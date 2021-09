Tía Zelmira: La Patriótica no es tan costarricense

Rogelio Benavides Rivas/ Editor/ [email protected]

Un saludo especial para mi amigo y colega Franck Salas, del exitoso espacio Franckamente, con motivo de cumplir años este viernes 24 de setiembre. Espero que la pase muy bien en unión de sus amigos más cercanos. Este 24 también es el cumpleaños de Hellen Badilla, Omar Jiménez (cumple el 25 de setiembre), el periodista Steven Barahona (25), la Vice Alcaldesa de San José Paula Vargas (26), la pintora Zulay Soto (27), la bailarina, modelo y cantante brasileña Verónica Araujo (28), mi gran amigo español, productor de los mejores vinos Ramón Blanco Lobeto (28), mi abogado Paul Zúñiga (28), el productor Pablo Formal (28), el fotógrafo Wally Córdoba (28), la profesora Roxana González Morera (29), Majo Ulate Rojas (29), René Picado Riba (29) y la tigrita Alejandra Giusti Vindas (30). Felicidades a todos. PD: Yo cumplo años el 28 de setiembre, para que lo tengan en cuenta. Se aceptan regalos y abrazos virtuales.

Franck Salas es un notable periodista

Este 24 de setiembre, día de Nuestra Señora de la Merced, celebra su cumpleaños el periodista, productor y presentador de televisión Francisco Javier Salas Campos, naranjeño —nacido en San Ramón—. Conocido profesionalmente como Franck Salas, es periodista, locutor, productor y presentador dueño de importantes logros. Es uno de los reporteros de televisión más versados en el tema de los espectáculos; habla con propiedad, improvisa bien y es un gran entrevistador e investigador. Su carrera la ha desarrollado en canales alternativos como Canal 19, Canal 54 y Tele Uno. También tuvo una brillante temporada en Giros de La Fama, en Repretel, Canal 6, pero hace poco decidió regresar a Tele Uno con su nueva producción denominada “Franckamente”. Segundo de tres hijos, lucha todos los días por sus sueños, además es un entregado a su trabajo. Franck dio sus primeros pasos cuando apenas tenía 16 años, momento en que organizó actividades benéficas en pro de la población indígena de Talamanca. Después inició sus estudios en el Instituto Privado de Comunicación y simultáneamente comenzó a laborar en varias emisoras nacionales como productor. En mayo del 2008 abrió Destination Party Tv en canal 54uhf. Franck Salas ganó el Proyecto Fama Internacional Costa Rica en la especialidad de animador donde se impuso a cientos de jóvenes. La palabra imposible no está dentro de su vocabulario: Franck es un ejemplo para muchos jóvenes. Felicitaciones por la entrega y responsabilidad, tanto por el amor al trabajo como por su profesionalismo en televisión nacional. Su frase preferida es: “Nunca desistas de un sueño. Sólo trata de ver las señales que te lleven a él”, al desearle lo mejor, le reiteramos nuestro aprecio, así como el respeto y la admiración profesional. Ojalá algún día, algún canal grande le de la oportunidad de mostrar todo cuanto sabe, porque es bueno entre buenos.

¡Feliz cumpleaños!

La Patriótica no es tan costarricense

Tras la justificada euforia producida por la celebración del Bicentenario y cuando ya se apagaron las luces del 15 de setiembre, es oportuno recordar que la Patriótica Costarricense es una canción de origen cubano llamada originalmente “A Cuba” y escrita por el poeta cubano Pedro Santacilia.



Como esta hermosa melodía ha calado tanto en el espíritu patriótico costarricense, algunos han propuesto convertirla en nuestro Himno Nacional.



No es frecuente, que una inspiración foránea se convierta en la melodía de un país como ha pasado con Nabucco en Italia (título de una ópera judía de Giuseppe Verdi, compuesta en 1841). Nabucco cuenta la historia del exilio hebreo en Babilonia tras la pérdida del Primer Templo de Jerusalén y “Va, pensiero”, del tercer acto, expresa la nostalgia por la tierra natal; por eso, los italianos la entonan con fervor, especialmente quienes viven fuera de su país.



También hay muchos casos de composiciones de alcance universal, como el Cumpleaños Feliz, Las Mañanitas o Los Pollitos dicen pío, pío, y nadie se pregunta por el autor, ni de dónde vino ni cómo llegó.

Pedro Santacilia fue un destacado poeta cubano.

Ante esta realidad, propongo entonar más y más veces “Soy tico”, de Carlos Guzmán, hasta convertirla en la letra que nos identifique aquí y en cualquier parte del mundo.



El asunto es delicado y no es fácil de tratar. Nadie quiere tocar el tema, todos prefieren obviarlo, por temor a ser rechazados o acusados como traidores a la Patria. ¿Cómo es que la Patriótica no es costarricense?



Durante muchos años se ha pasado por alto el tema; incluso en los textos escolares, no se menciona el nombre del autor y en algunos casos ponen “de autor desconocido”. En el libro “Lo que se canta en Costa Rica” —décima segunda edición— “declarada obra de texto por el ministerio de Educación Pública” en la página 120 aparece Patriótica Costarricense y abajo se lee la fecha 1856, pues algunos aseguran que esa era la canción entonada por nuestros compatriotas cuando fueron a repeler la invasión filibustera.



En el periódico La Nación, del 27 de junio de 1999, publiqué un reportaje sobre este asunto titulado “La Patriótica es costarricense y es cubana”: La melodía de La Patriótica es tan tica como el gallo pinto, pero su letra es tan cubana como el congrí, según don Armando Vargas Araya, quien escribe un libro sobre el Libertador Antonio Maceo y la influencia de Cuba en el siglo XIX costarricense, "nuestra centuria áurea". En su vasta investigación histórica de varios años, ha descubierto el texto original y el autor del canto cívico más enraizado en el subconsciente popular: «Es un recio nexo que une en la entraña a los pueblos de Costa Rica y de Cuba».

