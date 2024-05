Tía Zelmira: La pasión de Johnny Araya

Por Rogelio Benavides Rivas / [email protected].



Cumpleañeros

Saludo a Michelle Brenner Crespo quien cumple años este viernes 3 de mayo; también en esta fecha celebra su natalicio mi buen amigo y coterráneo Víctor “Negro” Montero Hidalgo, espero que la pase muy bien en compañía de su esposa doña Evelyn Pérez, de sus hijos y de sus nietos. Otros cumpleañeros de la semana son mi tocaya Zelmira Sandí (cumple el 4 de mayo), la modelo y empresaria Yoha Yepes (4), la doctora Jessica Alfaro (5) de Ola Centro Médico; el bailarín Michael Rubí (6), la famosa Juana Palacios Palacios (6), de Estación Atocha Don Bosco (6); la empresaria y modelo Shakira McDonald (6), el actor Mauricio Astorga (6), el zar de los gimnasios George Angulo (7), el periodista Michael Soto (7), la presentadora de televisión y casi médico Guiselle López (7), el piloto Felipe Garita (7), la modelo Alexandra Núñez (8) y la modelo e influencer Sharon Segura. ¡Felicidades!



El zar de los gimnasios

Este 7 de mayo cumple años nada y menos y nada más que George Angulo, el zar de los gimnasios de Costa Rica, quien a base de esfuerzo, trabajo duro y honesto, crece cada día más, con la consigna de ofrecerle a los costarricenses, la posibilidad de tener una mente sana en un cuerpo sano. Este atleta, quien de joven fuera campeón de boxeo, se siente satisfecho de contar hoy con 22 locales de gimnasios en casi todo el país, incluidos los de Palmares y Naranjo.



No todo ha sido fácil para este empresario. Su niñez fue dura, por eso, al saber de sus éxitos, nos sentimos orgullosos y lo felicitamos. De niño vivía en Cartago y se vino a laborar a San José con el apoyo de su abuela. Trabajó en la feria del agricultor en Pavas, donde hoy tiene un gimnasio.



“Me siento feliz y me dan muchas ganas de llorar al ver cuánto han crecido mis negocios. Mucha gente no creía en mí, por no haber terminado mis estudios y por no ser un profesional. Se burlaban de mí por no tener un título. Ahora George se siente feliz de su origen, de haber nacido en El Alto de Oreamuno, en Cartago. Siempre fue un niño trabajador, miembro de una familia campesina muy humilde.



George es un hombre de trabajo, de metas y de logros constantes. La vida de este campeón es todo un ejemplo de superación. Como atleta recibió la medalla como el mejor del Campeonato Nacional (94, 96 y 97) y en el 95 obtuvo la Medalla de Oro en los Juegos Nacionales. Aunque se retiró del ring cuando tenía 24 años, todavía hoy entrena como el primer día; lo hace con la misma fuerza que han crecido sus negocios, que ya suman una decena de gimnasios, varios estacionamientos y otros negocios.



Durante su infancia tuvo un chancho en su casa; luego lo vendió y le fue bien, convirtiéndose en el primer buen negocio de la lista. También vendió gallinas en el mercado de Cartago junto con coronas de ciprés, confeccionadas por él. Soñó con tener una granja y repartir huevos en bicicleta… el sueño no se concretó, pero le sobraron huevos para seguir adelante. Tras pasarla duro en la capital, pronto tuvo parqueos y talleres de mecánica automotriz para luego enfocarse en la apertura y administración de gimnasios (el primero en el 2009).



El 4 de enero del 2023 George Angulo fue secuestrado por una banda que exigió una fuerte suma por su liberación. George prefiere olvidar ese episodio de su vida… y nosotros también.

Al felicitarlo con motivo de su cumpleaños, reconozco en él a un empresario exitoso, trabajador y muy solidario. Un abrazo.

George Angulo es un atleta.



Aclaración innecesaria: En esta columna de opinión siempre he escrito sobre temas relacionados con la farándula, el arte, la cultura y el entretenimiento; he preferido estar al margen de la política, el futbol y la religión. En los tres medios donde he publicado esta columna de Tía Zelmira, nunca me han cuestionado ni censurado, siempre he escrito con plena y absoluta libertad. Hoy, en el ejercicio de esa libertad, escribo sobre Johnny Araya Monge, quien deja el cargo de Alcalde, tras haber estado más de tres décadas al frente del gobierno capitalino. Esta columna de hoy no es de política, es de una realidad social, es la historia de un apasionado por hacer las cosas bien, un ser humano encargado de lograr el crecimiento, la modernidad de una ciudad más humana, donde vivo, donde camino y donde respiro.

