeros

Saludo con mucho cariño a mi querida amiga Kenia Gutiérrez, de Palmares, quien cumple años este 11 de mayo. También saludo en forma muy especial al gran académico y percusionista de renombre internacional José Rosa, quien celebra su natalicio el 11 de mayo; desde que llegó al país, este talentoso músico puertorriqueño, se ha dedicado a la enseñanza de la música de alto nivel; son muchos los artistas costarricenses los que han recibido cátedra con este gran señor; felicito a José y lo insto a seguir dándonos lo mejor de su música y su talento, como lo ha demostrado en grandes escenarios. José cuenta, además, con varias maestrías de las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos.

También cumplen años esta semana la modelo Estefhannie Vidal Martínez (cumple el 11 de mayo), la licenciada en Nutrición Kimberly Chaves (11), el asesor internacional Carlos Loría-Chaves (11), el empresario y consultor en Telecomunicaciones Ricardo Taylor Capón (11), la empresaria Adriana Álvarez (12), el empresario tomatero Roy Rivera (13), el arquitecto Sergio Araya Gutiérrez (13), el productor Mario “Gorras” Vargas (13), el capitán Javier Aguirre (14), el periodista Saúl Oporta (14) y el fotógrafo Herbert Arley. Felicidades a todos.

López Salaberry nombrado Académico del Tango

El Embajador Plenipotenciario del Tango, Óscar López Salaberry fue nombrado como miembro honorario de la Academia Nacional del Tango de Argentina, por el trabajo de difusión, constante y sistemático, realizado en Costa Rica durante casi tres décadas.



Tras concluir sus labores como embajador de Argentina, López Salaberry se quedó a vivir en Costa Rica y descubrió que había aquí una legión de tangueros; entonces se propuso llevar al tango a todos los lugares posibles, desde las universidades hasta los pueblos más remotos. Desde entonces no ha parado su labor académica enseñando a tocar, a cantar y a bailar tango.



El trabajo tesonero y serio de este patagónico, realizado aquí durante 27 años, fue conocido y valorado por los miembros de la Academia Nacional del Tango de su país, quienes tras analizar los atestados de este artista y comunicador, acordaron sumarlo como miembro y Académico por Costa Rica.



Nadie se ha entregado aquí tanto al tango como Óscar López Salaberry. Su tarea empezó siendo embajador de Argentina entre 1997 y el 2000; entonces tomó el tango como un estandarte de la identidad argentina; fue este diplomático, abogado y músico, quien captó esa identidad y, a partir de ahí, ha hecho un trabajo serio y fructífero que hoy se le reconoce al más alto nivel.

López Salaberry ha dedicado tres décadas a la difusión del tengo en Costa Rica.



​Una vez afincado en Costa Rica, gracias a una iniciativa de Alfredo “El Chino” Moreno con el aval de Sebastián Tena, empezó con “Simplemente tango”, en Radio Eco, que, durante siete años, convocó a los tangueros por excelencia y a muchos que se fueron interesando en el tema. En aquella legendaria emisora sumó tres mil episodios. Además, durante tres años, produjo y presentó El Barco, en Canal 13. También dirigió, durante varios años, el espacio radiofónico de análisis informativo Magazine Internacional.



Tocaba guitarra y se hizo saxofonista. Formó un conjunto, empezó a dar clases, a bailar, a soñar y a tocar el bandoneón para que el tango sonara más a tango: hoy sigue en lo mismo y no se detiene, la cuerda no se le acaba… hay tango para rato. Ha ido a Limón, al norte y al sur a tocar y a bailar: también va a los colegios, a los asilos y ha actuado a cielo abierto en el Mercado Central de San José. Fue el bandoneón el que le permitió subir al escenario del Teatro Nacional con Malpaís.



Óscar va y viene, sube y baja. Es como el tango mismo: inagotable, profundo, misterioso y a veces escabroso. Él nos muestra que cuando se tiene pasión por algo, debemos llevarla hasta todos los extremos posibles.



