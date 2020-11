Tía Zelmira, la que todo lo mira

Rogelio Benavides/ Editor / benapresa@hotmail.com

Cumpleañeros

Este viernes 20 de noviembre cumple años la periodista Arlene Raventós, a quien le enviamos un cariñoso saludo. También celebran su natalicio don Guillermo Carvajal (20), el modelo Diego Lobo (21), la periodista Marcela Angulo Grillo (21), Paola Ramírez (21), el capitán Claudio Lara del AZP (24), el periodista Luis Enrique Jara Cubillo (24), la entrenadora equina Alejandra González (25) y la periodista Melissa Durán. Felicidades.

Capitán del AZP

El próximo 24 de noviembre cumple años don Claudio Lara, profesional serio, trabajador, discreto y congruente con su formación militar. Con él he volado una buena cantidad de veces en el TI-AZP, matrícula del helicóptero Bell 407, propiedad de René Picado. Con una limpia carrera en la Sección Aérea del Ministerio de Seguridad Publica, laboró al lado de buenos amigos como Luis Carlos “Licho” Araya y mi cuñado Manuel Mora García. Con Lara también viajé algunas veces (1990-1994) en un helicóptero ruso, MI 17 que Nicaragua había donado a Costa Rica.

Don Claudio ha llevado la imagen de la Virgen de los Ángeles por todo el país cuando se ha hecho este tipo de traslados de la Patrona de Costa Rica. Casado con Evelyn Salazar y padre de Kevin y Gabriel, viven en San Joaquín de Flores. Su nombre ha aparecido en los medios como cuando ha trasladado en el Alfa Zulu Papa (AZP) a figuras como Keylor Navas, Sergio Ramos y a sus respectivas esposas, Andrea Salas y Pilar Rubio, en junio del año pasado. En su amplia lista de pasajeros están anotados gente como el expresidente del Gobierno de España Felipe González, Richard Branson, Keylor Navas, Sergio Ramos, Carlos Andrés Pérez, Carlos Menem, Mark Zuckerberg (cofundador de Facebook), Salma Hayek, Mel Gibson, David Hasselhoff, María Celeste Arrarás, los expresidentes Rodrigo Carazo, Luis Alberto Monge, Rafael Ángel Calderón, Óscar Arias, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Laura Chinchilla y yo. Feliz cumpleaños mi querido capitán.

Capitán Claudio Lara con el AZP.



Lucía Cortés Cantillo

Esta semana cumplió años la periodista y fotógrafa Lucía Cortés Cantillo. Tengo de Lucía los mejores recuerdos cuando entró a trabajar como fotógrafa en La Nación. Muchacha bonita, educada y simpática, todos la queríamos mucho. Para entonces no se había dado oportunidad a las mujeres de desempeñarse en ese campo del reporterismo gráfico; el departamento de fotografía era como un equipo de béisbol, pero ahí estaba Lucía trabajando hombro a hombro con el equipo de colegas. Hoy, esta linda muchacha, es madre cariñosa y buena. Es artista y mujer de retos. Sigue trabajando como el primer día que la vi y continúa demostrando que este mundo es de quienes se atreven, porque como dijo Jorge De Bravo, el aire no es de nadie, nadie, nadie... Y todos tienen su parcela de aire. Felicidades colega.



Luis Carlos Araya

El 16 de noviembre cumplió años Luis Carlos Araya Monge. Miembro de una respetada y reconocida familia de políticos, resultó ser el más político de todos. Es agudo, estudioso, analítico y directo, le gusta llamar las cosas por su nombre, no se anda con carajadas. Hoy es un abuelo a tiempo completo, probablemente el mejor que he conocido. Aviador de profesión y piloto de helicópteros, empresario, agricultor, fue viceministro de Transportes y también diputado, pero no cualquier diputado, fue de los mejores. Vehemente, honesto, inteligente y preocupado siempre por los problemas nacionales y por los de Palmares, salió de la función pública con la frente en alto. Ahora pasa en su casa disfrutando de los suyos, chineando y amando a sus nietos y a su bisnieta; emprendiendo proyectos, cuidando los detalles de su hogar y preparado para recibir a los amigos porque es un generoso anfitrión, secundado por su amada esposa Clary Badilla y sus hijos Luis Carlos, Mauricio y Raúl. Cuida el jardín, las suculentas, el acuario y vive creando y mejorando un mejor lugar para vivir con el amor correspondido por los suyos.

