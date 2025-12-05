Tía Zelmira: La Fiesta de Negro 2025 fue más de lo mismo

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

Saludo en forma efusiva y cariñosa a mi colega Rosse Mary García, quien celebra su cumpleaños este 5 de diciembre; también cumplen años esta semana la reina de belleza y abogada Jeannette Chaves (cumple el 5 de diciembre), la doctora Macha Ortiz (5), la periodista Gilda González (5), el periodista Marcelo Castro (7), el productor de Quién Quiere Ser Millonario Manuel Granda (7), la zarina del baile flamenco Paulina Peralta (7), Jorge Arturo Villalobos Loaiza y la periodista María Jesús “Chuzi” Prada Picado (9), directora de Teletica.com y mi apreciada jefa. Felicidades.



La Fiesta de Negro 2025 fue más de lo mismo

El resultado de la Fiesta de Negro 2025, realizada el pasado 1º de diciembre, en Campo Lago, es muy positivo. Esta iniciativa benéfica cumplió sus objetivos, hubo más de lo mismo, pero mejor. Se recolectaron cientos de juguetes, se vio mucho talento artístico sobre el escenario, buena música y gente muy divertida y entretenida.



Los invitados siguieron al pie de la letra las instrucciones, vistieron completamente de negro y llevaron un regalo para niños, quienes de otra manera no tendrían un juguete en esta Navidad.



Y para no dejar pasar mucho tiempo, el pasado miércoles 3 de diciembre, se entregaron todos los regalos al Hogar Madre de Dios, de la Asociación por la Sonrisa de los Niños (ASONI), ubicado en Barrio Cristo Rey, que atiende niños en riesgo social en áreas marginales de Barrio Cuba, Las Gradas y Sagrada Familia.



Es gratificante ver cómo aquella fiesta también regala sonrisas a los niño, quienes al menos tendrán un regalo bueno en esta época. En los Hogares Madre de Dios, de ASONI, —hay dos en el sector de Cristo Rey— reciben a los niños cuando regresan de la escuela, les dan de comer —comida limpia y buena—, luego se quedan en la tarde, recibiendo refuerzos académicos, haciendo la tarea y recibiendo apoyo espiritual; antes de irse, les vuelven a dar de comer porque cuando se van a la casa, llegan directamente a dormir, pues sus padres han pasado todo el día sin hacer nada o fuera como vendedores ambulantes, drogadictos o indigentes.

El exitoso Álex Alvarado con Ingrid Solís.

La fiesta

Pero volvamos a nuestra querida Fiesta de Negro que, año con año, reúne a la gente de la farándula y de la industria del entretenimiento que le gusta colaborar con las causas nobles y solidarias.



Al entrar, los invitados eran recibidos por la encantadora Sofía Krzyzak, quien siempre colabora como anfitriona. Ahí también estaban, recibiendo los regalos, mi esposa Lilliana Mora y mis hijas María José y María Fernanda. En la amplia sala de Campo Lago había un árbol donado por la Universal, debajo del cual los invitados depositaban sus regalos. Es importante decir que Universal duplicó los juguetes que fueron comprados en sus tiendas. En ese mismo sector de la entrada estaba la experta maquillista Alejandra Hernández, quien junto con su hermana llenaban de fantasía y brillo el rostro de quienes quisieran; les retocaban el maquillaje y les ponían chispitas de glitter.



Inmediatamente había un espectáculo novedoso y muy creativo: el experto fotógrafo Juan Calivá —me alegró verlo después de mucho tiempo—, tenía una sesión fotográfica en vivo con las chicas de Volt Models y nuevos talentos del diseño nacional. También se rifaron entradas para la tarima de Stella Artois en el Tope de Santa Ana, que se realizará el próximo 21 de diciembre. Además, se entregaron pases para el After Party que se realizó en el nuevo club Ukoko, en Escazú, un sitio muy agradable del cual se informará más adelante. Con el tan de las doce, la mayoría de los fiesteros se fue a Ukoko donde los recibieron y los atendieron muy bien.

Ana Méndez, El Chilero y Skarleth Morales.



​Poco después de que se abrieron las puertas, empezó a sonar la música del DJ Ste, todo un profesional en esto de la animación de eventos de calidad. Cuando ya todos estaban en su sitio, con sus refrescos y degustando los platillos de Campo Lago, sorprendieron en tarima con un derroche coreográfico los bailarines de OAK; este fue el banderazo de salida para una gran noche.

