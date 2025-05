Tía Zelmira: La impunidad de las redes antisociales

Por Rogelio Benavides / [email protected].

Cumpleañeros

Saludo con auténtico entusiasmo a la entrenadora Nany Sevilla, con motivo de cumplir años este sábado 17 de mayo; espero que pase alegre y feliz con los suyos. Esta semana cumplen años la productora de Teletica Formatos Vivian Péraza (cumple el 18 de mayo), el productor televisivo Allan Triguero (18), el cantante, compositor y actor Luis Ángel Monge Parajeles (20), el periodista Daniel López Barboza (21), mi padrino el empresario Johnny Mermelstein (21), la empresaria Ericka Zúñiga Hidalgo (22), el diseñador de calzado Daniel Del Barco (22), la gerente de Mercadeo del grupo Danissa (Nissan, Audi y Avis) Ana Lucrecia Vargas (22) y el fotógrafo de Saprissa Luis Fernando Rodríguez (22). Felicidades a todos.

Ana Lucrecia Vargas, gerente de Mercadeo de la Nissan, cumple años.



La impunidad de las redes antisociales

El pasado viernes 9 de mayo, mientras hacía fila en las afueras del Ebáis de Curridabat, el expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón Fournier, sufrió un colapso y un usuario que estaba cerca de él, sin advertir ni pedir permiso lo grabó, subió el video a las redes tergiversando los hechos.



Soy periodista, he trabajado toda mi vida en esto, estudié en las universidades de Costa Rica y en la de Navarra, en Pamplona, España, y seguiré reclamando el espacio usurpado por una legión impune de irresponsables. Los periodistas, de verdad, tienen códigos, dicen la verdad, aplican la ética y tratan, a toda costa, de no incurrir en la difamación, la injuria y la calumnia, delitos contemplados en la Ley de Imprenta. Tengo 50 años de ejercer este oficio y solamente una vez, un individuo interesado en sacarme dinero —y al medio donde trabajaba— me acusó, infundadamente; casi termino sin reformarme en La Reforma, pero el destino y mi abogado Rodolfo Brenes Vargas, me salvaron los pellejos.



Los usuarios de las redes antisociales, generan sus propios contenidos, suben el material de su conveniencia, no tienen escrúpulos y, muchos de ellos, mienten y ofenden por el placer de desacreditar, porque les da la gana. Algunos, iletrados, casi analfabetas, se autodenominan influencers, generadores de contenido, tictoqueros y más. Esto sin mencionar a los troles locales y también los de Vietnam. Afortunadamente, hay muchos en esos perfiles empeñados en hacer las cosas bien, son verdaderos formadores de opinión, personas preparadas, informadas, éticas, especialistas en sus temas y hacen aportes positivos a la colectividad. Pero al final, debemos vivir con los buenos y los malos, no tenemos opción.



En broma y serio, pero lleno de verdad, hace poco encontré un texto —de autor desconocido— con una definición bastante cercana sobre los influencers; me perdonan quienes no calcen con la descripción o quienes se pudieran sentir ofendidos. Dice: Influncer: Persona sin trabajo, prototipo del vago, que pasa todo el día escribiendo o ideando pendejadas que luego sube a la red, para que otros pendejos y vagos, igual que él, las vean, las reproduzcan, las compartan y les den “like”, para así convertir a un vago en una potencial figura exitosa.

Doña Gloria Bejarano decidió contar la verdad de los hechos.

El caso de Calderón Fournier

El pasado viernes 9 de mayo, el expresidente de la República, licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier, sufrió una colapso en el Ebáis de Curridabat, donde acudió a vacunarse contra la influenza, con su esposa Gloria Bejarano. El episodio, del cual fueron testigos varios asegurados, así como el personal médico, lo grabó y lo subió a sus redes un paciente del Ebáis, quien falseó los hechos, ridiculizó, atacó y difamó al expresidente Calderón y a doña Gloria.

