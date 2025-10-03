Tía Zelmira: Laura Rodríguez llega a Hollywood

Por Rogelio Benavides / [email protected]​



Cump﻿leañeros

Envío un saludo de cumpleaños al empresario Mario Montenegro, quien los celebra este viernes 3 de octubre. También están de celebración mi contador el empresario Alejandro Gutiérrez Olmedo (cumple el 4 de octubre), la periodista Tatiana Gutiérrez (4), el entrenador Allan Ramírez Arrieta (5), la periodista Irina Grajales (5), el empresario Iván Mora Black (6), el periodista Carlos Herrera Rosales (6), mi sobrino nicaragüense Jader Hernández (6), la chef de Punta Islita Ana Lucía Esquivel (7), el entrenador Luis Zeledón (7), la fotógrafa Mayela López (7), el chef Oscar Castro (8), el modelo Bernal Alvarado (9), Andrea Bastos Corrales (9), la Ex Miss Costa Rica Johanna Solano (9), la empresaria Merlyn Torres (9), la periodista Carol Cordero (9) y en empresario Manuel Ardón Morera (9). Felicidades a todos estos sobrinos cumpleañeros.

Ana Lucía Ugalde con su tía Claudia Esquivel en Punta Islita.

Cumplí años feliz

El 28 de setiembre cumplí años. Muy feliz celebré 67. Tuve una semana inolvidable, gracias a la generosidad de un amigo atento y bueno que me llevó por un viaje hecho a mi medida, para disfrutar como me gusta hacerlo.

Su gesto queda amarrado a mi corazón como cuantas cosas suceden a estas alturas del partido, cuando ya no hay goles ni penales, cuando a uno ya empieza a costarle más cargar los años y los kilos, también con los dolores y otros males menores. Aquel día compartí con la Loba Lilliana Mora, mis hijas, un yerno y mis queridos nietos Benjamín y Valentina, ese abrazo de ellos me permite cargar baterías para seguir subiendo la resbalosa cuesta de la vida.

No tengo más de lo que necesito, hago lo que puedo y quiero y de las cosas imposibles ni me entero. Gracias a todos por sus buenos deseos, por la amistad, la solidaridad y la paz, tan caras en estos tiempos enrarecidos. Gracias a los que me desean un feliz cumpleaños y a los que no, también; está bien, así se viaja en este tren.

Con mis nietos Benjamín y Valentina.

Claudia del mar

El 29 de setiembre recordé con nostalgia y esperanza la partida de nuestra querida Claudia Esquivel, a quien conocí en Punta Islita, Nandayure. Nativa de San Ramón, se hizo a la mar por el camino del destino.

Desde “Viento de cola” miraba la infinidad del mar y entonces echaba sus sueños a volar. Qué grato es recordar a un alma tan llena de luz, de amor y con un corazón sin par. La evoco con especial cariño: era mi hermana de los atardeceres, de la poesía, también de los chistes picantes y otros insignificantes.

Sus queridos familiares, deberían revisar y editar su cuaderno de vida y descubrirán a una musa festiva. Era normal escucharla recitando a los clásicos de la poesía y, para no ir muy largo, a su coterráneo Lisímaco Chavarría, con sus “Anhelos Hondos”. Sabía de las mareas, también de las llenas y las tormentas: nos daba el pronóstico del tiempo, para disfrutar del Sol o de la lluvia intensa.

Desde lo alto divisaba las yubartas, olía el ilán ilán o sembraba piñas en la ladera. Hace ya dos años descansa en la orilla arenosa, frente al pacífico mar; ahí le tocó morar, pero si la hubiesen puesto a escoger, allí querría descansar.

​“Allá en el camposanto que esmaltan las auroras de amaranto y las tardes de sándalo y carmín, allá donde la hiedra abraza con amor la cruz de piedra anhelo ahora descansar al fin… Mi cuerpo que se torne en pasionarias, y que adornen las tumbas silenciarias en las tardes de lumbre tropical: es el único anhelo que hoy me inspira y que siga la cruz siendo la lira del alma mía que será inmortal" - (Anhelos Hondos, Lisímaco Chavarría).

Adrián Esquivel con sus hijas Claudia, Cata y María Elena.



Laura Rodríguez llega a Hollywood

No importa si es de apellido Radinsky o Rodríguez, pero tras abandonar el país con una destacada carrera de televisión en su almohada, Laura Rodríguez se propuso llegar a Hollywood y ya está cumpliendo una de las etapas de aquel sueño.



Eso sí, los sueños no llegan como magia, se debe trabajar, estudiar, seguir trabajando hasta obtener la meta; el camino no siempre es fácil ni está en línea recta, siempre hay cuestas, curvas, guindos y recovecos.