Y para no bajar la temperatura y para subirle más bien un par de rayitas, bajó de su trono La Reina del Sabor Yoko G, quien sorprendió con su ritmo y su cuerpazo, pues andaba una vestimenta muy reveladora que dejaba ver sus curvas, sus redondeces y sus piernas muy tonificadas y, como ella no deja nada al azar, tenía a su lado a Christopher Jiménez y a Daniel Lobo, dos jóvenes bailarines de un espectacular desempeño profesional. Yoko movió su bambam, derrochó sensualismo y mucho profesionalismo.



Sin decir mucho más subieron Los Charangas Boys (Wally Gayle, El Discípulo y Junior Gayle) con un mosaico —como se decía antes— de cumbia que puso a todos a bailar. Les fue tan bien a estos charangueros que al día siguiente fueron invitados para cantar en vivo y a todo color en el exitoso De Boca en Boca, de Canal 7 y al segundo día animaron la fiesta de empelados del Hotel Fiesta.

Domingo Argüello y Álex Alvarado.



​Aunque promuevo talentos como los de Yoko G y Los Charanga Boys y a otros que no les dan pelota en nuestro medio, debo reconocer que la sorpresa más agradable de la noche fue la presentación de Freddy Alvez, querido amigo y apreciado músico, a quien conocimos en los tiempos de Infinito, en el Centro Comercial El Pueblo.

Sí, Freddy Alvez y su grupo fueron las estrellas de la noche. Aunque Freddy es de bajo perfil, no anda en los medios ni en las noticias faranduleras, puede sentirse satisfecho de tener la banda más cotizada para bodas y actividades privadas, además, posee uno de los mejores equipos de audiovisuales con tecnología de punta, única en el país.

Nos llamó mucho la atención y realmente nos agradó la incorporación al grupo de Mariana, en la trompeta y María José en el saxofón, muchachas guapas, simpáticas y muy talentosas en esto de la música bien hecha. Completan el grupo de Freddy Alvez, Gerson Cruz, en el bajo; Rafa Campos en la percusión y Michael Castillo en la batería. Para completar esta noche de buena música, estuvo como cantante invitada NIAH, quien siempre nos sorprende con su natural encanto y su privilegiada voz. Tras despedir a estos brillantes músicos, siguió la agradable animación a cargo de DJ Ste.

Mario Nájera, Dylanna Mora y Juan Chaves.

Invitados

Aunque hay que reconocer que ya no llegan algunas figuras de la farándula que cuando estaban creciendo y buscando oportunidades sí lo hacían, debo agradecer especialmente a Everardo Herrera, una garganta llena de futbol, y su esposa Marlen Navarro que todos los años colaboran. También llegó el bueno de Hernán Medford, quien siempre está procurando colaborar con estas iniciativas. Entre el selecto grupo de invitados estaba la abogada Anne Argüello, quien vino desde Liberia y llevó a un nutrido grupo de colegas.



Aunque en un principio dijo que no podría, al final llegó la famosa y guapísima Ingrid Solís, ex esposa de Hernán Medford, y como se trata de gente educada, ella se sentó en una mesa próxima a la de él. Ella compartió la mesa con el cotizado abogado Pablo Duncan y un grupo de amigos.



La mesa más política de la noche estaba integrada por el candidato a diputado Eder Hernández, la alcaldesa de San Mateo, la guapísima Karen Alfaro y la bonita Karla Rojas, de la Municipalidad de San José. Con ellos estaba el famoso Geovanny “Medford” Rodríguez, de San Mateo.

Hernán Medford con la Meme Ureña.