El tango ha crecido mucho más en nuestro país, gracias a su empeño. Ninguna embajada ha hecho tanto por el tango como él. Eso sí, nunca ha recibido ningún premio y reconocimiento oficial. Por eso, resulta tan significativo que la propia Academia Argentina del Tango lo haya incorporado.



Natural difusor de la cultura de su país, López Salaberry, a quien ahora conocemos como el Embajador Plenipotenciario del Tango, también ha realizado coloquios, colaboraciones musicales, teatro, poesía, ha sido profesor universitario y coordinó una semana dedicada a José Luis Borges.



El tanguero López-Salaberry, exprofesor de Ingeniería Legal de la Universidad de la Patagonia y quien fuera Ministro de la Patagonia, Argentina, agradece cada vez que puede el abrazo de bienvenida que le dieron aquí los seguidores del tango, su pan de cada día.

La escritora Ofelia Deschamps bailando con López Salaberry en una presentación gratuita en el Museo nacional.

​Lista positiva

Durante cuatro años, López Salaberry ofreció clases gratis en la Universidad de Costa Rica, dirigidas a los adultos mayores, enseñando a 50 alumnos.



Enseñó gratuitamente a bailar tango a cuatro invidentes del Instituto Hellen Keller. Dio conferencias en la Universidad de Costa Rica, bajo el título de 'La historia no autorizada del tango', en la Escuela de Estudios Generales.



Desarrolló un programa para llevar el tango a las escuelas de enseñanza primaria, dirigido a niños desde los seis años de edad, en 14 centros educativos de Heredia y Santa Ana.



Ahora está llevando el tango a Guanacaste, enseñando a bailar a escolares de 10 años, y enseñando a cantar tango a los adultos mayores en los hogares diurnos de Playas del Coco, Filadelfia y Sardinal.



Dirigió un taller para más de 50 profesores de tango en San Ramón, de seis horas, donde mostró la historia del tango, enseñó a bailar y, lo más interesante fue que les enseñó cómo se debe tocar un tango.



Además, ha dirigido y producido los dos Festivales de Tango de la Escuela Municipal de Artes Integradas (EMAI) de Santa Ana, realizados en el 2023 y 2024, catalogados como un ejemplo de difusión cultural y un éxito de asistencia, durante una semana de actividades en ambos casos. En este festival, con la participación de la Banda Sinfónica del EMAI, la Banda de Conciertos de San José, con músicos, cantantes y bailarines invitados, logró múltiples reconocimientos por presentar la historia viva del tango a través de la danza.



Por esta amplia lista de realizaciones en pro del ritmo argentino, y tras un exhaustivo estudio de sus logros en tierra costarricense, durante casi tres décadas, fue que el Concejo Directivo de la Academia Nacional del Tango, en Buenos Aires, tomó la decisión de incorporarlo y nombrar al exembajador de Argentina en San José, como Académico por Costa Rica.



El fin de semana anterior, Óscar López Salaberry enseñó a los talentosos muchachos de la Banda Juvenil de Nicoya, cómo tocar, bailar y cantar un tango. Lo muchachos están como locos… y él también. Esta fiebre artística no se detiene, sigue llegando a muchas más comunidades y a muchos corazones, gracias al trabajo y a este difusor de la cultura tanguera.

Alexandra Tinoco también ha apoyado a López Salaberry en su cátedra del tango.

Te tengo un vieras

Vieras que aún quedan entradas para el concierto de Il Divo, que se presentará el próximo domingo 12 de mayo en el Anfiteatro Coca Cola del Parque Viva, apoyados por la prestigiosa empresa Arceyut Producciones. El grupo de estilo extraordinario incluye Costa Rica como parte de la gira en que celebran sus 20 años de exitosísima trayectoria y el lanzamiento del décimo álbum de estudio. En el 2022, Il Divo hizo su gira de Tour Mundial dedicado a Carlos Marín, fallecido, y bienvenida a Steve La Brie, su nuevo integrante. Las presentaciones de estos artistas siempre son un éxito por el virtuosismo de sus cantantes y por el repertorio que eligen. Realmente recomiendo a todos los que puedan, que disfruten de este espectáculo, no se arrepentirán.



