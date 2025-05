Tía Zelmira: La gente buena de Teletica

Esta campaña, que se extenderá hasta el 15 de mayo, promueve la empatía y la solidaridad, a la vez que incentiva dos prácticas fundamentales para la sostenibilidad del planeta: la reutilización, en este caso de calzado deportivo, y el reciclaje. “Además de impulsar el estilo de vida saludable, la marca ha venido realizando diferentes acciones en pro del medioambiente, entre ellas, la confección de prendas deportivas con tejidos hechos con plástico reciclado y la sustitución de plástico de un solo uso por cartón en los empaques.



“Un paso por el planeta” invita a todos a donar sus tenis, para que este calzado tenga una segunda vida, protegiendo los pies de niños, jóvenes y adultos en comunidades en riesgo del país donde la Fundación Green Heart gestiona proyectos de desarrollo social y conciencia ambiental”, comentó Daniella Delgado, Gerente de Mercadeo de Everlast en Costa Rica. Quienes deseen colaborar pueden dejar sus zapatillas deportivas de cualquier marca en los recipientes instalados en las tiendas de Everlast situadas en Multiplaza Escazú, Multiplaza Curridabat y City Mall.



Los tenis que deseen donar para darles una segunda vida deberán ser entregados en buen estado y limpios. Si bien la prioridad de esta iniciativa es recolectar calzado deportivo que pueda ser reutilizado, Everlast se ha propuesto también seguir construyendo en el tema del reciclaje. Por lo que los tenis que estén rotos o desgastados también serán bienvenidos, ya que serán procesados para convertirlos en material de relleno para sacos de boxeo.



Cada persona que done un par de tenis, ya sea para reutilización o para reciclaje, recibirá un descuento del 25% en la próxima compra de zapatillas que haga en los locales de Everlast. “Lily es una apasionada de la naturaleza, reconocida por su lucha constante en favor del medio. Las experiencias y consejos que comparte en sus redes sociales y en las actividades que realiza con la Fundación Green Heart, de la cual es cofundadora, son retadoras, pues proponen a las personas cambiar sus hábitos de consumo, desaprender comportamientos y volver a aprenderlos desde un enfoque sostenible.



Su dedicación y compromiso sintonizan con nuestra esencia. Everlast es la marca de campeones, de quienes dan lo mejor de sí para superar los distintos desafíos”, agregó Delgado. La Fundación Green Heart tuvo sus inicios en el año 2018 con un propósito: promover una transformación profunda en la forma en que habitamos el mundo. Desde entonces impulsa proyectos ambientales y sociales en Costa Rica y en otros países, los cuales se enfocan en educar, inspirar y acompañar a personas y a comunidades en su camino hacia una vida más consciente y sostenible.



Mediante talleres, campañas, alianzas y experiencias transformadoras, la Fundación busca reconectar a las personas con la naturaleza, impulsar hábitos de consumo responsables y generar un impacto positivo que perdure en el tiempo. Everlast nació en Estados Unidos en 1910 y hoy está presente en más de 75 países. Su portafolio de productos comprende ropa y calzado deportivo para hombre y mujer, así como diversos accesorios y equipos para fitness, yoga, ciclismo, spinning, running, levantamiento de pesas, natación, MMA y boxeo, entre otras disciplinas. Bueno es hora de ponerse (o de quitarse) las tenis y apoyar esta noble iniciativa.



Ya casi llega el Festival Nacional de la Canción

El Festival Nacional de la Canción Costa Rica amplió los premios para los participantes y el plazo para inscribir canciones en su edición 2025



Ahora el ganador, aparte de representar a Costa Rica en Uruguay con todos los gastos pagos, recibirá 1 millón de colones en efectivo, además, los finalistas obtendrán la grabación y mezcla de su canción, talleres de formación en gestión artística y la invitación a participar en un concierto en el Festival Nacional de las Artes.



El nuevo plazo para inscripciones será el próximo domingo 4 de mayo a la media noche, la razón del cambio es brindarle oportunidad a más participantes de disfrutar de la proyección y beneficios que ofrece este festival.



El formulario y detalles del reglamento se encuentran disponibles en este enlace y también, se puede consultar información en las redes sociales @fenccr.



El ganador de la edición 2024 obtuvo también el primer lugar del Festival Internacional de la canción de Punta del Este en Uruguay, un gran logro para la música original costarricense.

Te tengo un vieras

Vieras que la editorial Perro Callejero presentará el próximo 8 de mayo, a las 9 a. m. el libro ¿Idiay?, del conocido autor Rodrigo Soto, un viaje por la forma de hablar y la cultura costarricense. La presentación será en la Biblioteca Nacional. Esta es una excelente oportunidad para conocer de cerca una obra que explora con ingenio y profundidad nuestra identidad lingüística, en un entorno patrimonial que resguarda siglos de historia nacional.



Vieras que los reconocidos cantantes Gregory Cabrera, Rina Vega y El Discípulo se fueron esta semana a realizar una exitosa gira de medios, que los llevó por varios espacios de televisión, así como a programas radiofónicos. El grupo anda promocionando La venganza que grabaron juntos y que promete convertirse en un verdadero éxito. Dice El Discípulo que, aunque esta es la primera vez que hacen un proyecto juntos, él está realmente muy satisfecho con los resultados, además, resaltó que Gregory y Rina, aparte de ser verdaderos artistas, son magníficas personas.



Vieras que el reconocido coreógrafo Kristopher Taylor, laureado local e internacionalmente, quería celebrar por todo lo alto y volar, sí volar como para nunca olvidar. Entonces se fue a un servicio de paracaidismo que ofrecen allá en la boca del río Naranjo, muy cerca de las playas Manuel Antonio, en Quepos, lo que constituyó una experiencia extraordinaria. Para Taylor, aquella celebración tan particular es lo mejor que ha vivido. Cuenta que desde allá arriba la vista es espectacular y que la adrenalina se activa con el miedo que hay que vencer para lanzarse al vacío, pero la sensación de volar en caída libre la considera sencillamente indescriptible.

​“En mi cumpleaños 2025 quise hacer algo que pudiera expresar como me siento en este momento de mi vida, escribió Kristopher Taylor, algo realmente extraordinario. “Quise hacer algo que al verlo me recuerde, al igual que a mis amigos, lo maravilloso que es vivir, algo que al verlo me recuerde que vale la pena el esfuerzo para lograr todas tus metas y convertir tus sueños en una hermosa realidad. Quise hacer algo que al verlo me haga sentir orgulloso de haber alcanzado vivir una vida sin miedos, sin límites, sin fronteras, orgulloso de una vida vivida al máximo. Por agradecimiento a mi Dios que me lo permite y me dice al oído día a día que sí puedo y me levanta”, escribió.