Tía Zelmira: Le ladran a Verónica Bastos

12 de mayo de 2023, 10:34 AM

Por Rogelio Benavides Rivas/ [email protected]



Cumpleañeros

Un saludo para Adriana Álvarez Meza, quien cumple años este 12 de mayo. También están de cumpleañeros esta semana el productor Mario Gorras (cumple el 13 de mayo), el empresario Roy Rivera (13), el arquitecto Sergio Araya Gutiérrez (13), el capitán Javier Aguirre (14), la instructora deportiva Nanny Sevilla (17), mi querida amiga de Punta Islita Claudia Esquivel (18) y el productor televisivo Allan Trigueros (18).



Le ladran a Verónica Bastos

Esta semana, un par de comunicadores, incluido el bueno de Manuel Herrera —quien debutó esta semana en La Teja tras haber renunciado a Amelia Rueda.com—, reprodujeron dos críticas hechas a Verónica Bastos, contribuyendo de esta manera a una campaña en contra de la exitosa periodista costarricense.



Según las mencionadas publicaciones, Verónica es poco querida y reprodujeron algunas vulgaridades pronunciadas por Niurka Marcos y las divagaciones de un tal Javier Cerani, quien comparó a la periodista con una urraca paraguaya, porque —según él— son las que más cotorrean.



Vamos por partes. El objetivo de un periodista no es ser “querido”, su misión es informar objetivamente, aunque esté hablando de la farándula o del entretenimiento. Cualquiera que sea el género periodístico, debe informarse siempre con profesionalismo.



Verónica no está en ese oficio para ser la más simpática, está para reportear y comentar, como lo ha hecho con gran acierto en la televisión de México y de Miami.



Verónica ha conseguido renombre por su buen desempeño en todos los medios por donde ha pasado, desde que empezó en La Oreja, de Televisa. Muchos desearían tener, al menos, una milésima del éxito de la costarricense.



Por ser la mejor informada, se ha ganado la confianza de las fuentes y cotidianamente le brindan exclusivas; eso les duele a muchos. Quienes la emprenden contra ella, desearían que ella los tomara cuenta.



Curiosamente, las críticas en su contra, se han incrementado en el último mes, cuando se evidenció la gran amistad con Maribel Guardia: Verónica la acompañó durante varios días para consolarla en medio del dolor por la muerte de su hijo, Julián Figueroa. Verónica llegó a casa de Maribel 20 minutos después de confirmarse la noticia del triste deceso. Ver a esas dos mujeres exitosas juntas, debe haber despertado la envidia de muchos, especialmente en aquellos mercados tan competitivos.

Maribel Guardia y Alexis Núñez.



Verónica es la esposa de Alexis Núñez, el principal productor de Televisa, artífice de los programas más grandes y más exitosos de la televisión mexicana; su matrimonio se ha mantenido lejos de los escándalos y de los cuestionamientos, aunque siempre hay gente empeñada en buscar escándalos donde no los hay.



Además, Maribel Guardia es la presentadora del programa de Unicable, denominado Esto ya es personal, producido por Núñez y eso también ha generado muchas envidias, especialmente de quienes habrían querido estar en el lugar de Maribel. “Estamos muy orgullosos de tener a Maribel con nostros, Unicable es una fábrica de talk shows, tenemos las mejores conductoras en español y que a ese grupo se integre Maribel es la cereza del pastel. Es una de las personas con la que es más fácil trabajar, tiene un corazón maravilloso para atender los casos que se van presentando, partiendo de su experiencia le aporta algo al programa demasiado especial”, confesó Núñez.



El talento de Maribel y de Verónica es innegable, como es innegable que este tipo de estrellas siempre despiertan intrigas y mucha envidia.



Por eso, no es de extrañar que Niurka Marcos, quien siempre procura estar en las noticias de farándula, aunque para ello tenga que recurrir al escándalo y a la mentira, dijera groserías contra Verónica y se dejara decir que a Verónica se le estaba moviendo el piso desde que la dejó su esposo. ¡Mentira!



No es ético darle espacio a personajes que andan buscando dar de qué hablar, aunque para ello denigren a otras personas realmente exitosas y calificadas para el trabajo que hacen. Por eso, está mal que medios costarricenses multipliquen esas vulgaridades que salen de la boca de extranjeros que quieren destacar en un mercado como el de México, sea como sea, aunque tengan que ensuciar honras y decir falsedades y groserías.



No es por ser chauvinistas o patrioteros, pero siendo un país tan pequeño, los costarricenses deberíamos respetarnos más, apoyarnos y ser más solidarios entre nosotros, especialmente frente al ataque rastrero y vulgar de gente de otras nacionalidades.



Hizo bien Verónica en no referirse a las groserías de los dos personajes mencionados. Haberlo hecho habría significado incrementar el escándalo y los dimes y diretes, y haberlos ayudado a subir en las redes antisociales. Ella no está para eso. Ella está para más. Verónica vuela muy alto, aunque a muchos le duela.



Por si acaso habían pensado mal, les dejo una noticia para que piensen bien: soy amigo de Verónica desde que ella estudiaba en la Universidad de Costa Rica. Soy el amigo fiel de esta liguista coyolera, desde sus inicios como presentadora en el Canal 15. Como periodista, permanentemente la defendí y la apoyé. Siempre potencié su brillante desempeño como la reportera más sagaz de los espectáculos, la más exitosa, la más certera, la que no le importaba dormir en las bancas del Santamaría esperando la llegada de un famoso, para sorprenderlo a la hora que fuera. Nunca le arrugó la cara al trabajo, ni aquí ni allá, por eso ha llegado hasta donde se lo ha propuesto y, por eso, ha estado en los programas más exitosos del entretenimiento latinoamericano. Nadie supera su récord.