Vieras que Eduardo Aguirre será el telonero del concierto de David Bisbal en Costa Rica, el próximo sábado 25 de mayo en el Centro de Eventos Pedregal. Aguirre ha destacado por ser uno de los solistas más reconocidos a nivel nacional y su música enamora a muchos románticos. Ser designado como telonero de Bisbal es un sueño para Eduardo, quien siempre ha admirado al cantante español.

​“Es todo un honor poder compartir escenario con artistas internacionales y abrir este concierto es una ocasión especial, es un artista que se ha esperado bastante en el país. Yo voy a tratar de dar lo mejor para que todas las personas coreen mis canciones desde el inicio y espero que nos puedan acompañar”, comentó Aguirre.

Los boletos para el show de la gira “20 Aniversario” están a la venta a través de smarticket.net y los precios son: Sillas Diamante ¢90.000, Platinum ¢64.000, Terrazas VIP ¢49.000, Gramilla Preferencial ¢40.000 y Gramilla Regular ¢22.000. El concierto será bajo techo, los sectores de Sillas Diamante y Platinum son numerados, mientras que las Terrazas y Gramillas no son numeradas. Bisbal vendrá a recordar éxitos como “Ave María”, “Bulería”, “Lloraré las penas”, “Mi princesa” y su más reciente sencillo junto a Carlos Rivera, “Ahora”.

Eduardo Aguirre.



​Vieras que hace unos días el presentador de televisión, Franck Salas, sufrió un parálisis facial por culpa del estrés. El periodista naranjeño, quien se ha dedicado al área de los espectáculos y la farándula, terminó en el hospital de Grecia para descartar que fuera algo más grave. Casi de inmediato, Franck empezó terapia en la clínica Kinesis Naranjo, donde fue atendido por el fisioterapeuta Daniel Murillo, quien en tan solo cinco sesiones le recuperó la movilidad total del rostro.

​“No deja de ser un asunto complejo, claro que uno se asusta porque en el hospital me dijeron que podía durar varios meses con la mitad del rostro paralizado, además, la impotencia de no poder beber ni agua porque todo lo derramaba, gracias a Dios y también al profesionalismo de Daniel ya estoy como nuevo”, expresó Salas.

Para que la información sea completa, les cuento que la clínica Kinesis está ubicada en Naranjo; si desea más información, puede escribir al WhatsApp 8885-7578.



Daniel Murillo es un gran profesional.

Vieras que el 1º de mayo en el parque de Naranjo se armó un fiestón con la música de Retro Band y del artista nacional Armando Infante. Niños y adultos celebraron en grande del traspaso de poderes de las nuevas autoridades municipales. Personalmente, disfruté mucho y agradezco a don Randall Vega, el nuevo alcalde, la invitación; ya no estoy en edad para asistir a esas actividades, pero debo reconocer que disfruté mucho y celebré el civismo de los naranjeños. Qué bonito como en estos pueblos la gente disfruta de la democracia y, de paso, apoyan a los artistas nacionales.

Alejandra Zúñiga, Randall Vega y Pablo Navarro son las nuevas autoridades municipales de Naranjo.



​Vieras que Costa Rica figura como el tercer país de Latinoamérica con mejor dominio del inglés, según el ranking internacional elaborado por Education First. A pesar de formar parte de esta prestigiosa lista, nuestro país no se posiciona como el país centroamericano con el mejor registro, pues, aunque no parezca, nos gana Honduras.

Por ciudades, Heredia (provincia) y su ciudad son los lugares donde mejor se maneja el segundo idioma; la llamada Ciudad de las Flores obtuvo una puntuación de 565, le sigue San José con 549 y la lista es terminada por la provincia de Limón, con 391 de calificación.

En términos generales, la clasificación pone a Argentina de primero, segundo a Honduras, luego Costa Rica; estos resultados contrastan con la prueba de diagnóstico de dominio de inglés de la Universidad de Costa Rica, donde la mayoría de estudiantes de primer ingreso obtuvieron un nivel insuficiente en esta lengua. El estudio de Education First se realiza en 113 países, en donde el inglés no es la lengua madre.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.

​