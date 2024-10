Tía Zelmira: La Fiesta de Negro recolectará más juguetes

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

El primer saludo de cumpleaños es para el abogado naranjeño Alexander Montero, quién celebra su natalicio este viernes 18 de octubre. También cumple años el sábado 19, doña Laura Moreno Ramírez, Vicepresidenta de Relaciones Corporativas, Sostenibilidad y Mercadeo del BAC. Otros cumpleañeros son el cantante y guitarrista Wálter “Chepe” Blanco (cumple el 19), la modelo María Elena Quesada (19), la periodista Sofía Krzyzak (19), la ex Miss Costa Rica Nazareth Cascante (20), la cantante Rayssa Jiménez (20), el periodista Pablo Fonseca (20), el productor Alex Cuadra (21), la promotora Marjorie Esquivel (21), la modelo Sammy Taylor (21), la periodista Ginnés Rodríguez (22), el periodista Lázaro Malvarez Cárdenas (23), la empresaria Wendy Miranda (23) y la licenciada Nuria Rafaela Castro, gerente de Relaciones Públicas de Televisora de Costa Rica (24). Felicidades.



La Fiesta de Negro recolectará más juguetes

Con el firme propósito de recolectar más juguetes para repartir entre niños en riesgo social, el próximo 2 de diciembre se realizará La Fiesta de Negro, una actividad benéfica que reúne a un selecto grupo del entretenimiento y que este año viene con novedades.



Esta buena causa será en Estación Atocha Don Bosco, donde se acondicionarán espacios para recibir a quienes aparezcan en la lista de invitados que se publicará en esta misma página de Teletica.com.



Habrá ambiente disco animado por las más destacadas DJ de nuestro país; también se instalará un árbol navideño donde se pondrán todos los regalos que luego se entregarán a instituciones como el Hogar por la Sonrisa de los Niños, de barrio Cristo Rey; proyecto Pan De Vida, del Precario Los Pinos, Tejarcillos, Alajuelita; y al programa de la Iglesia Perpetuo Socorro, que beneficia a 1.300 niños de comunidades como San Carlos, Sarapiquí, Pérez Zeledón, Turrialba, Puntarenas (Islas Caballo, Venado); Purral y Los Cuadros.



Creada en 1998, esta fiesta rápidamente se convirtió en la reunión por excelencia de quienes están en la maravillosa industria del espectáculo. Antes de eso, los medios — y secciones— no tenían mayor posibilidad de obtener información y fotografías de aquel grupo. Entonces surgió la Fiesta de Negro como una necesidad de la columna Tía Zelmira de tener material de la denominada “avioneta set”, porque aquí no hay jet set como en otras urbes.



En esta fiesta se recolectan juguetes mediante un sistema, según el cual, para poder ingresar, se debe llevar un juguete nuevo, no bélico, sin envolver, cuyo costo sea igual o superior a los diez mil colones.



Aparte de aparecer en la lista, para ir a esta fiesta de los juguetes se deben vestir completamente de negro; quien no cumpla ese requisito no podrá entrar. En estos días los organizadores y productores de la actividad han estado elaborando la lista. Se tomó el listado de la última convocatoria, se eliminaron algunos nombres y se incluyeron nuevos talentos. Hay periodistas, presentadores, cantantes, músicos, productores, animadores, empresarios y otros profesionales del sector.



Acorde con las tendencias en comunicación, a la renovada lista se ha incorporado el nombre de influencers, blogueros, creadores de contenido y otros comunicadores exitosos en las redes sociales y en las distintas plataformas.



La Fiesta de Negro está en constante renovación por todos lados, por dentro y por fuera, con el firme propósito de seguir siendo el encuentro por excelencia de la gente buena de la farándula, sin olvidar la máxima de dar para recibir y una forma de hacerlo es donando juguetes para una Navidad más feliz para niños que tienen muy poco, casi nada. La sonrisa de estos pequeños, al recibir los buenos regalos, nos impulsa a seguir en este esfuerzo de comprobado beneficio social.

La cantante Elena Umaña llevó a la Fiesta de Negro, del año pasado, una bolsa grande de juguetes que compró en Universal.

La partida de doña Inés Trejos

El 15 de octubre, a los 92 años, falleció la periodista e incansable promotora cultural Inés Trejos Araya de Montero. A ella también la recordaremos por haber ganado el concurso de Canal 7 ¿Quién quiere ser millonario?, en el 2021, lo que la convirtió en la persona de más edad en el mundo en lograr el gran premio de ese formato de entretenimiento y de alto contenido intelectual.