Estuve cerca de la carrera de Laura, primero como integrante de un grupo musical femenino, también en sus noches de piyamas en VM Latino y como reportera de espectáculos y entretenimiento de Telenoticias. Hoy el sueño hollywoodense se está convirtiendo en una realidad y eso la tiene más despierta.



El pasado 24 de setiembre, la periodista Fiorella Montoya, de La Nación, publicó una información según la cual, Laura, actúa en una serie de Hollywood producida por Martin Lawrence, de ‘Bad Boys’ y también interviene en un filme con estrellas iraníes.



De acuerdo con la nota periodística, la costarricense vive un gran momento en Hollywood, luego de que este año se le abrieran las puertas para participar en las dos producciones mencionadas, al lado de reconocidos artistas.

Laura Rodríguez destacó como reportera de espectáculos de canal 7.



​Tras haber vivido varios años en la playa de Santa Teresa, en Cóbano, en 2019 se marchó a California, junto a su esposo Bryan Radinsky y su hija Valentina. Se fue allí con el deseo de que su pequeña conociera la cultura de su progenitor, pero también con la mente puesta en la meca del cine y el entretenimiento.

En mayo pasado, en una entrevista con La Nación, Laura confesó que todos los días se dedicaba a ir a castings para lograr un papel, hasta que logró estos dos papeles pequeños que la llenan de orgullo. El primero de ellos es la película Loose Ends, una comedia negra en desarrollo.

​“Tengo un papel pequeñito pero jugoso. La película sigue la vida de un abogado de marquesina, de esos que están en publicidad en las calles, y se va metiendo en un enredo con los federales, también con gente de su familia y armenios”, explicó.

Sobre su experiencia en la película, Radinsky —su apellido de actriz y de casada— confiesa que le ha llamado mucho la atención trabajar con actores de tanto nivel, aunque asegura que no puede revelar los nombres.

​“Hay nombres importantes de actores y estrellas iraníes. Es algo a lo que uno, que viene de un país tan pequeño, no está acostumbrado. Es una producción preciosa, la gente es muy profesional e increíble”, añadió.

La película se grabó en el verano y se espera su estreno en 2026.



De acuerdo con la noticia de La Nación, el segundo gran proyecto de Laura es la serie The Varnell Hill Show, producida y protagonizada por Martin Lawrence, conocido por la saga de películas Bad Boys. Radinsky fue contratada para el papel de una mujer latina.

​“Tengo un papel pequeño en la serie. El señor Martin Lawrence está produciendo este 'spinoff', una nueva versión de un 'show' que se hizo en los noventa y que lo catapultó a la fama. Aunque sea un papel pequeño, es estar en contacto con producciones muy grandes”, comentó, agregando que la serie fue aprobada para dos temporadas.

Tia Zelmira. La periodista vivió varios años en Santa Teresa.

Para la actriz, estar en este tipo de producciones es un sueño hecho realidad.

​“Este fue otro nivel. Son producciones millonarias con actores que toda la vida hemos visto en películas, y tenerlos cerca mientras uno trabaja es una bendición”, dijo.

En el pasado, como presentadora de Telenoticias, Radinsky había entrevistado a estrellas de la talla de Lawrence, pero el contexto era distinto.

​“Aquí estoy como actriz, es totalmente diferente lo que se siente y lo que uno viene a hacer, a demostrar en el set a la hora de grabar”.

Además, comentó que tuvo la oportunidad de ver a Martin Lawrence en el set.

​“Me emocioné mucho cuando lo vi. Es increíble tener la oportunidad de estar cerca de esas estrellas en este contexto”.

Aunque Radinsky reitera que no puede revelar nombres de los actores principales, “para no hacer spoilers”, la información de Deadline revela que el elenco incluye a Neil Brown Jr. (SEAL Team) y Kym Whitley, quienes interpretarán a los personajes Thad Metcalf y Kim Jones. Por su parte, Tommy Davidson retoma su papel principal como Varnell Hill.



La serie se podrá ver en la plataforma BET+ y la costarricense grabó sus escenas hace tan solo dos semanas. Esta serie se centra en el caótico mundo detrás de cámaras de un talk show nocturno, mientras Varnell se esfuerza por mantenerse relevante en la industria.

Además de los proyectos mencionados, Radinsky también ha participado en lo que llaman Dramabox, películas para plataformas específicas y redes sociales como TikTok.

La serie en la que actúa Laura está basada en el exitoso programa de Martin Lawrence de 1990.

Una piña de piel roja

¿Quién diría? Primero exportamos y pusimos en las mesas de todo el mundo una piña rosada y, hace apenas unos días el mundo conoció una piña de piel roja. Cosechadas únicamente en Costa Rica, en específico en Buenos Aires de Puntarenas, nuevamente ganan la atención a nivel mundial. En esta ocasión la Rubyglow, una variedad exclusiva de Fresh Del Monte y reconocida por su cáscara roja fue reconocida en uno de los canales de YouTube del famoso creador de contenido Mr. Beast.



