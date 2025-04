Tía Zelmira: La cátedra de Gabriel Pacheco

Por Rogelio Benavides / [email protected]

Cumpleañeros

Tengo un saludo muy especial para el reconocido odontólogo, especialista en odontología cosmética Luis Kaver, quien cumple años este 25 de abril. Espero que pase muy feliz, que siga fabricando buenas sonrisas y muchos implantes, entre su clientela de famosos y no tan famosos. Un abrazo mi apreciado Luis Kaver. También celebran su natalicio esta semana la licenciada Adriana Cordero (cumple el 25 de abril), el periodista Renger Ifante (25), la empresaria Gabriela Villalobos (26), el fotógrafo y productor José Israel Matamoros (26), el modelo Andrés Vargas García (27), la profesora María Antonieta Córdoba Solano (27), el periodista deportivo Leonardo Cordero (27), el empresario Paul André Tinoco (27), el coreógrafo Khristopher Taylor (29), el ingeniero Johnny Araya Monge (29), el humorista Edson Picado (29),el periodista Cristian Williams (29), la diseñadora Priscilla Delgado (29), la abogada Carolina Castro (30), el médico estético Gilberto Rojas Cisneros (cumple el 1º de mayo) y la pianista Silvia Chocano (1º).

El doctor Luis Kaver cumple años este 25 de abril.



El abuelo más feliz

El pasado 22 de abril cumplió ocho años mi nieta Valentina, la que ocupa el mejor lugar de mi corazón; ahora que ella está más grande, estoy seguro de que los ratos que compartimos, los disfrutamos mucho más. Valentina ya está en segundo grado y sus calificaciones son excelentes.

Aquel día, cuando la vi para cantarle el “cumpleaños feliz”, le dije que la quiero mucho y estuve muy feliz, para que ella sintiera la felicidad que provoca en mí. Espero que la niña que más quiero, siga siendo traviesa y pícara, pero buena; divertida, respetuosa y cariñosa con este abuelo que se desvive por ella. Valentina se comunica conmigo en forma total, tenemos códigos, somos cómplices y queremos mucho a su primo, mi querido nieto Benjamín.

Gracias a Valentina por ser fuente de abundante felicidad. Sí, ella es una niña muy querida y siento que mi amor es correspondido. De lo anterior dan fe mis queridas Lilliana Mora, María José Guzmán (mamá de la criatura) y María Fernanda Guzmán, la niña de mis ojos. Feliz cumpleaños a Valentina, y mil gracias por ser tan importante en mi vida y por llenar mis días de buena luz.

Rogelio Benavides, Valentina Sáenz, Benjamín Vargas León y Lilliana Mora.



La cátedra de Gabriel Pacheco

Menos de una semana después de la muerte del Papa Francisco, miles de costarricenses saben quién es Gabriel Pacheco Vega porque él estaba en el momento justo y en el lugar exacto cuando sacó su casta profesional, con apenas 23 años de edad. Este Gabo nos dio a todos una cátedra del mejor periodismo.



Pacheco había viajado a España, uno de sus destinos preferidos, porque es un apasionado y un experto de todo lo que tiene que ver con Madrid, Andalucía y todos los rincones de aquel gran país; además, en esta oportunidad participó en la celebración de la Semana Santa en Sevilla, sin duda la mejor del mundo católico. Después de España, planeaba ir a Roma a reunirse con unos amigos y, cuando supo la noticia de la muerte de Francisco, sin pensarlo mucho ni ponerse trabas, se reportó a la base con su jefe Rodolfo González, le pidió permiso para irse a Ciudad del Vaticano a darle cobertura a la noticia, aunque eso significaba adelantar el viaje a Italia y otras complicaciones, pero a este reportero lo atacó el pálpito sobrenatural de la noticia, su corazón empezó a latir más fuerte y se fue a cumplir con su vocación profesional.



Doce horas después del deceso del Santo Padre, Pacheco ya estaba aplomado frente a la Basílica de San Pedro dando amplios y pertinentes detalles sobre el suceso. Lucía un traje entero impecable, se había engominado el copete —como el Pájaro Loco— y se expresaba con soltura, buena dicción y mucha claridad. Improvisaba muy bien y su relato era coherente. Se le veía como un experto en cosas de la Iglesia y sabía de todo en cuanto al ceremonial y el ritual de las honras fúnebres.

Cuando lo vi por primera vez en la pantalla, pensé que era un corresponsal de alguna cadena, pero cuando escuché el acento costarricense, imaginé que era un periodista que vivía en Roma y se había ofrecido para darle cobertura a la noticia. Seguí con la duda y le puse mucha atención para comprobar que era un reportero nato y me puse a investigar que este joven, de 23 años, es del equipo de 7Días que dirige Rodolfo González y que también aparece en Teletica.com; pero los caminos de Roma, le llevaron a la pantalla de Canal 7.

