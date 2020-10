Tía Zelmira, la que todo lo mira

Rogelio Benavides/ Editor/ rbenavides@benapres.com

Cumpleañeros

El primer saludo es para mi sobrina Mila Zarate, quien cumple años este 23 de octubre; ella es hija de mis buenos amigos los profesores Hernán Zárate y Jeannette Montero, residentes en Barva de Heredia. También cumplen años esta semana mi colega Lázaro Malvarez Cárdenas (cumple el 23 de octubre), la licenciada Nuria Castro, Gerente de Relaciones Públicas de Televisora de Costa Rica (24), la periodista Verónica Bastos (25), el maquillista e influencer Álex Badilla (26), el periodista José Ramón Meléndez Monge (27), el abogado Aldo Mata (27), el abogado penalista José Miguel Villalobos Umaña (28), la modelo y animadora Libni Ortiz (28), Gerardo Araya Salgado de la marca Only Way (28), la empresaria Lala Barboza (29), doña Clary Badilla Campos (29), la cantante Arlene Elizondo (29) y mi coterránea María Teresa Valverde, una de las funcionarias más queridas en Canal 7 (29). Felicidades a todos. ​

Lázaro Malvarez

Este 23 de octubre, día de San Ignacio (pero no Santos), cumple años Lázaro Malvarez Cárdenas, Jefe de Información de Telenoticias. Periodista serio y muy trabajador, tiene varios años de desempeñar esas funciones y, de acuerdo con sus planes, piensa seguirlo haciendo en Canal 7 hasta su retiro. Lázaro es un buen periodista, un gran amigo y, lo más importante, es buena persona. El nombre Lázaro, de origen hebreo, significa “el que tiene la protección de Dios”. El origen de su primer apellido no lo encontré por ningún lado —seguro es un invento de Fidel—, pero Cárdenas es como el buen vino, procede de La Rioja, desciende de los Señores de Vizcaya; varias ramas pasaron a América, otras se quedaron en Cuba y enlazaron con la primera nobleza española. Nacido en Cuba, hace aproximadamente 52 años —no puedo precisar la edad porque algunos tintes oscuros impiden ver las nieves del tiempo—, vino al país cuando tenía 28 años. Traía un bolso, un pantalón, un par de zapatos y dos calzoncillos… apenas para el gasto. Al principio vendió queso de Turrialba en la Feria del Agricultor en Zapote y en Plaza González Víquez. También iba a Nicoya y traía piedras para pintarlas y venderlas para peceras. Cuando llevaba seis meses desenchufado del Periodismo, se produjo el encuentro con Ignacio Santos, director entonces del noticiero de Canal 4. Aunque el plan de Lázaro era viajar a Estados Unidos, aceptó el ofrecimiento de Santos de quedarse un par de meses y… llevan dos décadas juntos.

Tras haber viajado por el mundo cumpliendo funciones como corresponsal, la última vez que lo vieron fue por Moscú, como jefe de la agencia cubana de noticias Prensa Latina. De Moscú pasó por La Habana y luego al barrio chino, pero de San José. Lázaro estudió Periodismo en el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, prestigiosa universidad soviética, con una beca del gobierno cubano. Cuando era responsable de Prensa Latina en la capital soviética, se desempeñó como corresponsal en Afganistán, en el proceso de separación de Lituania y también estuvo en el bombardeo al Parlamento ruso, ordenado por Boris Yeltsin. Este buen periodista también es experto y promotor de boxeo, y aunque nunca se ha metido en el ring, todos lo respetan y lo reconocen como una autoridad en la materia. Lázaro tiene dos hijos maravillosos Amélie y Mattías; ellos son su razón de vivir. Con ellos tiene una relación cercana marcada por un profundo amor y entrega total. A estas alturas de la pelea, Lázaro ya no busca otros horizontes en el cuadrilátero de la vida, solamente desea retirarse trabajando en Telenoticias. “La familia Picado me ha tratado como nadie. He recibido ofertas para trabajar fuera del país, pero aquí estoy bien, estoy cómodo, como un tico más”.



El dolor de la distancia

El 19 de octubre fue aciago para el reconocido periodista Edgardo Camacho Espinoza, quien vive en los Estados Unidos. Ese día falleció su madre Xinia Espinoza Reyes, en Pital de San Carlos, víctima de un infarto. El dolor del periodista fue mayor ante la imposibilidad de venir al funeral, en razón de la pandemia que exige ciertos requisitos para poder viajar y que también ha cambiado la dinámica de los funerales. Conocí a Tita en varios viajes a Pital; mujer amable, simpática, dicharachera, amorosa y muy trabajadora. Edgardo, en medio del dolor de la distancia y la ausencia, escribió un texto conmovedor. “Mi mami, tan bella, tan única, tan ocurrente, tan bella, aquí estoy a larga distancia llorándote: porque te extraño, porque no volveré a verte, porque teníamos planes… y porque te amo con este corazón roto… Hoy no podré estar ahí, ahí donde viviste, donde te quieren, donde te dirán adiós para siempre; mamita de mi corazón perdón por no besarte, por no abrazarte y por no estar en mi pueblo con nuestra familia, nuestra gente, aquí estaré tratando de ser fuerte, valiente y sonriente con este corazón roto, rotísimo, pero que te llevará de por vida”, escribió. Desde esta columna enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia Camacho Espinoza.





