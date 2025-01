Tía Zelmira: La bella de las maratones

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros



Saludo especialmente a la productora de televisión Jenny Marín, quien cumple años este viernes 31 de enero; también cumplen años en esta fecha la ingeniera Alexandra Córdoba Solano y la modelo Marcela Reyes. Otros cumpleañeros de esta semana son el doctor Mario Sibaja Campos (cumple el 1º de febrero), el periodista Johan Mora (1º), la cantante Sasha Campbell (1º), el ingeniero Guillermo Constenla Umaña (1º), doña Olga Cozza de Picado (1º), el ingeniero Gustavo Sanabria (1º), la periodista Natalia Suárez (2), la cantante María Cecilia Márquez (2), el programador radiofónico José Luis Rodríguez (2), el banquero Godwin Tang (2), el periodista Enrique Rivas (4), el exministro de Educación Leonardo Garnier (4), la abogada Silvia Canales (5), el periodista y publicista José Francisco Correa Navas (5), la ex Primera Dama de la República Gloria Bejarano de Calderón (5), la influencer Glori Araya Campos (6) y el empresario Mauricio Picado (6). Felicidades y un abrazo a todos.



La bella reina de las maratones



No hay duda: Devy González Jaén, brilla cuando está en las pasarelas o en las pistas de asfalto, encantando como modelo o practicando algún deporte. Empresaria, emprendedora, profesional en Administración de Servicios de Salud y bachiller en Banca y Finanzas, sorprende por su inteligencia y encanta con su natural belleza.



El año pasado corrió la Media Maratón de Nueva York, la Media Maratón de San José y finalizó el año corriendo la prestigiosa Maratón de Valencia, España, con un excelente tiempo. Este año participará en la Media Maratón de Praga y concluirá su ciclo el 2 de noviembre corriendo la Maratón de Nueva York. A estos logros anteriores hay que sumar que en diciembre pasado New Balance la incluyó en la exclusiva lista de “amigos de la marca”. Gran logro.



Devy corrió la Maratón de Valencia.



Devy González Jaén representó a Costa Rica en el certamen Miss Intercontinental 2019, celebrado el 20 de diciembre de 2019, en Sharm El-Sheikh, Egipto. Durante la competencia, Devy destacó al obtener el premio especial de “Mejor Figura” y logró clasificar entre las 20 semifinalistas. Dos años más tarde, en plena pandemia, participó en Miss Costa Rica donde destacó por su elegancia y esbelta figura.

Licenciada en Servicios de Salud y bachiller en Banca y Finanzas en proceso de licenciatura, es la dueña de Dvora Bikinis y trabaja en una entidad bancaria nacional. Sus pasatiempos incluyen practicar atletismo, correr largas distancias en la playa o montaña, y compartir tiempo con su familia y amigos.

Ella es la segunda mujer en toda la historia de Costa Rica en completar 20 kilómetros en marcha, en los Juegos Nacionales, deporte que practicó antes de dedicarse de lleno a las maratones. En el 2024 corrió su primera maratón: la Maratón de Valencia, completándola en un tiempo de 3:38. En cuanto a medias maratones, participó en la United Airlines NYC Half 2024, en Nueva York y en la Maratón San José.

Participó en la media maratón de Nueva York el año anterior.

“Ahora estoy iniciando el proceso de preparación para mi próxima media maratón, que será parte de las SuperHalfs, una serie de cinco medias maratones internacionales que se celebran en algunas de las ciudades más emblemáticas de Europa. La siguiente maratón será la de Nueva York el 2 de noviembre”.

En cuanto a logros en modelaje, que suma muchos, en el 2022, tuvo la gran oportunidad de participar como modelo en una exclusiva campaña para los relojes IWC Schaffhausen, grabada en Santa Teresa, Cóbano, Costa Rica, junto a la más internacional de todas las modelos del mundo, la brasileña Gisele Bündchen.





“Durante la sesión, trabajé en varias escenas que capturaban el estilo de vida relajado y natural de la marca, mientras fusionábamos la belleza de las playas y paisajes costarricenses con la sofisticación de los relojes de lujo. Una de las experiencias más destacadas, de aquella oportunidad, fue trabajar junto a Gisele Bündchen.”

Con Gisele Bündchen participó en una campaña grabada en Santa Teresa.

“Este año estoy trabajando con New Balance como amiga de la marca, y me siento muy emocionada porque tomaré parte de la Maratón de Nueva York como invitada. Es una gran oportunidad y me siento muy agradecida por todo el apoyo que me han brindado”.