La pasión de Johnny Araya

El lunes 29 de abril Johnny Araya Monge cumplió 67 años. Escribo para saludarlo y para felicitarlo por una vida provechosa y fructífera, plena de realizaciones. En esta oportunidad mi saludo tiene un tono menos dramático: Johnny abandonó el miércoles la Municipalidad de San José, donde se desempeñó, durante tres décadas, en forma brillante y certera, como Ejecutivo Municipal y como el primer Alcalde. Cuando asumió, nuestra ciudad era decadente y casi inhabitable en algunos sectores; hoy luce mejor, más moderna y mucho más humana.

Me entusiasma saludarlo y reconocer su liderazgo y por haber marcado el derrotero para otros alcaldes y para todas las municipalidades del país. Este ingeniero abrió el surco, sembró buenas semillas y dejó una huella profunda, imposible de ignorar. Johnny es mi amigo desde hace muchos años. Soy amigo y soy periodista. Los comunicadores tenemos un compromiso ético y profesional con la objetividad, por eso, estas líneas son sinceras y honestas, conmigo, con Johnny y con los lectores.

Este señor se dedicó con verdadera pasión a transformar San José. Siempre tuvo la ilusión de tener una mejor ciudad, esa fue su auténtica ocupación. Hoy los logros están a la vista y las semillas son árboles frondosos y fuertes.

En 1982 fue electo como Regidor Municipal de San José por el partido Pueblo Unido; entonces militaba en el izquierdista Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP); terminó esa primera gestión aliado para siempre al Partido Liberación Nacional (PLN). En 1991 el Concejo Municipal lo escogió como Ejecutivo Municipal. En 1998 fue elegido por el Concejo como Alcalde y en las elecciones del 2002 se convirtió en el primer Alcalde Electo de San José, mediante el sufragio popular y en ese cargo estuvo hasta el 2013, cuando renunció para postularse como candidato presidencial del PLN. Luego fue reelecto popularmente como Alcalde en el 2006, 2010, 2016 y 2020. A Araya Monge le correspondió compartir el cargo con nueve presidentes de la República, no en vano es el político más visible, más reconocido y que se ha mantenido vigente durante los últimos 33 años.

En el 2002 se convirtió en el primer alcalde electo de San José.



Mencionar sus logros no es la intención de esta columna, pero desde la década de los noventa se remodelaron todos los parques de San José, se cambió el alumbrado público y se hizo el cableado subterráneo en 500 cuadras del centro. Se han reforestado una gran cantidad de calles y avenidas, se construyeron más de seis kilómetros de bulevares peatonales, se reinició el repoblamiento de San José y se empezaron a construir cientos de torres de condominios, asociadas a ese programa municipal. Se creó la Policía Municipal y se erradicó la banda juvenil de Los Chapulines. También se ha creado un amplio programa cultural, entre las muchas gestiones realizadas en pro de los habitantes. Sin duda este carismático alcalde transformó San José, negarle ese reconocimiento es cruel e injusto.

No han faltado los momentos adversos, cuando ha sido víctima de ataques personales, arteros e inescrupulosos de sectores políticos, de medios de comunicación y de ciudadanos que han adversado su gestión. Ha sido víctima de acusaciones y acciones judiciales que le han hecho daño a él y a su familia, pero, a pesar de esos pasajes dolorosos, Johnny puede retirarse de su gestión con la frente en alto y la conciencia tranquila. Se puede marchar satisfecho de haber realizado un aporte definitivo para la transformación de San José en una ciudad más moderna, habitable, sostenible, cosmopolita y más humana. “Es hora de empezar a llenar el futuro de mi vida, de nuevas ilusiones”, escribió.

Como humano, ha cometido errores, pero ninguno ha tenido relación con actos corruptos. Así lo ha demostrado en el pasado y así lo hará en el futuro, con cualquier proceso pendiente donde se cuestionen sus actos como funcionario. Sus enemigos políticos lo persiguieron y la prensa lo investigó hasta el cansancio.

