Tía Zelmira: La torre de Everardo Herrera

Un saludo realmente muy especial para la periodista Lilliana Carranza, quien celebra su natalicio este viernes 25 de marzo; esperamos que la pase feliz y muy contenta con los suyos. Otros que cumplen años esta semana son Iby Perera (cumple el 5 de marzo), el periodista Adrián Meza (26), Kathryn Arbenz (26), la modelo Melanie Benavides (26), el licenciado Rolando Laclé Castro (27), la fotógrafa Geovana Mendiola, el publicista Paco Vives (28), la empresaria Nadia Aldana (29), Francini Lara (30) y mi hermana Xiomara Benavides Rivas (30).



Un político prestigioso

El domingo 27 27 de marzo, día de San Juan el Ermitaño, cumple años el licenciado Rolando Laclé Castro, quien me honra y me distingue con su amistad. Lo conocí en los quehaceres de la política al lado del Licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier y de su esposa Gloria Bejarano, a quienes siempre respetó y apoyó. Cuando llegué a la Casa Presidencial, estuve bajo sus órdenes de 1990 a 1994. Me gustaba verlo trabajar con carácter, determinación, elegancia y con un alto conocimiento de la política. La comunicación con el Presidente era absoluta y total. Desde entonces nos hicimos amigos y desde siempre nos hemos respetado. Siempre lo admiré. Líder de Consortium Legal, fundador y socio de Laclé & Gutiérrez, es uno de los más brillantes políticos de la Costa Rica contemporánea. Fue miembro y presidente de la Asamblea Legislativa; Ministro de la Presidencia y diputado en cuatro oportunidades. Licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Costa Rica, es un profesional destacado y respetado. De acuerdo con una publicación de El Financiero, “en política estuvo en ambos lados de la acera. Conoció bien los pasillos del poder costarricense, la forma de mover los hilos entre Zapote y Cuesta de Moras, así como con la oposición; vivió el ascenso del bipartidismo y su ocaso. Defiende al bipartidismo, pero admite que ya no es una realidad. Hay que adaptarse al multipartidismo, reinventar las fórmulas para la toma de decisiones. Y sentencia que la única vía es lograr un acuerdo nacional. Desempolvar la negociación, desechar algunas prácticas que han convertido el diálogo en retórica, porque hay una amenaza real. La democracia costarricense tal vez tiene su última oportunidad de demostrar que es eficiente. Rolando Laclé fue uno de los referentes de la política bipartidista”. ¡Cómo hace falta gente con él! Rolando Laclé siempre ha destacado por su señorío, honorabilidad y compromiso con la función pública. Al saludarlo con motivo de su cumpleaños le reitero mi respeto y admiración.





Rolando Laclé Castro al lado el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, Reformador Social de Costa Rica y Benemérito de la Patria; a la izquierda Hernán Ramón Castro Hernández y atrás, don Marco Aurelio Odio.

El año pasado con motivo del cumpleaños de don Rolando, doña Gloria Bejarano escribió: Rolando aún recuerdo, hace casi 50 años, que llegaste a México con una carta que me enviaba Rafael Ángel, poco después, del brazo de doña Rosarito, lo acompañaste hasta el altar donde Rafael Ángel y yo contrajimos nupcias, desde entonces he podido apreciar tus múltiples cualidades y aprender de tu capacidad para hacer política, he valorado tu apoyo incondicional, pero sobre todo tu amistad y cariño. Que Dios te bendiga, Rolo, que pases un muy feliz cumpleaños al lado de Sandra y los muchachos.

A lo anterior, Rolando respondió: Estimada Gloria. Recuerdo con gran cariño ese momento porque fue nuestro primer encuentro. Después he podido valorar tus condiciones de extraordinaria mujer como amiga, como Primera Dama y como compañera de mi querido Rafael Ángel. Siempre presente Glorita en las buenas y en las malas. Son un ejemplo para todos. El país te debe mucho. Sabes lo que te quiero a vos a Rafael Ángel y a tus hijos. Rolando Laclé.

Hágase la música

Con la presentación el 18 y el 19 de marzo de Coldplay en el Estadio Nacional, se reabrió nuevamente la posibilidad de volver a las presentaciones masivas, eso sí, respetando las medidas sanitarias vigentes. Primero fue Christian Nodal quien se presentó el 19 de febrero en la Cámara de Ganaderos de San Carlos, en un concierto multitudinario; aquello fue como un esperado retorno a las actividades masivas; muchos estaban en Ciudad Quesada y alrededores, pero otros viajaron desde la Gran Área Metropolitana, del sur, del este, el oeste y también de Puriscal; el organizador de tal concierto Ernesto Arceyut sumó varios puntos positivos a su experiencia en la realización de este tipo de espectáculos. Aquella presentación de Nodal fue tan exitosa que esta semana se anunció su concierto “Forajido Tour” en el Estadio Nacional el próximo 21 de mayo. Las cosas comienzan a acomodarse mientras vienen Raphael, Alejandro Sánz y otros artistas que tienen rato de no darse una vuelta por estas tierras. El público regresa poco a poco a las actividades normales, sabe que aún hay que observar ciertas medidas como la vacunación, el uso de mascarillas y el lavado de manos, pero que se puede disfrutar mientras nos cuidamos entre todos.



