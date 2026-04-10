Tía Zelmira: Keyla Sánchez regresa mejor que nunca

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Saludo a mi amiga la empresaria naranjeña Magdalena Campos, con motivo de su cumpleaños este viernes 10 de abril. También celebran su natalicio esta semana el empresario Gabriel Garro (cumple el 10 de abril), la empresaria Karen Brenes (10), el abogado Juan José Andrade, director de Te Presento el Presente, de Teletica radio (11); el comentarista Claudio Ciccia (11), el director de la esquina 506 Alex Murillo (13), el fotógrafo David Arce (13), el periodista y abogado Belisario Solano (13), la influencer Mariana Uriarte (13), mi sobrino Javier Retana Benavides (14), Guiselle Zamora Barrientos esposa de don Jorge Jiménez Deredia (15), la empresaria Rita Guzowski (15), la periodista y luchadora Johanna Ramírez Monestel, conocida como La Tica en México (15), el abogado Fernando Contreras López (16), el empresario Jorge Monge Agüero (16) y la empresaria Nicolle Aldana (16).



Keyla Sánchez regresa mejor que nunca

Keyla Sánchez, polémica, talentosa y siempre bella, regresa a la pantalla de Canal 7, este 12 de abril, como presentadora del nuevo programa Batalla de Karoke.



Keyla estará acompañada en la conducción por el inquieto Ítalo Marenco, el veterano zar del karaoke René Barboza, Alex Alvarado (quien andará detrás de cámaras) y otras figuras que Teletica Formatos irá soltando poco a poco.



Keyla, con una amplia trayectoria en televisión, estuvo recientemente en espacios como El Chinamo, Dancing With The Stars y en Mira Quién Baila. Pero la Keyla que veremos nuevamente en pantalla es otra, está más madura, más enfocada, con más experiencia y más bonita también.



Keyla cumplió 34 años el pasado 20 de marzo, momento que aprovechó para reflexionar sobre el momento que vive y la felicidad que le produce esta nueva experiencia en un programa que sin duda será un éxito de audiencia. Ella está convencida de que este nuevo año llega cargado de aprendizaje y evolución personal.





“No solo celebré un cumpleaños, celebré mi historia. Celebré todo lo que he sido, lo que he superado, lo que he aprendido… y en lo que me estoy convirtiendo. Gracias Dios por sostenerme incluso en los días en los que yo misma dudé, por no soltarme, por guiarme y por regalarme un año lleno de crecimiento, amor y propósito”.

En la reflexión por el inicio de su nuevo año de vida, Keyla dedicó unas palabras a quien fue hace un año.

“Tranquila… todo lo que hoy te duele, te está formando. No te rindas, no te traiciones, no bajes tus estándares. Lo que es para vos, te va a encontrar, pero primero tenés que convertirte en la mujer que lo merece”.

Qué bien Keyla, me gusta su forma de repensar.



Esas frases con motivo de su cumpleaños tienen mucho que ver con la forma en que encarará este nuevo reto profesional, pues si hay algo que ella disfruta es la vida en televisión. En estos días, que visitaron diferentes lugares para las audiciones del programa karaokero, a Keyla se le vio feliz y muy entusiasmada.



De acuerdo con un comunicado de Canal 7, ya todo está listo para el estreno de este domingo.





La pantalla de Teletica se prepara para vibrar al ritmo de la música, la emoción y el talento nacional con el estreno de Batalla de Karaoke, un formato innovador que promete conquistar los domingos por la noche a partir de este 12 de abril a las 7:00 p.m. por Canal 7.



Con una propuesta fresca y dinámica, el programa reunirá a 84 participantes de todo el país, quienes subirán al escenario para demostrar que el karaoke puede ser mucho más que entretenimiento: puede ser una verdadera batalla por el reconocimiento.