El domingo anterior, su hermano Rolando lo definió como el hermano que une a los hermanos, trabajo difícil en una familia donde cada quien tiene su carácter, su opinión y defienden sus ideas en forma vehemente, pero Licho es el catalizador, el gran hermano. Luis Carlos fue precursor de los Festivales de Bandas Estudiantiles, fundador y miembro del Club de Amigos Palmareños, miembro fundador de la Asociación Cívica Palmareña, Regidor y Presidente Municipal de Palmares en el período 1998-2002, Presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil, diputado en el período 2006-2010 y Viceministro de Transportes. Rolando Araya también contó, en una reunión con su burbuja familiar, que Licho fue el primer director de banda que hubo en el país. Vea usted de lo que se viene a enterar uno a estas alturas. Felicidades por eso Luis Carlos; porque los que disfrutamos de las bandas estudiantiles en su paso por calles de pueblos y ciudades, no teníamos ni la más remota idea de su aporte en ese campo del entretenimiento.

Santa ya llegó

Vanessa González se ha caracterizado por la versatilidad interpretativa en múltiples géneros, tanto en presentaciones en vivo como en sus canciones originales, viajando por el pop, la balada y hasta la rumba. En un 2020 cargado de retos, Vanessa quiso alzar la voz para darle un giro al ambiente y compartir una canción que contagie al público del espíritu positivo que caracteriza la época navideña y así nació “Santa ya llegó”. “Esta es una canción —dice la cantante—que retrata la ilusión de los niños y niñas en esta época con la intención de emocionar a pequeños y grandes y generar un ambiente alegre en medio de tantas situaciones difíciles”.





La canción tiene un estilo pop moderno y melódico que invita a la gente a bailar y cantar, fue compuesta por la misma Vanessa y producida por Kin Rivera Jr. En los próximos días la artista lanzará un tiktok del coro de la canción y con este una promo para elegir ocho ganadores que la podrán acompañar en el videoclip oficial del tema que será grabado en los próximos días, para ello hay que estar pendiente de las redes sociales de Vanessa. La canción ya está disponible en las plataformas digitales de Vanessa González.



La mejor nota de Di Blasio

El pasado 14 de noviembre pensé escribir un saludo a Raúl Di Blasio con motivo de su cumpleaños, pero Facebook —que nos vigila desde cualquier lado— se adelantó y reprogramó dos notas: un saludo de cumpleaños del 14 de noviembre del 2018, donde Raúl aparecía con Debbie Nova y una foto en la que estábamos él, Alfredo Moreno y yo, tomada en los camerinos del Melico Salazar el 30 de julio del 2011. Entonces aparecieron los saludos de entonces y también los de ahora. Yuri Lorena Jiménez, Sylvia Blanco, Carlos Aguilar, Patricia Conde, Simarro Juan, Silvia Chocano, Aura Rosales y María de los Ángeles Quesada Solano comentaron la publicación.

Además, saludaron Gloria Bejarano y Óscar Arias. Doña Gloria escribió: muchas felicidades para don Raúl. Esperamos verlo pronto por Costa Rica. Y don Óscar: un artista maravilloso. ¡Ojalá nos visite pronto! Enterado de la publicación de estos comentarios, Di Blasio se mostró gratamente sorprendido y agradecido: “Qué maravilla los saludos y recuerdos de gente tan querida por mi de mi amada y bendecida Costa Rica. A través del tiempo, siempre ahí. Fértil, amorosa, cálida, abrazadora de todos aquellos que llegan con buena voluntad, a disfrutar su paz, su civilidad, su CULTURA y EDUCACIÓN. Costa Rica la de los brazos sempiternos abiertos al mundo. Admirada por este viajero pianista. ¡Gracias! Estos conceptos de Raúl son para tomar nota, para no olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Para querer y cuidar más a Costa Rica.