De acuerdo con la doctora Marjorie Ross, doña Inés fue una amante fervorosa de la lectura. Defensora consecuente e invariable de nuestra cultura, en sus múltiples ramas. Periodista y narradora, viceministra de Cultura, subdirectora y luego directora de la Dirección de Artes y Letras, integrante de la directiva de la Asociación de Autores, del Colegio de Periodistas y del Consejo de la Editorial Costa Rica; del Consejo Editorial de la Euned y del de la Revista Nacional de Cultura, además de diplomática.

El expresidente y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, también escribió sobre doña Inés: “el periodismo y las artes se visten de luto porque uno de los suyos ha partido. Inés Trejos fue una mujer periodista, promotora del arte y la cultura. Los costarricenses fuimos afortunados de contar con una mujer de la sensibilidad artística de Inés Trejos.

Para ella pocas cosas fueron más importantes como la promoción del arte y la cultura en nuestro país. El gran pensador de las ideas, Isaías Berlin, dijo una vez que “la injusticia, la pobreza, la esclavitud y la ignorancia, pueden ser curadas con una reforma o una revolución. Pero los hombres no viven únicamente de combatir males. Viven también de construcciones positivas, individuales y colectivas…” Inés Trejos fue mujer de construcciones positivas. Una muralla de ideas contra la ignorancia, una fortaleza de ideas contra la desidia, un castillo de ideas contra los mitos.

Inés Trejos Araya murió a los 92 años.



Te tengo un vieras….

Vieras que, en la revista Dominical, de La Nación del 13 de octubre, Doriam Díaz publicó un reportaje sobre la inmensa Cecilia García. Con 81 años de edad y recientemente graduada como abogada, esta mujer merece todos los elogios y mi profunda admiración. Recuerdo cuando, en mis tiempos de adolescencia, en Quepos, veíamos en televisor prestado en la casa de nuestro vecino Manuel Morales y, en Telenoticias, estaba esta comunicadora total.

Me maravilló. Su presencia era fresca y sobrecogedora. Era creíble, tenía buena dicción, vocalizaba correctamente; desde entonces usaba sus dotes histriónicos. Como colega periodista la conocí, la entreviste y la saqué en notas en La Nación y en la revista Teleguía. Hoy la sigo, la admiro y cada vez la respeto más. Además, compartimos una misma pasión: los nietos. Bendita sea este mujerón ejemplo para muchos y una cascada de agua fresca para quienes hemos tenido el honor de conocerla y cultivar su grata amistad. Felicidades Cecilia. Siga haciendo de todo lo que pueda y más, mucho más.



Cecilia García. Foto: Rafael Pacheco GN.

Vieras que el cirujano plástico Christian Rivera estaba muy feliz porque su hija Valeria tuvo una gran participación en la maratón de Chicago.

“Ver cómo superas cada reto con una mezcla de fuerza, disciplina y pasión es, para mí como tu padre, una experiencia que no tiene comparación. Correr juntos aquella primera maratón en Tokio fue un momento inolvidable, pero verte conquistar ciudades como Berlín, Londres y hoy Chicago, me llena de un orgullo inmenso. Cada kilómetro recorrido, cada meta alcanzada, no solo es un testimonio de tu capacidad, sino también de lo maravillosa y tenaz que eres. A lo largo de esta travesía, me has recordado que los sueños se persiguen con valentía, disciplina y constancia. Ver en tus pasos el reflejo de tantas metas alcanzadas, me inspira y emociona profundamente. Sigue avanzando, hija, porque el camino siempre te lleva a lugares extraordinarios. Hoy celebro tu éxito, pero más aún, celebro a la mujer maravillosa en la que te has convertido. Te amo y estoy infinitamente orgulloso de ti”.

Christian Rivera con su hija Valeria.



Vieras que la modelo Viviana Chaves, de San Ramón, destaca como una de las mujeres más hermosas del país. Madre de una muchacha de 15 años, Viviana disfruta mucho pasar momentos en familia. Además, le gusta broncearse, hacer TikTok y modelar profesionalmente. Esperamos verla más seguido en las pasarelas reservadas para las más bonitas como ella.

Viviana Chaves.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.