En una oportunidad Vargas Araya curioseaba el libro “Figuras cubanas del siglo XIX” de Salvador BUENO. De súbito, sus ojos se posaron fascinados sobre estas pasmosas palabras: «El 25 de enero de 1852 salía para España el poeta. En las celdas del Castillo del Príncipe había escrito su poesía. Los versos de Pedro Santacilia se repetían:



…Cuba, Cuba, mi patria querida,

Vergel bello de aromas y flores,

Cuyo cielo de puros colores

Densa bruma jamás ocultó;

Yo en tu suelo nací venturoso,

Tú abrigaste mi cándida infancia,

Y por eso mi eterna constancia

Adorarte por siempre juró…



Vargas Araya siguió investigando en Cuba, Estados Unidos, España y México para encontrar el texto completo de “A Cuba”, fechado en 1850, que Santacilia dedica a un amigo suyo. Y sería muy difícil argumentar que este no es el auténtico raigón del cual surgen las palabras que entonamos los ticos con honda devoción cívica. Los versos, inéditos hasta ahora en Costa Rica, tienen seis estrofas de las cuales solo se aprovechan dos. Parece inexplicable que se dejara de lado la segunda parte de la tercera estrofa, bastante aplicable al país que ya éramos en el siglo pasado: «Los cafetos cuajados de frutos / cubren siempre tus altas montañas, / y en los llanos dulcísimas cañas / miel nos brindan de rico sabor».



En el libro que se utiliza en nuestras escuelas no se consigna en autor de la Patriótica Costarricense.



Tras la publicación del reportaje, basado en las investigaciones de Vargas Araya, periodista, académico de la lengua, escritor, investigador, historiador y ahora diplomático, nadie volvió a tocar el tema.



Hablé con directores de medios —dos de ellos cubanos y uno salvadoreño— y con varios periodistas, para enterarlos del hallazgo e interesarlos en que hicieran reportajes en sus programas, pero ninguno lo hizo.



Han pasado 22 años desde aquella publicación y el tema quedó enterrado e ignorado para siempre. No hay interés en revivir una verdad que podría resultar muy incómoda. Para quienes quieran enterarse más del tema, pueden leer el artículo completo en los archivos del periódico La Nación o bien buscarlo en el libro de Vargas Araya, La Vía Costarricense”, publicado por la editorial de la Universidad estatal a Distancia (UNED), en el 2005.



Sigamos cantando una y otra vez la Patriótica Costarricense, pero sabiendo que aquellos versos, muchos de los cuales coinciden con la descripción y los sentimientos de nuestro país, fueron inspirados por Cuba. También es obligatorio que, cuando se vuelva a publicar esta canción, se mencione a su autor Pedro Santacilia y no poner que es de autor desconocido.



Es hora de empezar a cantar “Soy tico”, del maestro Carlos Guzmán, como sucedió en las celebraciones del Bicentenario. Interpretémosla una y otra vez y así la convertiremos en costumbre, la haremos nuestra porque esos versos nos describen mejor.



Canal 7, por ejemplo, ha hecho varias producciones de videos sobre esta bonita canción y al escucharla se siente uno realmente identificado y muy bien descrito. Cuando veo y escucho estas versiones de Teletica, me siento feliz, identificado, patriota y muy satisfecho de ser costarricense.



“Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas,

porque lloro cuando escucho una guitarra,

cuando trema la marimba y con la puesta del sol.

Soy tico y si me asomo a la ventana,

me cautiva la montaña y se me alegra el corazón…

Soy tico porque vivo enamorado

y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción”.



PD: Cuando cantemos “Soy tico”, podemos mencionar sin problema alguno la Patriótica, porque no hay manera de sacarla de nuestro ADN.

“Soy tico, porque siento las canciones de mi tierra,

porque vibro con la Luna Liberiana,

Caballito Nicoyano, La Patriótica y Pasión”.

La Patriótica Costarricense forma parte del libro “Lo que se canta en Costa Rica”.

Mi amigo el puma

Grata sorpresa me llevé esta semana cuando supe que Heimy Cordero Solano, amiga y asistente del abogado penalista licenciado José Miguel Villalobos, amigos míos los dos, visitaron el Centro de Rescate y Santuario Las Pumas, ubicado en Cañas, Guanacaste, donde estuvo Hacienda La Pacífica. Estos dos abogados andan trabajando de un lado a otro, a veces están en San José, en el Cerro de la Muerte o en cualquiera de los tribunales donde lleven algún caso.



Heimy y José Miguel se enteraron de todo lo relacionado con esos felinos y otras especies de ese magnífico refugio; también se tomaron unas fotos muy divertidas. El sitio es ideal para el disfrute, entretenimiento y educación de toda la familia. Recientemente mis nietos estuvieron por allá y regresaron maravillados y hablando de la importancia de proteger a estas especies. Al frente de esa noble empresa está la máster y bióloga Esther Pomareda, también amiga mía, quien tiene más de 14 años de regentar centros de fauna silvestre y gran experiencia en el manejo y liberación de estos animales, así como en la gestión de fondos económicos para impulsar estas iniciativas. El centro recibe algunos aportes y también se ayuda con el dinero que pagan algunos visitantes; lamentablemente en estos tiempos de pandemia, la afluencia ha disminuido y eso los ha afectado considerablemente. “Todos saben lo que amo este lugar, es mi segundo hogar y la cosa está realmente dura. A quienes desean ayudar se les agradece”, dijo Esther.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.