En los años noventa, cuando asumió el cargo, teníamos una ciudad decadente, con espacios y parques abandonados, contaminación de residuos sólidos y un deficiente sistema de recolección de basura. San José era una ciudad con claros procesos de degradación urbana y decadente, no tenía planificación ni un proyecto ciudad. Desde entonces, se planteó una ciudad más humana, incluyente, competitiva y sostenible. “Una ciudad que fuera más destino que camino”, como ha repetido varias veces. Entonces empezó el proyecto para revitalizar y democratizar la vida urbana, así como la reactivación económica y reducir la contaminación ambiental.

Hoy, gracias a su trabajo, tenemos una ciudad más verde, ha mejorado el paisaje urbano, se ha reducido la huella de carbono y se aumentó la fauna urbana. Además, se ha hecho una mejora en la red de drenaje pluvial, importante contribución para enfrentar los efectos del cambio climático.

Se planteó una ciudad más humana, incluyente, competitiva y sostenible.



En cuanto al plan para el repoblamiento capitalino, desde la Municipalidad incentivó un Plan Regulador, para permitir el crecimiento en altura. Hasta el momento se han construido 130 torres asociadas al plan y están en marcha 35 proyectos. El paisaje urbano ha cambiado radicalmente, hoy luce como una ciudad moderna y cosmopolita. Es una ciudad más para la gente, menos para los carros, una capital más humana. De acuerdo con Johnny, San José no se debe apartar de la senda de aspirar a ser la Ciudad del Futuro, a tono con el sentido de justicia y equidad económica, social y ambiental.



También destaca el fortalecimiento de las actividades culturales formuladas por Johnny, porque “una ciudad sin cultura es una ciudad sin alma”, por eso San José ha sido designada, en dos ocasiones —en el 2006 y en el 2023—, Capital Iberoamericana de las Culturas. Nos deja también Transitarte, el Festival de la Luz, el Programa de Bibliotecas, las ferias gastronómicas y artesanales, El Avenidazo, Los Domingos sin Humo, Chepe Joven, el Cow Parade, el Peace Parade, la exposición de Jorge Jiménez Deredia, también conciertos en La Sabana con Pablo Milanés y Juan Manuel Serrat y mucho más para todos los ciudadanos sin distingos de ninguna clase.

Mención destacada para el deporte, como fue la realización de los Juegos Centroamericanos del 2013, porque gracias a esta actividad se construyeron instalaciones deportivas como la Ciudad Deportiva de Hatillo. Me quedan muchos logros, pero no los puedo mencionar porque son muchos y muy buenos.

Para Johnny los retos del presente debemos acometerlos con visión de futuro, sentido cosmopolita y promoción de la utopía. “Me gusta mucho hablar de la utopía —dice—, porque es el principio de cómo podemos hacer realidad nuestros sueños. Debemos dotar de utopía al imaginario colectivo, entendida como el horizonte en pos del cual debemos ir. San José ha sido y seguirá siendo una utopía posible, como la ciudad que merecemos todos los costarricenses”.

La pasión puesta en todas sus obras, sus actos y realizaciones, fue la marca de su trayectoria como político y como funcionario público. Siempre ha sido un apasionado, nunca da menos, siempre da mucho más. Como dice él mismo, será el tiempo, los ciudadanos de hoy y las nuevas generaciones quienes juzgarán su gestión como alcalde de la ciudad de San José.

“Me gusta mucho hablar de la utopía, porque es el principio de cómo podemos hacer realidad nuestros sueños”.



Te tengo un vieras

Vieras que para el 10 de agosto está programado el concierto Euforia, a cargo de Acha y la gran Yuri y se anuncia como un espectáculo dedicado a las madres. La actividad será en el anfiteatro Coca Cola de Parque Viva. Según informó Alejandra Giusti, serán dos conciertos, donde estos increíbles cantantes nos deleitarán cada uno por separado. Tomen nota y vayan comprando las entradas con tiempo.

El concierto será el 10 de agosto.