No sé si ella sabe o recuerda quien soy yo, eso no me importa ni me preocupa, pero la admiro y la respeto cada vez más, especialmente cuando ladran ciertos buscadores de fama. Me siento feliz y orgulloso de poder decir que soy su colega.



Verónica Bastos y Maribel Guardia.



​Las reflexiones de George Angulo

Esta semana, con motivo de su cumpleaños, George Angulo, el zar de los gimnasios, quien fuera secuestrado hace unos meses, hizo una reflexión, que consideramos importante compartir, dice: "Hoy cumplo un año más de vida, es un año diferente a todos. Empezando el año de la dura experiencia del secuestro, cosas muy tristes, traumas e injusticia, a pesar de todo este cumpleaños es diferente porque Dios estuvo conmigo en este momento de mi vida, me cuidó con sus ángeles y también mi abuelita que desde el cielo me protegió. La gente a veces se preocupa por cosas sin importancia, cosas que son secundarias. Lo más importante es la familia, amar a los seres queridos y tener salud. Esta experiencia me enseñó mucho y me cambió para bien, ahora soy un hombre diferente, una persona fuerte. En mi vida no hay rencor y, por eso, perdono a las personas que me hicieron ese daño. Gracias a todas esas personas que oraron por mí. Vienen cosas muy grandes por hacer, en beneficio de las personas y niños; es bueno hacer un cambio, ayudarlos a tocar esos corazones. Si me preguntan si volvería a pasar por esto, respondería que sí, porque esa terrible experiencia me convirtió en una mejor persona. He crecido espiritualmente, ahora soy una persona de Dios que lleva la palabra de Él donde quiera que vaya. Dios y la Virgen siempre están con nosotros. La gente que guarda rencor o envidia, deben pedir perdón; no deben ensuciar su corazón. Abracen y no guarden odio en su corazón, por que la justicia es de Dios, porque Dios es grande bello y hermoso. Un abrazo a todos y muchas gracias por sus buenos deseos".



George Angulo se considera un hombre de Dios.



Cantando con Sandra Solano

No tengo duda de que Sandra Solano es la mejor cantante de este país, nadie interpreta las baladas, los boleros y las canciones de amor como ella. Sandra tiene una amplia y exitosa trayectoria; se mantiene siempre vigente, porque nació para cantar. Actualmente, ofrece la posibilidad de hacer presentaciones en casas y en fiestas privadas, para la cual tiene tres modalidades: Sandra cantando, karaoke y discomóvil. Quienes quieran contratarla pueden hacerlo por medio del teléfono 8392-6637. Les garantizo que la van a pasar muy bien, ella no los defraudará.

Sandra Solano.



​Un mes doloroso para Maribel

Esta semana, a un mes de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia escribió un mensaje que activó las lágrimas: “Un mes sin ti, intentando sobrevivir. Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque sé que estás mejor que yo. A veces tengo la ilusión que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito, o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra. Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma. Tu luz ilumina mis días papito chulo. El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado. Un día a la vez. Desde este plano terrenal te amo más que nunca y elevo plegarias, bendiciones y suspiros al cielo”.



Con esta foto de Julián Figueroa ilustró Maribel su recuerdo.



​Force Masters cerró con éxito

Bajo la producción general de Mario Nájera, la primera temporada de Force Masters cerró con un notable éxito y grandes expectativas para el próximo año.



Como le dije en el comentario anterior, este espacio puso a prueba la capacidad del gran equipo de Teletica Formatos, que comanda Paula Picado Cozza. La experiencia fue buena y dejó a todos un buen sabor de boca.



Los concursantes se emocionaron, los realizadores se esmeraron y los televidentes lo disfrutaron. Siempre lo he dicho, los técnicos, realizadores y el talento que intervienen en estos programas están capacitados para eso y más. Felicitaciones.



Steven Castro fue el gran ganador.



​Este formato de deporte retó a más de 50 deportistas, quienes se enfrentaron al temido circuito. Luego de 12 programas, solo seis competidores llegaron a la gran final, donde nuevamente pusieron a prueba su fuerza física y mental para completar los diferentes obstáculos.

El escazuceño y artista plástico, Steven Castro, fue el gran ganador; el joven de 25 años ganó seis programas, clasificó en el capítulo cinco y fue uno de los últimos participantes; luego se coronó como ganador en los programas 6, 7, 8, 11 y 12; además, fue el único competidor que logró llegar a la Torre Chronos todas las noches de forma consecutiva. Su velocidad y agilidad le permitieron ser el ganador de esta primera temporada y llevarse el gran premio de un vehículo todoterreno marca Hilux. Steven Castró demostró ser el Master más ágil de los 50 competidores.



Paula Picado, Steven Castro, Bismarck Méndez y Paola Chacón.



En la gran final, el domingo 7 de mayo, el público le puso emoción y sentimiento a la competencia, las familias de los participantes no dejaron de alentarlos ni un solo segundo y se mantuvieron positivos hasta el último minuto.

Los competidores de los primeros cinco programas apoyaron a sus compañeros durante toda la segunda fase y no faltaron a la final, donde les dieron palabras de aliento y motivación antes y después de completar el circuito.

Este formato deportivo estuvo lleno de agilidad y fuerza. Los competidores demostraron que eran capaces de retarse a ellos mismos. Conforme avanzó el programa, cada uno mejoró sus técnicas. Todos reconocen que su esfuerzo y disciplina fueron vitales para llegar a la gran final.



Steven Castro.

​Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.