En esta fiesta hubo más de lo mismo: gente luminosa, además de mujeres siempre hermosas. Gente guapa dispuesta a colaborar y a demostrar su espíritu solidario y bondadoso. Sorprendió con su bonita presencia la actriz Dylanna Mora Guzmán, de Canal 7; también estaban amigos muy queridos como el alcalde Domingo Argüello, Allan Conejo, Jorge Rojas, Angely Quesada, Ruander Jara, la guapísima Paola Flores, Donny Pichardo, Valeria Muzychenko, William Hernández, René Barboza, La Meme Ureña, Claudia Barrios, Ana Susbielles, Carla Chaves, las hermanas Alejandra y Flor Cordero, Karen Brenes, Lynn Murillo, Diana Ibarra, Mario Nájera, Allan Vargas, Álex Alvarado, Fiorella Chaves, Franck Salas, Jeison Jiménez, la productora Mónica Coll, el cantante Yeris Lobo, ganador de Nace una Estrella, el cantante Armando Infante, Eduardo Robert, Adison González, Steve Flikier, El Chilero Monge, La Bruja —pero no pirula—, la guapísima abogada penalista Jor Ugalde; también llegaron las encantadoras hijas de Kathya Sandí, quien siempre colabora con esta noble causa; y aunque ella no pudo ir, estuvo muy bien representada en todo momento.



Sobre la fiesta, la influencer Skarleth, comentó: “Y sí… la farándula llegó, se puso la mano en el pecho y todos llevaron regalito para construir sonrisas esta Navidad. La fiesta estuvo sabrosa, llena de buena música, cantantes increíbles, energía bonita y un ambiente sano… de esos que uno disfruta sin pensarlo dos veces. Y claro, también es la excusa perfecta para ver quiénes son los nuevos talentos que vienen sonando fuerte en Costa Rica”.



Morales agregó: “Se bailó, se rió, se gozó… y el After Party en Ucoco Club estuvo ufff, nos abrieron las puertas como familia: buena música, buen ambiente y un lugar que se presta para seguir la noche con estilo. Que nunca falten estas causas que llenan el alma… y de paso, nos dan una noche para recordar”.



El balance de esta Fiesta de Negro 2025, que fue más de lo mismo, es muy positivo. Gracias al animador oficial Marvin Ballestero, a trajes Elegant, al gerente de operaciones de la actividad Juan Chaves y al productor general de la fiesta Alex Quirós, quien una vez más contó con el apoyo de su hijo Sebastián Quirós. Cuando vean las caritas de los niños que van al Hogar Madre de Dios, de ASONI, confirmarán que todo este esfuerzo, vale la pena y que lo seguiremos haciendo mientras haya gente dispuesta a colaborar, para que esos pequeños tengan un buen regalo en estos días de amor y solidaridad.

Allan Conejo, Dylanna Mora y Karla Rojas.

Los dinosaurios se montarán en las carretas de Sarchí

El cantón de Sarchí busca unir a la familia y celebrar en grande la época navideña, por lo que la Cámara de Comercio Industria y Turismo, junto a la Municipalidad organizaron para este fin de semana el Festival del Amor. Entre conciertos, dinosaurios, festival ranchero, pasarelas, presentaciones para niños, tardes de karaoke y un especial navideño el parque local se convertirá en el escenario de esta festividad.

Para este viernes 5 de diciembre, las actividades iniciarán con un concierto de Elena Umaña; la animación estará a cargo del presentador de Giros y locutor radiofónico Rafa Pérez. El sábado 6, el programa inicia al mediodía con el espectáculo infantil denominado “Trululú sobre ruedas”.

A las 2 p.m. habrá actividades para adultos mayores; a las 5 p.m. será el concierto con Mauricio Camarillo, ex vocalista de la Sonora Santanera, y a las 7 p.m., el Festival Ranchero. El domingo habrá presentación de “Trululú sobre ruedas” desde el mediodía. Luego, a las 2 p.m., será el homenaje a los rescatistas de animales y se donarán 100 kilos de alimento.

Inmediatamente habrá tarde de karaoke para adultos mayores. A las 6 p.m. será la pasarela de moda sostenible a cargo de Yuly Peralta. Para las 6:15 p.m. está programada la presentación navideña con Santaclaus, botargas, bailarines y muchas sorpresas. El cierre del Festival del Amor, será a las 8 p.m., con un concierto de Alonso Solís. Los dinosaurios de Dinoland se exhibirán todos los días de nueve de la mañana a nueve de la noche. Habrá juegos y chinamos, así como una amplia variedad de comidas típicas, mexicanas y muchas más.

El cierre del festival estará a cargo de Alonso Solís.