Xinia Espinoza y su hijo Edgardo Camacho.



Dj de tres décadas

El DJ Juan José Campos, conocido profesionalmente como DJ Juan Finest, cumple este mes de octubre tres décadas de desempeñarse como locutor y como productor de música y animador. Su carrera empezó en 1990 y tras todos estos años, se declara con muchas ganas y suficiente energía para seguir haciendo bien su trabajo. “Gracias a todos los que de una u otra manera me han acompañado en esta gran pasión que tengo por la música”. Juan Finest ha trabajado como locutor, productor, DJ en emisoras como Wao 923, Radio 103 y también se ha desempeñado como Disc-Jockey en Repretel. Felicidades a Juan José por su aporte al mundo del entretenimiento nacional.

DJ Juan José Campos.​

El hombre Gollo

Me complace saludar a Eduardo Córdoba, profesional respetado y admirado; crack del mercadeo, como pocos he visto, quien celebró su cumpleaños el 16 de octubre. Eduardo es un buen costarricense, un patriota ejemplar. Eduardo es un nombre de origen germánico, que quiere decir “guardián de tesoros”, “el hombre que protege la riqueza”, guardián celoso de sus bienes. Mercadólogo de corazón, Coach de vocación y Conferencista de pasión, vive enfocado en agregar valor.

Está certificado como coach y entrenador por John Maxwell. Este crack, graduado como Máster en Mercadeo Estratégico del Instituto Tecnológico de Costa Rica posee un montón de maestrías, títulos y certificados; tiene tantos que no le caben en su biblioteca, pero todos los conocimientos los almacena en su disco duro, por eso, su nombre significa “guardián de bienes”.

Es senior en kinésica y en lenguaje no verbal y en Lenguaje Corporal. Pero, como no solo de pan vive el hombre, ahora le ha dado por la carne, las costillas, las alitas y todo cuanto se pueda ahumar, materia indispensable para convertirse en maestro parrillero… otro master para su hoja de vida.

Y como de sumar estamos hablando, nuestro cumpleañero anda más feliz este mes porque su querido “Gollo” tiene 170 tiendas en todo el país, exactamente cinco más que cuando empezó el COVID-19, señal de que ellos han seguido trabajando a pesar de los pesares.

“Ni un despido producto de ley de usura, la que cumplimos a cabalidad. Es decir, la usura real no era en esta industria. Casi 3.000 empleos directos e indirectos. Familias que tienen sustento y bienestar. Todos hemos trabajado de más estos meses. No ha habido espacio para quejarse, para llorarle al Gobierno, ni para pedir ayuda, solo trabajar fuerte, y dar la milla extra, estar más cerca de los clientes y servirles. Nada está asegurado, en el sector privado cada día debes dar tu máximo esfuerzo para competir. En media pandemia seguimos abriendo más tiendas… somos una empresa responsable con los impuestos, por lo que le generamos también al sector público lo que necesita para operar, además de 3.000 colaboradores asegurados debidamente en la CCSS y sus derechos laborales al día. Reactivar economía es dejar a la empresa privada trabajar y generar”, escribió visiblemente emocionado a principios de esta semana.

Este “guardián de tesoros” es enérgico, viril, combativo, pero siempre elegante y distinguido. Es concreto, práctico y reservado. Es estricto, leal, franco y directo. No tolera ni el disimulo ni la falsedad. Feliz cumpleaños a este sobrino y coterráneo, un patriota muy querido.

¡Está despedida!

La hermosa reina de belleza Shakira McDonalds, especialista en Mercadeo y Ventas y también experta cocinera de platos caribeños, recibió una mala noticia que hoy forma parte de su anecdotario. Ella trabajaba en mercadeo de una reconocida radioemisora, pero le habían prohibido firmar contratos inferiores al medio millón de colones; sin embargo, como la tentación nos rodea en todo momento, la llamaron de una entidad dedicada a la telefonía y le ofrecieron una pauta de ₡400.000 (cuatrocientos mil colones); pensado en que estos tiempos que soplan se tornan cada vez más difíciles, Shakira aceptó, por aquello que dice: del ahogado el sombrero. Pero, su audacia molestó a sus superiores quienes de inmediato la despidieron y le dijeron, no nos llame, nosotros la llamamos. Afortunadamente ese mismo día, consiguió un puesto en ventas en una emisora de la competencia. Dicen que nadie sabe para quién trabaja, pero Shakira sí.

