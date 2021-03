Tía Zelmira: la pequeña Larissa Wheelless destaca en el golf

Rogelio Benavides/benapresa@hotmail.com

Cumpleañeros

La hermosa cantante Yeiní Mora cumple años este viernes 5 de marzo. Otra que cumple años es la bonita presentadora Montserrat del Castillo, quien estará de fiesta el 6 de marzo; ese día también cumple años el periodista Ignacio Santos Pasamontes, director de Telenoticias. Otros cumpleañeros de la semana son la modelo Yadriela Zúñiga (cumple el 8 de marzo), doña Grace Gómez (8) madre de la periodista Yuri Lorena Jiménez Gómez, la presentadora María Laura Rojas (8), la cirujana plástica Sylvia Rubinstein (9), la periodista Glenda Medina (9), el periodista Pablo Aguabella (10) y el teledifusor René Picado Cozza (10).

Este sábado 6 de marzo cumpleaños el director de Telenoticias Ignacio Santos Pasamontes. Este señor lleva más de 30 años dirigiendo noticieros. Hasta el momento nadie lo ha hecho en forma tan sostenida y exitosa. Su ejercicio profesional está íntimamente vinculado a Canal 7, donde es figura respetada. Este ganador del premio “Jorge Vargas Gené”, del Colegio de Periodistas y del Premio Nacional de Periodismo “Pío Víquez”, que soñó con ser médico y que sobrevivió a dos cánceres, es un luchador. Ignacio tiene cientos de detractores, enemigos de verdad y amigos de mentira; también hay otro tanto que lo respeta y le reconoce su hidalguía profesional. Es un periodista serio, justo y exitoso. Desde la pantalla de Canal 7 nos inunda con su cátedra diaria de buen periodismo, sin querer figurar más de lo que debe y ofreciéndole a los televidentes la posibilidad de ser analíticos y críticos.

Gracias a su trabajo y al del equipo que dirige, las cifras los favorecen. Los números de rating hablan por sí solos. La edición del mediodía sigue creciendo, la de las siete subió un 50 por ciento y las otras un promedio de 20 por ciento. Las cuatro ediciones diarias de “Telenoticias”, han aumentado notoriamente en los últimos años, desde el 2013. Con 15.000 horas en pantalla debe ser el más maquillado y también debe ser el periodista que ha encarado más querellas, juicios civiles y recursos de amparo por reportajes de denuncia, que suman más de 40 procesos. Todos los ha ganado. Hoy, en la plenitud de su carrera, Ignacio trabaja en dos documentales que darán mucho de qué hablar y en un ambicioso trabajo sobre el Bicentenario. Ahora también se ha metido en los recovecos de la historia y produce un segmento diario de valioso contenido y realmente entretenido y ameno. Es un gran anfitrión, buen conversador y excelente lector. Es educado, afable, simpático y cariñoso. Es un ciudadano ejemplar. Gracias por todo lo que le ha dado a este país y gracias por demostrar que el Periodismo puede ser tan honesto y profundo como nosotros nos lo propongamos. Para terminar, es importante saber que el nombre Ignacio es de una etimología compleja. Proviene del celtibérico ignitus: ardiente; aunque posiblemente le influyó el vocablo griego enekoos o el latino ignis que significa fuego. Por cualquier lado calienta, este varón. En cuando a lo de ardiente y fogoso habría que preguntarle a Nancy Dobles porque a simple vista más bien se ve muy formalito. ¡Feliz cumpleaños! ¡Un abrazo!

El próximo miércoles10 de marzo, cumple años René Picado Cozza. El nombre de René se refiere al que nace a la gracia de Dios. Este buen hombre heredó a muy temprana edad, junto con su madre doña Olga Cozza, la responsabilidad de consolidar la televisión en Costa Rica y lo lograron. A este esfuerzo también se sumó su hermana Paula, quien ha demostrado una auténtica pasión por la industria televisiva. Los tres heredaron de René Picado Esquivel, el compromiso de darle a Costa Rica una televisión de calidad, comprometida con los grandes valores que han hecho de esta sociedad una tierra más justa defendiendo siempre la paz, la libertad, la democracia y la solidaridad. Para lograr lo anterior, Televisora de Costa Rica, considerada el medio de comunicación más importante, se ha mantenido al margen de los asuntos políticos partidarios y esto lo agradecen sus fieles televidentes. Me gusta escribir esto. Me gusta reconocer, sin sonrojo, mi amistad con este gran costarricense, un ser humano extraordinariamente humano. René, de bajo perfil, es sensible, solidario, bueno y responsable. No presume de lo que tiene ni se desvela por lo que no tiene. Es un buen hijo, gran padre y mejor abuelo de Luca. Cuando salga este texto, compartiendo buenos, valiosos y únicos momentos al lado de sus hijos René y Felipe, muchachos buenos, trabajadores, emprendedores y muy dignos de él. René es una especie de leyenda urbana: de él se dicen muchas cosas que son producto de la fantasía y de la envidia, pero él las pasa por alto. René es divertido, creativo, inteligente, responsable y muy trabajador. ¡Feliz cumpleaños!





