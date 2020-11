Tía Zelmira, la que todo lo mira

Rogelio Benavides / Editor / benapresa@hotmail.com

Cumpleañeros

Este 13 de noviembre celebran su natalicio el periodista de Telenoticias Christian Montero Ulate y mi querida niña María Fernanda Guzmán Mora. También están de fiesta esta semana Dani Montero Sanabria (cumple el 14 de noviembre), Fernando Cortés Echeverría (14), la fotógrafa y actriz Lucía Cortés Cantillo (15), mi prima Adriana Benavides Cubillo (15), el diseñador y editor Marvin Alvarado Agüero (15), el empresario palmareño y político Luis Carlos Araya Monge (16), la abogada Stephanie Sánchez (17), el periodista Johnny López, el periodista Luis Alejandro Meneses (19), la licenciada Mariela Molina y la modelo y deportista Pamela Cusi (19).

¡Uy es viernes 13!

El viernes 13 de octubre de 1307 ocurrió un hecho que cambió la historia de este día del mes. En la Edad Media el rey Felipe IV de Francia, con el apoyo del papa Clemente V, ordenó las redadas para detener a todos los templarios del país en esa fecha, hecho al que se atribuye la leyenda de los malos augurios asociados a este día de la semana cuando cae en 13. El asalto a los templarios alcanzó una gran notoriedad a causa de las escabrosas acusaciones que se les imputaron, la tortura a los que los sometieron los inquisidores.

Curiosamente, el viernes es el día de la semana que más veces ha coincidido en día 13 a lo largo de la historia. Según el calendario gregoriano, cada 4.800 meses el día 13 ha caído 688 veces en viernes, frente a 685 en lunes o martes, por ejemplo. Un viernes que caiga en el día 13 de cualquier mes se considera un día de mala suerte en la mayoría de las culturas occidentales. El viernes, en el mundo cristiano, ha sido considerado históricamente como un día de luto, pues es aquel día de la semana en que fue crucificado Jesús de Nazareth. Un ejemplo muy claro es la decisión de Tom Sawyer de visitar un cementerio en la noche de un viernes. La asociación de este día con el fin de semana es, relativamente, muy reciente.

El número trece, desde la antigüedad, fue considerado como de mal augurio por varios motivos, entre los principales, el hecho de ser el siguiente número primo después del doce (el doce sería tenido en gran estima, dadas su practicidad y cualidades matemáticas). En la última cena de Jesús, trece fueron los comensales; tanto la Cábala como las leyendas nórdicas enumeran a 13 espíritus malignos; en el Apocalipsis, el capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia; una leyenda escandinava cuenta que en una cena de dioses en el Valhalla, Loki, el espíritu del mal, era el decimotercer invitado; esto se “cristianizó” más tarde al decir que Satán era el decimo tercer ángel. En el Tarot, este número hace referencia a la muerte (aunque para hacer justicia hay que añadir que no solo significa muerte sino también significa cambio: cambio de estado, de vida…).

Jesús de Nazareth fue crucificado un viernes.



Por siempre la niña de mis ojos

Este viernes 13, muy a pesar de los conjuros, soy el más pleno: tengo celebración doble. Mi chiquita, por siempre la niña de mis ojos, María Fernanda Guzmán Mora cumple años y eso es importante para mi paz mental y espiritual. Este 13 de noviembre es distinto a todos cuantos he disfrutado con ella porque hoy el paquete incluye a Benjamín Vargas-León Guzmán, quien se prepara de la mejor manera para venir en poco menos de un mes.

¿Cómo no estar feliz? María Fernanda es una muchacha buena y muy querida. Es a veces un poco estricta y muy escorpiona, pero eso me produce más amor para ella. Es una niña trabajadora, empunchada y muy profesional, especialmente en el campo de la ética. En estos tiempos del Covid ella se ha tomado las cosas muy en serio, como tiene que ser y como corresponde a una ciudadana seria como ella. La responsabilidad de llevar en su vientre a mi nieto ha afianzado su carácter estricto y cuidadoso. Gracias por ser una persona realmente ejemplar, eso me enorgullece y me da más felicidad, mucha más. De parte de su mamá La Loba Lilliana Mora, de su hermanita María José, y de mi nieta Valentina, le mandamos una avalancha de amor. Para usted, Benjamín y mi querido yerno y colega Eloy Vargas León, siempre lo mejor de lo mejor: salud, salud, salud y felicidad, porque plata no hay. Eso sí, hoy no habrá abrazos reales, solos virtuales, pero la felicidad es incontenible para mí gracias a mi familia.



María Fernanda Guzmán (con Benjamín) y Eloy Vargas León.