Los 15 años de Camila Villalobos

El pasado sábado 29 de noviembre subí al centro de eventos La Colina, en Calle Rodríguez de Grecia, para celebrar los 15 años de Camila Villalobos Mora, la hija de la reconocida cantante, modelo y empresaria Melissa Mora y del ex futbolista ramonense Luis Villalobos.



Tenía tiempo de no participar en un cumpleaños realmente planeado para una niña que está próxima a convertirse en mujer. La fiesta y todos los detalles fueron pensados en una fiesta de pequeñas mujercitas. Con una moderna invitación electrónica en tonos morados, el concepto giró en torno a la historia de la princesa Rapunzel.



Todo fue planeado con esmero y muy buen gusto; desde la entrada convertida en un palacio lleno de flores y un salón decorado con símbolos representativos de la princesa que inspiró la historia, hasta los más pequeños detalles. La comida que sirvieron fue realmente buena y, como era una fiesta para adolescentes, no sirvieron licor, salvo una pequeña copa de sidra para el brindis.

El vestido de Camila, morado Rapunzel, fue traído de México.

Fue una festividad muy bien pensada para el disfrute de la cumpleañera, los familiares y los amigos; me gustó especialmente el homenaje a la fallecida doña Carmen Vargas Castro, la querida abuelita paterna, para quien Camila era como una hija.



También estaban los bisabuelos y el abuelo paterno, así como otros Villalobos. Melissa vestida de forma elegante y siempre sensual era sin duda la más vistosa, la más guapa, la más imponente, sin embargo, demostró una ejemplar actitud al evitar protagonismo y darle el lugar a la preciosa cumpleañera y a la familia paterna de Camila.



En la mesa más morada estaban todos los Mora: los abuelos doña María Eugenia Ramírez y don Rafael Mora, los tíos y la guapísima tía Fabiola Mora, con sus hijos Antony y Montserrat, esta última la más bella de la fiesta después de Camila.

Melissa Mora se veía radiante y bella.

Sobre la actividad, Melissa dijo:

​“Hoy celebramos los 15 años de mi princesa Camila, mi luz más pura, mi regalo más grande de Dios. Como Rapunzel, ella ha crecido rodeada de sueños, de ilusiones y de una luz interior que nadie puede apagar. Dios la ha tomado de la mano desde que llegó a mi vida, guiando cada paso, fortaleciendo su corazón y llenándola de gracia. Y hoy, al verla tan hermosa, tan llena de fe y propósito, entiendo una vez más que Su amor es perfecto. Camila, que Dios sea siempre tu faro, tu torre segura, el que te ilumine el camino incluso cuando parezca largo. Que nunca olvidés que naciste para brillar, para romper miedos, para conquistar el mundo con tu luz—igual que Rapunzel cuando descubrió que su destino era mucho más grande que las paredes que la rodeaban. Que Dios bendiga tu vida, tus sueños y cada capítulo que está por venir”.

Después llegó la hora de mover el bambam con Banton y un colorido y divertido carnaval. Ya para eso los más mayores emprendimos el viaje de regreso, había mucho camino por bajar. Felicidades Camila, gracias por habernos hecho pasar un rato tan especial.

Montserrat Arrieta Mora fue la más bonita de la fiesta, después de Camila.



Sabina solo dijo adiós

El 30 de noviembre del 2025 se retiró de los escenarios, de los bares y de los lupanares Joaquín Sabina. El telón de terciopelo de la noche se bajó por última vez sobre tu escenario. Hay un nudo en la garganta de todos los que hemos aprendido a besar con tus letras y a curar heridas con tus melodías.

Nos dejas huérfanos de la voz ronca que le puso banda sonora a nuestros errores, a nuestras borracheras tristes y a los amores que nunca debieron terminar. Tu retirada es como la última calada de un cigarrillo en un bar cerrado a las seis de la mañana: deja un rastro de humo nostálgico que duele en el pecho.

¿Quién nos recordará ahora que “al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver”? ¿Quién cantará sobre el dolor de las princesas que se hartan de tanto azul y los 19 días y 500 noches que aún nos quedan por vivir? La tristeza es profunda porque no solo se va un músico; se retira un cronista de lo marginal, un poeta que encontró la belleza en la barra, en el colchón de un motel barato y en la mirada cansada de un perdedor elegante. Se apaga la luz del faro que iluminaba las calles de la duda.