Al frente de esta producción estarán los reconocidos presentadores Ítalo Marenco y Keyla Sánchez, quienes aportarán su carisma y cercanía con el público. A ellos se suma el respaldo de René Barboza, figura destacada del karaoke en la televisión nacional, quien acompañará el desarrollo del formato con su experiencia en este tipo de espacios.



La competencia se desarrollará a lo largo de 8 semanas, divididas en dos grandes etapas. Durante las primeras 7 semanas, cada emisión contará con 12 concursantes que buscarán conquistar al público y asegurar su lugar en la gran final.





En esta fase, el poder estará completamente en manos de los televidentes, quienes podrán votar en tiempo real a través de WhatsApp para elegir al ganador de cada programa.



Cada ganador semanal no solo se llevará un premio de 500 mil colones en efectivo, sino que también avanzará automáticamente a la gran final. La octava semana reunirá a los finalistas en una última y decisiva batalla sobre el escenario, donde nuevamente será el público quien, con sus votos, elija al gran ganador de la temporada.



El premio final será de 3 millones de colones, además del reconocimiento como el rey o la reina del karaoke en Costa Rica.



Este tipo de formatos son parte de la visión de Teletica de generar contenidos que trascienden la pantalla. La apuesta va más allá del entretenimiento: busca reunir a las familias costarricenses alrededor de tradiciones y costumbres que nos identifican como sociedad, promoviendo espacios de conexión, cercanía y sana competencia.



Con propuestas como Batalla de Karaoke, la televisora reafirma su llamado a la unidad y al disfrute del entretenimiento familiar. El programa se transmitirá en vivo por Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.

Keyla Sánchez regresa con más fuerza.



La lapa roja y la luna rosada





Esta fotografía de una lapa roja en su nido tiene varias características que la convierten en una imagen realmente especial; normalmente las vemos de día, volando en parejas monógamas y llamando la atención con sus colores y sus gritos, nunca pasan inadvertidas. Pero esta foto fue tomada de noche y el color dorado del tronco es el reflejo de la luna rosada del pasado jueves 2 de abril.

Esta foto sin filtros es una maravilla. Foto: Alejandro Caravaca.

El autor de esta maravilla es el admirador de nuestra naturaleza Alejandro “Guachinango” Caravaca, quien la tomó con su teléfono, sin lente especial y sin más luz que la que irradiaba la Luna de abril.



Alejandro bajó cerca de las nueve de la noche en el cruce de la entrada a Quepos, frente al supermercado BM, ahí lo dejó tirado en la acera el bus porque ahí mismo lo recogerían sus amigos para llevarlo a Naranjito.





Mientras esperaba, notó que unos franceses comentaban sobre unas lapas que estaban en un tronco viejo, abandonado y sin palmeras de un cocotero que está en el vértice del cruce. Entonces sacó su teléfono y tiró varias fotos. El resultado lo sorprendió a él y a todos a quienes mostró la instantánea.



En la foto resalta el rojo, amarillo y azul del plumaje de la lapa y el tronco, que es marrón, se ve con tonos dorados, como si lo hubiesen forrado con láminas de oro, el fondo es negro como el de aquella noche en la que minutos antes había caído un fuerte aguacero sobre el Valle del Parrita.



La lapa roja, considerada como la más grande del mundo, normalmente anida en cavidades y huecos de árboles vivos o muertos; estos nidos se ubican en los árboles más altos, brindando protección a sus polluelos durante un periódico de aproximadamente 90 días, minimizando los riesgos de depredación.



En cuanto a las palmeras de coco, no son árboles en el sentido estricto de la palabra, sino árboles monoaxiales, son helechos de verdad, aunque cueste creerlo. Los cocoteros tienen una vida promedio de 70 años, tiempo en el que lo primero que pierden son las hojas y los frutos, quedando normalmente el tronco un tiempo más hasta que cae completamente.



Las lapas rojas se pueden ver en nuestro país en el Parque Nacional Carara, en los alrededores del Río Tárcoles, en Esterillos, en Manuel Antonio, Dominical, Ojochal, en el resto de la Costanera Sur y en la Península de Osa.



