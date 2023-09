Tía Zelmira: La Patriótica Costarricense es cubana

1 de septiembre de 2023, 8:00 AM

En 1999, hace 24 años, publiqué un reportaje, en la Revista Dominical, de La Nación, sobre el poema cubano en el cual se inspiró la Patriótica Costarricense, considerada por muchos como nuestro segundo Himno Nacional. Aquella publicación no tuvo la repercusión esperada. Muchos no están preparados para saber una verdad tan cruel de un asunto relacionado con nuestros sentimientos y enseñanzas primarias. No es agradable descubrir, años después, que crecimos cantando un poema cubano, cual si fuera una inspiración nacida de nuestro auténtico amor patrio. El artículo también apareció en el libro La Vía Costarricense, del historiador, periodista y escritor Armando Vargas Araya y tampoco pasó nada. Nadie hizo acuse de recibo. Algunos cubanos radicados aquí sabían de aquel poema de Santacilia, pero nadie dijo esta boca es mía, probablemente para no ofender o no buscarse problemas en un país donde encontraron refugio, porque Costa Rica también es su Patria querida. Años después hablé con directores de varios medios de comunicación, buscando la difusión del tema, pero ninguno de ellos —todos de origen extranjero— acogió la idea. No querían ganarse enemistades por difundir una verdad de ese tipo. A lo largo de estos 24 años, nadie me ha mencionado el tema, nadie ha leído esa entrevista ni en el periódico ni en el libro. Este asunto de La Patriótica se convirtió en un tabú. Mejor no tocarlo. Mejor dejarlo quedito. Hecha esta aclaración innecesaria, publico nuevamente el artículo, aunque no pase nada.