Pero, Maestro, si algo nos enseñaste es que la vida es un “trago amargo y hermoso”. Y aunque te vayas, la verdad es que no te vas. Tu voz está tatuada en vinilos, digitalizada en la nube, y, sobre todo, grabada a fuego en la memoria sentimental de millones de personas. Cada guitarra desafinada, cada verso de doble filo, cada ruido de sables que cantaste, es ahora un tesoro que pasa de generación en generación.

Tómate ese merecido respiro. Sabemos que en tu Jardín de las Delicias seguirás escribiendo, quizás no para el gran público, sino para esa libreta clandestina donde reside el verdadero Sabina. Vete tranquilo, Joaquín. Vete a vivir el silencio que mereces, a coleccionar atardeceres y a gastar la tinta en poemas que solo leerá el viento. El show debe continuar, y en cada cantina, en cada esquina de mala fama, siempre habrá alguien tarareando “Y nos dieron las diez...” para mantener encendida la llama de tu genialidad. ¡Gracias por la poesía, por el veneno y por el antídoto! Que la vida es tan corta y el deseo tan largo…

Nota: Ignoro quién escribió este poema, pero a estas alturas no importa, Sabina siempre fue y seguirá siendo de todos y para todos.

Sabina se marchó y el portazo sonó como un signo de interrogación.



​El concierto del domingo 30 de noviembre de 2025 pasará a la historia como el último de una carrera que ha terminado en alto, con una gira de más de 71 conciertos y 700.000 entradas vendidas.

​“Este concierto en Madrid es el último de mi vida y por tanto el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción”, dijo Joaquín Sabina el domingo 30 de noviembre ante 12.000 personas en el cierre de la gira “Hola y adiós” que, según sus palabras, también ha sido su despedida de los escenarios.

En un espectáculo con enorme carga emocional en el Movistar Arena, el cantante nacido en Úbeda (Jaén) hace 76 años, ha dado “un adiós enormemente agradecido” por haber visto “crecer sus canciones”, que “de un modo misterioso”, ha subrayado, se han “colado en la memoria sentimental de varias generaciones”.

​“Esta gira que se llamaba ‘Hola y adiós’ ya pasó por medio mundo –han sido 71 conciertos con más de 700.000 entradas despachadas– y esta noche ya se llama solo ‘adiós’”, dijo con voz rota Sabina, tras la emisión de un video en las grandes pantallas que rodeaban el escenario con la canción “Un último vals”.

Las canciones de Sabina se han “colado en la memoria sentimental de varias generaciones”.

Te tengo un vieras

Vieras que al actor costarricense Gary Centeno, quien lleva años desempeñándose como actor en México, ganó el reality de Telemundo denominado La isla: Desafío extremo. Con barba frondosa por las semanas de aislamiento, el tico celebró con euforia su triunfo en la final del famoso programa, el pasado lunes, de acuerdo con una nota de Juan Pablo Sanabria, de La Nación. En el show, que llevó a 18 participantes a una isla remota en el Caribe, Centeno fue destacando en las diversas pruebas y sobreviviendo en las retadoras condiciones, durante casi tres meses.

Con su victoria, el intérprete se llevó un jugoso premio de $200.000, lo que equivale aproximadamente a ¢100 millones.

​“Gracias a la gente que me apoyó allá afuera y a la que no, también le deseo lo mejor, de corazón. Pero, sobre todo, le agradezco mucho a Telemundo por haberme brindado esta gran oportunidad. Estoy muy emocionado”, expresó el artista nacional tras su gane.

Gary Centeno ya había intentado llevarse un reality de Telemundo. El año pasado fue parte del show culinario Top Chef VIP, del que fue eliminado en la semifinal; quedándose a las puertas de ganar $200.000.

Gary Centeno es un triunfador.

Vieras que la gente de Teletica celebró, una vez más, su tradicional tamaleada, una tradición profundamente arraigada en la historia de la empresa y que forma parte del inicio de la época navideña. Este año, la actividad se integró de manera especial a la campaña navideña “Volvamos a soñar”, un mensaje que invita a recuperar la ilusión, la esperanza y la magia que nace de estar juntos.

La tamaleada, que reúne a colaboradores de todas las áreas, reafirma el valor que esta tradición tiene como símbolo de gratitud, cercanía y pertenencia. Más que una celebración, es un espacio para honrar el legado de Teletica: una empresa construida sobre los valores del amor, la unión y la convivencia como una familia.