La Luna llena de abril es conocida como “Luna Rosa”, un nombre que no describe el color del satélite. Esta denominación proviene de tradiciones de Norteamérica, donde se relaciona con la floración de plantas del género Phlo, que brotan en primavera con tonalidades rosadas.





La Luna Rosa de este año, visible como una Luna Llena, fue clave porque definió la fecha de la Pascua y destaca por su significado astronómico.

En el nido del cocotero había dos lapas rojas. Foto: Alejandro Caravaca.

Malena es uno de los motores de Teletón





Malena Rocha es una productora con amplia experiencia en la organización de eventos y espectáculos. Inició su carrera en 1998 como voluntaria en Teletón y, en el año 2000, se incorporó formalmente al área de producción. A partir de 2004 asumió el cargo de productora artística, encargándose de la gestión de artistas nacionales e internacionales, así como de presentadores en cada edición de Teletón.





Paralelamente, entre 1999 y 2001, trabajó como directora de mercadeo en la Cámara Ganadera de San Carlos, donde coordinó de manera integral la Expo y los conciertos.

A lo largo de su carrera, ha participado en la producción de conciertos de artistas reconocidos como Sin Bandera, Luis Fonsi y Álex Ubago. Asimismo, ha desarrollado producciones para el sector corporativo y actividades masivas.



Durante varios años, formó parte del equipo de producción de Teletón Nicaragua, aportando su experiencia en la gestión de artistas internacionales. También ha colaborado con otras ediciones de Teletón, como la de Guatemala.





Bajo su gestión como productora artística de Teletón Costa Rica, ha logrado presentar en distintas ediciones a figuras de gran reconocimiento internacional, como Gloria Trevi, David Bisbal, Pablo Montero, Sin Bandera, Luis Fonsi, María Conchita Alonso, Ana Bárbara, Charlie Zaa, Grupo Cañaveral, Magneto y Proyecto Uno, entre otros. Además, ha gestionado su participación dentro del evento y coordinado aspectos clave de la producción artística.



Tras un periodo dedicado a proyectos personales, en 2022 se reincorporó a Teletón como productora artística, adaptándose a los nuevos formatos y a los cambios de la industria, y consolidando así una sólida trayectoria en la producción de eventos de gran escala.

Malena Rocha tiene una limpia trayectoria en Teletón.



Te tengo un vieras…





Vieras que este jueves me topé a un Ignacio Santos rejuvenecido, bronceado, con una barba que le sienta muy bien, y no dejó de hablarme de las recetas cubanas que está haciendo y renovando. Le pregunté sobre recientes declaraciones de su excompañera de trabajo de hace 15 años, Pilar Cisneros, y con cara de estoica resignación, palabras más palabras menos, me dijo: “Me comentaron y sigue intrigándome la extraña obsesión que tienen conmigo esas dos personas... No esperaría que la invitara a mi discreta y entrañable fiesta de despedida. En fin, me parece patético y de ningún interés una polémica sobre lo que pueda decir el uno del otro. ¡Qué soberana pereza! En esta nueva y estupenda etapa de mi vida tengo cada día infinidad de opciones más divertidas, interesantes, formativas y placenteras que hacer con mis seres queridos y conmigo mismo. Como dijo don Abel en el debate presidencial del 2002, '¡Yo paso!'”. Ignacio Santos disfrutando del mar.



Vieras que el pasado 26 de marzo, Samuel Ponce y Fabiola Mora inauguraron su cafetería Kokoy, en Metro Plaza, Escazú. La actividad fue en reencuentro de figuras de la farándula y de la prensa; estaban, entre otros, Melissa Mora, Alex Alvarado, Esteban Salazar, Los Charanga Boys (El Discípulo, Junior y Wally Gayle), Andrea Bermúdez, Mary Escalante, Vanessa Cardona, María Teresa Rodríguez con su novio Vanvas Ureña, Alex Murillo, Christopher Maroto, Alice “La Picona”, Karol Usaga, Fabricio Solís, Ariel Chaves, Ernesto Arceyut y otras figuras que hace rato no se juntaban. La actividad estuvo muy bien planeada y muy entretenida, pues tanto Fabiola Mora como Fabricio Solís hicieron todo lo posible para lograr una buena convocatoria y que todos la pasáramos bien.