En un video subido al canal MrBeast 2, el cual tiene 52,4 millones de suscriptores y se enfoca en videos en formato de shorts, Nolan Hansen (quien por sí solo posee cuatro millones de seguidores en Instagram) y Majd Khader (con 717 mil seguidores en Instagram) probaron “las frutas más raras del mundo”.



Cuando fue el turno de la Rubyglow, Khader, al probarla, dijo: “esta es un 100 de 10, de hecho la amo, es asombrosa”, mientras que Hansen afirmó: “es increíble”.

​“No es que la empresa los haya contratado o les haya enviado la fruta, son reacciones genuinas que se generan al probar un producto tan exclusivo. Nos enorgullece cada mención y reacción positiva, tanto porque reafirman el liderazgo de Fresh Del Monte en la producción de fruta de calidad, sino que también porque en estos proyectos participan muchos costarricenses altamente capacitados, cuyo talento y compromiso han sido cruciales”, comentó Michael Calderón, vocero de Fresh Del Monte.

Estas variedades de Fresh Del Monte que ya han posicionado a nuestro territorio como epicentro de la innovación piñera ante mercados asiáticos, europeos y norteamericanos, siguen deslumbrando al público puesto que, por ejemplo, a este momento dicho video posee más de 8,7 millones de visualizaciones.



La piña Rubyglow es el resultado de un cruce tradicional entre una piña convencional y una piña morada, lo que la convierte en una fruta híbrida cuya propiedad intelectual está registrada y protegida internacionalmente, incluyendo a Estados Unidos y Costa Rica.

La piña roja de Costa Rica está generando muchos comentarios positivos.



​Te tengo un vieras

Vieras que embajadora de Costa Rica en Francia concurrente ante el Principado de Mónaco, Ana Elena Pinto Lizano, presentó sus Cartas Credenciales a Su Alteza Serenísima el Príncipe Alberto II de Mónaco, en una ceremonia realizada el 19 de septiembre en el Salón de los Espejos del Palacio del Príncipe.

Durante la audiencia, destacaron el excelente estado de las relaciones bilaterales y la sólida alianza basada en objetivos comunes, especialmente en la protección del medio ambiente y la conservación sostenible de los océanos.

Este encuentro reafirma el compromiso de ambos países para fortalecer la cooperación ambiental y avanzar en una agenda conjunta de desarrollo sostenible y cuidado de los recursos marinos. Ana Elena es hija de la abogada Ana Virginia Lizano, con quien he tenido una excelente amistad desde hace muchísimos años. ¡Felicidades!

El príncipe Alberto de Mónaco y la embajadora de Costa Rica Ala Elena Pinto Lizano.

Vieras que hace varias semanas anuncié aquí sobre el estreno de un programa de María Celeste Arrarás, el cual lo anunciaron, lo grabaron, pero aún no ha salido al aire. Ante esta situación, María Celeste comentó lo siguiente: Gracias por estar pendiente de mi anunciado programa por Univisión “Más Fuerte Que Nunca”. Creo que la pregunta sobre por qué mi show no ha salido al aire se la tienen que hacer a los ejecutivos de Univisión/Televisa.

Yo cumplí con hacer los programas y me pagaron en su totalidad. Ellos me dijeron en repetidas ocasiones que adoraron el producto final y que querían darle incluso una mayor prominencia dentro de la cadena. Por ende, lo que hagan con esos shows que grabamos es decisión de ellos. Están en todo su derecho.



María Celeste agregó:

​“Por fortuna yo estoy más que satisfecha con la carrera que por años he tenido en la tele y no ando buscando trabajo ni rogándole a nadie para que me ponga en pantalla. Eso no me quita el sueño. Tengo una vida plena en todos los sentidos y, sin ánimo de sonar arrogante, la realidad es que a mí constantemente me hacen acercamientos para ofrecerme proyectos y me puedo dar el lujo de decir que no a menos que sea algo que de verdad me entusiasme. Para este proyecto me buscaron a mí, no al revés. Tengo el inmenso privilegio de no deberme a nada ni a nadie porque después de trabajar duro tantos años soy financieramente independiente. Tan solo me dejo llevar por mis convicciones que incluyen un gran sentido de la justicia. Y algo te puedo asegurar: cualquier intento de silenciar mi voz, si fuera el caso, no va a tener éxito. Sobre todo en estos tiempos en que hay que decir las cosas como son".

El suyo es uno de los rostros más conocidos de la televisión hispana.



​Vieras que mi amigo Dean Paquette, a quien conocí en Quepos, está de lleno en las carreras automovilísticas, donde ha sorprendido por sus positivos resultados. El piloto está listo para desatar toda su potencia en la temporada 2025.