En las tomas subidas y luego compartidas por otros influencers, se veía a los Calderón haciendo la fila y el autor del video, estaba justo delante de ellos. Eso sí, cuando subió su material, según la narración de sus mentiras, los señores llegaron prepotentes, presumiendo en un auto de lujo, exigiendo pasar de primeros, aduciendo ser adultos mayores —como todos los de la fila—. También acusó a la señora Bejarano de exigir la presencia de un médico. Todo lo anterior, como se puede comprobar, es absolutamente falso.



De acuerdo con la versión de doña Gloria, ellos acudieron a las 11 de la mañana al Ebáis, ubicado en el centro de Curridabat, a vacunarse contra la influenza. Cuando llegaron había una fila de aproximadamente 30 personas, en las afueras del centro médico y pegaba el fuerte sol del mediodía.

Cuando ya pudieron ingresar, Calderón se sintió mal y se tomó un refresco y, minutos después, se descompensó completamente. Doña Gloria preguntó de inmediato si había algún médico y de la segunda planta bajaron dos. Los asegurados y el personal del Ebáis, muchos de los cuales se preocuparon por la salud del expresidente y hasta lo sostuvieron para evitar su caída de la silla; doña Gloria podría estar nerviosa —¿quién no?— pero jamás malcriada ni prepotente, como asegura el autor de la falsa historia.



Al principio doña Gloria quiso obviar el tema, sin embargo, cambió de parecer porque se niega a dejar pasar ese tipo de situaciones y escribió un artículo en Facebook. En cambio Gloria Calderón, la hija mayor, fue más drástica en el comentario subido en su perfil.

​“Mi mamá es demasiado decente porque yo me inclino por demandar a todos estos troles que se dedican a mentir y difamar en redes. ¿A estas alturas van a venir a cuestionar el señorío de Rafael Ángel Calderón? Que vayan a preguntar al Ebáis si algo de lo que dice ese video es cierto. Pero no. Jamás lo van hacer porque hay gente, llena de odio y con muy poco que hacer, que se dedica a inventar contenido lleno de falsedades solo para crear polémica y destruir. ¡Busquen brete vagabundos!", escribió Gloria Calderón Bejarano.

Conozco a los Calderón Bejarano desde hace 45 años; trabajé con ellos como periodista en dos campañas políticas y también durante los cuatro años del gobierno (1990-1994). Es una de las parejas más educadas, más consideradas y más respetuosas. Lo juro. Jamás levantan la voz, nunca los vi a ofender a nadie ni trataron de sacar provecho de su condición o del poder político, por eso, ni me detengo a pensar si el video subido es cierto, porque no lo es. Además, la madurez y la experiencia acumulada por estos apreciados ciudadanos, los ha convertido en personas más tolerantes y realmente muy queridas por quienes tienen la suerte de tratarlos y compartir con ellos, aunque se trate de un encuentro breve o pasajero.



“Había pensado no publicar nada, —escribió doña Gloria— siguiendo la recomendación tanto de Rafael Ángel como de una querida amiga periodista, de ignorar una publicación mentirosa y difamatoria en redes, como lo he hecho en otras oportunidades… pero no podemos seguir aceptando que las redes se conviertan en ese espacio donde la mentira y la injuria se adueñan de las redes para causar daño, para sembrar odio, para difamar y desacreditar de acuerdo con los intereses mezquinos y cobardes de un autor que se esconde en el anonimato, para no enfrentar el riesgo de ser demandado. El dejar pasar este tipo de publicaciones, es lo que nos ha llevado a este punto en el que cualquier delincuente cree tener el derecho de mentir sobre la vida de cualquiera sin sufrir las consecuencias”.