Niña tica sobresale en el golf

La pequeña Larissa Wheelless, hija de Hayes Wheelless y de Paola Ramírez está desarrollando una carrera como golfista y en estos días recibió una invitación para participar en el Campeonato Mundial de U.S Kids Golf en Pinehurst, Carolina del Norte, que se efectuará a finales de julio; esta competencia es muy famosa porque van los mejores golfistas infantiles y adolescentes del mundo de 7 a 18 años. Gugui —como le dicen a Larissa—, comenzó a jugar golf desde los cuatro años, cuando su familia vivía en Punta Cana, República Dominicana. Gugui se está fogueando permanentemente en torneos locales de U.S Kids Golf, South Florida PGA Junior y pronto comenzará en competencias avaladas por The Junior Tour Under Armour. Dice Paola que a su hija le encanta el golf; primero estuvo practicando danza, pero no quiso seguir porque ahora solo le interesa el golf. Ella entrena en Jim McLean Golf School, una de las mejores academias de Florida. Gugui cumplirá 8 años el próximo 26 de abril; su papá Hayes es el caddy. Gugui es ciudadana del mundo, es panameña de nacimiento, pero costarricense y norteamericana, tiene los tres pasaportes, pero si le preguntan de donde es, ella dice que es de Costa Rica, habla inglés y español tico.

Regresa Editus

El querido grupo Editus retorna a los escenarios en un concierto denominado “Regresamos”, el próximo 12 de marzo, en el Jazz Café ubicado en Escazú. Será una velada musical en la que el conjunto hará un recorrido por los temas de todos sus discos tanto de obras originales como de otros compositores costarricenses y, además, presentarán música de su nuevo material. Editus se fundó en 1990 y ha sobresalido por haber desarrollado un sonido que los ha caracterizado desde sus inicios. La agrupación está conformada por Edín Solís en la guitarra, graduado en guitarra clásica del Conservatorio de la Universidad de Costa Rica, Ricardo Ramírez, en el violín y graduado de música en la Universidad de Costa Rica y Carlos “Tapado” Vargas, en la percusión, graduado del Conservatorio de Castella. Las entradas para el concierto, ya están disponibles en preventa con un precio de ¢5,000 y se pueden comprar por Sinpe Móvil al teléfono 89785555; el día del evento tendrán un valor de ¢7,000 y se podrán conseguir en Jazz Café.

Ahora es Laura Radinsky

Laura Rodríguez ha cambiado mucho. La conocida periodista de espectáculos se marchó hace unos años a vivir a los Estados Unidos con su esposo y su hija y desde que llegó ha estado en procura de nuevas oportunidades y cambios en su vida. La semana pasada, por ejemplo, decidió seguir utilizando el nombre de su esposo por lo que ahora se llama Laura Radinsky y el lunes pasado grabó su primer comercial para los Estados Unidos y otros países. “La tiquilla con grandes sueños”, según se firma, está feliz y realizada con esta nueva etapa de su vida. Como la conocemos bien, sabemos que saldrá adelante porque ella siempre logra cuanto se propone. Laura dice que ha evolucionado y agrega: “No reacciono a las intenciones de la gente, no me conecto con lo que vibra bajo, no me comparto con la energía de cualquiera. No regalo mi tiempo, invierto mi alma en crearme paz, dulzura y comprensión con el mundo. Del caos y la violencia mantengo y deseo sana distancia”. Hace unos días estuvo grabando varias escenas de una película en la que fue reclutada como “extra”, sin embargo, por un acuerdo de confidencialidad que firmó, no puede —por el momento— dar detalles del proyecto cinematográfico. Adelante Laura, el éxito la espera.

La nota de Tano

El domingo pasado el periódico La Nación presentó una amplia y franca conversación con el periodista Gaetano “Tano” Pandolfo quien habló de la tragedia de su vida por culpa del alcoholismo. Fue una entrega periodística cruda. De aquel escrito rescato unas frases de Tano que me hicieron mucha gracia: “Yo siempre he creído que el fútbol de Costa Rica es de quinto mundo, yo lo hago muy gráfico: primer mundo la Champions, segundo mundo Brasil y Argentina, tercer mundo África inundada de futbolistas por todo Europa, y México y EE.UU. es muy superior a Costa Rica, son casi un cuarto mundo, diay nosotros somos un quinto mundo, es un fútbol de muy baja calidad”. “Nosotros somos de tercer mundo en todo... vean por ejemplo Johnny Chaves, maes, puta, Johnny Chaves con sus estudios en Europa y todo, llega a Santos y sale a la cancha con una camiseta polo con el ombligo pelao, un saco blanco, unos anteojos todos raros, no hay ni mierda de vanidad, puta cuando usté ve a Antonio Conte (DT del Milán), ve a los técnicos italianos, los de la NBA... hice una columna el lunes, ¿cómo va a ver uno a Daniel Casas dirigiendo en pantaloneta con unas camisetas que sirven para lavar el piso? Todo eso es tercer mundo, jueputas no saben ni hablar... Jafet, qué clase de tipo repulsivo… (se chivea)”.

