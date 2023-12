Tía Zelmira: La Fiesta de Negro regresa renovada

1 de diciembre de 2023, 8:00 AM

El pasado domingo asistí a la tradicional entrada de Santos y Boyeros a La Sabana y me sorprendió la limpieza del lugar, así como el trabajo inmediato de las cuadrillas de la Municipalidad de San José, lavando las aceras del parque que quedaron llenas de boñiga. Qué bonita tradición esta de los bueyes con carreta que vienen a San José; es una festividad que debemos conservar y cuidar, para que se mantenga por muchos años más. El domingo, cuando desfilaba la última de las carretas, ingresó un camión cisterna con agua para que empleados de la Municipalidad de San José lavaran las huellas de las carretas y los excrementos de los bueyes. He visto otras actividades de la Municipalidad de San José, como el Festival de la Luz, el Tope Nacional y otros desfiles, cuando finaliza el recorrido, entran las cuadrillas con palas, rastrillos, escobas y carretillos limpiando los desechos. Siempre se ha dicho que una ciudad limpia no es la que más barre, sino la que menos ensucia. Escucho y leo quejas de algunos ciudadanos que dicen que San José es una ciudad sucia, me consta que la limpian, pero casi de inmediato la ensucian. Por el restaurante donde trabajo, en Barrio Don Bosco, hay recolección de basura todo los días; nosotros sacamos los desechos cerca de las 5 p.m. poco antes de que pase el camión recolector, sin embargo, cuando sacamos la basura, casi de inmediato, pasan algunos rompiendo y revisando a ver si encuentran algo que les sirva y esparcen los demás desechos. Así es difícil tener una ciudad limpia, aunque se barriera cada hora. Me consta que el Alcalde de San José Johnny Araya insiste en que se limpie constantemente, especialmente cuando hay actividades masivas, pero es poco lo que se puede hacer si la gente no colabora. Felicito a los encargados de la Municipalidad que se encargan siempre de que todo quede limpio, pero la responsabilidad es de todos, especialmente si queremos vivir en una capital más sana, más limpia y más bonita. Nada cuesta. No hay que ser cochinos, la responsabilidad es de todos.