Vieras que el conocido bailarín y empresario Khristopher Taylor se fue a París y cumplió el sueño de su vida: celebrar su cumpleaños tomándose una copa de champán en el pico de la Torre Eiffel. Taylor estaba eufórico y feliz al comprobar que los sueños se cumplen. El cumpleañero también estuvo en Madrid, Barcelona, Roma, El Vaticano, París, Segovia, Bélgica y Nueva York.



Khristopher Taylor cumplió su sueño.



​Vieras que el licenciado Jorge Tenorio Madrigal se fue al concierto de Madonna en México y pasó un rato muy desagradable. Cuando llegó vio que muchos entraban con la bandera de México, entonces él, muy orgulloso y patriota, sacó la tricolor de Costa Rica, para ondearla con orgullo durante el concierto, pero al llegar a la entrada, los gorilas de seguridad le advirtieron que no podía entrar con la bandera y por más que insistió, no lo dejaron; finalmente uno de los gorilas le arrebató la bandera y la tiró al basurero. Jorge, indignado y sin poder hacer nada, por su condición de extranjero, estuvo a punto de vomitar por el disgusto que le provocó tal atropello.

Jorge Tenorio fue a México al concierto de Madonna.



​ Vieras que nuevamente subieron fotos de Keyla Sánchez chinga pilinga, pero, una vez más, tales fotografías no corresponden a la realidad, pues se trata de imágenes retocadas a las que les pegan fotos de otra desnuda que no es Keyla; ya han hecho tanto eso que ya nadie se sorprende pues con solo ver las fotos y analizarlas un poco, es fácil establecer que es un truco. Tan quemado está eso que ya nadie comenta nada cuando las ve.

Vieras que el embajador plenipotenciario del tango Óscar López Salaberry sigue con su máquina tanguera recorriendo todos el país; ahora que está en Guanacaste se ha presentado en varios sitios de Tamarino y Playas de El Coco. Además, desde hace unos meses arrancó con sus clases a grupos organizados de aquellas comunidades de Santa Cruz, Nicoya y Liberia. Este viernes, 3 de mayo, por ejemplo, dirigirá un taller para 45 muchachos de la Banda Juvenil de Nicoya; cómo tocar, cómo bailar y cómo cantar un tango es la dinámica de esta iniciativa de López Salaberry, quien se ha empeñado en llevar este ritmo de su país por todo el territorio costarricense.

Óscar López Salaberry está empeñado en llevar el tango a toda la geografía costarricense.



Vieras que justo el 1º de mayo tuve la oportunidad de compartir con Diego Miranda, el Acalde de San José, y con la diputada Kattia Cambronero, quien tras cumplir sus labores en la Asamblea Legislativa pasó a Estación Atocha Don Bosco a tomarse una copa de tempranillo. Ella tenía planeado ir a la toma de posesión de su amigo Miranda, pero no logró llegar. Entonces, estando en el restaurante llamó a Diego, lo invitó a compartir con ella, y él llegó en menos de 15 minutos. Fue una reunión cordial, amena en la que se repasaron algunos temas y se aclararon algunas dudas. A don Diego Miranda le deseo éxito en sus funciones, estoy seguro de que hará un gran trabajo, como la buena labor que está haciendo nuestra común amiga Kattia, en la Asamblea Legislativa, donde destaca por la relevancia de los proyectos que ha presentado. Por cierto, Kattia fue una de las más guapas y de las más elegantes de la jornada, además, lució unos pendientes y un collar que le regalaron sus hijos. Da gusto conocer gente así.



Kattia Cambronero lució muy elegante el 1º de mayo.



​Vieras que el 28 de abril falleció la conocida cantante María Vargas, a los 74 años de edad, víctima de un grave cáncer. Siempre humilde y amable, María destaco por sus excelentes interpretaciones, especialmente baladas y boleros. Fue solista y también estuvo en grupo legendarios como el de Paco Navarrete.

Vieras que la diputada Montserrat Ruiz, aparte de sobresalir por su elocuencia y su inteligencia en el Congreso y por algunas polémicas recientes, también sobresale como una de las más bonitas y elegantes. El pasado 1º de mayo, por ejemplo, llegó vestida muy elegante, bien maquillada y bien peinada; también andaba muy enamorada con el famoso productor Alex Cuadra; forman una linda pareja y ellos lo saben. Felicidades y que viva el amor.

Montserrat Ruiz y Alex Cuadra. Atrás, el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier.



​Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.