Fabiola Mora y Álex Alvarado.

Me alegró ver a mi querida Fabiola entusiasmada con este proyecto, acompañada de sus hijos Montserrat y Anthony Arrieta. Kokoy es una cafetería que se caracteriza por tener deliciosos waffles, tostadas francesas, panini y ensaladas, también tienen otros platos y sirven almuerzos ejecutivos. Estoy planeando regresar un día de estos, pero antes tengo que convencer a mis amigos, Jimmy Mussio y Eduardo Li, que me acompañen a disfrutar las sabroseras que sirven en Kokoy.

Montserrat Arrieta, Samuel Ponce, Fabiola Mora y Melissa Mora.

Vieras que en la inauguración de la cafetería Kokoy me tope con la Miss Costa Rica y Presentadora de 7 Estrellas María Teresa Rodríguez con su nuevo novio mi amigo Vanvas Ureña, a quien tengo muchos años de conocer como una persona seria y responsable. María Teresa, quien cada vez está más guapa, se veía radiante y feliz y su novio, lejos de figurar, prefirió mantener un perfil bajo. A Vanvas y a María Teresa les deseo la mejor de la suerte y que el amor los mantenga cerca.

Karol Usaga, Fabiola Mora y María Teresa Rodríguez.



Vieras que Djenanne Villanueva lanzó un emotivo mensaje el pasado lunes 6 de abril, días después de su salida de Repretel. La transmisión, en una de sus plataformas personales, la hizo desde los alrededores de la Plaza de la Cultura.





“Me detengo un momento aquí con ustedes en el corazón de la ciudad para decirles algo que no cabe en un set de televisión. A veces los cambios llegan de la forma que menos esperamos, pero sus mensajes los han hecho mucho más livianos”.

El propósito principal era agradecer a los televidentes, quienes por casi cuatro décadas han seguido de cerca su trabajo en la televisión nacional e internacional, pues durante mucho tiempo ha sido corresponsal de CNN.

​“Han sido y son mi brújula imprescindible, porque marcan el pulso de lo que de verdad importa. Hoy les hablo desde aquí, desde la calle, porque es la base de todo desde mis inicios. El lugar donde la noticia siempre cobra sentido. Hago este paréntesis para darles un gracias enorme y un abrazo colectivo fuerte y cariñoso”, manifestó.

Djenanne Villanueva.

Vieras que tras la salida de Djenanne de Noticias Repretel, la colega Glenda Umaña la felicito “con el corazón lleno de orgullo y gratitud, a mi gran amiga y extraordinaria colega por su entrega incansable y su amor profundo por esta profesión, durante más de 23 años al servicio de los costarricenses a través de los noticieros de Repretel.





Djenanne no solo ha sido una periodista ejemplar y solidaria; ha sido una voz firme, honesta y humana. Se ha entregado con alma, vida y corazón a una actividad que la apasiona y, por eso, los costarricenses le debemos un aplauso de pie, respeto y un agradecimiento eterno.





Además, ha dejado huella más allá de nuestras fronteras, destacándose como una de las pocas reporteras que ha permanecido 29 años en CNN en Español desde sus inicios, gracias a su talento, su ética intachable y profesionalismo. Amiga querida, te felicito por una carrera impecable en Repretel, construida con sacrificio, coherencia y amor por la verdad.





Me siento profundamente feliz e ilusionada por esta nueva etapa de tu vida, porque sé —sin dudarlo— que la vivirás con la misma pasión, compromiso y profesionalismo que te han acompañado desde el primer día”. Me alegra mucho la solidaridad manifiesta de Glenda con Djenanne; estas dos colegas fueron mis compañeras más queridas en la Universidad de Costa Rica, llevamos varios cursos juntos, pero el que más disfrutamos fue el taller de televisión con la querida Sonia De La Cruz Malavassi.