Expo San Carlos regresó con mucho ritmo



Por Franck Salas



Después de dos años suspendida por la pandemia, la fiesta más grande de la zona norte del país se reactivó y en esta ocasión lo hicieron con la Banda MS y el cantante colombiano Jessi Uribe. En un ambiente familiar y de amigos, más de 25 mil personas se congregaron en la Cámara de Ganaderos de San Carlos donde bailaron y cantaron los éxitos de sus artistas favoritos. Algo que nos llamó la atención fue el orden con el que se llevó a cabo la actividad y la buena seguridad que resguardó el orden de la velada musical que arrancó a las 6 p.m. y terminó pasadas las 12:20 a.m. Cabe resaltar que era la primera vez que la Banda MS y Jessi Uribe se presentaban en nuestro país y rompieron todas las expectativas de los asistentes al mágico evento. Jessi Uribe no solo canto sino también encanto a todas sus seguidoras con su humildad e interacción mientras interpretaba sus sonados éxitos. Cómo extrañábamos este tipo de eventos que generan una reactivación en la economía de la zona norte del país, donde los chinameros, personal de seguridad, hoteles y otros son los más beneficiados.

Jessi Uribe.





La fiesta Nodal



El próximo 21 de mayo del 2022, en el Estadio Nacional, se corearán las canciones del artista Regional Mexicano del momento: Christian Nodal. “Botella tras botella”, “De los besos que te di”, “Adiós amor”, serán parte del repertorio que presentará el artista como parte de su Forajido Tour. En esta ocasión, la producción estará a cargo de las reconocidas productoras +APLUS, Laguna Entertaiment y HJ Entertainment. Entre las novedades estará la venta de licor a personas mayores de edad dentro del recinto y para el show de apertura (telonero) la producción dejará reservado el artista para sorpresa del público. De acuerdo con los organizadores, la actividad se realizará bajo todas las directrices del Ministerio de Salud. Las entradas a la venta se podrán conseguir a partir de este viernes 25 de marzo, en la plataforma specialticket.net.

El concierto será el 21 de mayo en el Estadio Nacional.



Maribel estará en Tilarán

La comisión de fiestas de Quebrada Grande de Tilarán comunicó que realizará su Noche de Gala en el hermoso Redondel de Toros el próximo 23 de abril con la artista Maribel Guardia acompañada por el Mariachi Colonial. Además, por primera vez en el país, un mano a mano con lo mejor de la música de BANDA a cargo de JECSINIOR, la Banda Tierra Liberiana y La Arrolladora Banda SG. La comunidad está emocionada de reprogramar este concierto. “Tenemos muchas ganas de recibir a los costarricenses en nuestro pueblo”, mencionó Gerardo Arias, Presidente de la Comisión de Fiestas de Quebrada Grande. Eso sí, el concierto se hará bajo todas las directrices de las autoridades de salud. La venta será directa en dos localidades PLATINUM ₡25 mil Y ₡15mil VIP GENERAL. La Platinum estará a la venta Súper Zamora en Tilarán (300 entradas) y la VIP General estará a la venta en Súper Zamora —Tila Mágico—, Súper Doña Ema (600 entradas).



Maribel Guardia.

La torre de Everardo Herrera

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) tramitó una denuncia del comentarista y periodista deportivo Everardo Herrera Soto, quien denunció la instalación de una torre de telecomunicaciones frente a su propiedad.



La Dirección General de la Setena trasladó la queja al Tribunal Ambiental Administrativo para su trámite y resolución. Mientras tanto la Municipalidad de Alajuela, responsable de vigilar ese tipo de permisos en su jurisdicción, ha respondido con evasivas.



En la queja inicial, Everardo Herrera dijo: “Solicito se ordene una inspección de una torre de telecomunicaciones que ha sido levantada a un costado este de la entrada a la Urbanización Las Abras, en Alajuela, San Rafael, por cuanto esa obra constructiva es una torre de comunicaciones que no cumplió con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente”.



Everardo pidió a la Municipalidad de Alajuela el 17 de febrero del 2022, inspeccionar, clausurar y retirar de inmediato la torre de comunicaciones instalada —“supuestamente”— de manera ilegal, pero tras una inspección del 23 de febrero hicieron una “prevención municipal por invasión del derecho de vía” y se le notificó al propietario de la torre, pero los inspectores municipales evadieron toda responsabilidad al incluir en el informe que “En cuanto a las supuestas afectaciones a la propiedad, derecho de vía de los transeúntes y vehiculares; afectaciones ambientales y supuestos posibles eventos siniestros ambientales, se le informa —a Everardo— que no es competencia de este departamento”.



Paralelamente el abogado Wálter Brenes ya había iniciado gestiones ante la SETENA, organismo que le dio trámite inmediato y solicitó al Tribunal Ambiental Administrativo que proceda de conformidad. De acuerdo con Brenes, la denuncia va por buen camino y es muy probable que en los próximos días haya una resolución del ente ambiental.



Bueno esperamos que Everardo siga adelante con su gestión y que no le den por la torre.

Everardo Herrera Soto.