Cumple años Christian Montero Ulate





Este viernes 13, día de buena suerte, cumple años Christian Montero Ulate, gran ser humano, hombre trabajador, notable periodista y feliz padre de Matías. Tengo muy presente su natalicio porque en esta fecha también cumple años mi querida María Fernanda Guzmán Mora, por siempre la niña de mis ojos; además, Christian me hizo hace muchos años una entrevista en Chavespectáculos, archivada entre mis recuerdos más gratos. Este periodista y mercadólogo es fanático de los Beatles, sancarleño y seguidor de la Liga Deportiva Alajuelense, pero de eso mejor no hablemos, porque hoy se trata de agradar. Soy seguidor de su desempeño profesional; es, sin duda, uno de los más destacados reporteros de sucesos. Lo acabamos de ver ejerciendo valientemente su profesión con motivo de las inundaciones, crecidas y deslaves provocados por la tormenta Eta. Lo apreciamos con el agua al cuello, subiendo laderas, cruzando ríos, demostrando, además, su condición física y sus ganas de hacer las cosas siempre bien. Se ha tirado a las aguas del Reventazón, al Tárcoles, al Parrita o al Grande de Térraba. Lo divisamos en la frontera norte por Medio Queso, en el sur por Canoas, en el Caribe y en el Pacífico. Llegó hasta la comunidad indígena de Ujarrás, donde el río Ceibo arrasó con diques y puentes; también anduvo por Rey Curré, por aquí y por allá, dondequiera que lo requiera la noticia, sin importar si hay agua, fuego, temblor o temor. Viendo el trabajo afanoso de Christian, imaginamos sus proezas matizadas con la canción de Canal 7: No hay valle que no pasemos, ni montaña que no escalemos. No hay río que no crucemos, ni abismo que nos separe. Ningún paraje es tan remoto, no existen las distancias. Somos su compañía, llegaremos donde esté... no lo digo yo, lo dice él, muy convencido de su responsabilidad y su lealtad.





En el alma de este reportero hay mucho amor para su hijo Matías, quien corresponde ese gesto con más amor. Matías es un muchacho estudioso, buen lasallista, futbolista y nadador. Es pellizcado, chispa, inteligente; además, se identifica con la profesión de su papá, por eso una de las cosas que más disfruta es cuando lo puede acompañar a su oficina de Telenoticias donde saluda a todos sus amigos. Cuando Christian y Matías están juntos, disfrutan cada segundo en forma intensa y provechosa. Eso sí, Matías nunca va detrás, siempre lo hace a su lado y si puede, delante. El nombre de Christian tiene origen en el griego Christós, el ungido, el elegido, el seguidor de Cristo y si hay algo por lo que deberíamos caracterizar la personalidad de Christian, eso sería sin duda sus valores. También es necesario mencionar aquí a Matías, cuyo nombre —y no es casualidad— significa regalo de Dios. Y en verdad, Matías es un regalo que Dios le dio a Christian por su bondad, honestidad e integridad.



Matías y Christian Montero.



Adis Herrera irá a Miss Supranational

El pasado 7 de noviembre la organización Nuestra Belleza Costa Rica coronó a Adis Herrera Reyes, una bella cartaginesa de 20 edad y 1.75 de estatura, como Miss Supranational Costa Rica 2020 quien representará al país en Polonia. Adis, una bellísima rubia de rostro angelical y un cuerpo escultural, es estudiante de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo e inglés. Le gusta la pintura, el diseño de modas y practicar deportes. ¡Felicidades!

Álex “La conejita” Badilla

El maquillista Alex Badilla está feliz tras debutar en la edición de la prestigiosa revista Playboy, edición para México. Alex salió en la primera edición que esa editorial dedicó a transgéneros y puso en la portada a la mexicana Victoria Volkóva, reconocida influencer y activista LGBTQ+

Adentro viene Álex en unas fotografías bastante reveladoras con atuendo de conejita. “Aún estoy pellizcando mis mejillas porque siento que es un sueño, la vida me ha dado tantos golpes que cuando algo bueno pasa es imposible de creer. Me siento como Marilyn Monroe descubierta por Playboy. Gracias por ver en mí a alguien que puede romper estereotipos. Gracias por creer en mis sueños”, dijo Alex Badilla.

La nueva edición de Playboy México ha revolucionado las redes sociales al elegir como modelo de portada de noviembre-diciembre a Victoria Volkóva, la primera mujer transgénero en aparecer en esta revista. En cuanto a Victoria Volkova, desde su trinchera ha buscado abrir camino a una comunidad que cada vez tiene mayor visibilidad y aceptación ante la sociedad. De acuerdo con Playboy México, “la aparición de Victoria Volkova en las páginas de la revista es sumamente importante por el significado que guarda. De entrada, porque rompe con todos los estereotipos y apuesta por una libertad sin restricciones para todas las personas”.

La verdad es que Álex Badilla ha demostrado tener carácter al involucrarse en proyectos internacionales en materias completamente inéditas. Pocas personas en el país se han atrevido a tanto como Álex, por eso sobresale, por eso casi siempre logra cuanto se propone.

Alex Badilla está feliz de haber salido como conejita.