Glenda Umaña y Djenanne Villanueva.



Vieras que el periodista Adrián Meza, director de AM Prensa, cumplió cincuenta años y, para celebrarlo hizo un memorable recorrido por Europa.

“Medio siglo de vida… se dice fácil, pero cuando uno mira hacia atrás entiende todo lo que realmente significa. Hoy no es solo un cumpleaños, es una pausa, un respiro profundo para agradecer. Agradecerle a Dios, primero que todo, por una vida buena, generosa, en la que nunca me ha faltado nada. Por cada oportunidad, por cada aprendizaje, incluso por los momentos difíciles que también me formaron y me hicieron más fuerte. Agradecerle a mi familia, que ha sido mi base, mi motor. A mi esposa y mis hijos por estar siempre ahí. Son mi mayor tesoro, mi alegría… todos estos años no serían los mismos sin ellos… Hoy, a mis 50, me siento pleno. Me siento agradecido. Me siento feliz. Tal vez ya viví más de la mitad del camino… o tal vez no. Eso solo Dios lo sabe. Pero si algo tengo claro es que quiero seguir viviendo con la misma pasión, con el mismo amor y con la misma gratitud con la que hoy miro hacia atrás. Y como dice la canción de Mercedes Sossa, gracias a la vida que me ha dado tanto.”

Adrián Meza en Roma.

Vieras que hace una semana vino de vacaciones el español Adrián Rubio, funcionario del ayuntamiento de Bilbao. Esta es la tercera vez que regresa, incluso el año pasado vino con sus padres a Corcovado. Adrián es un enamorado de este país y de su gente, dice que le llama la atención su biodiversidad, sus paisajes, pero en especial la amabilidad de los ticos: todos lo saludan aunque no lo conozcan.





Hace unos años, Adrián realizó una pasantía en la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y desde entonces, quedó flipado y con muchas ganas de regresar a conocer el resto del país y para saludar a sus amigos, quienes lo bautizaron como “Pajarito”. ¿Y por qué ese apodo?





Resulta que en una fiesta en casa de doña Karen Porras, de la UNGL, cerca de las 10 p.m., le ofrecieron un plato de frijoles blancos con pellejo de chancho, bien enchanchado, y él, cauteloso y educado, dijo que comía poco, “como un pajarito”, que con los frutos secos era suficiente y se mantuvo el resto de la noche comiendo maní, maní, maní, semillas de marañón y otras pequeñeces.

Juan Sandoval y Adrián Rubio en Quepos.

Vieras que Adrián es rubio de apellido y de aspecto, además es bastante alto y sobresale por donde quiera que va, en especial en estas tierras del bosque tropical, donde el promedio de estatura es más bien bajo. La semana pasada, cuando llegó, de inmediato tomó un bus y se fue a Esterillos Oeste, luego a La Marina Pez Vela en Quepos, a Manuel Antonio y el lunes pasado viajó a Puerto Viejo.





En su estadía fue atendido por su amigo Juan Sandoval Chaves, quien en diciembre pasado lo visitó en Euskal Herria; por cierto, como a Juan le da por cantar, cuando estuvo en tierras vascas le pusieron Julito, como Julio Iglesias. Adrián regresará este fin de semana a su país, pero amenaza con volver muchas veces más. Celebro que este tipo de turistas nos visiten, pues es gente, educada y agradecida. ¡Buen viaje! ¡Pronto regreso!

Adrián Rubio disfruta mucho en nuestro país.

Vieras que mis amigos Jorge Villalobos, Allan Vázquez y Francisco Chacón, quienes siempre planean viajes juntos, se fueron en Semana Santa a Guanacaste. Uno de los días, en Playas del Coco, se montaron en una panga llamada Valentina, de las que alquila Chú Araya, para dirigirse a Playa Penca. Allan y Francisco se encargaron de las bebidas y Jorge de las comidas.