Con Gloria Bejarano, Raúl tiene una cercana amistad, desde que tocó el piano en la cena ofrecida por el licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier, el 8 de mayo de 1990, con motivo del traspaso de poderes. La noche anterior habíamos cenado en el Club Internacional Colón, con Carlos Aguilar y con los hijos mayores de los Calderón Bejarano, Rafael Ángel y Gloria del Carmen. Desde entonces, cada vez que Raúl viene a Costa Rica se comunica con ellos y si hay algún concierto o presentación Gloria Calderón asiste y lo saluda.

En cuanto a don Óscar Arias, Raúl se lo encontró alguna vez en un vuelo trasatlántico y conversaron como si fueran amigos de muchos años. Hablaron de música, de autores, de Costa Rica y también de la paz. Ignoro si en aquella oportunidad hablaron de una anécdota que hasta ahora Raúl no ha contado. Un productor artístico programó un concierto de Raúl en el Melico Salazar y —extrañamente— no llegó nadie, solamente Sylvia Blanco, los músicos y alguien más por ahí. Además, afuera la algarabía no habría permitido la realización del concierto porque justo ese día anunciaron el Premio Nobel de la Paz para el Presidente de Costa Rica y muchos se fueron a celebrar a la Avenida Segunda. Ojalá que algún día que regrese, Raúl comparta esa anécdota tan significativa.

Rogelio Benavides, Gloria Bejarano y Raúl Di Blasio.



50 poemas

Fernando Sandí nunca pensó que escribir un libro de poemas y relatos se convertiría en sustento para cientos de adultos mayores de la Asociación Obras del Espíritu Santo. El libro llamado “Angustias Colectivas” reúne una colección personal de 50 poemas y relatos inspirados en vivencias propias del autor con amigos, familia y hasta negocios. Este proyecto inició hace varios años, pero fue hasta que llegó la pandemia por la COVID-19 que Fernando tuvo más tiempo para lograr culminar el gran sueño de escribir su primer libro de poemas y relatos, el cual, sin haberlo planificado de esta manera, llegaría acompañado de una importante causa social.

El libro tiene un valor de ₡5000 más ₡1500 de envío en el Área Metropolitana. Los interesados en adquirirlo pueden depositar directamente a la cuenta CR22016111056143617304, cédula jurídica 3-0023-44562; o por medio de SINPE móvil al número 8438-6040, ambas cuentas son de la Asociación Obras del Espíritu Santo.

IMPORTANTE: Poner en el detalle COMPRA LIBRO y copiar en la transacción al correo fernandosandi@me.com. “Esta ayuda llega en momentos de mucha necesidad para el país y estamos sumamente agradecidos con Fernando Sandí por hacer de su proyecto personal una obra social que traerá alivio a muchos adultos mayores que se verán beneficiados con un plato de comida”, agregó el Padre Sergio Valverde, director de la Asociación Obras del Espíritu Santo.



GASTRONOMÍA



Tamales en pandemia



Por las razones conocidas, este año hemos adelantado las celebraciones de diciembre. Estamos queriendo que acabe pronto, pero ya, este año tan aciago. Ya puse el arbolito, el pasito, los reyes, los bueyes y hasta los cascanueces. Ya he probado el tradicional tamal, no estaba tan mal, pero de seguro vendrán mejores. Siempre he pregonado ser un gourmet tamalero, no en hacerlos ni amarrarlos, sino en catarlos y disfrutarlos, pero, aunque ustedes no lo crean solo he probado dos y espero más. Doña Lidiette Solano elaboraba unos riquísimos, pero después se volvió vegetariana y la verdad sea dicha, un tamal sin chancho no es tamal. Al tiempo descubrí unos que hacía, en la Rivera de Belén, Berta Arrieta, hermana de Monseñor; eran buenísimos, pero luego les perdí el rastro. También me sorprendieron los tamales de Alex Murillo. Adriana Quesada siempre se apiada de mí y consigue unos espectaculares en Palmares, el domingo pasado probé unos en la casa de Luis Carlos “Licho” Araya Monge y estaban rebuenos; tampoco se le queda atrás doña Roxana González, quien ya anunció que tiene apuntada mi cuota que rebota y rebota; ella siempre cumple y le quedan buenísimos. Seguiremos informando.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.