Por ahí anda el piloto El reconocido periodista y empresario Antonio Alexandre, conforme pasan los años le agrega adrenalina a su vida. Últimamente lo hemos visto lanzándose por los aires en cuanto chunche que medio vuele, pues los deportes extremos son ahora prioridad en su agenda; además, está llevando clases de aviación en la escuela Carmonair, de Everardo Carmona. Director del programa Compromiso, que se transmite por 89.1 de Cadena Radial Costarricense (CRC), Alexandre practica paracaidismo, navegación y ahora parapente. ¿Quién dijo miedo? Cualquiera menos Antonio, quien siempre se ha caracterizado por practicar un periodismo incisivo y valiente. Volviendo a sus aventuras intrépidas, 17 de noviembre del 2015 vivió una emergencia cuando su paracaídas no abrió a 3.500 pies. El paracaidista siguió entonces las indicaciones de su entrenador: liberó el paracaídas principal y se accionó el de reserva y eso le salvó la vida. Después de ese susto, Antonio ha seguido sumándole más peligro a sus aventuras y cada vez que puede, se lanza a los aires sin motor, pero con muchas ganas.



Sele de los Valientes

Por tercer año consecutivo, Monge y la Fedefútbol se alían para hacer un llamado a la detección temprana del cáncer de próstata, por medio de la campaña “La Sele de los valientes”.

La iniciativa busca concientizar a los hombres mayores de 40 años, y a sus familiares, sobre la importancia de los exámenes de diagnóstico de esta enfermedad, que son el antígeno prostático en sangre y el tacto rectal, los cuales permiten detectar oportunamente este padecimiento.

Este año, La Sele de los Valientes busca reclutar a 30 hombres para que reciban, sin costo alguno, los exámenes correspondientes para la detección del cáncer de próstata. “En Monge estamos muy orgullosos de poder realizar por tercer año consecutivo esta campaña que ya ha salvado vidas en sus dos ediciones anteriores. Está más que demostrado que el examen de antígeno en sangre y el tacto rectal pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuidarse es un acto de valentía individual y compromiso familiar; la detección temprana nos brinda a los hombres la oportunidad de disfrutar de más años y con mejor calidad de vida”, comentó Carlos Fernández, gerente de Comunicación de Monge.

Entre las figuras mediáticas que se han sumado a esta campaña figuran Gustavo López, Christian Sandoval, Norval Calvo, Giovanny Calderón, Claudio Ciccia, el Padre Mix y Gustavo Peláez, entre otros, compartirán mensajes en las redes sociales de la Fedefútbol y Monge. Mi respeto para Monge por esta iniciativa, en especial para con Carlos Fernández, quien se caracteriza por impulsar exitosas campañas de bien social.



Christian Sandoval participa en la campaña de Monge.

Siempre en Domingo Deportista, locutor, presentador y apuntado a cualquier cosa que le pongan por delante, Domingo Argüello regresó a los medios virtuales y tradicionales con buen suceso. Ahora, además, es entrevistador y analista de temas de actualidad en su espacio “Domingo entre semana”, que se transmite por FB Live. Pero como quiere seguir sumando, ahora está en un espacio deportivo que se transmite por Canal 213 de Telecable, Canal 38.2 de televisión abierta y en Tica Visión de Facebook. “Los que me conocen saben que llevo el deporte en mis venas y en mis genes. Crecí viendo a mi papá ser uno de los mejores basquetbolistas y bolichistas del país. Desde los ocho años mis padres me metieron a natación y me inculcaron la importancia de la disciplina en el deporte, lo que me llevó a ser campeón nacional en natación, boliche y porrismo. A raíz de adquirir una discapacidad, ingresé al fascinante mundo del deporte paralímpico donde he logrado ser campeón centroamericano en natación y multimedallista panamericano en tenis de mesa, disciplina en la que participé en los Juegos Paralímpicos de Beijing. Mi pasión por el deporte me movió a fundar y presidir la Federación Paralímpica de Costa Rica, organizar más de 10 eventos deportivos internacionales y graduarme en Gestión del Deporte de la FIFA-UCR-CIES. Desde niño soy seguidor de deportes como fútbol, boxeo, béisbol, baloncesto, golf, Fórmula 1, tenis, ciclismo y más”, dijo Domingo al decir que se siente honrado y feliz de ser presentador en un espacio como Tica Visión Deportes, los sábados a las 3 p.m. y los lunes a las 9 p.m. Bueno, no se diga más, le deseamos mucha suerte a Domingo en esta nueva faceta de comunicador.



El maquillista de VM Latino

El reconocido maquillista Alejandro Carballo comparte ahora sus secretos sobre maquillaje con los televidentes de VM Latino. Carballo aparece con las presentadoras Francella López y Yuli Castillo. Los consejos se difunden en los espacios El Chat y En Líneas, que salen de 5 a 7 p.m. Otra ventana especializada será “Flash Beauty”, con pequeñas y grandes consejos sobre los cuidados de la piel, maquillaje y belleza. Este espacio también se difundirá en Plancha TV.