Le puse más atención a sus intervenciones en Telenoticias y en otros espacios de la televisora para comprobar una y otra vez que no solo estábamos frente a un buen reportero que improvisa bien, sino que se trata de una persona estudiosa y de una amplia cultura, como deben ser los periodistas. No tengo duda alguna, como dijo Gabriel García Márquez, que profesionales como Pacheco saben que la mejor noticia no es siempre la que se da primero sino muchas veces la que se da mejor, y eso fue lo que él hizo.



Gabriel Pacheco nos sorprendió desde La Plaza de San Pedro.



​Pero ¿quién era ese periodista que habíamos visto poco en la pantalla de Televisora de Costa Rica y ahora salía en todas las ediciones y durante extensos despachos?

Investigando un poco en los archivos, lo vimos en reportajes especiales de 7Días en diversos parajes nacionales, batiendo barro en Corcovado, con los bomberos o en Teletica.com cubriendo noticias de última hora. Hablé con mi colega Gaby Jiménez, de 7Estrellas y de Teletica Deportes, y me informó que se trataba de un muchacho bueno, simpático, llevador, amigo de todos y con conocimientos de diversas materias; que es un periodista con un amplia base cultural, que sabe de todo y que se nota que es un estudioso.



Gabriel Pacheco llegó a 7Días el 12 de abril de 2024, procedente de Noticias Repretel, donde estuvo por dos años, aunque cuando lo contrataron, pensó que no duraría más de tres meses.

​“Gracias a cada uno de mis compañeros y compañeras que hicieron de este viaje un recuerdo grato, espero que el camino nos reencuentre. Que el fin del mundo nos pille bailando”. Sus inicios fueron en el periodismo deportivo, pero luego se dedicó a las noticias generales.

Cuando llegó a Canal 7, escribió:

​ “Ahora desde una nueva casa, con nuevos objetivos, pero con el compromiso de siempre, por un periodismo ético, cercano a la audiencia y buscando adaptarnos a las nuevas tendencias”.

Ver el empeño que Gabriel le ha puesto a sus “quince minutos” en La Ciudad Eterna, me llenan de optimismo y me hace recobrar la fe en el periodismo y en los nuevos periodistas, que aman y practican esta profesión que, como dijo García Máquez, “aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo… pues el periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad”.

Gabriel Pacheco también se ha puesto las botas.



​Grato reencuentro con ABBA

Los progenitores de los muchachos en escena ni siquiera se conocían cuando el grupo ABBA se convirtió en un fenómeno de la música mundial, con éxitos que sonaron y resonaron por muchos años.



Los jóvenes encargados de presentar la Experiencia ABBA, con gran talento y sensibilidad musical, parecían ser seguidores fanáticos del grupo desde hace 53 años, cuando nació en Estocolmo, pero la mayoría de esos excelentes artistas no llega a los 20 años de edad.



El 13 de abril fue un día de buena suerte. Asistí a la “Experiencia ABBA”, un montaje lleno de música, teatro, baile, interacción y un ambiente de fiesta. Sí, fue una bonita fiesta, en una tarde de domingo, poco prometedora, pero estos artistas y las canciones de ABBA desafiaron todos los pronósticos negativos, es más, la garúa que amenazó con convertirse en lluvia, decidió alejarse para no aguar el tributo a uno de los grupos más éxitos de la música pop.



Esta con ABBA fue una experiencia inédita y gratificante. Con los últimos rayos del sol llegamos a “El barco” ubicado contiguo al estacionamiento del Museo de los Niños; ese navío estuvo allí desde que formó parte del complejo Kamakiri, pero pasaba inadvertido, hasta que Mónica Riveros, directora ejecutiva del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura decidió convertirlo en un lugar para espectáculos a cielo abierto; gran riesgo en este país en el que llueve cuando no tiene que llover. Sin embargo, Riveros está convencida del potencial de este sitio y así se comprobó aquella tarde.

Julián Valverde se desempeña como buen animador y cantante.



Para empezar la travesía mediterránea, al entrar nos dieron una buena ración de fiambres (embutidos y quesos), trampa perfecta para antojarse durante la función de unas copas de tinto o blanco.

El montaje, sencillo, pero convincente, recreaba uno de los tantos escenarios de la película Mamma Mía (del 2008) en las islas griegas de Skópelos y Skiathos; todo era blanco mediterráneo, con tonos azules y detalles de asuntos relacionados con el mar. Una parte del escenario simulaba un muelle y un círculo del centro parecía una balsa.



Desde varios puntos del escenario y en medio de las mesas surgían cantantes y bailarines que con gran acierto nos invitaron a cantar y a bailar los grandes temas como Mamma Mia, Dancing Queen, Honey Honey; Money, Money, Money; I Have a Dream, Thank You for the Music, Chuiquitita, Voulez-Vous y muchas más.

El montaje está muy bien logrado.



A nosotros, los del público, nos pusieron a cantar y nos sacaron a bailar, sí o sí. Fue una agradable interacción con muchachos talentosos, agradables, proactivos, que nos transportaron a la época de ABBA, grupo del que ellos no tenían siquiera una referencia, pero los estudiaron y los hicieron ver como si fueran suyos desde siempre. Buen espectáculo, muy bien logrado, bien cantado y bien bailado.