Una gira positiva

El periodista Henry Rodríguez Chacón, director de la página web de noticias positivas Vida FM y creador del podcast Un Eterno HP, recorrerá Costa Rica en la búsqueda de 200 símbolos de nuestra identidad. El proyecto, “Costa Rica Bicentenaria: 200 motivos para amarla”, comprende cuatro rutas que se realizarán del 27 de febrero al 14 de setiembre. De cada visita se valorarán personajes, lugares, tradiciones y características que reflejan la esencia del país.

La travesía tendrá como punto de partida el centro de la capital, desde donde el periodista partirá a diversas zonas. “Mi motivación para realizar este viaje, no es solo mi gusto por la aventura y vivir en una tierra maravillosa, si no poder mostrar un país con una fuerza especial que poco a poco recobra la normalidad tras un golpe como el del coronavirus”, dijo Rodríguez. Cada día se compartirán fotografías, videos y entrevistas del recorrido. Además, las historias ocuparán un lugar especial en la edición semanal de Un Eterno HP y finalmente, se publicará un libro con todo el material. Este proyecto cuenta con el respaldo de Pozuelo, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Gran Hotel Costa Rica, RTV, Huawei y Maxatho. “Costa Rica Bicentenaria: 200 motivos para amarla”, se convertirá en el segundo recorrido por el país que realiza Rodríguez con el propósito de difundir buenas noticias. Hace cuatro años, recorrió 5.000 kilómetros con el proyecto Frontera a Frontera, Costa Rica en Positivo. “En esa oportunidad decidimos salir a buscar las buenas noticias por todo el país y la experiencia fue asombrosa. Este año estamos llenos de optimismo y con la seguridad de que encontraremos muchas historias que reflejan la fortaleza y resiliencia del costarricense”, agregó Rodríguez.

Trato humanizado



El empresario Ronald Torres creó el Primer Centro Humanizado del país, con el fin de dar un trato de excelencia a cada paciente de una forma personalizada. Clínica Hello Humanized Center abrió las puertas de su nueva casa en la Sabana, ubicada de Teletica Canal 7, 300 metros al oeste y 25 al norte. Las nuevas instalaciones son más amplias y modernas, las opciones médicas y estéticas que ofrecen son con equipo de última generación a precios cómodos. El servicio personalizado y humanizado la convierten en el primer y único Centro humanizado del país. Para mayor información pueden seguirlos en redes sociales como Clínica Hello Humanized Center.

Troya en la playa

Melissa Mora regresó a las pasarelas y también a la playa para promocionar su marca de pantalones Troya. El pasado 26 de febrero se presentó el Costa Rica Fashion Project, en el famoso Café de Playa, en Playas del Coco, con la participación de un elenco de modelos que lucieron prendas de las marcas Kent Men Store con tendencias espectaculares entre bañadores y camisas; Alejandra Kinkler agradó con la línea colombiana de bikinis y Melissa prendió fuego con sus lavantacolitas Troya. La producción del desfile estuvo a cargo Fausto Franchi y el patrocinio de Tropical Gardens. Hubo buena música y un público maravilloso que disfrutó bajo estrictas medidas sanitarias. Desde ya están buscando otro sitio de playa para llevar este espectáculo de moda y sensualidad. Ya Melissa Mora había estado en la pasarela de Café de Playa; fue el 24 de julio del 2008 cuando realizó un desfile en ropa íntima; además, en aquella oportunidad se presentó con un grupo de modelos —el 26 de julio en Liberia—, en el programa El Turno de la Risa, de Canal 7, que también contó con la participación del cantante colombiano Fonseca.

Te tengo un vieras…

Vieras que la periodista Yuri Lorena Jiménez Gómez, conocida como La Guerrillera del Sexo, se fue el fin de semana a un festival en playas de Dominical en compañía de su hijo Raúl Solano, su nuera Alice Eudier y su nieta francesa. La verdad es que ella iba en su condición de abuela niñera mientras sus acompañantes participaban de la fiesta cultural, ella tendría que cuidar a la pequeña y ver en qué otra cosa o quien la entretenía. En esas andaba por el pueblo cuando se toó con Alex Costa, se tomaron una foto, intercambiaron algunos cuentos y luego cada uno por su lado. Yuri regresó feliz a la capital y a sus labores profesionales, muy feliz con la experiencia, el mar, los atardeceres y otros placeres.