​“La tamaleada es una tradición creada para tener un instante con la familia Teletica al inicio de la época navideña. Este año, conectada con nuestra campaña ‘Volvamos a soñar’ queremos inspirar e invitar a reconectar con lo esencial: que nuestro país es mejor cuando nos unimos para caminar juntos”, señaló René Picado Riba.

Vieras que el Embajador del Tango Oscar López Salaberry ha regresado de la Patagonia y promete reconquistar, con sus mejores credenciales, a todos sus seguidores de Costa Rica, Cartago, Guanacaste, San José y también de Puriscal. Lo vieron llegando al aeropuerto Juan Santamaría y a dos queridas nietas recibiéndolo con gran algarabía. Bienvenido Oscar López Salaberry: el tango, las bailarinas como Ofeli y toda una legión de amigos suyos y del tango, están de fiesta.

Este 6 de diciembre se presentará en Café Anka; el 7, en Mamamila, en Cartago; el 9 en el Adriático, el 11 en Tintos y Blancos, Terramall, y el 12 en la Querencia, Escazú. Después se pondrá chancletas y se irá a Playa Hermosa y Playas del Coco a tocar y a seguir dando cátedra de tango a los guanacastecos, siempre interesados en seguir aprendiendo el ritmo argentino. Por favor, que alguien detenga al Embajador del tango, porque regresó muy eufórico y con ganas de seguirnos conquistando.

Oscar López amenaza con anexarse Guanacaste a su corazón.

Vieras que mis buenos amigos y colegas Armando Vargas y Marta Guzmán, están profundamente agradecidos con Tatica Dios y con la vida por la brillante defensa de tesis de graduación en la especialidad de Endocrinología, realizada por su querida hija la Doctora Amanda Vargas Guzmán. Su investigación se titula “Percepción y actitudes de los médicos en el manejo de obesidad en 4 hospitales de la CCSS en la GAM, 2025”.

Recibió la aprobación unánime del tribunal examinador. Armando y Marta dieron gracias al programa de posgrado de la Universidad de Costa Rica (UCR) y a la Caja Costarricense de Seguro Social. Además, el doctor Francis Ruiz Salas le dijo: “Bienvenida Amanda al grupo de Endocrinología”. Los padres, familiares, amigos y colegas de Amanda estamos felices.

Amanda Vargas Guzmán.



Vieras que en la final del programa Mira quien baila, en medio de la amistad y la algarabía, varios miembros del equipo de producción andaban eufóricos y felices y, para recordar aquel buen momento, decidieron tomarse una foto, mientras regresa la próxima temporada de la bailadera y la gozadera.

Tres Natalias en una foto: Natalia Lizano, la nueva estrella Dylanna Mora, (abajo): Natalia Rodríguez, Édgar Silva y Natalia Carvajal.

Vieras que Fabiola Mora Ramírez, empresaria, modelo y Reina Internacional de Belleza, anda apurada estos días trabajando en los detalles de Kokoy, un café que abrirá en el centro comercial Metro Plaza, en Escazú. Fabiola, quien es una mujer bonita y hermosa, tuvo que cambiar su residencia de San Ramón a Santa Ana, junto a sus hijos Montserrat y Antony, para estar más cerca de sus nuevas ocupaciones. Le deseamos lo mejor en esta nueva empresa; muy pronto iremos a conocer el local y a saludarla.

Montserrat y Antony Arrieta con Fabiola Mora.

Vieras que el fotógrafo costarricense Erick Barahona, de @eckotraveler, captó a un tucán único en su especie. Se trata de un Tucán Pico Castaño (Ramphastos swainsonii) con leucismo, una condición genética muy rara que hace que su plumaje sea blanco, pero mantiene los ojos oscuros y los vibrantes colores del pico. Fotografiado en el Caribe de Costa Rica, Barahona dijo que se trata de un ave única.

​“Tuve la oportunidad de presenciar y fotografiar a este majestuoso tucán. No es albino, sino leucístico. Un verdadero espectáculo de la naturaleza y un recordatorio de la increíble diversidad genética de nuestros bosques. Muy afortunado de poder ver esto.”

Tucán fotografiado por Erick Barahona.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.