Sobre el incidente en el Ebáis, doña Gloria comentó:

​ “Aproximadamente una hora después de haber llegado, Rafael Ángel se sintió indispuesto y por dicha había ya campo en las sillas dentro de la sala, tomó asiento y yo preferí permanecer de pie. Un señor se preocupó de ver a Rafael Ángel muy pálido y mareado y me sugirió conseguir un confite, procedí entonces a conseguir una gaseosa, creyendo que era un bajonazo de azúcar… una enfermera me trajo un algodón con alcohol para que respirara, pero de nada sirvió, comenzó a sudar frío, a temblar, no respondía a mis preguntas y de pronto se desvaneció. Las personas alrededor me instaron a ir a buscar un médico mientras ellos amablemente cuidaban que no se cayera del asiento, me dirigí hacia un consultorio para ver si había un médico que pudiera atender la emergencia, sí, la emergencia de un hombre de 76 años que podía estar sufriendo un infarto. “Las enfermeras de inmediato se dieron cuenta de la necesidad que fuera atendido por un doctor, trajeron una silla de ruedas para trasladarlo al segundo piso donde los médicos le examinaron, le tomaron la presión y procedieron a otros exámenes. ¿Que si me asusté? Sí, mucho. El personal actuó con rapidez, eficiencia y profesionalismo, haciendo lo que están llamados hacer... salvar vidas, cuidar la salud de los costarricenses, incluido un expresidente que, dicho sea de paso, paga su cuota del seguro puntualmente como cualquier asegurado. A Dios gracias y al personal del Ebáis se logró controlar la presión y se recuperó sin mayores consecuencias”.

Expresidente Calderón Fournier y su esposa.

​“Los personeros del Ebáis se comportaron con empatía, respeto y se preocuparon por el estado de salud del ex Presidente Calderón Fournier. “Menciono esto —agrega la esposa de Calderón— por cuanto en las redes un individuo, que no da su nombre, decidió inventar su versión sobre este evento, distorsionando la verdad y creando un relato lleno de falsedades y hechos que nunca ocurrieron y que el personal del Ebáis y los presentes ahí pueden desmentir. Es evidente que su propósito era crear una narrativa que genere comentarios negativos en las redes, llenos de críticas y un enojo alimentado por este mismo tipo de publicaciones falsas. Así funcionan las redes hoy, pero no deja de ser vergonzoso que se use una emergencia médica para generar un descontento y desacreditar a un adulto mayor que sufrió un bajonazo de presión”.

De acuerdo con doña Gloria, en el video que subieron, “no hay evidencia de nada que no sea el que estábamos haciendo fila, compartiendo tranquilos con quienes llegaban a saludarnos y a conversar con nosotros y tal vez fue eso lo que le molestó, ver el cariño con que la gente de la comunidad nos recibió. Porque es mentira que la gente tuviera un comportamiento agresivo, esto es un irrespeto a quienes estaban ahí y que al igual que el personal del Ebáis se comportaron con empatía, respeto y se preocuparon por el estado de salud de Rafael Ángel, al igual que se hubieran preocupado por cualquier otra persona que hubiera sufrido un quebranto de salud. Así somos los ticos”.

​“Vivimos tiempos en el que las redes se usan para sembrar odio, para divulgar situaciones o hechos falsos que saben causan reacción entre la población que las acepta como verdaderas aun sin tener pruebas de nada. Son tiempos en los que cualquiera se cree con el derecho de retorcer la verdad para sentirse importante, conseguir unos “likes” y construir un discurso lleno de resentimiento y hostilidad que mantenga a la gente enojada… los que estuvieron ahí con nosotros saben que nada de lo dicho por este individuo es verdad… quienes nos conocen saben de nuestra conducta”.

Termina doña Gloria con una gran verdad: “…las redes viajan más lejos y pocos se tomarán la molestia de averiguar la verdad, de eso se valen los cobardes y los mentirosos, por eso hay que alzar la voz y evidenciarlos”.

 Rafael Ángel Calderón Fournier y Gloria Bejarano Almada siempre han sido una pareja ejemplar, educada y muy considerada con todos.

Les Misérables en concierto

La magia de uno de los musicales más grandes de todos los tiempos llega a la capital costarricense en un evento imperdible para los amantes del teatro musical.