Esta bella morena tiene la fuerza de sus ancestros afrodescendientes y la brava sangre de la Gran Nicoya, mezcla caliente e ideal de lo mejor de Costa Rica: Limón y Guanacaste, Caribe y pampa ardiente. Color, sabor, música, movimiento, libertad y mucho más de la esencia costarricense.





Sí, Devy es como la princesa Nosara. Devy está forjada en lo mejor de nuestra nacionalidad: mujer fuerte, trabajadora y decidida. Campeona de pistas y pasarelas. Diva de la vida. Devy es nuestra reina contemporánea y nos evoca lo mejor de nuestros ancestros afros y nicoyanos y a lograr todas las metas que nos propongamos.

Ella representa la mezcla ideal de la raza tica; es como Nosara, hija del cacique Nicoa, el último gran líder de los chorotegas. Nosara, princesa imponente, tenía una piel resplandeciente y tersa con el color de la miel silvestre, era la más bella de la Gran Nación Chorotega. “Su espíritu era noble y cristalino como las nacientes fresquecitas, su alma era dulcita como los jicotes…”, dice el historiador.Sí, Devy es como la princesa Nosara. Devy está forjada en lo mejor de nuestra nacionalidad: mujer fuerte, trabajadora y decidida. Campeona de pistas y pasarelas. Diva de la vida. Devy es nuestra reina contemporánea y nos evoca lo mejor de nuestros ancestros afros y nicoyanos y a lograr todas las metas que nos propongamos. Devy también corrió en Valencia, España. Pierre Baldie: el maestro del sonido



En silencio falleció esta semana Pierre Baldie, el maestro del sonido. Con 88 años de edad, será recordado por su profesionalismo y por haber traído grandes enseñanzas a la televisión. Hizo notables y puntuales aportes a los medios, pero no vi ni una línea en ningún lado sobre su deceso.



Lo conocí cuando vino a laborar en Canal 13, del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART); donde estuvo por cuatro años. Su llegada se produjo gracias a un convenio de cooperación entre los gobiernos de Costa Rica y España; vino por cuatro meses para poner en marcha el canal estatal y se quedó realizando programas de diversos contenidos, desde noticieros, conciertos, obras como Luz de Gas, con Haydeé de Lev y programas de variedades en vivo, presentados por Lico Font y su muñeco Chiricuto.



Pierre estuvo antes en Televisión Española, de 1961 a 1978. Allá trabajó diez años con Narciso “Chicho” Ibáñez Serrador, responsable de programas como “Mañana puede ser verdad”, “Historias para no dormir” y “1, 2, 3 responda otra vez”. “Fue mi maestro. Con el aprendí lo que son los detalles, lo que es ser meticuloso en la iluminación, en los efectos de sonido, en la música ambiente, en las miradas de los actores y en la ambientación de un decorado. Chicho era un genio, un animal televisivo completo. Se fue y mi corazón llora la pérdida de un amigo sincero y mi gran maestro de los programas grabados y editados.”



A Pierre lo conocí mejor cuando ambos trabajamos en el Hotel Herradura, de don Natsuo Asada. Pierre fue gerente de producción del Centro de Conferencias, entre 1991 y el 2006; él se encargaba de todo, era como un dictador, pero pocas veces había fallas de sonido. También lo había visto con su empresa Sonesco, controlando el sonido y las imágenes de conciertos y las famosas plazas públicas, que los partidos políticos mayoritarios realizaban en el Paseo Colón y en las capitales de provincia; era un genio de la imagen y del sonido. Eso sí, era muy cabreado, como muchos españoles de su generación, pero sabía lo que hacía, no era ningún improvisado.