El menú, servido en tierra firme, incluyó huevos duros, pero endiablados, escabeche mediterráneo, ensalada de caracolitos con atún y ceviche. También llevaron abundantes vinos finos para enjuagar las penas y contrarrestar las náuseas provocadas por los vaivenes pangueros.





Jorge Villalobos, experto en travesías y protocolo, estuvo siempre acompañado con su perrita Argentina, quien se comportó a la altura del crucero. Al final de la tarde, los navegantes recogieron el toldo para esperar a la panga, pero, una vez que lo quitaron, cayó una fuerte lluvia que aguó el paseo y tuvieron que guarecerse —sin guaro— debajo de un peligroso árbol de Manzanillo.

Jorge Villalobos con Argentina, Allan Vázquez y Francisco Chacón.

Vieras que el 3 de abril, en el restaurante Vida Hermosa, en Playa Hermosa, Garabito, descubrí a una chancha vietnamita —mini pig— que tienen como mascota. Esto me hizo recordar a Lola, la chancha que llamó la atención y se ganó el cariño de todos los que visitaban playa Avellanas, en Guanacaste. En el caso de Morita, más bien pertenece al elenco del restaurante Bowis, que está al lado de Vida Hermosa, pero como todos la quieren y la chinean, ella se pasa descansando donde mejor la convenga.





Todos los que pasan por playa Hermosa quieren conocer a Morita, color negro azabache, quien tiene nueve años. Morita despierta a las seis de la mañana y de inmediato da un paseo por la playa con sus cuidadores. Come frutas y verduras como brócoli, repollo, apio y otros vegetales de color verde. Después de desayunar visita a los restaurantes vecinos, donde todos la saludan y la acarician. Le gusta bañarse en el mar, revolcarse en la arena y vivir una vida tranquila y relajada, sin mucho aspaviento.

A Morita la vimos el Viernes Santo en Vida Hermosa. Foto: Alejandro “Guachinango” Caravaca.

Vieras que el antecedente de Morita es la famosa Lola, quien vivió durante nueve años en playa Avellanas, en Santa Cruz, Guanacaste, hasta su muerte en diciembre del 2019. Lola era la mascota de todos los turistas, quienes se maravillaban de ver a un animal de grandes proporciones, caminando por la blanca arena o en los alrededores del restaurante Lola’s on the Beach, propiedad de Christie Bettinsoli.





A diferencia de otros cerdos, a Lola le encantaba estar metida en el mar para refrescarse y era lo primero que hacía cuando le abrían la puerta del corral. Lola era tan famosa que hasta el conocido surfista Kelly Slater, quien fuera novio de Cameron Díaz y Pamela Anderson, se tomó varias fotos con la chanchota.

A Lola, de Avellanas, todos la querían.

Vieras que durante su reciente visita a Costa Rica, Lynda Díaz y su esposo Anthony Alfonso, hicieron su rutinaria visita a “Fumero Medical Skin & Dental Center”, de la reconocida dermatóloga y especialista en cosmética Vannesa Fumero, ubicada en Avenida Escazú. Lynda, quien es graduada como esteticista y se dedica a la producción y venta de productos clínicos de belleza, confía plenamente en las atenciones que recibe de la doctora Fumero; además tienen una amistad de varios años, por lo que tratan de reunirse con frecuencia.





En la clínica de la doctora Fumero se especializan en dermatología clínica, cosmética, quirúrgica y láser, una especialidad médica encargada del estudio integral de la piel enfocado en la prevención de enfermedades, diagnósticos patológicos y su respectivo tratamiento para una recuperación oportuna de la integridad cutánea. Durante su visita Lynda subió a sus redes varias fotos con la doctora Fumero y, aunque no están maquilladas, ambas se ven preciosas.

Lynda Díaz y la doctora Vanessa Fumero.