Será el 17 y 18 de mayo, cuando Les Misérables en concierto se presente en Sala Garbo, bajo la producción de Maracuyá, reconocida por su compromiso con el desarrollo artístico en el país. Maracuyá, además de ser un centro de formación para artistas escénicos, ha consolidado su prestigio en el medio teatral gracias a la organización de workshops de alto nivel como In The Heights, Rent, Mean Girls y muchos más.

También ha llevado a escena montajes profesionales aclamados como Los Últimos 5 Años, destacándose siempre por la calidad de sus elencos, dirección y puesta en escena. Esta nueva producción en formato concierto de Les Misérables contará con la dirección general del reconocido Miguel Mejía, y un elenco de artistas nacionales de primer nivel, que darán vida a los personajes de esta historia épica de redención, amor y justicia.

En el escenario veremos a talentos como Jota Braghiroli, Silvia González, Esteban Campos, Daniela Quesada, al reconocido actor y director de cine Frayser Navarrette, entre otras voces destacadas que prometen conmover al público con interpretaciones llenas de fuerza y sensibilidad.

Les Misérables, basada en la novela de Víctor Hugo, es uno de los musicales más representados y queridos del mundo. Con música de Claude-Michel Schönberg y letras de Alain Boublil y Herbert Kretzmer, narra la vida de Jean Valjean, un hombre perseguido por su pasado, en medio de una Francia convulsa marcada por la pobreza, la revolución y la esperanza.

La versión en concierto presentada por Maracuyá ofrecerá al público una experiencia íntima y emotiva, donde las voces y la música serán las protagonistas principales. Esta propuesta busca resaltar la esencia del musical, con arreglos vocales impactantes, acompañamiento musical de alto nivel y una puesta escénica que conecta directamente con la audiencia.

Las entradas están disponibles en este link. Se recomienda al público adquirirlas con anticipación debido al aforo limitado del recinto y al alto interés que ha generado esta propuesta.

Frayser Navarrette también es reconocido director de cine.

Regresa el Festival Skatedra

El próximo 30 de agosto, a Río Campo, regresará el festival Skatedra, encabezado por el conocido y querido grupo Los Pericos, según anunció AEA Producciones Artísticas, encargada de la realización de este espectáculo junto a House Of Artists. Este festival que nació en el 2000, llenó un vacío dentro de la escena musical costarricense, entre los amantes de los géneros ska, reggae, rock y punk.

Ahora todo está listo para una renovada edición que promete un nuevo aire, con la participación de los mejores exponentes del rock y reggae latinoamericano, como es el caso de Los Pericos, con sus éxitos Runaway, Sin cadenas, Párate y mira y Waitin. También estarán los argentinos de Los Calzones, conocidos por temas como Milonga Ska, Levanten las copas, Te sigo y No te calles.



Después de diez años, regresa al país la emblemática banda uruguaya La Vela Puerca, que celebra 30 años de carrera e interpretará éxitos como El viejo, Llenos de magia, De atar y Zafar. Cada una de estas agrupaciones ofrecerá una presentación completa de 90 minutos de música en vivo, por lo que los espectadores vivirán un concierto inolvidable con cada una de estas bandas legendarias, de acuerdo con los productores locales.



De Costa Rica estarán en escena tres grandes bandas: Los Garbanzos, quienes recientemente cumplieron 30 años de carrera musical; Mentados y La Milixia, también grandes agrupaciones de excelente trayectoria.



Para el concierto del 30 de agosto, las puertas de Río Campo se abrirán desde las 2 p. m. La venta de entradas se abrió el pasado 14 de mayo, por medio de la plataforma eticket.cr.



El festival será el próximo 30 de agosto.

Te tengo un vieras

Vieras que el lunes 12 de mayo, Maripaz Sáenz Ugalde estaba esperando en el Juan Santamaría, junto con sus padres Róger Sáenz Zúñiga y Jacqueline Ugalde Zúñiga, el vuelo que los llevaría a Miami a celebrar los quince años de esta nadadora y buena estudiante.