En silencio falleció esta semana Pierre Baldie, el maestro del sonido. Con 88 años de edad, será recordado por su profesionalismo y por haber traído grandes enseñanzas a la televisión. Hizo notables y puntuales aportes a los medios, pero no vi ni una línea en ningún lado sobre su deceso.Lo conocí cuando vino a laborar en Canal 13, del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART); donde estuvo por cuatro años. Su llegada se produjo gracias a un convenio de cooperación entre los gobiernos de Costa Rica y España; vino por cuatro meses para poner en marcha el canal estatal y se quedó realizando programas de diversos contenidos, desde noticieros, conciertos, obras como Luz de Gas, con Haydeé de Lev y programas de variedades en vivo, presentados por Lico Font y su muñeco Chiricuto.Pierre estuvo antes en Televisión Española, de 1961 a 1978. Allá trabajó diez años con Narciso “Chicho” Ibáñez Serrador, responsable de programas como “Mañana puede ser verdad”, “Historias para no dormir” y “1, 2, 3 responda otra vez”. “Fue mi maestro. Con el aprendí lo que son los detalles, lo que es ser meticuloso en la iluminación, en los efectos de sonido, en la música ambiente, en las miradas de los actores y en la ambientación de un decorado. Chicho era un genio, un animal televisivo completo. Se fue y mi corazón llora la pérdida de un amigo sincero y mi gran maestro de los programas grabados y editados.”A Pierre lo conocí mejor cuando ambos trabajamos en el Hotel Herradura, de don Natsuo Asada. Pierre fue gerente de producción del Centro de Conferencias, entre 1991 y el 2006; él se encargaba de todo, era como un dictador, pero pocas veces había fallas de sonido. También lo había visto con su empresa Sonesco, controlando el sonido y las imágenes de conciertos y las famosas plazas públicas, que los partidos políticos mayoritarios realizaban en el Paseo Colón y en las capitales de provincia; era un genio de la imagen y del sonido. Eso sí, era muy cabreado, como muchos españoles de su generación, pero sabía lo que hacía, no era ningún improvisado.

“Empecé como técnico de sonido, después fui editor de sonido, asistente de realización, realizador, director de programas. Sin olvidar la iluminación. Tuve mi proprio estudio de grabación “La Huevera”, porque las paredes estaban revestidas de cajas de huevos (estábamos en España en los años 60).

"En Televisión Española (TVE) hice más de 2.000 programas y me honoraron con muchos premios en España, Francia, Italia y Alemania como editor de sonido, editor completo, realizador y director. Fueron 17 años en TVE. Había mucha mística. Era televisión analógica y teníamos que inventar nosotros mismos los efectos”.



Entre los años 2012 y 2014 dirigió la remodelación de los teatros Melico Salazar, 1887 y La Danza, que incluyó el sonido, la iluminación y la tramoya. En esa época también colaboró con la modernización y el sonido del Teatro Nacional.



Silencio. Ha muerto Pierre Baldie, el genio del sonido y nadie escuchó nada.



“A mi edad los títulos, diplomas y otros papelitos son para pegar en las paredes de un despacho. Me parecen una real tontería: les ofrezco 61 años de experiencia trabajando”, escribió en su perfil.

Entre los años 2012 y 2014 dirigió la remodelación de los teatros Melico Salazar, 1887 y La Danza, que incluyó el sonido, la iluminación y la tramoya. En esa época también colaboró con la modernización y el sonido del Teatro Nacional.“A mi edad los títulos, diplomas y otros papelitos son para pegar en las paredes de un despacho. Me parecen una real tontería: les ofrezco 61 años de experiencia trabajando”, escribió en su perfil. Pierre Baldie tenía 88 años.

Ya casi viene Sabina



El 27 de enero, el alma del Auditorio Nacional fue tocada como nunca antes. Joaquín Sabina, el trovador eterno de las emociones humanas, inició su gira de despedida “Hola y Adiós” en la Ciudad de México con uno de sus últimos seis conciertos que quedó grabado en la memoria de miles. El artista español, de 75 años, empezó a despedirse de los escenarios mexicanos con una velada cargada de nostalgia, poesía y aplausos interminables.





A las 8:30 de la noche, el Auditorio Nacional se transformó en un refugio de sentimientos. Desde la apertura de puertas a las 6:30p.m., los asistentes llegaron con el corazón en la mano, conscientes de que esa no era una noche cualquiera. Sabina, quien ha sido el cronista de nuestras historias más íntimas, dejó claro que cada nota y cada verso eran un regalo final para sus fieles seguidores. ¿Cuáles fueron las canciones que interpretó Joaquín Sabina?





El repertorio fue un abrazo cálido, una despedida con canciones que han sido banda sonora de tantos momentos. Con la icónica frase “Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo”, como broche de oro, Joaquín Sabina cerró una noche inolvidable. Pero más allá del aplauso final, lo que dejó fue una lección de vida: saber despedirse con gratitud, dejando el alma en el escenario y el corazón en cada persona que lo escuchó.