Shakira McDonalds vende anuncios radiofónicos, ilusiones y comida caribeña.



¿Cuántos calendarios quiere?

Si el 2020 ha sido un año nefasto, la modelo Adriana Corella puso de una vez sus ojos de esperanza en el 2021. Como recordarán, Adriana apareció en las noticias de sucesos tras haber estado presa en Nicaragua y al conocerse la trágica muerte de su esposo. Tras aquellas experiencias negativas, la guapa modelo se propuso renovarse y experimentar nuevos rumbos tomando en cuenta que tiene más de 100 mil seguidores en Instagran. Esta semana Adriana anunció que ya está listo un calendario suyo para el 2021 en el que aparece hermosa y sensual, con apenas la ropa necesaria para dejar un poquito a la imaginación. En las fotos, hechas por Juan Carlos Mora, se nota a una Adriana con nueva imagen. Eso sí, tomen nota que los calendarios se venden a $100 (el estándar) y a $200 (de lujo). Estos almanaques, que Adriana considera de contenido “picante” son los más caros en la historia de este tipo de impresos, de modo que, si los vende todos, será un éxito económico para ella, quien dijo que se mercadean vía telefónica y se entregan por correo. Adriana, quien luce radiante en las fotografías, reconoció que tiene varias intervenciones plásticas realizadas por su doctor “de cabecera” Ronald Pino, quien —por canje— le puso unos implantes mamarios de 475 centímetros cúbicos, de esos que llaman pechotes; la despampanante viuda, también tiene implantes en las nalgas y retoque en otras partes del cuerpo.

Adriana Corella espera vender muchos calendarios.



GASTRONOMÍA

¡Cuidado con el limón!

Los cítricos son ideales para cocinar, se usan en ensaladas y en infinidad de preparaciones; acentúan los sabores y aportan vitaminas; también son el ingrediente frecuente en bebidas y cocteles. Sin embargo, hay que tener cuidado con las variedades, pues no todas sirven para todo. En nuestro país, se abusa del limón mandarina (citrus limonia) — que no es ni limón ni mandarina— o limón polo; su uso —o abuso— se ha generalizado ya que se cosecha con facilidad, se consigue durante buena parte del año y su precio siempre es menor que el de los otros cítricos; también el limón mandarina es muy usado porque tiene bastante jugo y se exprime con facilidad.

Recientemente estuve en un restaurante de playa, con un buen menú y una larga lista de cocteles. Pedí una caipiriña, pero la sirvieron con limón mandarina y definitivamente no era el sabor que conocía y esperaba. La caipiriña se hace con otro tipo de limón. La bebida que me sirvieron, no la pude ingerir toda, tuve que cambiarme a un espumante. Algunos usan el limón mandarina para preparar margaritas, cuba libre y gintonic, pero el resultado no es siempre bueno; también lo utilizan en la elaboración de cebiche y otros platillos que quedan mejor si se usa otro tipo de cítrico. En resumen, hay que tener cuidado con el limón de polo, pues no es bueno para todo. Sin embargo, para muchos conocedores el sabor que el limón mandarina le da al ceviche, lo hace inigualable. Además, el “fresco con tapa de dulce”, lo convirtió en la bebida de la mesa del campesino. El limón mandarina (Citrus limonia) es un híbrido entre mandarina (citrus reticulata) y el limón (citrus). Se cree que es originario de la India y llegó el siglo antepasado a Estados Unidos; de allí se propagó por toda América y por supuesto a Costa Rica.

Limón mandarina o limón polo.



GASTRONOMÍA :

Croquetas de queso manchego

La croqueta es una porción de masa hecha con un picadillo de diversos ingredientes, la cual ligada con bechamel se reboza en huevo y pan rallado, y por último se fríe en aceite abundante. Con forma ovalada, se pueden hacer rellenas de cualquier ingrediente de nuestro gusto. En Estación Atocha Don Bosco ofrecemos de jamón serrano y de queso manchego. Muy conocidas en España y en muchos países de Latinoamérica, la croqueta es originaria de Francia y viene del término “croquette” que significa crujiente. En Estación Atocha Don Bosco, las más solicitadas son las que están hechas con queso manchego (normalmente semi-curado) el más famoso internacionalmente de los quesos españoles. El manchego está elaborado con leche de oveja de raza manchega y protegido por la Denominación de Origen La Mancha. Se puede encontrar semi-curado, curado y viejo, dependiendo su tiempo de maduración. Información tomada de Wikipedia. Pida de entrada croquetas en Estación Atocha Don Bosco (2220-0207).



Hay croquetas de queso manchego y de jamón serrano. Foto: Eloy Vargas León.