En eso, sin haber llegado a Disney, ¡sorpresa! Allí estaba en vivo y a todo color nada menos que el gran portero Keylor Navas, sin duda, la figura más relevante de la historia del fútbol costarricense. Maripaz —prima de mi nieta Valentina Sáenz— no lo podía creer y, antes de que la vencieran los nervios, respiró fuerte y se acercó a Keylor, con gran ilusión, a pedirle permiso para tomarse una foto con él.

El portero, amable y muy tranquilo, le dijo que sí y en ningún momento se mostró ni apurado ni incómodo, más bien se le vio sonriente simpático y muy accesible. Fue tal la emoción, que Maripaz no estaba segura si aquella foto o el viaje a Miami sería lo mejor de su cumpleaños, de todos modos, disfrutó el momento y sintió las buenas vibras de su famosísimo compatriota.

Por cierto, en estos días ha surgido un movimiento que promueve que se bautice el Estadio Nacional con el nombre de Keylor Navas. Yo estoy de acuerdo con la iniciativa, me parecería realmente justo que le hicieran ese reconocimiento en vida a Keylor, y que su nombre permanezca por siempre en nuestra mente y en nuestros corazones. ¡Salud Keylor! Gracias por la foto con Maripaz; ella, sus papás, mi querida Valentina y yo, le agradecemos ese gesto tan cariñoso, muy digno de usted.

Maripaz Sáenz Ugalde con el gran Keylor Navas. Vean la buena actitud (lenguaje no verbal como dicen ahora) del portero.

Vieras que un día de estos Maribel Guardia iba caminando por un pasillo de Televisa y se encontró de casualidad con la actriz Itatí Cantoral, con quien ha trabajado en novelas y series y con quien tiene una sincera amistad. Además, ese día Itatí estaba de cumpleaños; de acuerdo con Maribel, la Cantoral sigue igual de bella, talentosa y vive rodeada del amor de su familia y de sus seguidores. Maribel le reiteró su aprecio y su cariño.

Itatí Cantoral y Maribel Guardia.



Vieras que Maribel Guardia, fiel y cariñosa como siempre con su querida Vilma “Mima” Chacón, le mandó un bonito saludo con motivo de celebrarse el Día de la Madre en México el pasado 10 de mayo. “Hoy quiero honrarte no solo como mi hermana, sino como ese ángel de amor que me sostuvo cuando el mundo se me cayó. Desde que mamá partió, te convertiste en su abrazo, en su voz, en su fuerza. Me cuidaste con un amor inmenso, con una entrega que solo una verdadera madre puede dar. Gracias por ser faro en mi oscuridad, por darme calma en medio del dolor, y por amarme como solo vos sabés hacerlo. Sos mi ejemplo, mi refugio”, escribió Maribel a Vilma, quien, en realidad, es su hermana mayor, pero fue la encargada de cuidarla al fallecer la mamá de Maribel.

Vilma Chacón y Maribel Guardia.

Vieras que sigo con los “vieras” dedicados a Maribel Guardia porque con motivo de la conmemoración del natalicio de su hijo Julián Figueroa, subió una foto del cantante sin camisa junto a ella.: “Hoy cumplirías 30 años, hijo mío… Hoy celebro tu vida, no tu ausencia, prendo una vela, te hablo al viento y en el silencio siento tu presencia de luz, como un abrazo invisible, que me calma el alma y seca mis lágrimas. Te amaba cuando estabas aquí, pero ahora te amo todavía más, mi niño, eterno, con un amor que no entiende del tiempo, ni de muerte. Julián, mi corazón nunca va a dejar de buscarte. Mientras tanto, cabalga libre y feliz junto a tu padre en el cielo. Feliz cumpleaños y no te olvides de tu madre, la que te ama y te amará por siempre, más allá de los tiempos. Dame fuerza y valor para continuar”.

A mi ese texto, aparte de estar muy pero muy bien escrito, como casi todos los que ella le dedica a su fallecido hijo, me parecen realmente conmovedores que brotan del corazón de una madre amorosa como lo fue siempre.