Quienes estuvieron allí no solo presenciaron un concierto; vivieron un adiós, un agradecimiento y, sobre todo, un recordatorio de que las despedidas, cuando son hechas desde el amor, son otra forma de quedarse para siempre. (Tomado de un perfil “sabinero” en Facebook). Sabina se presentará en el Estadio Nacional de San José el próximo 8 de marzo. Te tengo un vieras



Vieras que el pasado 23 de enero, con motivo del Bicentenario de la creación de la Asamblea Legislativa, aparte de los actos formales, el presidente del Congreso don Rodrigo Arias dispuso hacer una celebración más popular, en la Plaza de la Democracia, con música, bailes y sin tanto güiri-güiri.







En la tarima, cuando estaba cantando Tipi Royes, voz legendaria de Marfil, uno de sus pegajosos temas, se le ocurrió invitar a don Rodrigo a que se uniera a la bailadera, pero don Rodrigo, amable y educado como es, se puso de pie, agradeció el gesto, pero ni se le ocurrió mover el esqueleto, convencido de que él ya no está para esos trotes. El que más disfrutó de aquel vacilón fue el joven diputado Felipe García, quien estuvo al lado de don Rodrigo en todo momento. El diputado Felipe García, Tipí Royes y don Rodrigo Arias. Foto: EloyVargas León.



Vieras que el periodista Randall Salazar anunció el estreno, en los próximos días, de su programa “Francamente”, en el Canal Opa. Lástima que antes de elegir el nombre no haya buscado un poco pues el joven periodista Franck Salas, quien ha destacado en las informaciones sobre espectáculos y entretenimiento, tiene cuatro años de estar al frente del programa “Franckamente” una revista que habla de espectáculos, políticos, deportistas, salud y entretenimiento.





Personalmente recuerdo cuando Franck eligió el nombre; había estado durante unos días pensado bien el nombre de su nuevo programa, pero fue el estratega y analista Iván Barrantes el que le dijo que no le diera muchas vueltas al asunto, que el programa debía llamarse “Franckamente” y Franck acató la sugerencia de inmediato; este espacio se transmite por Tele Uno y es producido y presentado por el propio Franck Salas, quien desde el 2008 se dedica al mundo de la televisión.





Su programa de televisión es muy seguido también en redes sociales, en su página de Facebook cuenta con más de 100 mil seguidores y el alcance fuera también de nuestras fronteras es increíble. Franckamente el nombre le pertenece y le va más a Franck Salas.

Franck Salas está en televisión desde el 2008.



Vieras que el genio de la percusión, el puertorriqueño José Rosa, está feliz y realizado tras haber obtenido, el doctorado de la University of Miami Hoy, de modo que en adelante le podremos decir, con toda confianza y seguridad, el doctor José Rosa.





“Este logro no habría sido posible sin el apoyo y la colaboración de gente increíble. Quiero dar las gracias a mi colega y socio durante todo este viaje, el Dr. Tim Hibbs, que trabajó a mi lado en cada paso del camino. También estoy profundamente agradecido a mis mentores, el Dr. Luke Hobson, el Dr. Bruce Baker y el Dr. Walter Secada, por su guía, sabiduría y aliento. Gracias a todos los que me apoyaron e inspiraron en este camino. Mis maestros a lo largo de los años, mi primer profesor de música José Pino Rivera , German Peña, Lito Peña, Iván Pérez, Luis Espinoza, José “Pepe” Torres, José Alicea Espada, Randy Kuehn, Steve Bagsby, Steve Rucker, Jeff Moore, Kirk Gay, Jim Chapin, y Dom Famularo, quienes me inspiraron enormemente, gracias. Realmente me han ayudado a entender la importancia de transmitir nuestros conocimientos a la próxima generación. Este hito es el resultado del trabajo duro, la perseverancia y el compromiso con el aprendizaje. Estoy deseando aplicar lo que he ganado para tener un impacto significativo en la educación y más allá”, escribió el doctor Rosa.



El doctor José Rosa vive en Cartago.



Vieras que la talentosa periodista Janeth García, quien andaba por tierras del viejo mundo, no se aguantó las ganas y terminó en Tailandia jugando y bañando elefantes. A ella se le ha visto muy romántica por todo el periplo con su enamorado. Eso de ir a bañar elefantes a Tailandia se ha vuelto una moda y casi todos los que hacen ese recorrido suben la respectiva foto con este gigante del orden de los proboscideos. A Janeth las fotos le quedaron lindas, porque ella sabe que la que es linda, es linda.



Janeth García no nos dijo el nombre de su acompañante de la foto.