Julián Figueroa y Maribel Guardia.

Vieras que este viernes 16 de mayo, de 7:30 a 9:30 p. m., la gran artista y bailaora Fernanda Jara presentará un espectáculo flamenco en el restaurante Castañuelas Flamenco, ubicado en Barrio Aranjuez, diagonal a Asembis, allá por el Hospital Rafael Ángel calderón Guardia. Para reservar, pueden hacerlo por medio del teléfono 4702-3457. Hace unas semanas, según les había comentado aquí mismo, asistí a una presentación similar de Fernanda y realmente me convenció con su arte, con su baile y con el aire flamenco que rodea sus presentaciones.

Este restaurante de comida española, aparte de su menú tradicional, también ofrece platos ejecutivos, al almuerzo, a ¢5.000, e incluye plato principal, bebida y postre. Para que se le haga agua la boca, les cuento que esta semana ofrecieron patatas riojanas, garbanzos con chistorra, lentejas a la andaluza, cocido madrileño y paella mixta. Ya los saben este sitio Castañuelas y Flamenco está muy bien recomendado.

Fernanda Jara convence con su aire flamenco.

Vieras que Joaquín Alvarado está que binca de feliz con el estreno, el pasado jueves 15 de mayo de su espacio “Vamos al Cine”, en Buen Día, de Canal 7.

​“Con la guía y bendición de Dios, este proyecto, que comenzó como un pasatiempo, toma un rumbo más profesional, más emocionante y más visible, al ser parte de la revista matutina más importante de la televisión”, dijo Joaquín.

Para cumplir y acopiar buen material Joaquín se fue a la capital de México para entrevistar a los protagonistas de la película Karate Kid Leyendas y aprovechó para hablar con conocidas figuras de la televisión de México como Paty Chapoy, de Ventaneando. Dice Joaquín que para este proyecto ha contado con el apoyo de gente como Miriam Martínez, de Obelisko Mayorista de Viajes, y con un montón de productores de Televisora de Costa Rica como Ricardo Cervantes, Mario “Gorras” Vargas, Félix Arcia, Glenda Solano, Diego Piñar, Katherine Ortega, Gloriana Sanabria y a mucha gente buena de Teletica; además tiene el respaldo de las distribuidoras de cine Romaly, Rola y Mundo-Cine.

A Joaquín, a quien conozco desde hace varios años en el tratamiento profesional de asuntos cinematográficos, le deseo lo mejor y mucha suerte, porque conocimiento y talento los tiene. Sobre su fructífera gira por México, Joaquín contó que se topó “con personas de una humildad y una espiritualidad desbordantes, al conversar con ellas, se siente cómo el positivismo y la alegría te invaden y, de pronto, el mundo luce más hermoso de lo que jamás imaginé.

A pesar de su éxito como figuras públicas, mantienen los pies firmemente en la tierra y un agradecimiento a Dios tan grande que contagia el alma”. Sobre la entrevista que le hizo a Marilúz Bermúdez, Alvarado escribió:

​“Gracias de corazón por la entrevista tan inspiradora que me brindaste, muy pronto compartiré con todos ustedes dónde podrán verla. Cada palabra, cada historia y cada reflexión que compartimos me llenaron de luz y esperanza. Estoy convencido de que Dios te ha bendecido con dones maravillosos y, que, en su infinita grandeza, seguirá derramando sobre usted nuevos motivos de alegría. Que nunca se apague esa luz tan pura que irradia. Mariluz te deseo un sinfín de bendiciones, salud abundante y prosperidad sin límites, tanto en tu carrera profesional como en tu camino espiritual. Gracias por recordarnos que, cuando el corazón está abierto, la vida se convierte en un regalo continuo”.

Bueno este texto de Joaquín también me llegó, como que las lluvias de esta semana nos inspiraron un poco más.

Mariluz Bermúdez y Joaquín Alvarado.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.